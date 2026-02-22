Premium|China Tech Shock 2026 : ‘एआय’चा ड्रॅगन जागा झाल्यानंतर…

डॉ. निलेश खरे - saptrang@esakal.comदिल्लीत झालेली ‘एआय’ परिषद भारतीय तंत्रज्ञानासाठी आशेचा किरण आहे. सरकारचे हे सकारात्मक पाऊल आहे, मात्र अशा परिषदा उत्सवी ठरू नयेत, यासाठी चिनी ‘एआय’ ड्रॅगनवरही पाळत ठेवावी लागणार आहे. चीन आता केवळ खेळणी किंवा कपडे बनवत नाहीये, तो ‘व्हॅल्यू चेन’मध्ये वर सरकत आहे. याचा अर्थ चीन आता केवळ जगाचा कारखाना राहिला नसून, जगाची प्रयोगशाळा बनतो आहे. चीनची रणनीती अत्यंत स्पष्ट आहे ः कमी खर्च + मजबूत सप्लाय चेन + प्रगत तंत्रज्ञान = जागतिक वर्चस्व. यात भारत कोठे आहे याचा हा ऊहापोह...ची नची ही घौडदौड म्हणजे केवळ एक व्यापारी युद्ध नाही, ना दोन महासत्तांमधील किरकोळ वाद. हा एक ‘टेक शॉक’ आहे, एक असा भूकंप ज्याचे धक्के बीजिंगपासून न्यूयॉर्कच्या वॉल स्ट्रीटपर्यंत आणि भारतीय शेअर बाजारांपासून भारताच्या सिलिकॉन व्हॅली म्हणजेच बंगळूरपर्यंत जाणवत आहेत..CM Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र पाच वर्षांत घेणार ‘अर्थभरारी’; जग मंदावले... पण राज्याची प्रगती सुसाट.कल्पना करा, एक शांत समुद्र...ज्यावर दशकांपासून एकाच जहाजाचे राज्य होते. त्या जहाजावर ‘Made in USA’ असे लिहिले होते. सिलिकॉन व्हॅलीतील अलौकिक बुद्धिमत्ता आणि अमेरिकन डॉलर्सच्या जोरावर जगात ‘तंत्रज्ञान म्हणजे फक्त अमेरिका’ असा समज तयार झाला. मात्र, अचानक समुद्र अस्थिर होतो आणि लाटांवर स्वार होत एक दुसरे जहाज समोर येते. हे जहाज स्वस्त आहे, वेगवान आहे आणि यामध्ये असलेले इंजिन म्हणजेच ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ जगातील सर्वांत जुन्या खेळाडूला आव्हान देत आहे. लॅमबॉर्डचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ रोरी ग्रीन यांच्या मते, तंत्रज्ञानावर अमेरिकेची मक्तेदारी असल्याचा काळ आता संपला आहे. आता चीनने दरवाजा ठोठावणे बंद केले आहे, त्यांनी तो थेट उद्ध्वस्त केला आहे. आपण अनेकदा ‘चिनी माल’ म्हणजे कमी टिकणारा किंवा स्वस्त पर्याय मानत आलो आहोत. पण रोरी ग्रीन यांचा इशारा वेगळाच आहे. चीन आता केवळ खेळणी किंवा कपडे बनवत नाहीये, तो ‘व्हॅल्यू चेन’मध्ये वर सरकत आहे. याचा अर्थ चीन आता केवळ जगाचा कारखाना राहिला नसून, जगाची प्रयोगशाळा बनत आहे..चीनची घोडदौडचीनची रणनीती अत्यंत स्पष्ट आहे. बीजिंगने गेल्या वर्षी ६० अब्ज युआनचा, म्हणजेच भारतीय रुपयांत ८० हजार कोटी रुपये इतका ‘नॅशनल एआय फंड’ लाँच केला आहे. हा पैसा केवळ संशोधनासाठी नाही, तर ‘एआय+’ उपक्रमासाठी आहे. चीन आपल्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत, शेतीपासून फॅक्टरीपर्यंत, ‘एआय’चा समावेश करत आहे. जिथे अमेरिकन कंपन्या अवाढव्य आणि महागडे मॉडेल्स बनवत आहेत, तिथे चीन हुवेई कंपनीच्या चिप क्लस्टर आणि स्वस्त विजेचा वापर करून ‘स्वस्त आणि प्रभावी’ मॉडेल्स तयार करत आहे. नुकत्याच आलेल्या ‘डीपसीक’सारख्या मॉडेल्सनी हे सिद्ध केले आहे की, चीन आता अमेरिकेपेक्षा केवळ काही महिन्यांच्या अंतरावर आहे! ‘गुगल डीपमाईंड’चे सीईओ डेमिस हसाबिस यांनी स्वतः याची कबुली दिली आहे. अमेरिकेत आजही एनव्हिडियाच्या चिप्सचा दबदबा आहे, मात्र चीनने त्यावर तोडगा शोधला आहे. त्यांनी स्वतःच्या देशांतर्गत चिप्स आणि हुवेईच्या माध्यमातून एक अशी वातावरण निर्मिती केली आहे, जी अमेरिकन निर्बंधांनंतरही वेगाने प्रगती करत आहे. हे एखाद्या चित्रपटाच्या कथानकासारखे आहे; एखादा धावपटू जुन्या शूजमध्ये शर्यतीत उतरतो आणि तरीही महागड्या स्पोर्ट्स शूजवाल्या धावपटूच्या खांद्याला खांदा लावून धावतो.दुसरीकडे, अमेरिकाही शांत बसलेली नाही. सिलिकॉन व्हॅलीचे दिग्गज ॲमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, मेटा आणि अल्फाबेट या वर्षी ‘एआय’वर सुमारे ५८ लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहेत. ही रक्कम इतकी मोठी आहे की अनेक देशांचा ‘जीडीपी’सुद्धा यापेक्षा कमी आहे. मात्र येथे एक पेच आहे. गुंतवणूकदार साशंक आहेत, इतका पैसा लावल्यानंतर परतावा मिळणार का? याच चिंतेमुळे आयटी आणि टेक कंपन्यांच्या मार्केट व्हॅल्यूमधून १ ट्रिलियन डॉलर गायब झाले होते. अमेरिकेकडे पैसा आहे, पण चीनकडे ‘कॉस्ट-इफेक्टिव्हनेस’, म्हणजेच कमी पैशात जास्त काम करण्याचे कौशल्य आहे. आता प्रश्न येतो, या महायुद्धात भारत कोठे उभा आहे? भारताच्या दृष्टिकोनातून हे का महत्त्वाचे आहे? आपल्यासाठी ही केवळ दोन देशांची लढाई नाही, तर आपल्या भविष्याचा नकाशा आहे. रोरी ग्रीन यांनी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे : भविष्यात जग दोन भागांत विभागले जाऊ शकते. एका बाजूला ‘महागडे अमेरिकन आणि युरोपियन टेक’ असेल, तर दुसरीकडे ‘स्वस्त, परवडणारे चिनी टेक’. भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी ही निवड कठीण असेल..Premium|Telomere Lengthening: अमरत्वाच्या शोधात: विज्ञानाच्या प्रयोगशाळेतून मृत्यूवर मात करण्याचा प्रयत्न.भारताची तयारी आणि संधीआपल्याला सुरक्षिततेसाठी आणि डेटा सुरक्षेसाठी अमेरिकन तंत्रज्ञानाची गरज आहे, पण आपल्या अफाट लोकसंख्येला डिजिटल सक्षम करण्यासाठी स्वस्त तंत्रज्ञान हवे आहे. दुसरीकडे, चीनने सप्लाय चेनचे नवीन केंद्र म्हणून आपली नवी ओळख निर्माण केली आहे. जग आता ‘चीनला पर्याय’ शोधत आहे. अशा वेळी भारताकडे आपली मॅन्युफॅक्चरिंग आणि टेक हब मजबूत करण्याची सुवर्णसंधी आहे. चीन व्हॅल्यू चेनमध्ये वर जात असल्यास तयार होणारी पोकळी भारताला भरावी लागेल. ‘Make in India’ ला आता ‘AI in India’शी जोडणे अनिवार्य आहे. सिलिकॉन व्हॅलीच्या यशामागे भारतीय मेंदू आहेत, हे जगाला ठाऊक आहे. आता वेळ आली आहे की भारताने आपले ‘ब्रेन ड्रेन’ थांबवून त्याचे ‘ब्रेन गेन’मध्ये रूपांतर करावे. अमेरिका आणि चीन ‘एआय’साठी अब्जावधी डॉलर्स ओतत असतील, तर भारताने आपल्या स्टार्टअप संस्कृतीचा आणि डेटाच्या महाकाय साठ्याचा फायदा घेतला पाहिजे. मात्र या सर्वांसाठी आपण तयार आहोत का?इतिहासात पहिल्यांदाच असे घडताना पाहायला मिळत आहे की, एखादी उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत विकसित देशांना घाम फोडत आहे. हा ‘चायना टेक शॉक’ एक इशारा आहे. जो देश कालपर्यंत ‘कॉपी बहाद्दर’ मानला जात होता, तो आज इनोव्हेशनचा नवा चेहरा बनला आहे. भारतासाठी संदेश स्पष्ट आहे : आपण या लढाईकडे फक्त प्रेक्षक म्हणून पाहू शकत नाही. आपल्याला आपल्या डिजिटल सीमा सुरक्षित कराव्या लागतील आणि हे सुनिश्चित करावे लागेल की भविष्यातील ‘एआय युगात’ आपण केवळ वापरकर्ते-ग्राहक न राहता निर्माते बनू. त्यासाठी भारताने काय करणे गरजेचे आहे आणि कुठे संधी निर्माण होतील, याचाही विचार करूया. चीनच्या ‘एआय’ प्रगतीसोबतच जगाला चीनबद्दल एक मोठी भीती आहे, ती म्हणजे पाळत ठेवण्यासाठी चीन ‘एआय’ ॲप्लिकेशन्सचा वापर करू शकतो. त्यामुळे जगातील अनेक देशांतील नागरिक स्वस्त असूनही चिनी तंत्रज्ञान वापराला नकार देत आहेत. याचे कारण स्पष्ट आहे. चीनचे ‘एआय’ मॉडेल्स हे त्यांच्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या विचारधारेने प्रेरित असू शकतात. जगाने चिनी एआय स्वीकारल्यास जगाचा डेटा बीजिंगच्या हातात जाईल का? ही भीती सरकारांना सतावते आहे..‘एआय’ हब होण्यासाठी...भारतासाठी ‘डेटा सोव्हरेंटी’ अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारताने ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा’ आणला आहे, पण तो तांत्रिकदृष्ट्या किती सक्षम आहे, यावर अजूनही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यासाठी भारतात डिजिटल साक्षरता निर्माण करणे गरजेचे आहे. चीनमध्ये शाळा-कॉलेजपासूनच ‘एआय’ आणि कोडिंग सक्तीचे केले जात आहे. भारताकडे ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ म्हणजेच तरुण लोकसंख्या आहे, मात्र ती फक्त ‘वापरकर्ते’ आहे. त्यांना ‘डेव्हलपर्स’ बनवण्यासाठी शैक्षणिक धोरणात केवळ कागदावर नाही, तर संस्थात्मक बदल घडवावे लागतील. एआय चालवण्यासाठी प्रचंड वीज लागते. चीनने अवाढव्य ‘डेटा सेंटर्स’साठी कोळसा आणि अपारंपरिक ऊर्जेचे मोठे जाळे विणले आहे. आपण अजूनही उद्योगांना २४ तास वीज उपलब्ध करून देऊ शकलेलो नाही, त्यामुळे अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे. भारताला ‘एआय हब’ व्हायचे असल्यास आपल्याला स्वस्त आणि अखंड विजेचा पुरवठा सुनिश्चित करावा लागेल. हे केवळ सॉफ्टवेअरचे युद्ध नाही, तर ते ‘हार्डवेअर’ आणि ‘ऊर्जे’चेही युद्ध आहे. त्यामुळे भारताला हे युद्ध अनेक मैदानांवर एकाच वेळी लढावे लागणार आहे. चीन केवळ चॅटबॉट्स बनवत नाहीये; त्यांनी ‘एआय’चा वापर करून ड्रायव्हरलेस टॅक्सी रस्त्यावर उतरवल्या आहेत. भारताने आपल्या स्थानिक समस्यांवर, जसे की शेतीमधील कीड नियंत्रण, उत्पादन वाढ, ग्रामीण आरोग्यसेवा, स्थानिक भाषांमधील शिक्षण यांसाठी ‘एआय’चा वापर करण्याला प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्याची गरज आहे.भारताचे भांडवलदार, उद्योजक अजूनही रिअल इस्टेट किंवा सोन्यात गुंतवणूक करणे सुरक्षित मानतात. ‘तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक म्हणजे परताव्याची हमी नाही,’ असा समज उद्योग जगतात तयार झाला आहे. जे उद्योजक शेती किंवा इतर क्षेत्रांत गुंतवणूक करून नवीन प्रयोग करतात, त्यांच्या पाठीशी सरकार उभे राहत नाही, अशी परिस्थिती आहे. खासगी उद्योगांनी तयार केलेल्या संशोधनावर सरकारी मोहर लावून फक्त उत्सवी वातावरण तयार करायचे आणि मतांचे राजकारण करायचे, यातून चीनच्या ‘एआय’ ड्रॅगनला भारत कधीच पुरून उरणार नाही. पुढील दशक हे ठरवेल, की जग सिलिकॉन व्हॅलीच्या तालावर नाचणार, बीजिंगच्या अल्गोरिदमवर, की भारताची ‘डिजिटल इंडिया’ क्रांती यात काही नवीन रंग भरणार. भारताला या स्पर्धेत टिकायचे असल्यास देशातील राजकारण्यांनी इतिहासात कमी आणि भविष्याचा वेध घ्यायला शिकावे. टिपू सुलतान, बाबर, औरंगजेबाच्या कबरी खोदण्यापेक्षा तरुणांच्या हाताला काम द्यावे आणि प्रसिद्धीपेक्षा अंमलबजावणीला बळ द्यावे. वैचारिक साम्यतेचे आरक्षण कमी करून विद्वत्तेला केंद्रस्थानी ठेवावे. राष्ट्रनिर्मितीचा पाया धर्म नाही तर ‘विज्ञान’ असावा...अन्यथा सुज्ञास सांगणे न लगे....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 