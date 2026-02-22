Premium|Agentic AI Anthropic Announcement : अँथ्रोपिकची घोषणा आणि माजलेलं काहूर

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकरअँथ्रोपिकची घोषणा म्हणजे तंत्रज्ञान जगातली एक ‘उत्क्रांती’ आहे. शेअर बाजारातली ही पडझड कदाचित तात्पुरती असू शकते; पण यातून मिळालेला धडा कायमस्वरूपी आहे. ज्या वेगानं एआय प्रगती करतंय, त्या वेगानं जर आपण आपलं कौशल्य अपडेट केलं नाही, तर भविष्यातली स्पर्धा कठीण असेल. भारतीय आयटी क्षेत्राकडे आजही जगातलं सर्वात मोठं टॅलेंट पूल आहे. जर या बुद्धिमत्तेनं एआयला आपला शत्रू न मानता आपला ‘सहकारी’ बनवलं, तर आपण या स्पर्धेत टिकून राहू शकू.फेब्रुवारी २०२६च्या पहिल्या आठवड्यात जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात एक अशी घटना घडली, ज्यामुळे सिलिकॉन व्हॅलीपासून दलाल स्ट्रीटपर्यंत सर्वांच्या पायाखालची जमीन सरकली. ही घटना म्हणजे अमेरिकेतल्या अग्रगण्य ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (एआय) स्टार्टअप ‘अँथ्रोपिक’नं केलेली एक अत्यंत महत्त्वाची घोषणा. या एका घोषणेमुळे जागतिक शेअर बाजारात ‘सॉफ्टवेअर’ आणि ‘SaaS’ (Software as a Service) कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये प्रचंड मोठी पडझड झाली आणि त्याचा सर्वात भीषण तडाखा भारतीय आयटी क्षेत्राला बसला. अवघ्या दोन दिवसांत भारतीय आयटी कंपन्यांचे तब्बल दोन लाख कोटी रुपयांचं बाजारमूल्य मातीमोल झालं..Premium|AI Geopolitics : परिणामांना सामोरे जाण्याचे वर्ष.अँथ्रोपिकनं नेमकं असं काय केलं, की ज्यामुळे इतका मोठा भूकंप झाला? याचं उत्तर त्यांच्या ‘क्लॉड कोवर्क’ (Claude Cowork) आणि ‘क्लॉड कोड’ (Claude Code) या नवीन टूल्समध्ये दडलेलं आहे. आतापर्यंत ‘चॅटजीपीटी’सारखी एआय मॉडेल्स आपल्याला मजकूर लिहून देणं किंवा प्रश्नांची उत्तरे देणं यापुरती मर्यादित वाटत होती; मात्र अँथ्रोपिकनं सादर केलेलं हे तंत्रज्ञान केवळ ‘चॅट’ करण्यापुरतं मर्यादित नाही. हे एक ‘एजंटिक एआय’ (Agentic AI) आहे. याचा अर्थ असा, की हे तंत्रज्ञान एखाद्या कर्मचाऱ्याप्रमाणे स्वतःहून निर्णय घेऊ शकतं, संगणकावरचे विविध सॉफ्टवेअर्स वापरू शकतं, फाइल्स हाताळू शकतं आणि गुंतागुंतीची कामं पूर्ण करू शकतं.या घोषणेचा सर्वात भीतीदायक पैलू म्हणजे अँथ्रोपिकनं सादर केलेले विशेष ‘प्लग-इन्स’. विशेषतः कायदा (Legal), आर्थिक (Finance), विक्री (Sales) आणि डेटा विश्लेषण या क्षेत्रांसाठी त्यांनी ही टूल्स खुली केली. उदाहरणार्थ, एखाद्या मोठ्या कंपनीला हजारो कायदेशीर करारांचं वाचन करून त्यातल्या त्रुटी शोधायच्या असतील, तर पूर्वी यासाठी शेकडो कनिष्ठ वकील किंवा आयटी कंपन्यांचे बीपीओ (BPO) कर्मचारी लागत असत. आता अँथ्रोपिकचं हे एआय टूल ते काम काही मिनिटांत आणि अत्यंत कमी खर्चात अचूकपणे करू शकतं. ही केवळ कार्यक्षमता वाढवणारी बाब नव्हती, तर ती थेट ‘माणसांच्या कामाला पर्याय’ ठरणारी ठरली..गुंतवणूकदारांमध्ये भीती पसरण्याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतीय आयटी कंपन्यांचं बिझनेस मॉडेल. टीसीएस (TCS), इन्फोसिस (Infosys) आणि विप्रो (Wipro) यांच्यासारख्या दिग्गज कंपन्यांचा महसूल प्रामुख्यानं कर्मचाऱ्यांच्या संख्येवर (Headcount-based billing) अवलंबून असतो. जेवढे जास्त कर्मचारी, तेवढं जास्त बिलिंग; पण जर एआय अनेक कर्मचाऱ्याचं काम एकट्यानं करू लागली, तर कंपन्यांना इतक्या मोठ्या संख्येनं कर्मचारी ठेवण्याची गरज उरणार नाही. यामुळे या कंपन्यांच्या भविष्यातल्या उत्पन्नावर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं. अँथ्रोपिकनं जाहीर केलं, की त्यांनी अवघ्या तीन वर्षांत शून्यावरून १४ अब्ज डॉलर्सचा महसूल गाठला आहे. ही प्रगती इतकी वेगवान आहे, की पारंपरिक आयटी कंपन्यांना हा वेग गाठणं अशक्य वाटू लागलं आहे. यामुळेच नॅस्डॅकवरच्या सॉफ्टवेअर कंपन्यांसह भारतीय आयटी कंपन्यांचे शेअर्स पाच ते सात टक्क्यांनी कोसळले.जागतिक स्तरावर ‘सेल्सफोर्स’ (Salesforce), ‘अडोबी’ (Adobe) आणि ‘थॉमसन रॉयटर्स’ (Thomson Reuters)सारख्या कंपन्यांनाही याचा मोठा फटका बसला. गुंतवणूकदारांना आता असं वाटू लागलंय, की जर एआय स्वतःचं सॉफ्टवेअर कोड लिहू शकत असेल आणि डेटा मॅनेज करू शकत असेल, तर मग या कंपन्यांच्या महागड्या सबस्क्रिप्शनची आणि स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांची गरजच काय? यालाच ‘सॉफ्टवेअरचा अंत’ असंही काही विश्लेषकांनी संबोधलं आहे; मात्र हे चित्र जितकं भयावह वाटतं, तितकंच ते आव्हानात्मक आणि संधींनी भरलेलंदेखील आहे. भारतीय आयटी क्षेत्रासाठी हा ‘सावधानतेचा इशारा’ आहे. इतिहासात डोकावलं तर लक्षात येतं, की जेव्हा ‘इंटरनेट’ आलं किंवा जेव्हा ‘क्लाउड कॉम्प्युटिंग’ आलं, तेव्हाही अशाच प्रकारची भीती व्यक्त करण्यात आली होती; मात्र भारतीय कंपन्यांनी स्वतःला बदललं आणि अधिक प्रगती केली. आताही तेच घडताना दिसत आहे. नुकतीच इन्फोसिसनं अँथ्रोपिकसोबत भागीदारी जाहीर केली आहे आणि त्याद्वारे ते आपल्या ग्राहकांसाठी याच एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवीन सेवा देणार आहेत..Premium|Indian Stock Market: अमेरिकेशी करार लांबणीवर, भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनीची अपेक्षा.भविष्यात आयटी क्षेत्राचं स्वरूप पूर्णपणे बदलणार आहे. केवळ ‘कोडिंग’ किंवा ‘डेटा एंट्री’ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची जागा एआय घेईल, हे आता स्पष्ट झाले आहे; पण या एआयला नियंत्रित करण्यासाठी, त्याला विशिष्ट उद्योगांच्या गरजेनुसार ढळण्यासाठी आणि त्याची सुरक्षा राखण्यासाठी मानवी बुद्धिमत्तेची गरज कायम राहील. भविष्यातील आयटी कंपन्या या केवळ ‘सर्व्हिस प्रोव्हायडर’ राहून चालणार नाही, तर त्यांना ‘एआय ऑर्केस्ट्रेटर’ बनावे लागेल. ज्या कंपन्या या बदलाचा स्वीकार करून स्वतःची एआय उत्पादनं विकसित करतील, त्या टिकून राहतील.अमेरिकन शेअर बाजारात, विशेषतः तंत्रज्ञान कंपन्यांचं माहेरघर असलेल्या ‘नॅस्डॅक’ (Nasdaq) वर या घोषणेचे पडसाद अत्यंत तीव्र होते. मंगळवारी (ता. ३) जसा वॉल स्ट्रीटवर व्यवहार सुरू झाला, तशी सॉफ्टवेअर कंपन्यांच्या शेअर्सची विक्री करण्यासाठी गुंतवणूकदारांची जणू झुंबड उडाली. ‘नॅस्डॅक १००’ इंडेक्स दीड टक्क्यांहून अधिक घसरला; पण खरा तडाखा बसला तो ‘सेल्सफोर्स’ (Salesforce), ‘इन्ट्युट’(Intuit) आणि ‘सर्व्हिसनाऊ’ (ServiceNow)सारख्या दिग्गज SaaS कंपन्यांना. त्यांचे भाव ७ ते ११ टक्क्यांपर्यंत कोसळले. गुंतवणूकदारांमध्ये अशी भीती पसरली, की अँथ्रोपिकचं हे नवीन ‘एजेंटिक एआय’ (Agentic AI) तंत्रज्ञान केवळ सॉफ्टवेअरमध्ये मदत करणार नाही, तर ते पूर्ण सॉफ्टवेअरचीच जागा घेईल. जे काम करण्यासाठी कंपन्यांना लाखो डॉलर्सचं सबस्क्रिप्शन भरावं लागत असे, ते काम आता हे स्वस्त एआय एजंट करू लागल्यानं सॉफ्टवेअर उद्योगाचं ‘पॅराडाइम शिफ्ट’ होत असल्याचं बाजारानं मानलं.या संपूर्ण प्रकरणाचं अमेरिकन न्यूज चॅनेल्सवर अत्यंत नाट्यमय पद्धतीनं वार्तांकन करण्यात आलं. CNBC आणि Bloombergसारख्या प्रसिद्ध चॅनेल्सनी या घटनेचं वर्णन ‘साॅसपोकॅलिप्स’ (SaaSpocalypse) असं केलं. अनेक अर्थविषयक चर्चेमध्ये अँथ्रोपिकच्या या पावलाला ‘ब्लॅक स्वॅन इव्हेंट’ (Black Swan Event) असं म्हटलं गेलं. यामुळे पारंपरिक उद्योगाची चौकट मोडीत काढली आहे. Jim Cramer सारख्या प्रसिद्ध मार्केटतज्ज्ञांनी त्यांच्या शोमध्ये असा इशारा दिला, की ‘‘आतापर्यंत आपण एआयला केवळ सहाय्यक मानत होतो; पण अँथ्रोपिकनं आता स्पष्ट केलं आहे की एआय हा एक ‘स्पर्धक’ आहे.’’ अमेरिकन टीव्ही चॅनेल्सवर दिवसरात्र चाललेल्या या चर्चांमुळे गुंतवणूकदारांच्या मनातली धास्ती अधिकच वाढली आणि केवळ सॉफ्टवेअरच नव्हे, तर जाहिरात (Advertising) आणि डेटा अनॅलेटिक्स कंपन्यांचे शेअर्सही मोठ्या प्रमाणावर विकले गेले. यामुळे जागतिक बाजारात तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या मूल्यांकनावर (Valuations) पुन्हा एकदा नव्यानं विचार करण्याची वेळ आली आहे..थोडक्यात सांगायचं तर, अँथ्रोपिकची ही घोषणा म्हणजे तंत्रज्ञान जगतातली एक ‘उत्क्रांती’ आहे. शेअर बाजारातली ही पडझड कदाचित तात्पुरती असू शकते; पण यातून मिळालेला धडा कायमस्वरूपी आहे. ज्या वेगानं एआय प्रगती करतंय, त्या वेगानं जर आपण आपलं कौशल्य अपडेट केलं नाही, तर भविष्यातली स्पर्धा कठीण असेल. भारतीय आयटी क्षेत्राकडे आजही जगातलं सर्वात मोठं टॅलेंट पूल आहे. जर या बुद्धिमत्तेनं एआयला आपला शत्रू न मानता आपला ‘सहकारी’ बनवलं, तर आपण या स्पर्धेत टिकून राहू शकू. सगळ्या वाचकांसाठी हा बदल केवळ बातम्यांपुरता मर्यादित नाही, तर तो आपल्या मुलांच्या भविष्यातल्या करिअरवर आणि गुंतवणुकीवर परिणाम करणारा मोठा मुद्दा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 