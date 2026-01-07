Premium| New Year Resolutions: नवीन वर्ष म्हणजे केवळ तारीख बदल नाही. तर आयुष्यात सकारात्मक निर्णय घेण्याची संधी उपलब्ध होते

आपण नवीन वर्षाचं स्वागत खूप धूमधडाक्यात केलं. नवीन वर्षाचं स्वागत करायची पद्धत ही आपल्याकडे परंपरा बनत चालली आहे. अगदी ग्रामीण भागातही या पद्धतीचा विस्तार झालेला आहे आणि आता आपलाच सण समजून आपण प्रेमाने नवीन वर्षाशी गळाभेट करतो.ग्रेगोरियन कॅलेंडरनुसार डिसेंबरनंतर जानेवारी येतो आणि हा येणाऱ्या नव्या वर्षाचा पहिला महिना समजला जातो. त्यानुसार १ जानेवारी हा नव्या वर्षाचा पहिला दिवस. जगात बरीच कॅलेंडर होती. काही कालवश झाली, काही वापरायला किचकट होती किंवा त्यापेक्षा इतर सोपी कॅलेंडर आली. कॅलेंडर बदलाचा खूप मोठा इतिहास आहे. परंतु आपण फक्त ग्रेगोरियन कॅलेंडरबद्दल बोलणार आहोत. जगातील जवळ जवळ सर्व देश हे कॅलेंडर वापरतात. प्रत्येक देश कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे एकमेकांशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे सर्वांनी एक असं कॅलेंडर ‘पाळणं’ गरजेचं बनलं आहे. ती काळाची गरज बनली आहे आणि हा मान ग्रेगोरियन कॅलेंडरला मिळाला. .येणारं नवीन वर्ष हे नुसतं कॅलेंडर बदलत नाही, तर आपलं आयुष्य बदलायची संधी घेऊन येतं. सामान्यतः आपण असंही आपलं आयुष्य बदलायचं ठरवू शकतो; परंतु नव्या वर्षाच्या येण्याने एक निमित्त मिळतं. नवीन सुरुवात करण्याची इच्छा प्रबळ बनते. आरंभ बिंदू मिळतो..हे झालं तांत्रिकदृष्ट्या वर्ष बदलणं; परंतु आपल्या दैनंदिन जीवनात वर्ष बदलतं किंवा नवीन वर्ष सुरू होतं म्हणजे नेमकं काय होतं? असा काय बदल होतो, की आपल्याला जाणवतं की हे वर्ष नवीन आहे? दिवस तोच असतो. आजूबाजूचं वातावरण तेच असतं. तोच सूर्य, तोच चंद्र नि तोच निसर्ग. त्यांच्या नैसर्गिक पद्धतीने ते बदलतात. मग नवीन वर्षाच्या येण्यामुळे काय बदलतं?खरंतर याचं उत्तर हे वस्तुनिष्ठ नसून व्यक्तिनिष्ठ आहे. वर्ष, महिने, दिवस, त्यांची सुरुवात, शेवट. हे सर्व मानवनिर्मित आहे. त्यामुळे याचे बदलही मानवनिर्मित आहेत. परंतु या वर्ष बदलण्याबरोबरच आपण स्वतः स्वतःसाठी काही गोष्टी बदलायचं ठरवतो. नवीन वर्ष सुरू होतं म्हणजे आपल्याला एक नवीन ऊर्जा मिळते. जुनी मरगळ घालवून आपण मनाने ताजे होतो. गोष्टी नव्याने चालू केल्या जातात. नवीन संकल्प केले जातात. निश्चय केले जातात. येणाऱ्या नव्या वर्षासोबत नव्या आशा, नवा उल्हास निर्माण होतो. हे सर्व मानसिक बदल आहेत. आपल्या मनामध्ये आपण ठरवलं, की सर्व काही होतं असं जे आपण म्हणतो. त्याची सुरुवात इथून होते, ठरवण्यापासून. .येणाऱ्या नव्या वर्षापासून मी जोमात व्यायाम चालू करणार (जरी हा संकल्प हल्ली सोशल मीडियावर गमतीचा विषय झाला असला तरी) किंवा येत्या नव्या वर्षात मी चांगली नोकरी मिळवणार. आपण असाही निर्णय घेतो, की या नव्या वर्षात माझं हक्काचं घर विकत घेणार. नवीन देश फिरणार. नवीन माणसं जोडणार. नव्या वर्षात खूप सारी पुस्तकं वाचणार. खूप पैसा कमावणार. आई-वडिलांना कार भेट देणार. या वर्षात लग्न करणार. असे बरेच निर्णय आपण नव्या वर्षानिमित्त घेतो. त्याचबरोबर जे वाईट अनुभव आले होते त्यांनाही सरत्या वर्षात मूठमाती देतो. त्रास दिलेल्या लोकांना विसरायचं ठरवतो. वाईट आठवणींना निर्धारपूर्वक विसरून जायचा निर्णय घेतो. आयुष्यातील वाईट, नकारात्मक विचार आणि व्यक्तींना मागे सोडून आपण नव्या, चांगल्या, सकारात्मक विचार, व्यक्तीकडे प्रवास चालू करतो. हे सगळं घडवण्याला किंवा ठरवण्याला एक गोष्ट कारणीभूत ठरते आणि ती आहे नवीन वर्ष. होय, तेच नवीन वर्ष जे वर वर कोणताच बदल घेऊन येत नाही. परंतु मनुष्य या नव्या वर्षाच्या आधारे आपल्या आयुष्यात बरेच सकारात्मक बदल करायचा निर्णय घेऊन येतो..येणारं नवीन वर्ष हे नुसतं कॅलेंडर बदलत नाही, तर आपलं आयुष्य बदलायची संधी घेऊन येतं. एक ‘ड्रायव्हिंग फोर्स’ म्हणून आपण नव्या वर्षाचा वापर करून घेतो. सामान्यतः आपण असंही आपलं आयुष्य बदलायचं ठरवू शकतो; परंतु नव्या वर्षाच्या येण्याने एक निमित्त मिळतं. नवीन सुरुवात करण्याची इच्छा प्रबळ बनते. आरंभ बिंदू मिळतो. दैनंदिन जीवन जगत असताना आपण गुरफटलो जातो कामामध्ये, जबाबदाऱ्यांमध्ये, नात्यांमध्ये. त्यामुळे नवं काही करण्याची इच्छा असूनही आपण ठामपणे ठरवू शकत नाही किंवा ठरवलेला विचार कृतीत आणू शकत नाही. अशा वेळी आपल्याला त्या गुंत्यातून सोडवायला येतं ती ‘नवीन वर्ष नावाची संकल्पना.’ आपणही या संकल्पनेच्या हातात हात घालून चालू लागतो सकारात्मकतेकडे. बरेचदा हा प्रवास सामूहिकही असतो. .एखादा समूह निर्णय घेतो, की आपण येणाऱ्या नव्या वर्षापासून हे चांगले निर्णय घेऊ या, त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करू या आणि यश मिळवू या. आणि या गोष्टींमुळेच नवीन वर्ष ही संकल्पना खूप उपयोगी ठरते. कोणतीही गोष्ट घडायला निमित्त पाहिजे असतं. नवीन वर्षाची सुरुवात होणं, हे निमित्त ठरतं. त्यामुळे नवीन वर्षाचं आगमन हे धूमधडाक्यात केलं जातं. वातावरणात एक नव चैतन्य निर्माण होतं. आपण आपल्या संस्कृतीतील नवीन वर्षातील नवीन महिना चैत्र ज्या पद्धतीने सण म्हणून साजरा करतो तसाच नव्या पद्धतीने जानेवारीही साजरा करतो. पाश्चिमात्य प्रभावामुळे कणभर जास्तच करतो. परंतु इथे महत्त्वाचं आहे.Premium: Interview: 'एनएसडी' मध्येही मी अनेक चुकीच्या गोष्टी शिकले, पण..; अभिनेत्री रत्ना पाठक शहा यांची रोखठोक मुलाखत.आपण आपल्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी काही निर्णय घेणं आणि त्यासाठी नवीन वर्ष कारणीभूत ठरणं. हेही तेवढंच सत्य आहे, की बरेच जण नव्या वर्षात चांगले बदल घडवायचे संकल्प करतात; परंतु त्यात सातत्य राहत नाही आणि हे संकल्प निव्वळ ‘अळवावरचे पाणी’ होतात. परंतु बहुतांश लोक हे योग्य निर्णय घेऊन सातत्य ठेवून अथक परिश्रम घेत आपला संकल्प पूर्ण करतात. फक्त वर्ष नव्हे; तर आयुष्य बदलणारी गोष्ट ठरू शकते ‘नवीन वर्ष’ हे सिद्ध करून दाखवतात. मला अशा आहे, की तुम्हीही जाणाऱ्या वर्षाला भावुकपणे निरोप देत येणाऱ्या नव्या वर्षाचं हसतमुखाने स्वागत केलं असणार. सोबतच बरेच सकारात्मक निर्णय घेतले असणार तुमचं आयुष्य समृद्ध करण्यासाठी. तुम्ही घेतलेल्या निर्णयावर तुम्ही ठाम राहावं आणि तुमचं आयुष्य यशाने उजळून निघावं, हीच अपेक्षा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 