Premium|Vinayak Damodar Savarkar Bharat Ratna : सावरकरांच्या भारतरत्नावरून वाद

कल्याणी शंकर ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषकस्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांना ‘भारतरत्न’ देण्याच्या मागणीवरून भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्ष यांच्यात नव्याने वाद सुरू झाला आहे. केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर याबाबत निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र, गेल्या दशकभरात हा निर्णय झालेला नाही. सावरकरांना ‘भारतरत्न’ द्यावा यासाठी भाजपसह शिवसेनाही आग्रही आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. भविष्यात काय होईल हे सांगणे कठीण असले, तरी जर राजकीय इच्छाशक्ती असेल तरच त्यांना ‘भारतरत्न’ दिला जाऊ शकतो.स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांना भारतरत्न देण्याच्या मागणीवरून भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्ष यांच्यात नव्याने वाद सुरू झाला आहे. सावरकरांचे विचार, त्यांची भूमिका, स्वातंत्र्यलढ्यातील भूमिका याबाबत असलेले मतभेद या निमित्ताने पुन्हा एकदा नव्याने वर आले आहेत. सातत्याने विशिष्ट कालावधीनंतर सावरकरांना ‘भारतरत्न’ देण्याची मागणी पुढे येते आणि त्यावरून वादाचे प्रसंग निर्माण होतात, हा इतिहास आहे. सन २०१९ मध्ये महाराष्ट्र भाजपने सावरकरांना ‘भारतरत्न’ देण्याची शिफारस केली तेव्हा या मुद्द्यावरून मोठी राजकीय चर्चा झाली होती, यावर काँग्रेसने तीव्र टीका केली होती. सन २०२४ मध्येही ही मागणी पुन्हा पुढे आली होती. त्यावेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सावरकरांना ‘भारतरत्न’ का देण्यात आले नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला..सावरकर कोण होते?सन १८८३ मध्ये नाशिकजवळील भगूर येथे दामोदर आणि राधाबाई सावरकर यांच्या पोटी विनायक दामोदर सावरकर यांचा जन्म झाला. त्यांच्या प्रारंभीच्या जीवनात जगण्यासाठी काही व्यवहार्य स्वरूपाची निवड सावरकरांना करावी लागली. ते प्रारंभी क्रांतिकारक होते, त्यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध सशस्त्र प्रतिकाराचा प्रचार केला. त्यांनी अनेक वर्षे तुरुंगवास भोगला. अंदमानातील सेल्युलर तुरुंगात त्यांनी अनेक वर्षे घालवली. सावरकर पुढे हिंदू महासभेचे अध्यक्ष झाले. ते हिंदुत्व या संकल्पनेचे जनक मानले जातात. या संकल्पनेअंतर्गत भारताला मुख्यतः हिंदूराष्ट्र असे म्हटले आहेत. सावरकरांच्या विविध भूमिकांवरून वाद झाले. सावरकरांचे समर्थक त्यांना धाडसी राष्ट्रवादी आणि स्वातंत्र्यसैनिक मानतात. सावरकरांच्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीमुळे आणि सेल्युलर जेलमध्ये असताना ब्रिटिशांना दिलेल्या दया याचिकांमुळे काँग्रेस आणि विरोधक त्यांच्यावर टीका करतात. विरोधकांच्या मते, दया याचिकांमुळे सावरकरांच्या बलिदानाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. यातना संपवून सामान्य जीवनाकडे परतण्याची इच्छा, ही नैसर्गिक मानवी प्रवृत्ती आहे. सावरकरांनी हुतात्मा होण्याऐवजी जिवंत राहण्याचा मार्ग निवडला. जिवंत असलेला क्रांतिकारक आणि त्याचे कार्य भलेही मर्यादित असेल, मात्र, मृत नायकापेक्षा जिवंत राष्ट्रभक्त राष्ट्रासाठी अधिक काही करू शकतो, यावर सावरकरांचा विश्वास होता.क्षमा याचना नाहीस्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी ब्रिटिश सरकारला दिलेल्या याचिकांमध्ये क्षमा मागितली नव्हती. वकील म्हणून त्यांनी कैद्यांचा दर्जा स्पष्ट करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी नमूद केले की, त्यांना या ‘सेल्युलर जेल’रमध्ये ठेवण्यात आले आहे; पण त्यांना सामान्य गुन्हेगार मानले जाते, की राजकीय कैदी हे स्पष्ट केलेले नाही. सावरकरांना या अटीवर सोडण्यात आले की, ते राजकारणात सहभागी होणार नाहीत आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातच राहतील. त्यांनी स्वतःला अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी समर्पित असलेले समाजसुधारक म्हणून सादर केले आणि या प्रश्नावर त्यांनी व्यापक प्रमाणात काम केले. मात्र, त्याच वेळी त्यांनी क्रांतिकारी चळवळीला गुप्त पाठिंबादेखील देणे सुरू ठेवले. त्यांनी ‘पतित पावन मंदिर’ उभारले. भारतातील सर्व जातींच्या लोकांसाठी खुले असलेल्या पहिल्या मंदिरांपैकी हे एक मंदिर होते. त्या काळी अस्पृश्य मानल्या जाणाऱ्या लोकांनाही या मंदिरात प्रवेश देण्यात आला होता. दलित पुजाऱ्याची नियुक्ती करून; तसेच आंतरजातीय भोजन व विवाहांना प्रोत्साहन देऊन त्यांनी सामाजिक रूढींविरोधात आवाज उठवला. सामाजिक समरसता प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अखंड प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांचा उद्देश विविध समुदायांमध्ये परस्पर सन्मान निर्माण करणे, समानता वाढवणे आणि सामाजिक सुधारणा घडवून आणणे हा होता..Premium|Tarique Rahman Bangladesh BNP : 'ना दिल्ली, ना पिंडी' म्हणणाऱ्या तारिक रहमान यांचे भारताबाबत नेमके धोरण काय असेल?.पं. नेहरूंचा विरोध‘नेहरू अर्काइव्ह’मधून नुकतेच समोर आलेले दस्तावेज दर्शवतात की, भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांना देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘भारतरत्न’ विनायक दामोदर सावरकर यांना देऊ नये असा सल्ला दिला होता. या माहितीमुळे सावरकरांबाबत सुरू असलेल्या वादाला आणि त्यातून निर्माण झालेल्या राजकीय मतभेदांचा मुद्दा अग्रक्रमावर आला आहे. जून १९६३ मध्ये नेहरू यांनी राष्ट्रपती राधाकृष्णन यांना पत्र लिहिले. ‘‘सावरकरांना भारतरत्न देण्याचा तुमचा प्रस्ताव असलेले पत्र मी परत पाठवत आहे. त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत योगदान दिले असले, तरी नंतर ते वादग्रस्त ठरले. मला वाटते आपण हा प्रस्ताव स्वीकारू नये,’’ असे पंडित नेहरूंनी म्हटले होते. त्या काळातील अनेक सुधारकांनी हिंदू धर्माच्या चौकटीत राहून ‘अस्पृश्य’ समाजघटकांच्या उन्नतीचा प्रयत्न केला; परंतु सावरकर हे तर्कनिष्ठ विचारवंत होते आणि त्यांनी संपूर्ण सामाजिक रचना मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी केवळ विचार मांडले नाहीत, तर आपल्या श्रद्धांचा प्रत्यक्ष कृतीतून अवलंब केला. सार्वजनिक नोंदीनुसार, विनायक दामोदर सावरकर यांना कटकारस्थानाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. तथापि १० फेब्रुवारी १९४९ रोजी विशेष न्यायालयाने लाल किल्ल्यात न्या. आत्मचरण यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व पुरावे, तसेच माफीचा साक्षीदार दिगंबर बडगे यांच्या साक्षीचा आढावा घेतल्यानंतर त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. या निकालातून प्रकरणातील न्यायप्रक्रियेचा उल्लेख दिसून येतो.सन १९४८ मध्ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी सावरकरांना षडयंत्रासाठी सहकारी म्हणून अटक करण्यात आली होती; परंतु पुराव्यांच्या अभावामुळे १९४९ मध्ये त्यांची मुक्तता झाली. हल्लेखोर नथुराम गोडसे हा सावरकरांचा पूर्वीचा अनुयायी होता; मात्र दोघांमध्ये दुरावा निर्माण झाल्याचे साक्षीतून सुचवण्यात आले. त्यामुळे सावरकरांच्या या हत्येच्या प्रकरणात संभाव्य सहभागाबाबत आजही चर्चा सुरू आहेत. कायद्यानुसार, सहअपराधीची साक्ष स्वतंत्ररीत्या पडताळली जाणे आवश्यक असते आणि सावरकरांच्या प्रकरणात वकिलांना अशी पडताळणी सादर करण्यात अपयश आले.‘भारतरत्न’ दर्जा म्हणजे काय?‘भारतरत्न’ या सन्मानाबाबत काही मुद्द्यांची नोंद करणे आवश्यक आहे. या सर्वोच्च सन्मानासोबत कोणतीही रोख रक्कम दिली जात नाही. त्याऐवजी, सन्मानार्थींना भारतात प्रवास करताना राजमान्य पाहुण्याचा दर्जा दिला जातो. त्यांना भोजन, निवास, वाहतूक आणि सार्वजनिक स्वागताची सुविधा दिली जाते. त्यांना राजनैतिक पासपोर्ट दिला जातो आणि ‘एअर इंडिया’मध्ये विनामूल्य कार्यकारी श्रेणीतील प्रवासाची सुविधा मिळते. औपचारिक प्राधान्यक्रमात भारतरत्न मिळालेल्यांना ‘सात ए’ क्रमांकाचे स्थान दिले जाते. ते आपल्या राज्याबाहेर असताना मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांपेक्षा उच्च स्थानावर मानले जातात. सावरकरांचे नातू राजेंद्र सावरकर यांनी केंद्र सरकारला त्यांच्या आजोबांना ‘स्वातंत्र्यवीर’ ही पदवी अधिकृतरीत्या मान्यता देण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, जसे मोहनदास करमचंद गांधी यांना ‘महात्मा’ ही पदवी देण्यात आली; तसेच हेही सन्मानाचे मानांकन ठरेल..दोन स्वतंत्र गटराजकीयदृष्ट्या सावरकरांना भारतरत्न देण्याच्या मुद्द्यावर समर्थन करणारे आणि विरोध करणारे दोन्ही गट आहेत. काँग्रेस पक्ष, डावे पक्ष आणि काही विरोधी पक्ष या सन्मानाच्या विरोधात आहेत. शिवसेना दीर्घकाळापासून या सन्मानासाठी प्रयत्नशील आहे आणि भाजपही त्याला पाठिंबा देतो. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना सावरकरांना हा सन्मान देण्याचा विचार झाला होता; परंतु तो निर्णय घेण्यात आला नाही. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून शिवसेना भाजपवर हा सन्मान देण्यासाठी आग्रह धरत आहे; तथापि मागील ११ वर्षांतही तो निर्णय झालेला नाही. सावरकरांच्या विचारांचे मोठ्या प्रमाणावर समर्थक आहेत, तसेच अनेक विरोधकही आहेत. शिवसेना आणि भाजप यांच्या शिफारशींवरून हे स्पष्ट होते. मात्र, अद्याप निर्णय झालेला नाही. गेल्या अनेक दशकांपासून हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. भविष्यात काय होईल हे सांगणे कठीण असले, तरी जर राजकीय इच्छाशक्ती असेल, तर लवकरच ‘वीर सावरकर’ यांना हा सन्मान जाहीर होऊ शकतो..भारतरत्न सन्मानाबाबत...‘भारतरत्न’ पुरस्कार देताना भारत सरकारकडून एक प्रमाणपत्र आणि पदक देण्यात येते. या पुरस्कारात पैसे दिले जात नाहीत.हा पुरस्कार मिळवणाऱ्या व्यक्तींना काही शासकीय सुविधांचा लाभ मिळतो.‘भारतरत्न’ मिळालेल्यांना महत्त्वाच्या सरकारी कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले जाते.सरकारी कार्यक्रमांमध्ये प्राधान्य देण्यासाठी ‘वॉरंट ऑफ प्रेसिडेन्सी’चा वापर केला जातो; तसेच राज्य सरकारही 'भारतरत्न' पुरस्कार विजेत्यांना त्यांच्या राज्यात सुविधा देते.'भारतरत्न' हा जिवंतपणी किंवा मरणोत्तर दिला जातो.सन २०१३ मध्ये पहिल्यांदाच क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोच्च योगदान/कामगिरीसाठी 'भारतरत्न' देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर २०१४ मध्ये क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरला या सन्मानाने गौरविण्यात आले.राजकारण, समाजकारण या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व्यक्तींना भारतरत्न देण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसते. 