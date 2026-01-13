Premium|US military intervention in Venezuela 2026 : नवा 'डोन्रो सिद्धांत': अमेरिकेचा व्हेनेझुएलावर थेट प्रहार; जागतिक राजकारणात युद्धाचे नवे ढग!

डॉ. मनीष दाभाडे - सहयोगी प्राध्यापक, जेएनयूअमेरिकेच्या व्हेनेझुएलावरील हल्ल्यातून ‘डोन्रो सिद्धांता’च्या अंमलबजावणीची सुरुवात झाल्याचा इशारा दिला आहे. मुत्सद्देगिरी, संवाद आणि नियमाधारित सहकार्य यांना दुय्यम स्थान देण्यात आले असून, शक्ती, दबाव, निर्बंध आणि थेट हस्तक्षेप यांना प्राधान्य देण्याचा हा दृष्टिकोन आहे. सार्वभौमता अबाधित राखण्याच्या मूलभूत अधिकारांवरच गदा येऊ शकते.अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशावरून तीन जानेवारी रोजी व्हेनेझुएलावर झालेले अमेरिकी हवाई हल्ले एका सार्वभौम राष्ट्राविरुद्ध केलेली लष्करी कारवाई नव्हती, तर ते अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील एक ऐतिहासिक, निर्णायक आणि अस्वस्थ करणारे वळण आहे. शीतयुद्धानंतरच्या जागतिक व्यवस्थेत अमेरिकेने अनेक ठिकाणी हस्तक्षेप केला आहे, परंतु एका विद्यमान राष्ट्रप्रमुखाला थेट अटक करून देशाबाहेर नेणे, त्याचे शासन निष्प्रभ करणे आणि त्या देशाच्या भविष्यासंबंधी निर्णय घेण्याची तयारी जाहीर करणे, ही आधुनिक आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील अभूतपूर्व घटना आहे. राजधानी कॅराकस आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणांवर अचूक हल्ले करून अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना ताब्यात घेणे आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या आरोपांखाली त्यांच्याविरोधात अमेरिकी न्यायालयात खटला चालवण्याची घोषणा करणे, हे केवळ शक्तीचे प्रदर्शन नव्हते; ते जागतिक व्यवस्थेच्या नियमांना दिलेले उघड आव्हान होते..सार्वभौमत्व अबाधित नाहीअध्यक्ष ट्रम्प यांनी या कारवाईचे वर्णन ‘अमेरिकी शक्तीचे पुनःप्रस्थापन’ असे करताना कोणताही मुलाहिजा बाळगला नाही. उलट, व्हेनेझुएलामध्ये सुरक्षित, योग्य आणि सुज्ञ संक्रमण होईपर्यंत अमेरिका तेथे निर्णायक भूमिका बजावेल, असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले. या विधानांतून दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्या. पहिली गोष्ट म्हणजे सार्वभौमत्व ही आता अबाधित संकल्पना राहिलेली नाही आणि ती अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांशी सुसंगत असेल, तेव्हाच मान्य केली जाईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे हस्तक्षेप, नियंत्रण आणि व्यवस्थापन हे पुन्हा एकदा अमेरिकी परराष्ट्र धोरणाचे वैध आणि स्वीकारार्ह साधन बनले आहे. बाहेरील जगासाठी ही कारवाई आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांना छेद देणारी, संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेला धक्का देणारी आणि नियमाधारित जागतिक व्यवस्थेच्या मुळावर घाव घालणारी वाटली; परंतु ट्रम्प प्रशासनाच्या दृष्टीने हा कायदेशीर किंवा नैतिक प्रश्न नव्हता, तर हा सामरिक गरजेतून घेतलेला निर्णय होता..थेट हस्तक्षेपाला सुरुवातअमेरिकेने डिसेंबर २०२५मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात कथित ‘डोन्रो सिद्धांत’ मांडला होता. त्या चौकटीतून या कारवाई समजून घ्यायला हवी. हा सिद्धांत पश्चिम गोलार्धात अमेरिकेचे वर्चस्व उघडपणे, निर्भीडपणे आणि संस्थात्मक पातळीवर पुनःस्थापित करतो. लॅटिन अमेरिका ही केवळ भौगोलिकदृष्ट्या जवळचा प्रदेश नाही, तर ही अमेरिकेची ऐतिहासिक, राजकीय, आर्थिक आणि लष्करी प्रभावक्षेत्रे आहेत, असा दावा या धोरणात करताना कोणतीही कसर न ठेवलेली नाही. मुत्सद्देगिरी, संवाद, बहुपक्षीयता आणि नियमाधारित सहकार्य यांना दुय्यम स्थान देण्यात आले असून, शक्ती, दबाव, निर्बंध आणि थेट हस्तक्षेप यांना प्राधान्य देण्याचा हा दृष्टिकोन आहे. व्हेनेझुएलावरील हल्ले हे या नव्या धोरणाचे केवळ लक्षण नव्हते; ते सुरू झाल्याचा संदेश होता. या कारवाईचे समर्थन करताना ट्रम्प प्रशासनाने अमली पदार्थांची तस्करी, आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी जाळे, अवैध स्थलांतर आणि व्हेनेझुएलातील लोकशाहीचा ऱ्हास यांचा उल्लेख केला. ही कारणे पूर्णतः असत्य नाहीत. व्हेनेझुएलातील सरकारी व्यवस्था कमकुवत झाली आहे. गुन्हेगारी वाढली आहे आणि कोट्यवधी लोक देश सोडून गेले आहेत. मात्र, या समस्यांवर तोडगा म्हणून थेट लष्करी हस्तक्षेप आणि शासनबदल हाच एकमेव मार्ग होता का, असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात. वस्तुतः या कारवाईमागे भूराजकीय आणि आर्थिक गणिते दडलेली आहेत आणि ट्रम्प प्रशासन ती लपवण्याऐवजी उघडपणे स्वीकारत आहे.महासत्तांच्या स्पर्धेची किनारव्हेनेझुएला हा केवळ एक अपयशी किंवा हुकूमशाही शासन असलेला देश नाही; तो ऊर्जा, तेल आणि खनिज संपत्तीच्या दृष्टीने जागतिक पातळीवर अत्यंत महत्त्वाचा देश आहे. आजच्या जागतिक व्यवस्थेत कच्चा माल, ऊर्जास्रोत आणि पुरवठा साखळी यांवर नियंत्रण मिळवणे हे सामरिक शक्तीचे प्रमुख मोजमाप बनले आहे. ट्रम्प यांनी हल्ल्यांनंतर लगेचच अमेरिकन तेल कंपन्यांना व्हेनेझुएलामध्ये प्रवेश देण्याची घोषणा केली, यावरून या कारवाईचा आर्थिक हेतू कोणताही आडपडदा न ठेवता स्पष्ट होतो. त्यासोबतच चीन आणि रशियाचा लॅटिन अमेरिकेतील वाढता प्रभाव रोखणे, हे या हस्तक्षेपामागील एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. 'डोन्रो सिद्धांता'च्या चौकटीत लॅटिन अमेरिका ही महासत्तांच्या स्पर्धेतील एक निर्णायक रणांगण बनली आहे. अधिक आक्रमक धोरणया धोरणाची मुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दीर्घ इतिहासात खोलवर रुजलेली आहेत. जगाच्या भविष्याचा विचार.अधिक आक्रमक धोरणया धोरणाची मुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दीर्घ इतिहासात खोलवर रुजलेली आहेत. १८२३ मधील मुन्रो सिद्धांताने युरोपीय शक्तींना अमेरिकन खंडापासून दूर राहण्याचा इशारा दिला होता आणि पश्चिम गोलार्धात अमेरिकेचे विशेष स्थान अधोरेखित केले होते. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला रूझवेल्ट कोरोलरी या सिद्धांताचा विस्तार करत अमेरिकेला लॅटिन अमेरिकेत हस्तक्षेप करण्याचा स्वयंघोषित अधिकार बहाल केला. ट्रम्प यांचा ‘डोन्रो सिद्धांत’ हीच परंपरा पुढे नेत आहे; किंबहुना तो अधिक थेट, आक्रमक आणि अधिक व्यवहारवादी आहे. या भागांत लोकशाहीचा प्रसार, मानवाधिकार किंवा नैतिक नेतृत्व यांपेक्षा अमेरिकेचे थेट हितसंबंध, संसाधनांवरील नियंत्रण आणि प्रतिस्पर्धी महासत्तांना रोखणे हे धोरणाच्या केंद्रस्थानी आहेत.रोनाल्ड रेगन यांच्या काळामध्ये वैचारिक संघर्षाच्या नावाखाली शासनबदलांना समर्थन देण्यात आले होते. काहीअंशी हा दृष्टिकोन रेगन यांच्या काळातील लॅटिन अमेरिकेतील हस्तक्षेपवादी धोरणांची आठवण करून देतो. मात्र ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन वैचारिकपेक्षा अधिक व्यवहारवादी आहे. ‘अमेरिकेला काय मिळते?’ हा प्रश्न त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा केंद्रबिंदू आहे. त्याच वेळी, आंतरराष्ट्रीय नियम, बहुपक्षीय संस्था आणि जागतिक सहमती यांची पर्वा न करता एकतर्फी कारवाई करण्याची तयारी जॉर्ज डब्लू. बुश यांच्या काळातील धोरणाशी साधर्म्य दर्शवते. त्यामुळे ‘डोन्रो सिद्धांत’ हा मुन्रो, रेगन आणि बुश यांच्या धोरणांचा एक कठोर, अधिक निर्भीड अवतार मानावा लागेल.या कारवाईचे उदार आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेवरील परिणाम अत्यंत गंभीर आणि दूरगामी आहेत. सार्वभौमत्व, हस्तक्षेप न करणे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन ही या व्यवस्थेची मूलतत्त्वे आहेत. व्हेनेझुएलावर केलेले हल्ले या सर्व तत्त्वांना थेट आव्हान देतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या परवानगीशिवाय आणि स्वसंरक्षणाचा स्पष्ट आधार नसताना केलेली ही कारवाई जागतिक नियमाधारित व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेला मोठा धक्का देते. परिणामी अमेरिकेवरच या व्यवस्थेला कमकुवत करत असल्याचा आरोप होत आहे. अमेरिका अशी कारवाई करू शकते, तर उद्या इतर महासत्ताही आपल्या हितसंबंधांसाठी अशाच पद्धती वापरण्याचा दावा करू शकतात..ध्रुवीकरणाची भीतीलॅटिन अमेरिकेसाठी या घडामोडी अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. अनेक देश मादुरो सरकारच्या पतनाचे स्वागत करत असले, तरी अमेरिकेच्या थेट हस्तक्षेपामुळे जुन्या साम्राज्यवादी आठवणी पुन्हा जाग्या झाल्या आहेत. ‘आज व्हेनेझुएला, उद्या कोणता देश?’ हा प्रश्न या देशांना सतावत आहे. दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता अशा धोरणामुळे लॅटिन अमेरिका अधिकाधिक ध्रुवीकरणाकडे जाऊ शकते, प्रादेशिक एकात्मता कमकुवत होऊ शकते आणि चीनसारख्या पर्यायी भागीदारांकडे वळण्याची प्रवृत्ती वाढू शकते.या संपूर्ण घडामोडींचे एक महत्त्वाचे अंग म्हणजे अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणाशी आणि ट्रम्प यांच्या वैयक्तिक नेतृत्वशैलीशी याचा थेट संबंध आहे. मात्र अनेकदा त्या पैलूकडे दुर्लक्ष होते. व्हेनेझुएलावरील हल्ले केवळ परराष्ट्र धोरणातील निर्णय नव्हते; ते ट्रम्प यांच्या राजकीय शैलीचे प्रतिबिंब होते. निर्णायक, अचानक, संस्थात्मक प्रक्रियांकडे दुर्लक्ष करणारे आणि वैयक्तिक अधिकारावर आधारित निर्णय घेणे ही त्यांच्या राजकारणाची ओळख आहे. या प्रकरणात काँग्रेस, संयुक्त राष्ट्रे किंवा पारंपरिक मुत्सद्देगिरी यांना दुय्यम स्थान देण्यात आले. परिणामी अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील संस्थात्मक सातत्य कमकुवत झाले असून, निर्णयप्रक्रिया अधिकाधिक व्यक्तिनिष्ठ होत चालल्याचे दिसून येते.याच संदर्भात, 'डोन्रो सिद्धांत' हा केवळ बाह्य धोरणात्मक चौकट नसून, तो अमेरिकेच्या राष्ट्रीय अस्मितेबाबतचा एक राजकीय दावाही आहे. अमेरिका कोणत्याही नियमाच्या चौकटीत राहात नाही, तर स्वतः नियम ठरवणारी महासत्ता आहे, हे या सिद्धांताने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. अमेरिकेने शीतयुद्धानंतर नियमाधारित जागतिक व्यवस्थेचा रक्षक अशी भूमिका घेतली होती. मात्र आता अमेरिका आता उघडपणे 'राष्ट्रीय हित सर्वोच्च' या तत्त्वावर चालत आहे. व्हेनेझुएलावरील हल्ले हे अमेरिकेच्या आत्मप्रतिमेतील या मूलभूत बदलाचे द्योतक आहेत..दक्षिणी जगतात अस्वस्थताया कारवाईचे आणखी एक दूरगामी परिणाम म्हणजे जागतिक दक्षिणी देशांमध्ये निर्माण होणारी अस्वस्थता. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देश आधीच महासत्तांच्या स्पर्धेत अडकलेले आहेत. एखादा देश सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असेल, तर त्याचे सार्वभौमत्व सहजपणे दुय्यम ठरवले जाऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा व्हेनेझुएलावरील कारवाईने देण्यात आला आहे. त्यामुळे 'नियम सर्वांसाठी समान' या संकल्पनेवर विश्वास ठेवणाऱ्या अनेक देशांसाठी ही घटना धक्कादायक आहे. परिणामी बहुपक्षीय व्यवस्था, प्रादेशिक संघटना आणि पर्यायी सामरिक भागीदारी यांकडे झुकण्याची प्रवृत्ती अधिक बळकट होऊ शकते.महासत्तांमधील वाढत्या स्पर्धेच्या संदर्भात पाहिल्यास, व्हेनेझुएलावरील हल्ले हे केवळ प्रादेशिक नव्हे, तर जागतिक संदेश देणारे आहेत. अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की ती आपल्या प्रभावक्षेत्रात कोणत्याही बाह्यशक्तीला आव्हान देऊ देणार नाही. परंतु या शक्तिप्रदर्शनाची किंमत आंतरराष्ट्रीय विश्वास, बहुपक्षीय सहकार्य आणि जागतिक स्थैर्याच्या रूपाने मोजावी लागेल. ट्रम्प यांचा 'डोन्रो सिद्धांत' अमेरिकेच्या सामर्थ्याचे प्रदर्शन करतो, पण त्याच वेळी तो जागतिक व्यवस्थेला अधिक अस्थिर, अधिक स्पर्धात्मक आणि अधिक अनिश्चित बनवतो.एकूणच, व्हेनेझुएलावर तीन जानेवारी रोजी झालेले हल्ले आधुनिक आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील एक निर्णायक क्षण ठरतात. त्यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील हस्तक्षेपवादी प्रवृत्ती पुन्हा उघड केल्या आणि पश्चिम गोलार्धात शक्तीच्या राजकारणाचे पुनरागमन ठामपणे अधोरेखित केले. एका आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या अभ्यासकाच्या दृष्टीने पाहता, हा प्रसंग सार्वभौमत्व, हस्तक्षेप आणि शक्ती यांच्या संतुलनावर नव्याने विचार करण्यास भाग पाडतो. हा केवळ एका देशाचा प्रश्न नाही, तर उदार आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या भवितव्याशी, महासत्तांच्या स्पर्धेच्या दिशेशी आणि एकविसाव्या शतकातील जागतिक सत्तासंरचनेशी जोडलेले एक निर्णायक वळण आहे. 