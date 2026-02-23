Premium|SIR Electoral Roll Verification : ‘एस आयआर’निमित्त महाराष्ट्रात कसोटी

सुनील चावके - ‘सकाळ’च्या दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुखनव्या वर्षात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये विधानसभेच्याच निकालांची पुनरावृत्ती झाल्यानंतर मतदारयाद्यांमध्ये निवडणूक आयोग पुरस्कृत बेरीज-वजाबाक्यांवरून विरोधी पक्षांचे आक्षेप थंडावले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील ‘एसआयआर’ मोहीम महत्त्वाची ठरणार आहे. महाराष्ट्रासह २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एप्रिल महिना सुरू होताच मतदारयाद्यांच्या सखोल पुनरावलोकनाची तिसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यातील मोहीम सुरू होईल. तिसऱ्या टप्प्यात सुमारे ४० कोटी मतदारांची पडताळणी होणार असून नऊ कोटी ७० लाखांसह मतदारसंख्येच्या बाबतीत भारतातील दुसरे सर्वांत मोठे राज्य असलेल्या महाराष्ट्राकडे लक्ष लागलेले असेल. आतापर्यंत ‘एसआयआर’पासून अलिप्त असलेल्या महाराष्ट्राच्या मतदारसंख्येची आणि काँग्रेसशासित राज्यांच्या प्रतिकाराची या निमित्ताने कसोटी लागणार आहे. .२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत ४८ पैकी ३१ जागा जिंकणाऱ्या विरोधी महाविकास आघाडीचा विधानसभा निवडणुकीत सपशेल धुव्वा उडाल्याने सहा महिन्यांमध्ये पाच टक्क्यांनी वाढलेली मतदारांची संख्या राष्ट्रीय वादाचा मुद्दा ठरला. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी तसेच महाविकास आघाडीतील शिवसेना-उबाठा, राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार आणि राज ठाकरेंच्या मनसेने कथितपणे फुगलेल्या मतदारयाद्यांवर शंका व्यक्त केली. अर्थात, नव्या वर्षात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये विधानसभेच्याच निकालांची पुनरावृत्ती झाल्यानंतर मतदारयाद्यांमध्ये निवडणूक आयोग पुरस्कृत बेरीज-वजाबाक्यांवरून विरोधी पक्षांचे आक्षेप थंडावले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील ‘एसआयआर’ मोहीम महत्त्वाची ठरणार आहे. देशातील सर्वाधिक मतदारांचे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात ‘एसआयआर’ची मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर किती नावांना कात्री लागली याचा आकडा लवकरच प्रसिद्ध होईल.‘एसआयआर’ मोहीमेची सुरुवात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी गेल्या वर्षी बिहारपासून केली होती. बिहार विधानसभेची निवडणूक तीन महिन्यांवर आली असताना मतदारयाद्यांचे ‘शुद्धीकरण’ करण्याच्या त्यांच्या निर्णयामुळे देशाचे राजकारण ढवळून निघाले. क्षुब्ध झालेल्या विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, या वादाला ज्ञानेशकुमार विरुद्ध राहुल गांधी असे स्वरूप आले. या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी राहुल गांधी यांनी तीनशेहून अधिक खासदारांना संसदेतून रस्त्यावर उतरविले, मतदार याद्यांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या मदतीने सत्ताधारी भाजप हेराफेरी करीत असल्याचा आरोप करीत राहुल गांधी यांनी मतदारांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी इंडिया आघाडीतील बहुतांश मित्रपक्षांच्या नेत्यांसह बिहारच्या २०हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये ‘मतदार अधिकार यात्रा’ काढली. .Premium|Maharashtra Investment : महाराष्ट्राच्या मागास जिल्ह्यांचे मार्केटिंग करण्याची गरज; दावोस परिषदेत गुंतवणुकीचे नवे संधी.बिहारमध्ये राजद-काँग्रेस-डाव्या आघाडीच्या महागठबंधनचा धुव्वा उडूनही हा वाद शमला नाही. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाणाऱ्या पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरीसह १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दुसऱ्या टप्प्यातील ‘एसआयआर’ची घोषणा केली. त्यावरून तृणमूल काँग्रेसचा भडका उडून आरोप आणि आक्षेप आणखीच तीव्र झाले. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘एसआयआर’च्या मुद्यावरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुमश्चक्रीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये खडाजंगी उडाली. आता एप्रिलअखेर पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, पुद्दुचेरी आणि आसामच्या विधानसभा निवडणुका संपण्यापूर्वीच महाराष्ट्रासह २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘एसआयआर’चा तिसरा आणि निर्णायक टप्पा सुरू झालेला असेल. ‘एसआयआर’च्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यात निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुका होत असलेल्या राज्यांतील मतदारयाद्या ‘शुद्ध’ करण्याची घाई दाखवली. या दोन्ही टप्प्यांमध्ये काँग्रेसशासित राज्यांचा समावेश नव्हता. पण तिसऱ्या टप्प्यातील ‘एसआयआर’मध्ये कर्नाटक, तेलंगण, हिमाचल प्रदेश ही तीन काँग्रेसशासित राज्ये आणि काँग्रेससोबत सत्तेत आघाडी असलेल्या झारखंड तसेच जम्मू आणि काश्मीर या मित्रपक्षांच्या राज्यांचा समावेश आहे. विरोधी बाकांवर सर्वांत प्रबळ असलेल्या काँग्रेसला पंजाब आणि हरियाणामधील ‘शुद्धीकरणा’वर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागणार आहे. एप्स्टीन फाईल्समध्ये सत्ताधारी भाजप नेते आणि त्यांच्या निकटस्थांची नावे, व्हीबी जीरामजी कायदा, भारत-अमेरिका व्यापार करार, माजी लष्कर प्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकावरून उद्भवलेला वाद, कर्नाटकात उफाळलेला सत्तासंघर्ष, राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यासाठी लोकसभेत मांडण्यात आलेला विशेष प्रस्ताव अशा मुद्यांमुळे मोदी सरकारपेक्षा जास्त काँग्रेस पक्षच घेरला गेला आहे. .त्यात काँग्रेसच्या मूळावर येऊ पाहणाऱ्या ‘एसआयआर’चे आव्हान राजकीयदृष्ट्या निष्क्रिय काँग्रेसजनांच्या प्रकृतीला झेपणारे नाही. राहुल गांधी आणि काही प्रमाणात प्रियांका गांधी वाड्रा वगळता मोदी सरकारला थेट भिडण्याचे सामर्थ्य कुठल्याही काँग्रेस नेत्याला दाखवता आलेले नाही. त्यातही मोदी सरकारला धारेवर धरण्यासाठी हाती अनेक मुद्दे असताना राहुल गांधी यांच्या आक्रमणात सातत्याऐवजी मुद्यांचा धरसोडपणा जास्त असतो. आता कर्नाटक, तेलंगण, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू आणि काश्मीर, पंजाब आणि हरियानामध्ये होऊ घातलेल्या ‘एसआयआर’ला कसा प्रतिसाद द्यायचा आणि पक्ष समर्थक मतदारांची नावे कशी शाबूत ठेवायची याचा विचार गांधी कुटुंब आणि पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना करावा लागेल. बिहारमध्ये ‘एसआयआर’विरुद्ध एकजूट होऊनही ६८ लाख ६० हजार मतदारांची नावे वगळली गेली. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांच्या प्रखर विरोधानंतरही पश्चिम बंगालमध्ये आतापर्यंत ५८ लाख २० हजार मतदार वगळले गेले आहेत. तमिळनाडूमध्ये हा आकडा नऊ लाख ७० हजार इतका आहे. मध्य प्रदेश (३४ लाख २० हजार), राजस्थान (३१ लाख ४० हजार), गुजरात (६८ लाख १० हजार), केरळ (८ लाख ९० हजार), छत्तीसगढ (२४ लाख ९० हजार), गोवा (१ लाख २७ हजार) अशी मतदारयाद्यांतून वगळलेल्या नावांची आकडेवारी आहे. पहिल्या दोन टप्प्यांतील ‘एसआयआर’मध्ये आतापर्यंत सरासरी ११ टक्क्यांनी सहा कोटी ५५ लाख मतदारांची नावे गळाली आहेत. तिसऱ्या टप्प्यातीला शुद्धीकरणात साडेतीन ते चार कोटींची भर पडून एकूण पात्र मतदारांची संख्या २०२४ च्या ९८ कोटींवरून ८८ कोटींवर येण्याची चिन्हे आहेत..महाराष्ट्रात २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यानच्या काळात मतदारयाद्यांमध्ये २७ लाख ४० हजार मतदारांची (३.४ टक्के) भर पडली. २०१९ मधील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान मतदारांची संख्या १० लाख ५० हजारांनी म्हणजे १.२ टक्क्यांनी वाढली. २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान मतदारांच्या संख्येत तब्बल ४६ लाख ६० हजारांनी म्हणजे ५.०५ टक्क्यांनी वाढ झाली. २०१४मधील लोकसभा निवडणूक ते २०२४ मधील विधानसभा निवडणूक या साडेदहा वर्षांदरम्यान महाराष्ट्रातील मतदारांच्या संख्या एक कोटी ६३ लाखांनी वाढून आठ कोटी सात लाखांवरून नऊ कोटी ७० लाखांवर पोहोचली. याच दहा वर्षांच्या कालखंडात देशातील सर्वाधिक मतदारांच्या उत्तर प्रदेशात एक कोटी ६१ लाख नव्या मतदारांची भर पडून एकूण मतदारांचा आकडा १५ कोटी ५१ लाखांवर पोहोचला. आता त्याच उत्तर प्रदेशात प्रत्यक्ष पडताळणीनंतर हंगामी आकडेवारीनुसार तब्बल दोन कोटी ९० लाख मतदारांची नावे मतदारयाद्यांमधून वगळली गेली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कथितपणे फुगवलेल्या मतदारयाद्या आणखी फुगतात की उत्तर प्रदेशाप्रमाणे कोट्यवधींच्या संख्येने मतदार वजा होतात, याकडे लक्ष लागलेले असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.