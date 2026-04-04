Premium|Study Room : अणुशस्त्रांचे नैतिक आव्हान; हिरोशिमा-नागासाकीपासून अणुशस्त्रमुक्त विश्वाच्या शोधापर्यंत

लेखक : अभिजित मोदेअणुशस्त्रे ही मानवी इतिहासातील सर्वात भयानक शस्त्रे आहेत. त्यांचा वापर करणे हे फक्त युद्धाचे स्वरूप बदलत नाही, तर लाखो लोकांचे जीवन नष्ट करतो. या लेखात अणुशस्त्रांच्या वापराच्या नैतिक बाजूंचा विचार करूया.१) अणुशस्त्रांचा नैतिक संदर्भअणुशस्त्रे ही विज्ञानाची प्रगती असली तरी त्यांचा वापर मानवतेच्या विरुद्ध आहे. हिरोशिमा आणि नागासाकी येथे १९४५ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटात लाखो निरपराध नागरिक मृत्यूमुखी पडले. हे युद्धातील कृत्य नव्हते, तर अमानवीय विध्वंस होते.या शस्त्रांचा प्रभाव फक्त थेट मृत्यूपुरता मर्यादित राहत नाही. विकिरणामुळे पिढ्यान्पिढ्या आजारी पडतात आणि पर्यावरण नष्ट होते. नैतिकदृष्ट्या, निर्दोष लोकांना लक्ष्य करणे हे अन्यायकारक आहे.२) अणुहल्ल्याविरोधातील प्रमुख तर्कअ) नागरिकांची होणारी अमानवी हिंसाअणुशस्त्रांचा वापर करताना लढाई करणारे सैनिक नव्हे, तर साधे नागरिक मरतात. ही हिंसा नैतिकतेच्या मूलभूत तत्त्वांविरुद्ध आहे, ज्यात मानवी जीवनाला सर्वोच्च प्राधान्य असते. गांधीजींसारख्या विचारवंतांनी अहिंसेचा पुरस्कार केला, जो अणुशस्त्रांविरुद्ध आहे..ब) दीर्घकालीन हानीवापरानंतरही विकिरणाचे दुष्परिणाम शतकानुशतके टिकतात. भविष्यातील पिढ्यांना त्याची झालेली हानी ही नैतिक जबाबदारी टाळता येत नाही. हे वर्तमान पिढीने भविष्यासाठी घातलेले अन्यायकारक कृत्य आहे.क) मानवतेच्या मूल्यांचा भंगअणुशस्त्रे ही फक्त शस्त्रे नाहीत, तर ती संपूर्ण सृष्टीचा नाश करतात. धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून हे पापासमान आहे, कारण ते ईश्वरी सृष्टीचा नाश करतात.ड) समर्थनाचा युक्तिवाद आणि खंडनकाही लोक म्हणतात की, अणुशस्त्रे स्वसंरक्षणासाठी आवश्यक आहेत. द्वितीय महायुद्धात जपानला शरणागती देण्यास भाग पाडण्यासाठी अमेरिकेने त्यांचा वापर केला. पण हे समर्थन खोटे आहे, कारण पर्यायी मार्ग होते आणि लाखो जीव घेणे चुकीचे होते.ई) शस्त्रसज्जता की शांतता?शस्त्रसज्जता शांततेसाठी गरजेची आहे असे म्हणणारे दुर्बल असतात. खरी शक्ती मनातील विश्वास आणि संवादात आहे. अणुशस्त्रे शांतता आणत नाहीत, तर भय निर्माण करतात.फ) आंतरराष्ट्रीय करारांचे महत्त्वNPT कराराने अणुशस्त्रांचा प्रसार रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण मोठ्या राष्ट्रांनी ते स्वतःकडे कायम ठेवले आहेत, हे अन्यायकारक आहे. नैतिकदृष्ट्या सर्व राष्ट्रांनी त्यांचा त्याग करायला हवा..३) शांततेचा पर्याय आणि शेवटचा विचारअणुशस्त्रांचा वापर टाळण्यासाठी सर्वप्रथम आंतरराष्ट्रीय संवाद वाढवावा लागेल. जगातील सर्व देश एकत्र बसतील, मोकळेपणाने चर्चा करतील आणि एकमेकांच्या भीती व चिंता समजून घेतील. संयुक्त राष्ट्रसंघासारख्या संस्था यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. प्रत्येक राष्ट्राने आपल्या शस्त्रसाठ्याची माहिती देऊन विश्वास निर्माण करावा. फक्त बोलण्याने नाही, तर खऱ्या करारांवर स्वाक्षरी करून शस्त्रांचा संग्रह कमी करावा. असे झाल्यास भयाचे वातावरण कमी होईल आणि सहकार्य वाढेल.अहिंसक धोरणे अवलंबणे म्हणजे महात्मा गांधींच्या तत्त्वांचा अवलंब करणे. हिंसेने कधीही शांतता येत नाही, उलट ती वाढतेच. देशाने आपली शक्ती लष्करी नसून आर्थिक, सांस्कृतिक आणि वैज्ञानिक क्षेत्रात दाखवावी. उदाहरणार्थ, कोस्टा रिकासारखे देश लष्करच बंद पाडून शांतताप्रिय झाले आहेत. भारतासारख्या देशानेही अहिंसेचा मार्ग पुढे रिघावा. सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी चर्चा आणि मध्यस्थीचा वापर करावा. अहिंसा ही कमकुवतपणा नसून खरी ताकद आहे.शेवटी, अणुशस्त्रांचा वापर हा मानवजातीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह आहे. प्रत्येक व्यक्तीने, देशाने आणि संस्थेने शांततेच्या बाजूने उभे राहावे. शस्त्रसज्जता सोडून सहकार्याचा मार्ग निवडावा. जर आपण सर्वांनी एकत्र प्रयत्न केले, तर निश्चितच अणुशस्त्रमुक्त विश्व साध्य होईल. ही शांतता आपल्या आणि भावी पिढ्यांसाठी अमूल्य आहे. चला, आजपासूनच शांततेचा मार्ग अवलंबूया..