Premium|US Hegemony Decline : अमेरिकेच्या महासत्तापदाचा अस्त; जागतिक राजकारणात नवा अध्याय

श्रीराम कुंटे - kunteshreeram@gmail.comमागच्या दोन लेखांमध्ये आपण साम्राज्यांच्या उदयास्ताची कारणं बघितली. त्याचबरोबर सध्याचं जगातलं सगळ्यात मोठं साम्राज्य असणाऱ्या अमेरिकेचा उदय कसा झाला हे सुद्धा बघितलं. आज आपण अमेरिकेचा अस्त का आणि केव्हा होईल हे बघू या. जगातल्या प्रमुख साम्राज्याचा इतिहास बघितला तर एक गमतीशीर गोष्ट आपल्या लक्षात येते. स्पॅनिश साम्राज्य १०० वर्षं, ऑटोमन ११३ वर्षं, मुघल १०७ वर्षं, ब्रिटिश १०५ वर्षं आणि चीनमधलं चिंग साम्राज्य ११६ वर्षं पूर्ण भरात होतं. रोमन, मंगोल आणि पर्शियन साम्राज्याचा अपवाद सोडला तर कोणत्याही साम्राज्याच्या उदयापासून पूर्ण भराचा काळ हा साधारणपणे १०० ते ११० वर्षांचा राहिला आहे. साम्राज्यांच्या या इतिहासानुसार १९५० च्या दशकात महासत्ता झालेली अमेरिका साधारणपणे २०५० पर्यंत महासत्ता राहायला हवी. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे जगातल्या विविध तज्ज्ञांनी सिनॅरिओ प्लॅनिंग मॉडेल्स वापरून काढलेला निष्कर्ष याच्याशी मिळताजुळता आहे. २०३० च्या आसपास अमेरिकेची ताकद कमी व्हायला लागेल आणि २०५० च्या आसपास तिची महासत्तापदावरून घसरण होईल याबाबत बहुतेक तज्ज्ञांचे एकमत आहे. अमेरिकेची ताकद कमी होण्यामागची कारणं आता आपण समजून घेऊ या. .गेल्या काही वर्षांमध्ये जगातलं भू-राजकीय वातावरण वेगाने गुंतागुंतीचं होऊ लागलंय. चीन वेगाने आर्थिक आणि लष्करी प्रगती करतोय. बेल्ट अँड रोड प्रकल्पातून अमेरिकेचं महत्त्व कमी करायचा प्रयत्न करतोय. अमेरिकेने आयएमएफ किंवा जागतिक बँकेच्या माध्यमातून बसवलेल्या आर्थिक व्यवस्थेला आशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक सारख्या संस्था स्थापन करून आव्हान देतोय. रशियाने आपला सुवर्णकाळ पुन्हा आणण्यासाठी आक्रमक राष्ट्रवादाचा आसरा घेतलाय. ब्राझील, तुर्कीये, इंडोनेशिया आणि भारतासारखे देश आपली सामरिक स्वायत्तता वाढवताहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघ किंवा इतर जागतिक व्यासपीठांवर अमेरिकेला विरोध वाढू लागलाय. अशातच ट्रम्प यांच्यामुळे अनेक बदल झाले. ते मित्रदेशांच्या आघाड्यांकडे दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणून न बघता एक तात्पुरता व्यापारी करार म्हणून बघतात. बनचुके व्यापारी करारात फायदा नसेल तर तो मोडतात. त्यामुळे ट्रम्प आपली साथ कधीही सोडतील या भीतीने अमेरिकेचे मित्रदेश तिला वगळून प्रादेशिक पातळीवर आघाड्या बनवताहेत. एकाच वेळी वॉशिंग्टन, बीजिंग, ब्रुसेल्स (युरोपियन युनियनचं मुख्यालय) आणि ब्रिक्स सारख्या अनेक दगडांवर पाय ठेवत आहेत. .Premium|Indian Stock Market Crash: भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ७.४ टक्के, लघु उद्योगांसाठी तारणमुक्त कर्जमर्यादा वाढली.अमेरिकेने जागतिक व्यवस्थेचे नियम बनवले आणि आता आता पर्यंत ते पाळले. दुसऱ्या महायुद्धात नाझी जर्मनीविरुद्ध लढताना, नाटो संघटना उभारताना, ९/११ च्या हल्ल्यानंतर जगाला दहशतवादाविरुद्ध एकत्र करताना आणि आता चीनविरुद्ध क्वाड उभी करताना अमेरिकेने जगभरातल्या देशांना एकत्र आणलं. हे शक्य झालं ते अमेरिका जागतिक व्यवहारांचे नियम पाळते या विश्वासामुळे. आता मात्र ती व्हेनेझुएला किंवा इराणसारख्या दुर्बळ देशांविरुद्ध एकतर्फी कारवाया करतेय. गावच्या जुलमी जमीनदाराप्रमाणे ग्रीनलँडवर बळजबरीने ताबा मिळवायच्या धमक्या देतेय. उद्या जर रशियाने अजून एखाद्या देशाचा घास घेतला किंवा चीनने बळजबरीने तैवानवर कब्जा मिळवला तर त्याचा विरोध करण्याचं नैतिक बळ अमेरिकेकडे नाहीये. शिवाय अमेरिकेने विरोध केलाच तरी आता एखाद्या प्रश्नावर आंतरराष्ट्रीय सामंजस्य आणि आघाडी घडवून आणायच्या अमेरिकेच्या क्षमतेला धक्का बसतोय. ट्रम्प यांच्या या आततायीपणामुळे अमेरिकेचं मोठं भू-राजनैतिक नुकसान होतंय. चीनने तैवानवर ताबा मिळवला आणि अमेरिका तैवानचं रक्षण करू शकली नाही तर संपूर्ण आग्नेय आणि दक्षिण आशियात अमेरिकेची सामरिकदृष्ट्या मोठी हार होईल आणि ती या भागातले आपले मित्र गमावून बसेल. सबसे बडा रुपय्या हे तत्त्व असणारी अमेरिका खरंतर एक व्यापारी देश आहे. अशा व्यापारी अमेरिकेने आजपर्यंत टॅरिफचा उपयोग धमकावण्यासाठी नाही तर व्यापार वाढवण्यासाठी केला. ट्रम्प मात्र व्यापार आणि टॅरिफ यांच्याकडे आर्थिक विकासाचं साधन म्हणून न बघता संरक्षणाचं धोरण म्हणून बघताहेत. या अति मूर्खपणाच्या धोरणामुळे अमेरिकेचे मित्रदेश आता तिच्यावर अवलंबून न राहता परस्परांशी व्यापारी करार करत आहेत. हेच बघा ना! ट्रम्पने टॅरिफयुद्ध छेडलं नसतं तर भारताचे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, संयुक्त अरब अमिरात आणि युरोपिअन युनियन बरोबरचे अनेक वर्षं रेंगाळलेले मुक्त व्यापारी करार इतक्या झटपट झाले असते का? .भू-राजकीयदृष्ट्या अमेरिकेची लष्करी आणि राजनैतिक पीछेहाट सुद्धा सुरु झालीये. अमेरिकेचा संरक्षणावरचा खर्च आजही तिच्यानंतरच्या दहा देशांच्या संरक्षण खर्चापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे लष्करी ताकदीच्या बाबतीत अमेरिका आजही जगाच्या पुढे आहे, पण चिनी नेतृत्वाची जबर महत्वाकांक्षा आणि एआय मुळे लष्करी क्षमतेच्या बाबतीत अमेरिका आणि चीनमधलं अंतर झपाट्याने कमी होतंय. जगाच्या रचनेबाबत आजवर अमेरिकन विचारसरणी जगाने स्वीकारली. पण आता खोटी का असेना पण चीनची विकासाभिमुख विचारसरणी, रशियाची सार्वभौमत्वाला महत्त्व देणारी विचारसरणी, आणि ग्लोबल साऊथमधल्या गरीब देशांची नव-वसाहतवादाला नाकारणारी विचारसरणी जोर धरू लागल्यामुळे अमेरिकन जागतिक रचनेची पीछेहाट होऊ लागली आहे. साम्राज्यांचा अस्त होण्याच्या कारणांपैकी एक म्हणजे विस्तारवाद. साम्राज्यांच्या आयुष्यात एक क्षण असा येतो की साम्राज्य टिकवण्यासाठी ते वाढवावं लागतं आणि अवाढव्य वाढलेलं साम्राज्य सांभाळणं आर्थिक, लष्करी आणि सामरिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. आज अमेरिका जगभरात वेगवेगळ्या कारणांनी गुंतलेली असल्याने महासत्ता आहे आणि त्याच गुंत्यामुळे ती संकटात आहे. अमेरिकेचे ८० देशांमध्ये तब्बल ७५० लष्करी तळ आहेत. जगातल्या प्रत्येक खंडात, नव्हे, जवळपास प्रत्येक राष्ट्रात तिचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. हा पसारा सांभाळणं अमेरिकेला दिवसेंदिवस जड होत चाललंय. साम्राज्यांच्या अस्ताचं दुसरं कारण म्हणजे तंत्रज्ञानातला बदल. अमेरिका महासत्ता आहे कारण तिची अफाट लष्करी शक्ती. पारंपरिक शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीसाठी अवाढव्य खर्च आणि अनेक वर्षांचं संशोधन अमेरिका करू शकली. पण आता एआय वापरून शस्त्रास्त्रं तुलनेने कमी खर्च आणि वेळेत बनवता येत असल्याने अमेरिकेला गाठणं इतर देशांना शक्य होऊ शकतं. अर्थातच अमेरिकेची पीछेहाट होत असली तरी अमेरिका दुर्बल झालेली नाही. इतर देशांची शक्ती तुलनेने वाढतेय हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. अमेरिकेचा अस्त नक्की कधी होईल? तज्ज्ञांच्या मते तो टप्याटप्प्यात होईल. २०३० चं दशक संपेपर्यंत आर्थिक बाबतीत जग बहुकेंद्री होईल. चीन आणि आणखी काही उदयोन्मुख देश जी-७ देशांच्या आर्थिक शक्तीशी बरोबरी करतील. २०५० चं दशक संपेपर्यंत अमेरिका महासत्ता असेलच पण ती एकमेव महासत्ता नसून इतर काही महासत्तांपैकी एक असेल. जगातल्या आशियासारख्या काही महत्त्वाच्या भागांमध्ये अमेरिकेचं महत्त्व खूप कमी झालं असेल. २०५० च्या दशकानंतर अमेरिकेचा अस्त झाला नसेल पण अमेरिकेची एकट्याने जगात काही घडवून आणायची ताकद संपलेली असेल. थोडक्यात जग निश्चितच बहुकेंद्री झालं असेल. आपल्यासाठी लाखमोलाचा प्रश्न म्हणजे अमेरिकेच्या अस्तात भारताच्या उदयाची नांदी असेल का? .आज एक मोठी प्रादेशिक सत्ता असलेला भारत आधी प्रादेशिक महासत्ता आणि मग २०५० पर्यंत जागतिक महासत्ता बनेल का? याआधी आपण पाहिलं की महासत्ता होण्यासाठी अनुकूल भूगोल लागतो. पश्चिम आशिया, आफ्रिका आणि युरोपला पूर्व आशियाशी जोडणाऱ्या हिंदी महासागरावर भारत वसलेला आहे. त्याच्या सामरिक स्थानामुळे तो होर्मूझ, बॅब-अल-मांडेब आणि मलाक्का च्या सामुद्रधुनीवर प्रभाव टाकू शकतो. शिवाय तो दक्षिण, पश्चिम आणि मध्य आशियाला जोडणारा दुवा आहे. त्यामुळे भूगोलाच्या बाबतीत आपण नक्कीच नशीबवान आहोत. महासत्ता होण्यासाठी योग्य वेळी योग्य जागीही असावं लागतं. भारतासाठी सध्याची वेळ योग्य आहे का? नक्कीच आहे. भारतात अजूनही लोकशाही आहे. चीनकडे नसणारा डेमोग्राफिक डिव्हिडंड आहे. महत्त्वाचं म्हणजे अद्ययावत तंत्रज्ञान आहे. पण हे सगळं आहे म्हणून भारत महासत्ता होईल असं नाही. त्यासाठी भू-राजकीय धोरणं यशस्वीपणे आखावी लागतील. या लेखमालेच्या पहिल्या टप्प्यात आपण भू-राजकारणाची पार्श्वभूमी बघितली. आता दुसऱ्या टप्प्यात महासत्ता होण्यासाठी आपल्या भू-राजकीय धोरणांची दिशा काय असेल याचं विश्लेषण करणार आहोत. त्याची सुरवात म्हणून आपण भारताच्या भू -राजकारणाची आणि स्वातंत्र्यानंतर अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारण्याची पार्श्वभूमी जाणून घेणार आहोत. महासत्ता होण्याच्या प्रवासातल्या संधी आणि अडथळे समजून घेणार आहोत. भविष्यातल्या लष्करी आणि तांत्रिक आव्हानांची जाणीव करून घेणार आहोत. आपल्याला फारशी कल्पना नसते पण भारत जगातल्या ९ महत्वाच्या प्रदेशांमध्ये चित्तथरारक असा भू-राजकीय ग्रेट गेम खेळतोय. हा ग्रेट गेम धुरंधर सिनेमापेक्षा कैकपटीने थरारक आहे. तोही आपण अनुभवणार आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 