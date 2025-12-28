Premium|Goa Landscape and Music : पाऊसराणा क्षितिज ओलांडून जाताना दिसत होता...

हृदयनाथ मंगेशकरमास्टर दीनानाथ त्यांची बहीण नगू हिचे गाणे ऐकून गुरुजींकडे निघाले, त्या वेळी निसर्गाचे रूप बदललेले होते. पावसाळी वातावरण होते. तो सारा मुग्ध करणारा कालखंड त्यांनी लतातादीदींना सांगितला होता. तो काळ दीदींनी हृदयनाथांना सांगितला, ते सारा प्रसंग सांगत आहेत, त्या वातावरणात नेत आहेत स्वतः पंडितजी...नगूबाईचा निरोप घेऊन मी,एक बैलगाडा सहज जाईल, एवढी रुंदपायवाट ओलांडून डोंगर चढायलालागलो. सहज पायाकडे पाहिले तर...तर गोव्याची तेजोमय भगवी धूळ माझ्यापायात उडत होती.गोव्याची माती लालभडक नाही.काळपट लाल, तर नाहीच नाही.गुलाबी रंगात थोडा अधिक गडद भगवा रंग,मिसळल्यावर प्राजक्ताच्या देठासारखा जोसतेज भगवा रंग निर्माण होतो, तसा सतेज रंगगोव्याच्या मातीचा आहे..अनेक तजेलदार अस्सल पोवळी, माणिकं,मोती, यांचा चुरा करून तो मातीत कालवला,तर तो मृदु, मृद्गंधमय, मातीचा भगवा धुलियापरिमळ वारियाला लगटून कसा फेर धरेल?तसा तेजोमय भगवा धुराळा माझ्या भोवतीफेर धरून होता.जातिवंत पोवळी,अस्सल माणिक मोती,त्यात असंख्य प्राजक्ताची देठं कोवळी,आणि तेजासाठी एखादी हिरकणी,त्याची कौस्तुभउटणी,रुजली स्वतंत्र भगवतीच्या भाली,तर ती कौस्तुभउटणी कशी दिसेल?कशी पुंजाळेल?त्या तेजःपुंज भगवती उटणीलास्वातंत्र्याचा भगवा वारिया आसमंतात उडवून,त्यात अनेक सांध्य केसररंग मिसळूनभूवर अवतरेल, तसा सृष्टिध्वजरंगतरंगकाश्मिरी मृद् रंग, गोव्याच्या मृण्मयीभूमीला लाभला होता.भगव्या रंगाचा मुलायम मोरपिसाऱ्याचामृण्मयी गालिचा,गोमांतक भूवर कुणी अंथरला?नगुबाय गात होती ‘चांदीची उडते धूळ’माझ्या पायात गोव्याच्या मातीचीमृदु, मृद् गंध ल्यालेली गुलाल केसर रुपेरीसोनेरी धूळ रेंगाळत होती.माझ्या गोव्याच्या भूमीतगड्या नारळ मधाचेकड्या-कपाऱ्यामधून,घड फुटती दुधाचे !!माझ्या गोव्याच्या भूमीतउन्हाळ्यात खारा वारापावसात दारापुढेसोन्याचांदीच्या रे धारा!!माझ्या गोव्याच्या भूमीतयेते चांदणे माहेराओलावल्या लोचनांनीभेटे आकाश सागरा!!माझ्या गोव्याच्या भूमीतगडे साळीचा रे भातवाढी आईच्या मायेनेसोन केवड्याचा हात !!नगुबाईची लावणी आठवत मी डोंगरचढू लागलो. त्या लावणीची धून, काव्यआणि नगुचा सुरेल आवाज याने दुपारचेसारे गरम वातावरण मृदु, मुलायम झाले होते.आणि वारियाची एक मुलायम झुळुक लावणीचपहिलं कडवं घेऊन झुळकत,.Premium|Biological Rhythm: रात्र मिट्ट काळोखी असो वा टिपूर चांदण्याची असो, तिच्या प्रत्येक प्रहराचं स्वतंत्र स्क्रिप्ट असतं...मुरडत माझ्या जवळ आली होती.‘‘घडी घडी विघटतो वाराबांधावी त्याची मोळीउमजेस सख्यांना कैसेअंगात फुलांची चोळी’’हा विघटणारा वारा म्हणजे,वाऱ्याची बांधलेली मोळी सुटणे.‘‘असंख्य रेशीम मारुत धाग्यांनीविणलेला हा वारिया गोफ.’’ सुटा सुटा होणे.विघटित होत जाणे, विस्कळीत होत जाणे, म्हणजे,‘घडी घडी विघटतो वारा’.जीवनाभूतीच्या, सुखाच्या, दुःखाच्या,विषयांच्या, विचारांच्या, धाग्यांना, सुटं सुटंकरून, त्या असंख्य धाग्यांनी जो विणलेला,जो गुंफियेला शेला. तो शेला म्हणजे मनाचासुघटित आकृतिबंध.विघटित वारा म्हणजेसुटं सुटं झालं मन,ज्ञानेश्वर संजीवन समाधीकडे चालू लागले.ते दृश्य पाहून नामदेवांचे मन दुःखाने,आणि आर्ततेने पिळवटून निघालं.दुभंगलं. विघटित झालं,त्यांच्या तोंडून अचानक शब्द बाहेर पडले.बांधल्या तळ्याचाफुटलासे पाटओघ बारा वाटमुरडताती ॥२॥बांधल्या पेंढीच्यासुटलासे आळातृण रानोमाळापांगलेसे ॥३॥बंधारा फुटून साचलेल्या पाण्याचा ओघ,बारा वाटी वाहून गेला.बांधलेल्या पेंढीचा आळा तुटूनतृण रानोमाळ उडून गेले.नामदेवांचे दुःखाने, आर्ततेने दुभंगलेले.विघटित झालेले हृदय, तृणासारखेसुटे सुटे होऊन, रानोमाळ पांगले गेले.विखुरले गेले. त्या पांगलेल्या तृणाचीपेंढी पुन्हा कशी बांधणार?सुटं सुटं झालं मनधरू कसं पाऱ्याला?पारा हातात धरता येतो?सावली उचलून घेता येते?इंद्रधनुष्याला प्रत्यंचा लावता येते?मृगजळाच्या घोटाने तहान भागते?विघटलेल्या वाऱ्याची मोळी बांधता येते?फुलांची चोळी ल्यालेल्या सख्यांनाहे उमजेल का? की वारा विघटला आहे.उघडा हो वैष्णव गुंफा,काढा ना तिथला मोरत्या कृष्णपिसाऱ्यावरतीवाऱ्याचे होतिल वारजेव्हा जीवाहून भारी अशा सावल्याझाडामध्ये दाटतात.तेव्हा कृष्णपिसाऱ्यावरतीवाऱ्याचे वार होतात.प्रतिबिंब जळात ठेवून, सारे मेघ शोकाकुलहोतात, गावात फक्त धुळींची स्मरणं उरतात.आणि ‘‘सारंगा परतुनी आली’’ की...मृगजळास लांबविणारे दुपारच्या सचित्र उन्हाचे,की राग सारंगाचे आगमन होते?दुपारचा राग ‘सारंग’? का सारंगा?सारंगा परतुनी आली, का दुपारचे उन्हपरतून आले?हा प्रश्न मनात घोटाळतो.मधमात सारंगाला टाळत किंवा टाळून,सुदसारंगमध्ये घेतला जाणारातीव्र मध्यम म्हणजे, अनंत इंद्रियाते अनंत,स्वतंत्र शोक जागविणारे दुपारचे सचित्र उन्ह?की सुदसारंगमध्ये ‘अल्प गंधार’घेत‘श्याम कल्याण’तिन्ही सांजेला पाडणारा शारद चांदणस्वप्न.- सारंगा परतुनी आली - या एका ओळीतकिती विचार, राग रागिण्या भरल्या आहेत,याचा विचार तरीच मी चाललो होतो.आता दुपारचे किती वाजले असतील?मंदिरात थाळी वाजवून किती वाजले तेसांगतात, पण या डोंगरावर कुठून येणारती वेळ सांगणारी थाळी?आता दुपारचे सचित्र उन्ह मृगजळास लांबवूलागलं होतं, बऱ्यापैकी रखरखू लागलं होतं.आमच्या मंगेशीला बारा महिने गरमच.मात्र पावसाळ्यात खूप पाऊस.आठ आठ दिवस घराबाहेर तोंड काढू न देणारा.एकेक थेंब मोठ्या गारेएवढा डोक्यावरथेंब पडला, की दगड आपटल्यागत डोकंसडकावणारा.हिवाळा असा, की फक्त हिवाळा आला,असे भासविणारा. दोन चार दिवस थंड वारे,बस्स, मग परत उष्ण वारे.मी बराच चढलो होतो. कुठेतरी बसावे,पाणी प्यावे, थोडी गरम पेज प्यावी, भाकरखावी, विश्रांती घ्यावी, अशी तीव्र इच्छा होतहोती. पण हा डोंगर बोडकाच,नुसते दगड, धोंडे, काटे, निवाऱ्याला जागाचनाही. पण थोडे अंतर कापले, की पुढे चढ,हा चढ संपला, की मात्र, हिरव्यागारझाडफुलांनी बहरलेला.अनेक रंगाने सजलेला समृद्ध हिरवागार माळइथे मात्र फक्त दगडधोंडे, झुडपं, काटे,बसायला जागाच नाही.आणि अचानक फार उष्ण, दमट वारेवाहू लागले. उष्णता सहन होईना म्हणून.मी आजूबाजूला पाहिले. कुठे आडोसामिळतोय का? की वारा विघटला आहे.उघडा हो वैष्णव गुंफा,काढा ना तिथला मोरत्या कृष्णपिसाऱ्यावरतीवाऱ्याचे होतिल वारजेव्हा जीवाहून भारी अशा सावल्याझाडामध्ये दाटतात.तेव्हा कृष्णपिसाऱ्यावरतीवाऱ्याचे वार होतात.प्रतिबिंब जळात ठेवून, सारे मेघ शोकाकुलहोतात, गावात फक्त धुळींची स्मरणं उरतात.आणि ''सारंगा परतुनी आली'' की...मृगजळास लांबविणारे दुपारच्या सचित्र उन्हाचे,की राग सारंगाचे आगमन होते?दुपारचा राग 'सारंग'? का सारंगा?सारंगा परतुनी आली, का दुपारचे उन्हपरतून आले?हा प्रश्न मनात घोटाळतो.मधमात सारंगाला टाळत किंवा टाळून,सुदसारंगमध्ये घेतला जाणारातीव्र मध्यम म्हणजे, अनंत इंद्रियाते अनंत,स्वतंत्र शोक जागविणारे दुपारचे सचित्र उन्ह?की सुदसारंगमध्ये 'अल्प गंधार'घेत'श्याम कल्याण'तिन्ही सांजेला पाडणारा शारद चांदणस्वप्न.- सारंगा परतुनी आली - या एका ओळीतकिती विचार, राग रागिण्या भरल्या आहेत,याचा विचार तरीच मी चाललो होतो.आता दुपारचे किती वाजले असतील?मंदिरात थाळी वाजवून किती वाजले तेसांगतात, पण या डोंगरावर कुठून येणारती वेळ सांगणारी थाळी?आता दुपारचे सचित्र उन्ह मृगजळास लांबवूलागलं होतं, बऱ्यापैकी रखरखू लागलं होतं.आमच्या मंगेशीला बारा महिने गरमच.मात्र पावसाळ्यात खूप पाऊस.आठ आठ दिवस घराबाहेर तोंड काढू न देणारा.एकेक थेंब मोठ्या गारेएवढा डोक्यावरथेंब पडला, की दगड आपटल्यागत डोकंसडकावणारा.हिवाळा असा, की फक्त हिवाळा आला,असे भासविणारा. दोन चार दिवस थंड वारे,बस्स, मग परत उष्ण वारे.मी बराच चढलो होतो. कुठेतरी बसावे,पाणी प्यावे, थोडी गरम पेज प्यावी, भाकरखावी, विश्रांती घ्यावी, अशी तीव्र इच्छा होतहोती. पण हा डोंगर बोडकाच,नुसते दगड, धोंडे, काटे, निवाऱ्याला जागाचनाही. पण थोडे अंतर कापले, की पुढे चढ,हा चढ संपला, की मात्र, हिरव्यागारझाडफुलांनी बहरलेला.अनेक रंगाने सजलेला समृद्ध हिरवागार माळइथे मात्र फक्त दगडधोंडे, झुडपं, काटे,बसायला जागाच नाही.आणि अचानक फार उष्ण, दमट वारेवाहू लागले. उष्णता सहन होईना म्हणून.मी आजूबाजूला पाहिले. कुठे आडोसामिळतोय का? आणि कुणा बैराग्यानेलहान खोपटी बांधण्याचा प्रयत्न केला असावा,आणि त Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.