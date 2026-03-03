Premium|Baby Monkey Punch Japan Zoo Story : गतवैभव प्राप्त व्हावे म्हणून..!

सुनिष कुंजू - connectsunishskunju@gmail.comजपानमधील एका प्राणिसंग्रहालयातील बेबी मंकी ‘पंच’ने सध्या अवघ्या जगाला वेड लावलं आहे. आईने नाकारल्याने ते फक्त मृत्यूशी झुंज देत नव्हता; तर अथांग एकटेपणाशी संघर्ष करत होतं. त्याला ‘ओरांगुटान’ खेळण्याच्या निमित्ताने एक निर्जीव आधार मिळाला अन् त्यातच तो आपल्या आईची ऊब शोधू लागला. ‘पंच’ एक माकड आहे; पण त्याने अनेक माणसांना पुन्हा एकदा ‘माणूस’ बनवलं.जपानमधील इचिकावा प्राणिसंग्रहालयातील तो जानेवारीचा दिवस... हवेत कमालीचा गारवा होता; पण त्या बोचऱ्या थंडीपेक्षाही जास्त गोठवणारी शांतता एका छोट्याशा पिंजऱ्यात दाटली होती. तिथे एक छोटासा जीव, ज्याचं नाव होतं ‘पंच’ जो होता एक बेबी मंकी... अर्थात चिमुकलं माकड. ‘पंच’ फक्त मृत्यूशी झुंज देत नव्हता; तर संघर्ष करत होता त्या अथांग एकटेपणाशी, जो त्याला वारशात मिळाला होता. त्याचे इवलेसे हात काहीतरी घट्ट पकडू पाहत होते; पण त्याच्या नशिबात फक्त वेदनांनी भरलेली पोकळी होती. त्याच्या मनात आईच्या उबदार स्पर्शाची स्मृती अजून ताजी होती; पण वास्तवात फक्त टोचणारी थंडी उरली होती....‘पंच’च्या आयुष्यातील सर्वात मोठी पोकळी त्याच्या जन्मानंतर काही दिवसांतच निर्माण झाली, जेव्हा त्याची आई त्याला सोडून गेली. निसर्गाचा हा कोणता नियम होता? ती नैसर्गिक निवड होती की आईची एखादी असहाय्यता? कदाचित त्या मादीला आपल्या पिलाला वाढवण्याची ताकद स्वतःत वाटली नसावी किंवा नियतीला ‘पंच’ची परीक्षा घ्यायची असावी. कारण काहीही असो; पण त्या दिवसापासून ‘पंच’च्या जगातून ‘माया’ नावाचा शब्दच पुसला गेला. त्याच्याकडे ना सुरक्षिततेची भावना होती ना कुणाची उबदार छाती, ज्यावर डोकं ठेवून तो निवांत झोपू शकेल.प्राणिसंग्रहालयातील कर्मचाऱ्यांनी माणुसकीच्या नात्याने ‘पंच’ला मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढलं. त्यांनी त्याला बाटलीतून दूध पाजलं, त्याला उबदार कपड्यांत गुंडाळलं, त्याच्यासाठी रात्रीचा दिवस केला; पण विज्ञान दूध देऊ शकतं, आईचं हृदय आणि माया देऊ शकत नाही. कर्मचाऱ्यांच्या हातात काळजी होती; पण त्यात आईची ती नैसर्गिक ओढ नव्हती. ‘पंच’ शारीरिकदृष्ट्या वाढत होता; पण तो आतून पूर्णपणे रिकामा होता. तो फक्त श्वास घेत होता, जगत नव्हता....Premium|Digital immortality : डिजिटल अमरत्वाच्या दिशेने....नकाराचे चटके आणि कोपऱ्यातला वनवासकाही आठवड्यांनंतर, ‘पंच’ला इतर माकडांच्या समूहात सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तो तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर होता. त्याला ‘माकड’ म्हणून जगायला शिकणं गरजेचं होतं; पण निसर्गाचा हा नियम क्रूर ठरला. जेव्हा त्या इवल्याशा जीवाला मोठ्या, ताकदवान आणि प्रस्थापित माकडांच्या कळपात सोडलं गेलं तेव्हा त्याचं स्वागत ‘आपला’ म्हणून झालं नाही. उलट, त्या मोठ्या माकडांना तो परका वाटला. त्यांनी त्याला ढकललं, घाबरवलं आणि आपल्या समूहातून बाहेर काढलं. ‘पंच’ एका कोपऱ्यात बसून राहिला. त्याच्या त्या काळ्याभोर, पाणावलेल्या डोळ्यांत फक्त एकच प्रश्न होता - ‘मी कोणाचा आहे? एका निर्जीव कापसाचा सजीव आधार'पंच'ची अशी अवस्था पाहून एका संवेदनशील कर्मचाऱ्याला राहावलं नाही. त्याने एक प्रयोग म्हणून त्याला एक मऊ 'ओरांगुटान'चं खेळणं दिलं. ते फक्त एक कापडाचं खेळणं होतं, ज्यात कापूस भरलेला होता... पण 'पंच'साठी तो केवळ एक पुतळा नव्हता. त्याने त्या खेळण्याला पहिल्यांदा स्पर्श केला आणि जणू काही वीज चमकावी तसा तो त्या खेळण्याला बिलगला. त्याने आपल्या छोट्या हातांनी त्या खेळण्याला इतकं घट्ट धरलं, की जणू तो आपली सुटलेली आईच पुन्हा पकडून ठेवण्याचा प्रयत्न करत होता. त्या दिवसापासून ते खेळणंच 'पंच'चं संपूर्ण विश्व बनलं. तो त्याच्यासोबत जेवायचा, त्याच्यासोबत झोपायचा. जेव्हा इतर माकडं त्याला त्रास द्यायची किंवा ओरडायची, तेव्हा तो धावत जाऊन त्या खेळण्याला मिठी मारायचा. त्या निर्जीव कापसातून त्याला ती सुरक्षा मिळत होती, जी सजीव माकडांनी त्याला नाकारली होती. ही केवळ एका माकडाची गोष्ट नव्हती; तर ती एका 'गरजेची' निवड होती, प्रेमाच्या गरजेची....एका मिठीने जगाचं हृदय हलवलंएका पर्यटकाने 'पंच'ला त्या खेळण्याला जीवापाड जपताना पाहिलं आणि तो क्षण कॅमेऱ्यात टिपला. तो व्हिडिओ जेव्हा सोशल मीडियावर जगभर पोहोचला तेव्हा लाखो लोकांच्या डोळ्यांत पाणी आलं. त्याचं कारण होतं, की 'पंच'च्या त्या मिठीत प्रत्येकाला स्वतःचं प्रतिबिंब दिसलं.आपल्यापैकी प्रत्येकाने आयुष्यात कधी ना कधी असा काळ अनुभवला आहे जेव्हा आपण स्वतःला एकटं समजतो. कधी एखादा जुना फोटो, कधी एखादं जुनं पत्र; तर कधी कोणाची तरी आठवण आपल्याला त्या निर्जीव वस्तूंमध्ये जीव शोधायला लावते. 'पंच'ने दाखवून दिलं, की आधार हा फक्त रक्ताच्या नात्यातून मिळतो असं नाही; तर कधी कधी एखादी निर्जीव वस्तूही आपल्याला जगण्याचं बळ देऊ शकते.वेळेची मलमपट्टी आणि कायमची खूणकाळ सरकत गेला. 'पंच' आता हळूहळू मोठा होऊ लागला. तो आता इतर माकडांच्या जगात आपलं स्थान कसं निर्माण करायचं, हे शिकला होता. त्याचा आत्मविश्वास वाढला होता; पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्याने कधीच त्या खेळण्याला अंतर दिलं नाही, कारण ते खेळणं त्याच्यासाठी 'वापरण्याची वस्तू' नव्हतं. ते त्याच्या आयुष्यातील सर्वात अंधाऱ्या रात्रीतला एकमेव दिवा होता. जेव्हा जगाने त्याला नाकारलं होतं, तेव्हा त्या कापसाच्या खेळण्याने त्याला आपल्या कुशीत सामावून घेतलं होतं. ते त्याच्या जखमांवरचं मलम होतं. 'पंच'ने जगाला शिकवलं, की आपण कितीही मोठे झालो तरी ज्याने आपल्याला पडत्या काळात सावरलं त्याला कधीच विसरायचं नसतं..माणुसकीला पडलेला एक प्रश्न'पंच'ची कथा फक्त एका माकडापुरती मर्यादित नाही. ती प्रत्येक त्या मुलाची आहे जो अनाथालयात आईच्या स्पर्शासाठी आसुसलेला आहे. ती प्रत्येक त्या वृद्धाची आहे जो वृद्धाश्रमात आपल्या मुलांच्या फोनची वाट पाहत आहे. ती प्रत्येक त्या जीवाची आहे ज्याला समाजाने केवळ 'वेगळं' म्हणून वाळीत टाकलं आहे.'पंच'ने दिलेला संदेश साधा; पण अत्यंत खोल आहे : 'शरीर जिवंत ठेवण्यासाठी अन्नाची गरज असते; पण आत्मा जिवंत ठेवण्यासाठी मायेची ऊब लागते.' आपण मानव आहोत, आपण तंत्रज्ञानात प्रगती केली, चंद्रावर गेलो; पण एका मुक्या प्राण्याला जी प्रेमाची ओढ वाटते, ती आपण अजूनही पूर्णपणे समजून घेऊ शकलो नाही.प्रेम हेच वैश्विक औषधप्राण्यांनाही भावना असतात, त्यांनाही अपमान वाटतो, त्यांनाही एकटेपणाची भीती वाटते... 'पंच'ने कुणाकडे मोठमोठ्या मागण्या केल्या नव्हत्या. त्याने फक्त एका खेळण्यात आपली आई शोधली होती; पण त्याच्या त्या एका मिठीने मानवी समाजाला एक आरसा दाखवला. त्या आरशात आपल्याला आपली जबाबदारी दिसते, कोणालाही आधार देण्याची आणि कोणालाही'एकटं' न पाडण्याची...कदाचित 'पंच' बोलू शकत नाही; पण त्याच्या कृतीने त्याने जगाला सर्वात मोठं प्रवचन दिलं आहे. जखमा फक्त शरीरावर नसतात... काही जखमा मनावर असतात ज्या दिसत नाहीत. अशा जखमांवर फक्त 'प्रेम' हेच एकमेव औषध असतं. 'पंच' एक माकड आहे; पण त्याने अनेक माणसांना पुन्हा एकदा 'माणूस' बनवलं.आजही जेव्हा आपण कोणाला निराधार पाहतो, तेव्हा 'पंच'ची ती घट्ट मिठी आठवते... जी सांगते, की कोणाचं तरी जग बनण्यासाठी आपल्याला खूप श्रीमंत असण्याची गरज नाही... फक्त 'आपलं' म्हणणारा एक स्पर्श पुरेसा असतो.. 