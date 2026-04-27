Premium|Maharashtra Cooperative Policy : सहकार तरुण व्हावा; कडक कायदे शिथिल करून पतसंस्था, उद्योग व रोजगाराला चालना देणाऱ्या धोरणाची गरज

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सहकार धोरण जाहीर केल्यानंतर सर्व राज्यांना आपले सहकार धोरण तयार करण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकारला या संदर्भात व्यापक सुधारणा करून धोरण ठरवण्यास सांगितले आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीची बैठक नुकतीच झाली. या समितीच्या सदस्यांमध्ये मान्यवरांचा समावेश आहे. बँकिंग विषयातील जाणते अभ्यासक तसेच राज्य सहकारी बँकेला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढणारे बाळासाहेब अनास्कर यांच्यासारखे सदस्य या समितीत आहेत. सरकार सहकार धोरणात करत असलेला दूरगामी बदलाचा हा खूप मोठा टप्पा आहे. अनेक समित्यांचे अहवाल स्वीकारून यापूर्वी सहकार धोरणात अनेक बदल करण्यात आले होते. आता सरकार पूर्ण धोरण नव्याने आखण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्राबद्दल आस्था असणाऱ्या सर्व मंडळींनी यात लक्ष घालून सहकारी कायदा सक्षम केला पाहिजे, पण त्याचबरोबर सहकार कायदा राज्यातील तरुणांना मदत करणारा; प्रसंगी त्यांच्यातील कर्तृत्वाला वाव देणारा असेल याची काळजी घेतली पहिजे. नवे धोरण ठरवताना नियमांचे जंजाळ उभे राहणार नाही, याची दक्षता बाळगली पाहिजे. सहकार ही भारतातील जनतेला विशेषतः तळागाळातील सामान्य माणसाला बळ देणारी महत्त्वपूर्ण संकल्पना आहे. महाराष्ट्रात सहकारी चळवळ म्हणजे साखर कारखाना, दूध संघ आणि सूत गिरणी इतक्या मर्यादित विषयांपुरताच बघितली जाते, मात्र सहकाराची संकल्पना इतकी व्यापक आणि मोठी आहे, की या राज्यात अनेक वर्षांपूर्वी सहकारी तत्त्वावर वर्तमानपत्र काढले गेले होते. पुण्यामध्ये सहकाराच्या संकल्पनेतून दोन मोठ्या मुद्रणालयांचा उद्योग उभारला गेला. राज्यात मुंबई, सोलापूर या दोन शहरांत सहकार तत्त्वावर दोन रुग्णालये उभी राहिली. राज्यात आज गोकुळ, वारणा, पुण्यातील कात्रज यांसारखे दुधाचे ब्रँड सक्षमपणे कामगिरी बजावत आहेत. पुणे आणि मुंबई या दोन मोठ्या शहरांचे उदाहरण द्यायचे झाले, तर पुण्यात ग्राहक पेठ व मुंबईत अपना बझारसारख्या बलाढ्य संस्था मोठ्या कंपन्यांच्या मॉलच्या तगड्या स्पर्धेत खणखणीत उभ्या आहेत. तरुणांच्या नेतृत्वाला आणि कर्तृत्वाला वाव देण्यासाठी सहकारासारखा दुसरा मंत्र नाही. सहकारातून काहीही करता येऊ शकते, इतकी या चळवळीत ताकद आहे..मात्र गेल्या पन्नास वर्षांत सहकारी चळवळीचा विकास होत असताना त्यामध्ये घुसलेल्या अपप्रवृत्तींमुळे सहकार क्षेत्र बदनाम झाले. सहकार क्षेत्रातल्या धुरिणांना इच्छा असूनही आपली बाजू जनतेच्या दरबारात प्रभावीपणे मांडता आली नाही आणि सरकारकडून या क्षेत्रात नियम आणि कायदे याचे इतके मोठे जाळे उभे करण्यात आले, की हे नियम पाळणे नको आणि कागदपत्रांची पूर्तता करताना होणारी ससेहोलपटही नको या विचाराने सहकाराबद्दल प्रेम वाटण्याऐवजी अनेकांच्या मनात तिरस्कार निर्माण झाला. या नव्या समितीने कायद्याचे व नियमांचे जंजाळ कमी करून सहकार क्षेत्रात तरुणांना वाव कसा मिळेल याकडे लक्ष द्यायला हवे.सावकारांचा पाशवी फास कुणाला बसू नये यासाठी ३० ते ३५ वर्षांपूर्वी पतसंस्थांची चळवळ उभी राहिली. अत्यंत कमी भांडवलात आणि सभासदांच्या कमी संख्येत पतसंस्थांची स्थापना करता येत होती, मात्र अनेक पतसंस्था चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे बुडाल्या. अनेक ठेवीदारांचे नुकसान झाले. .त्यातून सरकारने 'दुधाने तोंड पोळल्यावर ताकही फुंकून पिऊ या' या नीतीने इतके कडक कायदे केले आणि भांडवल उभारणीची इतक्या मोठ्या रकमेची अट घातली, की यातून पतसंस्था उभारणीच्या उपक्रमाला खीळ बसली. गेल्या १५ वर्षांत राज्यात नव्याने शंभर पतसंस्थासुद्धा निघाल्या नाहीत, पण सावकारी परवान्यांमध्ये मात्र प्रचंड वाढ झाली. तातडीने व वेळेवर किफायतशीर दरात कर्ज मिळण्याला त्यामुळे प्रतिबंध बसला. चुकीच्या गोष्टींचा आग्रह आणि नको तिथे कडकपणा यामुळे चळवळ धोक्यात येईल असे नियम व कायद्याची भिंत या क्षेत्रात उभी करण्यात आली. नव्या सहकार धोरणाने कर्मकांडाचे स्तोम न माजवता तरुणाईला बळ मिळेल, तिच्या हातांना उद्योगाचा आधार मिळेल अशा प्रकारे धोरण आखायला हवे. तरुणाईवर विश्वास दाखवून त्यांना संधी दिली, तर सहकारातून समृद्धी हा सहकाराचा मंत्र खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात येईल आणि तरुणांच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होऊन कर्तृत्वाचे आभाळ त्यांना निर्माण करता येईल. सहकाराचे नवे धोरण हे तरुणाईचे मरण न ठरता, तरुणाईसाठी जगण्याचे कारण आणि हजारो कुटुंबाचे त्यातून निर्माण होणाऱ्या रोजगारातून उदरभरण होईल असे व्हावे, अशीच राज्यातील जनतेची इच्छा आहे.