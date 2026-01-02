Premium|Communist movement in India : ‘तंत्रयुगातील शोषणाविरुद्धही लढत राहू’

डॉ. अशोक ढवळे - माकप पॉलिट ब्युरोचे सदस्य प्रचलित घडामोडींशी संबंधित व्यक्तींच्या मुलाखतींचे नवे सदर. दर महिन्याला एक मुलाखत या स्तंभात प्रसिद्ध होईल. पहिल्या मुलाखतीला निमित्त आहे ते कम्युनिस्टांचा पक्ष भारतात स्थापन झाला, त्याच्या शताब्दीचे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोचे सदस्य आणि अ. भा. किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांच्याशी गोपाळ कुलकर्णी यांनी साधलेला संवाद..प्रश्न : शंभर वर्षे हा काही छोटा कालखंड नाही. भारतीय कम्युनिस्ट चळवळीनं आता तो टप्पा ओलांडलाय. या प्रवासाकडे तुम्ही कसं पाहता?उत्तर : भारतात कम्युनिस्ट चळवळीचा जन्म स्वातंत्र्य चळवळीच्या मंतरलेल्या दिवसांमध्ये झाला. ब्रिटिश वसाहतवादाच्या विरुद्ध लढताना देशभरात शेकडो कम्युनिस्ट कार्यकर्ते हुतात्मा झाले, हजारोंना तुरुंगवास भोगावा लागला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नवरत्नांनी (पहिला पॉलिट ब्युरो) त्यांच्या जीवनातील एकूण तब्बल ६० वर्षे तुरुंगात घालविली. अमर शहीद भगतसिंग हे मार्क्सवादी होते. देशभक्तीच्या या अग्निदिव्यातून कम्युनिस्ट पक्षाचा जन्म झाला. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाचे सार्वभौमत्व, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद या भारतीय राज्यघटनेतील मूल्यांसाठी, आर्थिक शोषण, सामाजिक जुलुमाविरुद्ध, आणि स्वच्छ व पारदर्शक सार्वजनिक जीवनासाठी कम्युनिस्ट पक्ष सातत्याने लढत आला आहे. भ्रष्टाचारविरहित वर्तनाचा आदर्श कम्युनिस्ट नेत्यांनी सत्तेत असताना घालून दिला..Premium| Myanmar's Instability: म्यानमारमधील अस्थिरता भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांसाठी नवी डोकेदुखी? .शोषणमुक्तीच्या बहुतांश चळवळींना जन्म देऊनही राजकीय यश का मिळत नाही? नेमकं कुठं चुकतंय?स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दोन दशकांत कम्युनिस्ट पक्ष हाच देशातील मुख्य विरोधी पक्ष होता. काँग्रेसची सत्तेवरील मक्तेदारी १९५७ मध्ये कम्युनिस्टांनीच केरळमध्ये मोडीत काढली. पुढे सत्ताधारी वर्गांनी धर्म, जात, पैसा, प्रसारमाध्यमे व भ्रष्टाचार ही पाच विखारी हत्यारे वापरण्यास सुरुवात केली. कम्युनिस्ट पक्ष आणि डाव्या चळवळी आजही देशभर सर्वसामान्य श्रमिक-दलित-वंचित-पीडित जनतेच्या बाजूने लढा देत असल्या तरी या पाच हत्यारांचा प्रभावी सामना करण्यासाठी एक नवी रणनीती आखण्याची नितांत गरज आहे. कम्युनिस्ट व डावी चळवळ पुन्हा झेप घेईल.वैचारिक वाद असू शकतात. पण ते कायम ठेवूनही एकत्र राहणे कम्युनिस्टांना का जमले नाही? फुटींमुळे शक्ती कमी होते, असे वाटत नाही का? भारतीय कम्युनिस्ट आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट अशी दुफळी का झाली?असे वैचारिक वाद केवळ भारतात नाही, तर इतर अनेक देशांत डाव्या तसेच उजव्या पक्ष-संघटनांतही झाले आहेत. पण तुम्ही उल्लेख केलेले दोन मुख्य कम्युनिस्ट पक्ष, तसेच आणखी तीन कम्युनिस्ट व डावे पक्ष अशा पाच पक्षांची डावी आघाडी गेली काही वर्षे देशपातळीवर एकजुटीने कार्यरत आहे. देशासमोरील अनेक ज्वलंत प्रश्नांवर डाव्या आघाडीने समान भूमिका घेतली आहे, संयुक्तपणे आंदोलनेही केली आहेत. ती सर्वस्तरांवर अधिक एकसंध व सक्रिय करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..पक्षीय शिस्तीच्या चौकटीपायी कधीकाळी ज्योती बसू यांची पंतप्रधानपदाची संधी हुकली होती. पक्षाचा तो निर्णय एक मोठी चूक होती असे तुम्हाला वाटते का? आज त्याकडे तुम्ही कसे पाहता?हे प्रकरण १९९६ साली घडले होते. ज्योती बसूंनी पंतप्रधानपद स्वीकारावे किंवा कसे याबाबत तेव्हा पक्षाच्या केंद्रीय समितीत दोन मते होती. दोन्ही मतांच्या मागे सबळ युक्तिवाद होता हेसुद्धा खरेच आहे. पण साहजिकच बहुमताच्या आधारावर तो निर्णय घेण्यात आला. दोन वर्षानंतर १९९८ मध्ये कोलकत्यात झालेल्या पक्षाच्या सर्वोच्च महाअधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांच्या उपस्थितीत त्या निर्णयावर बहुमताने शिक्कामोर्तब करण्यात आले. आमच्या पक्षापुरता हा प्रश्न तिथे निकाली निघाला. पक्षाचा तो निर्णय बरोबर होता का चूक? हे इतिहास ठरवेल. वर्गीय संघर्षाचे संदर्भ बदलले आहेत. पर्यावरणीय वास्तव आणि रोजगाराची स्थिती चिंतेत टाकणारी आहे. याबाबत तुमच्याकडं काय उत्तर आहे? गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी, संपत्तीचे केंद्रीकरण हे जगभर आणि आपल्या देशातही अभूतपूर्व प्रमाणात वाढले आहे. गेल्या तीन-चार दशकांतील अतिभांडवलशाहीच्या धोरणांचा हा विदारक परिणाम आहे. रोजगाराची स्थिती, ट्रम्प यांचे टॅरिफ युद्ध, हे सर्व त्याचेच अविभाज्य भाग. या परिस्थितीचा स्फोट झाल्याशिवाय राहणार नाही. समाजसत्तावादी देश आणि भारतासारख्या विकसनशील देशांनी एकत्र येऊन सातत्यपूर्ण विनातडजोड लढा देणे हेच त्यावरील उत्तर आहे. .आता 'एआय' आलंय... ऑटोमेशनमुळे कामाचं स्वरूप बदलतेय. तसेच मालक अन् कामगार यांच्यातील संबंधदेखील पूर्वीसारखे राहिले नाहीत. 'एआय' मुळे काही प्रकारचे काम हे मानवाकडून संगणकीय यंत्रणेकडे जात आहे. पण त्याचवेळी नव्या प्रकारचे रोजगारही निर्माण होत आहेत आणि होत राहतील. मार्क्सच्या वेळी असणारा निळ्या ड्रेसमधला हात काळे करणारा कामगार आता कमी झाला आहे. म्हणजे श्रमाचे भांडवलाकडून होणारे शोषण संपले असे नाही. मार्क्स हा कामगारांच्या कामाच्या स्वरूपामुळे समाजवाद येईल असे बोलत नव्हता, तर शोषणाबद्दल बोलत होता. शोषण कायमच आहे. नफ्याची प्रेरणा आणि शोषण जोपर्यंत आहे, तोपर्यंत समाजवादाची गरज आहे. कामगार चळवळ कालबाह्य होण्याचा प्रश्नच येत नाही. नव्या तंत्रज्ञानामुळे राहणीमान सुधारले म्हणजे शोषण संपले असे होत नाही. 'गिग' कामगार याचा अर्थ चेहराहीन भांडवलाचे कामगार म्हणूनदेखील दर्जा नाकारलेले श्रमिक. त्याचा अर्थ ते २१व्या शतकाचे खऱ्या अर्थाने सर्वहारा ठरतात. ओला, उबर, अॅमेझॉन इत्यादी जागतिक झालेल्या भांडवलासाठी ते काम करतात. हेच तर मार्क्स म्हणाला होता, की भांडवल देशकाल मानत नाही. ते आता सिद्ध होते आहे. म्हणूनच देशोदेशीच्या कायद्यांमधील विविधतेचा फायदा घेऊन कामगार कायद्यांच्यापलीकडे त्यांना ठेवले जाते आहे. याचाच अर्थ कामगार चळवळीची सर्वांत जास्त धास्ती या भांडवलाला वाटते आहे. पूर्वी कामगार संघटना आणि चळवळींचा एक वेगळा वचक होता. आता तो का दिसत नाही?आज डाव्या विचारांच्या कामगार संघटनांचे कार्यक्षेत्र संघटित कामगारांबरोबरच कंत्राटी, असुरक्षित, असंघटित कामगारांमध्येही विस्तारले आहे. हे तुम्हाला आमच्या कामगार संघटनांच्या सभासदसंख्येचे विश्लेषण केले तर सहज समजू शकते. महिलांच्या आंदोलनाचे नेतृत्वही डाव्या संघटना करू लागल्या आहेत. दुसरीकडे माहिती- तंत्रज्ञान (आयटी) सारख्या अत्यंत कठीण असलेल्या क्षेत्रातही डाव्या कामगार संघटना काही ठिकाणी यशस्वी प्रयत्न करत आहेत. .डाव्या विचारसरणीविषयी बोलायचे तर आज रशिया अन् चीन तरी कुठं डावे राहिलेत?रशियामध्ये जवळजवळ ७५ वर्षे समाजसत्तावादी क्रांतीने अनेक क्षेत्रांत जो अभूतपूर्व कायापालट केला, त्याची खरी कसोटी लागली दुसऱ्या महायुद्धात.. सोव्हिएत युनियनने हिटलरच्या फॅसिझमचा फडशा पाडला. आंतरराष्ट्रीय कारणांनी तसेच काही गंभीर अंतर्गत चुकांमुळे तेथील समाजवादी व्यवस्था १९९१ मध्ये कोसळली. विसाव्या शतकात भांडवलशाहीने जे काही सकारात्मक बदल करून काही प्रमाणात कल्याणकारी राज्यव्यवस्था राबविण्याचा प्रयत्न केला त्याचे कारण रशियामधील समाजवादी व्यवस्थेचा दबाव हेच होते. चीनने विसाव्या शतकातील विशिष्ट परिस्थितीत हा विचार केला की, एका मागास देशात संपूर्ण विकसित समाजवादी व्यवस्था आणणे ही दीर्घकालीन आणि अनेक अवस्थांमधून जाणारी प्रक्रिया असणार आहे. त्यामुळे देशाला काही टप्प्यांमधून जावे लागेल. आज १९४९च्या क्रांतीच्या ७६ वर्षांनंतर, चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली जगातील सर्वांत शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण झाले आहे. हे स्तिमित करणारे आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने आपली विचारसरणी मार्क्सवाद-लेनिनवाद आणि चिनी वळणाचा समाजवाद असल्याचे सातत्याने जाहीर केले आहे आणि तसे ते अम 