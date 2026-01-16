Premium|Antibiotic Resistance : तुमची 'अँटिबायोटिक्स' आता निकामी होतायत; आयसीएमआरचा धडकी भरवणारा अहवाल

डॉ. अविनाश भोंडवे - avinash.bhondwe@gmail.comआयसीएमआरच्या अहवालातून देशात सूक्ष्मजंतूंच्या उपचारात अँटिमायक्रोबिअल औषधांना प्रतिरोध वेगाने वाढत असल्याचे एक भयावह चित्र सामोरे आले आहे. अँटिबायोटिक्स योग्य पद्धतीने न वापरण्यामुळे प्रतिजैविकांच्या वाढत्या प्रतिरोधाला आताच आळा घातला नाही, तर साधे संसर्गजन्य आजार बरे न होता प्राणगंभीर बनतील...पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच झालेल्या ‘मन की बात’मध्ये अँटिबायोटिक्सचा गैरवापर आणि स्व-औषधोपचार टाळण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. आयसीएमआरच्या अहवालाचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले, की न्यूमोनिया आणि युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन (मूत्रमार्गाचा संसर्ग) सारख्या आजारांवरची बरीच औषधे आता जंतूंना नष्ट करण्यात कुचकामी ठरत आहेत. त्यामुळे फक्त मोठ्यांनीच नव्हे; तर बाळांनाही डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच अँटिबायोटिक्स देणे अनिवार्य आहे.भारतामध्ये होणारा अँटिबायोटिक्सचा अनिर्बंध वापर टाळण्याबाबत डॉक्टर, तसेच अनेक वैद्यकीय संस्था गेली २५ वर्षे वारंवार आवाहन करत आहेत; पण त्याचा परिणाम जनतेवर होत नव्हता; मात्र ‘सोनारानेच कान टोचावेत’ तसे खुद्द पंतप्रधानांनी त्याबाबत जाहीर विधान केल्यावर आता तरी काही बदल होऊ शकेल, अशी आशा आहे.पंतप्रधानांनी उल्लेख केलेल्या, आयसीएमआरच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालात, अँटिबायोटिक्सच्या अतिरिक्त वापराबद्दल आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या चिंताजनक परिस्थितीचे विश्लेषण आहे..Premium|AI Avatar Recruitment Ethics : ‘डीपफेक’ रिक्रूटर्सचा वाढता वापर; कॉर्पोरेट जगतातील नैतिकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह.अँटिबायोटिक्स आणि त्यांचे फायदेअँटिबायोटिक्स म्हणजे सूक्ष्मजीवाणूंना (बॅक्टेरिया) नष्ट करणारी किंवा त्यांना दुर्बल करणारी औषधे असतात. विषाणू आणि बुरशीजन्य रोगजंतूंवर अँटिबायोटिक्सचा काही परिणाम होत नाही. विषाणूंना नियंत्रित करणाऱ्या औषधांना अँटिव्हायरल; तर बुरशीजन्य रोगजंतूंना नष्ट करणाऱ्या औषधांना अँटिफंगल औषधे म्हणतात. अँटिबायोटिक्स, अँटिव्हायरल आणि अँटिफंगल अशा तिन्ही गटांतील औषधांना अँटिमायक्रोबिअल औषधे म्हणतात.अँटिबायोटिक्सचा मुख्य फायदा म्हणजे प्राणघातक जीवाणू संसर्गांचा, उदाहरणार्थ न्यूमोनिया, युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन, त्वचा किंवा रक्ताच्या संसर्गांचे प्रभावी उपचार त्यामुळे करता येतात. त्याचप्रमाणे शस्त्रक्रियेनंतर किंवा अपघातानंतर होणारा जंतुसंसर्ग टाळता येतो. योग्य वेळेत आणि योग्य प्रमाणात दिल्यास, अँटिबायोटिक्स प्राण वाचवणारी संजीवनी ठरते.१ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत, भारतातील अनेक नामवंत रुग्णालयांतल्या संसर्गग्रस्त रुग्णांमध्ये आढळलेल्या विविध जीवाणू, विषाणू आणि बुरशीजन्य रोगजनक सूक्ष्म जंतूंचा, त्यांना दिल्या गेलेल्या अँटिमायक्रोबिअल औषधांचा अन् त्यांच्या साधक-बाधक परिणामांचा हा एक सखोल वैज्ञानिक अभ्यास आहे. या अहवालातून देशामध्ये सूक्ष्मजंतूंच्या उपचारात अँटिमायक्रोबिअल औषधांना प्रतिरोध (अँटिमायक्रोबिअल रेझिस्टन्स - एएमआर) वेगाने वाढत असल्याचे एक भयावह चित्र सामोरे आले आहे. देशभरातील रुग्णालयांतून गोळा केलेल्या जवळपास एक लाख नमुन्यांच्या विश्लेषणातून हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. या अहवालानुसार रक्त, लघवी, श्वसनमार्गांच्या संसर्गित नमुन्यांतून ग्रॅम-निगेटिव्ह प्रकारचे जीवाणू(बॅक्टेरिया) सर्वात जास्त आढळले. त्यात ई. कोलाय, के. न्यूमोनिया, पी. एरुजिनोसा आणि ए. बॉमनी हे जीवाणू मोठ्या प्रमाणात आहेत. गंभीर आजारांसाठी वापरली जाणारी कार्बापेनेमसारखी शक्तिशाली अँटिबायोटिक्सही आता कमी परिणामकारक ठरत आहेत. एमआरएसए (मेथिसिलिन रेझिस्टंट स्टॅफिलोकॉकस ऑरिअस) या जिवाणूंचे प्रमाण २०१७पासून दरवर्षी सातत्याने वाढते आहे. हा प्रतिरोध रुग्णालयातील आयसीयू विभागात अधिक तीव्र आढळतो. याचा अर्थ गंभीर आजारांवर उपचार करणे आत अधिक दुर्धर झाले आहे. त्यामुळे या जीवाणूंनी बाधित रुग्णांचा मृत्युदर वाढत चालला आहे.या अहवालात डॉक्टरांना योग्य अँटिबायोटिकची निवड, रेझिस्टन्स शोधण्याच्या चाचण्या आणि सर्वच सूक्ष्म जंतूविरोधी प्रतिजैविकांचा योग्य वापर (अँटिमायक्रोबियल स्टुअर्डशिप) या गोष्टींकडे विशेष लक्ष देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. गैरवापर आणि अतिरिक्त वापर कमी करण्यासाठी रुग्णांनी, डॉक्टरांनी आणि आरोग्य खात्याने एकत्रितपणे कार्य करणे गरजेचे ठरते..चुकीच्या वापराचे परिणामप्रतिरोध : साध्या सर्दी-खोकल्यावर अँटिबायोटिक्सची गरज नसते; पण आपल्याकडे रुग्ण किंवा त्यांचे नातेवाईक, ऐकीव माहितीवर स्वतःच अँटिबायोटिक्स घेतात. ही औषधे डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय द्यायची नसतात. तरीही बहुसंख्य मेडिकल स्टोअरमध्ये ती विनाप्रिस्क्रिप्शन सहजासहजी मिळतात, शिवाय ही औषधे योग्य डोसमध्ये दिली जात नाहीत, तसेच ती योग्य काळापर्यंत घेतलीही जात नाहीत. त्यामुळे बॅक्टेरिया ही औषधे पचवू लागतात. म्हणजे पूर्वी ज्या अँटिबायोटिक्सनी जे जंतू नष्ट व्हायचे, ते आता त्यांना बिलकूल दाद देत नाहीत, असा याचा अर्थ. त्यालाच प्रतिरोध किंवा रेझिस्टन्स म्हणतात. असा प्रतिरोध वाढल्यास येत्या काही वर्षांत न्यूमोनियाचा उपचार करणे आणि त्यातून रुग्णाला वाचवणे कठीण होऊ शकते. आजमितीलादेखील ३० ते ४० टक्के रुग्णांमध्ये उपलब्ध औषधे उपयुक्त ठरत नाहीत, असे आढळून आले आहे.मल्टीड्रग रेझिस्टन्स : मूत्रमार्गाच्या संसर्गामध्ये (युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन) चुकीचे औषध वापरल्यामुळे ई. कोलाय या जीवाणूमध्ये सर्व प्रकारच्या औषधांना प्रतिरोध निर्माण झाल्याचे आढळून आले आहे. त्याला मल्टीड्रग रेझिस्टन्स म्हणतात. साहजिकच मूत्रामध्ये निर्माण झालेल्या साध्या जंतुसंसर्गासाठीही रुग्णालयात भरती होणे आवश्यक ठरू शकते..Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...नवजात अर्भके : आवश्यक नसताना दिल्या जाणाऱ्या अँटिबायोटिक्समुळे नवजात बाळांच्या आतड्यामधील शरीराला उपयुक्त असे परोपकारी जीवाणू (मायक्रोबायोम) बदलतात आणि काही वेळा उपचारांनी रुग्ण बरा होत नाही. काही बालकांमध्ये औषधांना प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांना जास्त काळ रुग्णालयात ठेवावे लागते, त्याचा खर्च वाढतो आणि बाळ ठीकठाक होण्याची शक्यता घटून, ते दगावण्याची भीती असते.एखाद्या प्रचलित अँटिबायोटिकला प्रतिरोध निर्माण झाल्यावर, त्यापेक्षा सुधारित आणि वरच्या वर्गातील अँटिबायोटिकचे संशोधन करावे लागते. त्यामुळे संशोधन संस्थांवरील आर्थिक तणाव वाढतो. अशी नव्याने संशोधित औषधे आणखी महाग असतात आणि त्यामुळे रुग्णांवर अन् देशाच्या आरोग्य प्रशासनावर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडतो.डॉक्टरांसाठी शिफारसी ः अँटिबायोटिक्सबाबत उद्भवणारा वाढता प्रतिरोध लक्षात घेऊन भारतीय आरोग्य खात्याने आणि आयसीएमआरने डॉक्टरांसाठी काही सूचना यापूर्वीच जारी केल्या आहेत. त्यानुसार, रुग्णाला आवश्यक असल्यासच अँटिबायोटिक्स द्यावीत. सर्वसाधारण सर्दी, खोकला, जुलाब किंवा विषाणूजन्य संसर्गांमध्ये ती देऊ नयेत. लहान मुलांच्या बाबतीत ते लवकर बरे व्हावे म्हणून पालक अँटिबायोटिक्सचा आग्रह धरतात. अशा वेळी त्यांच्या दबावाला बळी न पडता, वैद्यकशास्त्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार योग्य तीच औषधे द्यावीत.संसर्गग्रस्त रुग्णावर औषधोपचार सुरू करण्यापूर्वी त्याचे रक्त, लघवी, शौच, थुंकी, शरीरातील इतर द्राव इत्यादींपैकी जे आवश्यक असेल त्यातील रोगजंतू शोधण्याची आणि कोणते औषध त्यांना लागू पडते याची चाचणी (कल्चर सेन्सिटिव्हिटी) शक्यतो करून घ्यावी. रुग्णांना औषधे देताना त्याचे पूर्ण प्रमाणातील डोस असावेत आणि ते पूर्ण काळ द्यावेत. रुग्णांनाही औषधांचे प्रमाण आणि ते किती दिवस घ्यायचे हे प्रत्येक वेळी समजावून सांगावे..कोणत्याही आजारामध्ये डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. स्वतःहून बाळांना औषध देऊ नका. डॉक्टरांनी लिहून दिलेली औषधे, डोसप्रमाणे असलेल्या गोळ्या आणि सांगितलेल्या अवधीनुसार औषधोपचार पूर्ण करा. मधल्या काळात ती थांबवू नका किंवा सांगितल्यापेक्षा जास्त दिवस घेऊ नका. औषधांच्या दुकानातून प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधे विशेषतः अँटिबायोटिक्स घेऊ नका. लहान मुले आजारी पडल्यास, त्यांच्या लक्षणांवर लक्ष ठेवा. खूप ताप आल्यास, श्वासोच्छ्वास करताना त्रास वाटल्यास किंवा वेदना वाढल्यास त्यांना त्वरित डॉक्टरांकडे घेऊन जा. अँटिबायोटिक्स ही वैद्यकीय संशोधनातून मिळालेली देणगी आहे. वैज्ञानिक संशोधनातून मानवाला मिळालेली अशी अनेक अनुदाने योग्य पद्धतीने न वापरल्यास ती भस्मासुरासारखी आपल्याच निर्मात्याची राखरांगोळी करू पाहतात... मग तो शोध आगीचा असो, विजेचा असो, अणुऊर्जेचा असो किंवा अँटिबायोटिक्सचा असो. अँटिबायोटिक्स आणि तत्सम औषधे योग्य पद्धतीने न वापरण्यामुळे प्रतिजैविकांच्या वाढत्या प्रतिरोधाला आताच आळा घातला नाही, तर साधे संसर्गजन्य आजार बरे न होता प्राणगंभीर बनतील, यात संशय नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 