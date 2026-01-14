Premium|New Labour Codes 2025 : कामगार कायदे आणि काँग्रेसचा संभ्रम

अजय तिवारी - ज्येष्ठ पत्रकारनव्या कामगार कायद्यांबाबत साधी चर्चाही झाली नाही. काहींचा अपवाद सोडल्यास विरोधी पक्षांनीही त्याबाबत मते व्यक्त केली नाहीत. विरोधीपक्ष असलेल्या काँग्रेसनेही या बदलांकडे फारसे गांभीर्याने पाहिलेले नाही.काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत नव्या कामगार कायद्यांवर चिंता व्यक्त करणे तर दूरच, या विषयावर साधी चर्चाही झाली नाही. ही बाब कामगार संघटनांच्या नेत्यांना आश्चर्यकारक वाटली. कारण काही दिवसांपूर्वीच, १२ डिसेंबर रोजी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी नव्या कामगार कायद्यांच्या विरोधात कामगार संघटनांना साथ देण्याचे आश्वासन दिले होते.संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान संसद भवनातील विरोधी पक्षनेत्यांच्या कक्षात दहा प्रमुख कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी राहुल गांधी यांची भेट घेतली होती. ही भेट अनेक अर्थांनी महत्त्वाची होती. ‘शेतकऱ्यांचे प्रश्न नीट समजले आहेत; मात्र कामगारांचे प्रश्न अजून समजून घ्यायचे आहेत,’ असे स्पष्टपणे त्यांनी या नेत्यांना सांगितले होते. नव्या कायद्यांबाबत कामगार संघटनांनी सादरीकरण करून त्यातील खाचाखोचा समजावून सांगाव्यात अशी विनंतीही राहुल गांधी यांनी त्यावेळी केली होती. तसेच कामगार नेत्यांशी समन्वय साधण्यास त्यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांना, कार्यालयीन अधिकाऱ्यांना सांगितले होते. .‘‘लोकसभेत मंजूर झालेले चारही कामगार कायदे २१ नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना काढून लागू करण्यात आले होते. नवेवर्ष सुरू होण्यापूर्वीच या कायद्यांचे नियम मसुद्याच्या स्वरूपात जाहीर करण्यात आले आहेत. दोन-तीन महिन्यांत हे नियम अंतिम झाल्यानंतर कामगार कायदे पूर्णतः अमलात येतील. एक एप्रिलपासून संपूर्ण देशात त्यांची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे,’’ अशी माहिती कामगार नेत्यांनी राहुल गांधी यांना दिली होती.देशभरातील ४० कोटींपेक्षा अधिक कामगारांच्या मजुरीपासून ते सेवासमाप्तीपर्यंतच्या अनेक बाबींवर नव्या कायद्यांमुळे गंभीर परिणाम होणार आहेत. त्यामुळेच या कायद्यांविरोधात देशव्यापी आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे कामगार संघटनांनी त्यांना सांगितले होते. त्यावर या आंदोलनाला काँग्रेसचा पूर्ण पाठिंबा असेल, असे आश्वासन राहुल यांनी दिले होते.याच पार्श्वभूमीवर, काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक केवळ महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना (मनरेगा) आणि त्यातून गांधीजींचे नाव वगळण्यापुरतीच्या मुद्द्यावर मर्यादित राहिल्याचे पाहून कामगार संघटनांना आश्चर्य वाटणे स्वाभाविक होते.कामगार संघटनांनी नव्या कायद्यांच्या विरोधात १२ फेब्रुवारी रोजी एक दिवसीय संप जाहीर केला आहे. हा संप यशस्वी करण्यासाठी विरोधी पक्ष सहकार्य करतील असा विश्वास राहुल गांधी यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर कामगार संघटनांना वाटू लागला होता. त्यामुळेच त्यांनी विरोधी पक्षांना लेखी स्वरूपात पाठिंब्याचे आवाहनही केले. शेती कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चानेदेखील नव्या कामगार कायद्यांविरोधातील आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले आहे.कामगारांचे प्रश्न अद्याप पूर्णपणे समजले नसल्याची प्रांजळ कबुली दिल्यामुळे काही कामगार संघटनांचे नेते राहुल गांधी यांच्याबाबत सकारात्मक झाले. परंतु, लोकसभेत विरोधी पक्षाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यालाच कोट्यवधी कामगारांवर परिणाम घडविणाऱ्या महत्त्वाच्या कायद्यांची माहिती नसेल, तर त्यासाठी काँग्रेस आणि त्यांचे वरिष्ठ नेतेच जबाबदार ठरतात.काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हे ‘यूपीए’ सरकारमध्ये कामगार मंत्री होते आणि कामगार विषयांचे जाणकार मानले जातात. काँग्रेसकडे ‘इंटक’ सारखी (भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड युनियन काँग्रेस) मोठी कामगार संघटनाही आहे. असे असतानाही ही परिस्थिती निर्माण कशी झाली, हा प्रश्न उपस्थित होतो. नव्या कामगार कायद्यांवर संसदेच्या स्थायी समितीत सविस्तर चर्चा झाली होती आणि या समितीत काँग्रेसचे खासदारही सहभागी होते..Premium| GST 2.0 मुळे वर्गीकरणाचे आणि परताव्याचे वाद संपणार का?.दशकानुदशके अस्तित्वात असलेले २९ पेक्षा अधिक कामगार कायदे ‘श्रम सुधारणा’ या नावाखाली नव्या कामगार कायद्यात विलीन करण्यात आले. मागील संसदेत चार कामगार कायदे दोन टप्प्यांतमंजूर झाले. त्यामध्ये ‘वेज कोड’ (मजुरी संहिता २०१९), सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२०, ‘ओएसएच कोड’ (व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कार्यस्थिती संहिता २०२०) आणि ‘आयआर कोड’ (औद्योगिक संबंध संहिता २०२०) यांचा समावेश आहे.नव्या कायद्यांमुळे स्वतःचे भवितव्य धोक्यात असल्याची जाणीव होताच कामगार संघटनांनी तीव्र विरोध सुरू केला. सर्व विचारधारांतील कामगार संघटना या कायद्यांच्या विरोधात उभ्या राहिल्या. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित कामगार संघटनांनीही चारपैकी दोन कायद्यांना विरोध केला. परिणामी, संसदेत मंजूर झालेले चारही कायदे सरकारने दीर्घकाळ थंड बस्त्यात ठेवले. या कालावधीत दोन कामगार मंत्री बदलले- संतोष गंगवार आणि भूपेंद्र यादव - तरीही हे कायदे लागू होऊ शकले नाहीत.थेट घोषणामोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात कामगारमंत्री झालेल्या डॉ. मनसुख मांडविया यांनीही सुमारे वर्षभर कामगार संघटनांशी थेट संघर्ष टाळण्याची भूमिका घेतली होती. राज्य सरकारांना नवे कायदे पसंत पडत असून, केंद्राच्या अधिसूचनेशिवायही काही तरतुदी राज्य पातळीवर अमलात आणल्या जात असल्याचे ते वारंवार सांगत होते. त्यामुळे केंद्र सरकारची स्पष्ट भूमिका अद्याप समोर आलेली नव्हती.याच कारणामुळे संयुक्त जनता दलाचे नेते व बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि तेलुगू देसम पक्षाचे नेते व आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या पाठिंब्यावर चालणारे मोदी सरकार वादग्रस्त कामगार कायदे लागू करणार नाही, अशी खात्री कामगार संघटनांना वाटू लागली होती.नोव्हेंबर महिन्यात बिहार निवडणुकांचे निकाल भाजप आणि संयुक्त जनता दलासाठी अत्यंत अनुकूल ठरले. त्याच महिन्यात सरकारने थंड बस्त्यातील चारही कामगार कायदे एकाच वेळी लागू केले. कोणताही औपचारिक कार्यक्रम न करता, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरून ही घोषणा करण्यात आली.चारही कायदे एकत्र लागू होतील, याची अपेक्षा ‘आरएसएस’शी संबंधित भारतीय मजदूर संघालाही (बीएमएस)नव्हती. हे कायदे लागू होण्याच्या होण्याच्या आदल्या दिवशी, म्हणजे २० नोव्हेंबर रोजी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत कामगार संघटनांची अर्थसंकल्पपूर्व बैठक झाली होती. या बैठकीत ‘बीएमएस’ने लेखी स्वरूपात ‘ओएसएच कोड’ आणि ‘आयआर कोड’बाबत शंका व्यक्त केल्या होत्या आणि सरकारने संघटनांशी चर्चा करावी, अशी मागणी केली होती.याच बैठकीत ‘एटक’च्या सरचिटणीस अमरजीत कौर यांनी स्पष्ट सांगितले की दोन कामगार कायद्यांबाबत ‘बीएमएस’लाही आक्षेप आहेत, त्यामुळे सरकारने ते मागे घ्यावेत. मात्र, दुसऱ्या दिवशी परिस्थिती बदलली. ‘बीएमएस’च्या नेत्यांनी कामगारमंत्र्यांची भेट घेऊन काही सुधारणा सुचवत चारही कायदे लागू करण्याची मागणी केली. त्याच दुपारी सरकारने चारही कायदे लागू केले. नवे कायदे जसेच्या तसे लागू झाल्यानंतरही ‘बीएमएस’ने सरकारचे कौतुक केले.‘संघा’शी संबंधित कामगार संघटनेच्या भूमिकेत झालेल्या या बदलाचे वेगवेगळ्या पद्धतीने विश्लेषण केले जात आहे. काहींच्या मते हे सरकारच्या दबावामुळे झाले, तर काहींच्या मते ‘संघा’च्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला..Premium| GST 2.0 मुळे वर्गीकरणाचे आणि परताव्याचे वाद संपणार का?.मर्यादित प्रतिक्रिया१०५ वर्षे जुनी कामगार संघटनाच ‘एटक’च्या सरचिटणीस अमरजीत कौर यांच्या मते, सरकारने योग्य वेळ साधून नवे कामगार कायदे लागू केले. बिहारचे निकाल भाजपसाठी अनुकूल ठरले असून, आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, पुदुच्चेरी आणि केरळ येथील निवडणुकांना अजून काही महिने शिल्लक आहेत, असे त्या सांगतात.कामगार कायदे लागू झाल्यानंतर विरोधकांकडून जशी तीव्र प्रतिक्रिया अपेक्षित होती, तशी प्रतिक्रिया उमटली नाही. भाजपविरोधी सरकार असलेल्या राज्यांपैकी केवळ पश्चिम बंगालने कामगार कायदे लागू करण्यास स्पष्ट नकार दिला. तेथील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही भूमिका राजकीयदृष्ट्या समजण्यासारखी आहे. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात थेट सामना आहे.केरळमधील डाव्या आघाडीच्या सरकारने कामगारविरोधी ठरणाऱ्या तरतुदी लागू न करण्याची भूमिका घेतली आहे. कामगार कायद्यांचा आढावा घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश व्ही. गोपाल गौडा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. ही समिती एका महिन्यात अहवाल सादर करणार आहे.ज्या दिवशी सरकारने नवे कामगार कायदे लागू करण्याची अधिसूचना काढली, त्या दिवशी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. इतर विरोधी नेतेही शांत राहिले. एक डिसेंबर रोजी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले, तरी कामगार कायद्यांचा मुद्दा ठळकपणे मांडण्यात आला नाही.कामगार कायदे लागू झाल्यानंतर बारा दिवसांनी, म्हणजे तीन डिसेंबर रोजी, काँग्रेसने संसद भवन परिसरात विरोधकांना सोबत घेऊन पहिल्यांदा आंदोलन केले. संसद सुरू होण्यापूर्वी मकरद्वारावर झालेल्या या आंदोलनात कामगार कायद्यांविरुद्ध फलक झळकविण्यात आले; मात्र विरोधी नेत्यांना या कायद्यांचे गांभीर्य पूर्णपणे उमगलेले नाही, हे स्पष्टपणे जाणवत होते..‘लेबर कोड’ म्हणजे काय?अनेक दशकांपूर्वीचे कामगार कायदे उद्योगांचे स्वरूप बदलले आहे, या कारणावरून रद्द करून त्याऐवजी ‘लेबर कोड’ (नवे कामगार कायदे) आणण्यात आले. यात ‘इन्स्पेक्टर राज’ची व्यवस्था संपुष्टात आणण्यात आली आहे. ‘उद्योगस्नेही’ या संकल्पनेवर हे कायदे आधारित असून, उद्योगांना कायद्यांमुळे अडथळे येऊ नयेत, हा त्यामागील उद्देश आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की कामगार कायदे लवचिक केल्यास उद्योग वाढतील आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.‘वेज कोड’मध्ये ४, ‘सामाजिक सुरक्षा कोड’मध्ये ९, ‘ओएसएच कोड’मध्ये १३ आणि ‘आयआर कोड’मध्ये तीन जुने श्रम कायदे समाविष्ट करण्यात आले आहेत.कायद्यातील सकारात्मक बाबीनियुक्तीपत्र देणे बंधनकारकवेतन किंवा मजुरी देण्याची निश्चित तारीखएक वर्षाची नोकरी पूर्ण झाल्यानंतरही ग्रॅच्युइटीचा हक्क४० वर्षांवरील कामगारांसाठी वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणीसर्व कामगारांना सामाजिक सुरक्षेचा लाभ, म्हणजे ईएसआय व ईपीएफओच्या कक्षेत समावेश टीकेचे मुद्दे३०० कामगार असलेल्या उद्योगाला बंद करण्यासाठी सरकारची परवानगी आवश्यक राहणार नाहीकामगारांच्या संमतीने आठ तासांपेक्षा जास्त काम करून घेता येईलमहिलांच्या संमतीने त्यांना रात्री तसेच धोकादायक उद्योगांत काम करता येईल‘फिक्स्ड टर्म’ रोजगारामुळे कायमस्वरूपी नोकऱ्या कमी होण्याची शक्यता१२ प्रमुख डॉ. मनसुख मांडविया (कामगार मंत्री, भारत सरकार) ः नव्या कामगार कायद्यांमुळे ठेकेदारीवरील अवलंबित्व कमी होईल. कायमस्वरूपी आणि सुरक्षित नोकऱ्या वाढतील. 'फिक्स्ड टर्म' कर्मचाऱ्यांना कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सर्व लाभ मिळतील. आठवड्याचे कामाचे तास ४८ पेक्षा जास्त नसतील.शिवनकुट्टी (कायदामंत्री, केरळ) ः नवे कामगार कायदे कामगारांपेक्षा कॉर्पोरेट हितांचे संरक्षण करतात आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहेत.एच. एस. सिद्धू (महासचिव, एचएमएस) ः कामगार संघटनांच्या भविष्यासाठी नवे कायदे धोकादायक आहेत. या तरतुदींमुळे कामगार संघटनेची कार्ये चालवणे कठीण होईल.विद्यासागर गिरी (उपाध्यक्ष, एटक) : कामगार कायद्यांमुळे कामगारांचे मूलभूत अधिकारच हिरावून घेतले गेले आहेत. 