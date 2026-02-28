Premium|India AI Impact Summit 2026 : काय आहे नव्या 'डिजिटल वसाहतवादाचा' धोका? अमेरिका आणि चीनच्या मक्तेदारीला भारत कसे देणार चोख प्रत्युत्तर?

सम्राट फडणीस - samrat.phadnis@esakal.com‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६’ या दिल्लीत भरलेल्या परिषदेने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तिच्यावरील तांत्रिक मक्तेदारी भविष्यातील भू-राजकीय समीकरणे ठरवू शकते, हा संदेश ठामपणे दिला. लष्करी आणि आर्थिक शक्तीइतकीच ‘एआय’ची ताकद निर्णायक ठरू शकते, हे वास्तव समोर आले. भारताने पुढच्या पाच ते दहा वर्षांत गाठावयाचा पल्ला परिषदेतून दिसला.नवी दिल्लीतील ‘भारत मंडपम’ने १६ ते २१ फेब्रुवारीदरम्यान ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६’साठी दररोज सकाळी उघडलेली प्रवेशद्वारे नव्या महत्त्वाकांक्षांची उसळी सामावून घेत होती. शेकडो चर्चासत्रे, प्रदर्शने, शंभराहून अधिक देशांचे प्रतिनिधी आणि वीसपेक्षा अधिक राष्ट्रप्रमुख यांच्या उपस्थितीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स - एआय) आपल्या अद्भुत क्षमतेचे दर्शन घडवत होती. त्याच वेळी, या अपार सामर्थ्यामुळे मानवी भवितव्याबाबत एक सूक्ष्म काळजीचा सूरही सभागृहात दाटून येत होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन, ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुईझ इनासिओ लुला दा सिल्वा अशा जागतिक नेत्यांसमोर ‘एआय’ क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपन्यांचे प्रमुख वर्तमान आणि भविष्याचा वेध घेत होते. ‘ओपनएआय’चे सॅम अल्टमन, ‘गुगल’चे सुंदर पिचाई, ‘अँथ्रोपिक’चे दारिओ आमोदेई आणि ‘गुगल डीपमाइंड’चे डेमिस हसाबिस यांच्या उपस्थितीमुळे परिषदेला ऐतिहासिक परिमाण लाभले..Premium|AI in Healthcare : वैद्यकीय क्षेत्रातील ‘एआय’ चा वापर.भारताची उद्दिष्टे : काही साध्य, काही अपूर्णया परिषदेपुढील भारताची उद्दिष्टे स्पष्ट होती ः भारतातील ‘एआय’ सामर्थ्याचे जागतिक सादरीकरण, भारतीय बाजारपेठेची क्षमता अधोरेखित करणे आणि ग्लोबल साऊथमध्ये अशा भव्य परिषदेचे आयोजन करून अमेरिका व चीनच्या वर्चस्वाला पर्यायी दृष्टी देणे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर केवळ अमेरिका आणि चीनचेच वर्चस्व असू शकते, हा समज दूर करण्याचा एक अप्रत्यक्ष प्रयत्न या आयोजनामागे होता. भारताची सर्व उद्दिष्टे पूर्णपणे साध्य झाली, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल; मात्र ‘एआय’मुळे निर्माण होणाऱ्या संधी आणि संकटांचे बहुआयामी चित्र जगासमोर स्पष्ट झाले, हे निश्चित. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तिच्यावरील तांत्रिक मक्तेदारी भविष्यातील भू-राजकीय समीकरणे ठरवू शकते, हा संदेश या परिषदेने ठामपणे दिला. लष्करी आणि आर्थिक शक्तीइतकीच ‘एआय’ची ताकद निर्णायक ठरू शकते, हे वास्तव समोर आले. भारताने पुढील पाच ते दहा वर्षांत गाठावयाचा पल्ला परिषदेतून दिसला. खरे तर, याला भारताच्या आजच्या मर्यादाही म्हणता येईल. पुढचा पल्ला गाठायचा असेल, तर काय करावे लागेल हे गलगोटियाज् युनिव्हर्सिटीने ‘बनवलेला’ म्हणून सादर केलेला चीनी बनावटीचा कुत्रा, भारत मंडपममध्ये प्रवेशासाठी लागलेल्या लांबच लांब रांगा, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेपायी जगभरातल्या आमंत्रितांची झालेली फरफट अशा त्रुटींमधूनही ठळकपणाने दिसला. भारत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या उंबरठ्यावर उभा आहे; आत असलेले पूर्णतः नवे विश्व भारताला जिंकावेच लागेल आणि त्यासाठी जगातल्या या सर्वाधिक लोकसंख्येच्या देशाला धोरणात्मक आखणी करूनच पुढे जावे लागेल, हा पुढची दिशा परिषदेतून समोर आली..नव्या तंत्रव्यवस्थेचे भू-राजकारणमानवी उत्क्रांतीच्या टप्प्यावर शेती आणि औद्योगिक क्रांतीनंतरचे सर्वांत परिणामकारक बदल घडवणारे तंत्रज्ञान म्हणून कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे पाहिले जात आहे. शेतीच्या टप्प्यावर मानवी टोळ्यांचे संघटन झाले. मानवी व्यवहारांचे नियमन करणाऱ्या विविध व्यवस्था त्यातून अस्तित्वात आल्या. औद्योगिक क्रांतीने उत्पादनक्षमता, प्रवास, रोजचे मानवी व्यवहार यांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवले. आर्थिक आणि लष्करी ताकदीला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा काळ या दोन्ही टप्प्यांहून वेगळा असणार आहे. शेतीने समाजरचना घडवली; औद्योगिक क्रांतीने उत्पादन, व्यापार आणि युद्धतंत्र बदलले. आता ‘एआय’ माहितीच्या वेगावर आणि गणिती अल्गोरिदमच्या सामर्थ्यावर उभा आहे. भविष्याचे पूर्ण चित्र आज कोणालाही दिसत नाही; तरीही धूसर रेषांमधून संकेत स्पष्ट होतात. आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्याची ‘एआय’च्या बळावर पुनर्रचना होऊ शकणार आहे. त्यामुळेच या तंत्रज्ञानावर प्रभुत्व मिळवण्याची धडपड सुरू आहे. अमेरिका आणि चीन या स्पर्धेत आघाडीवर आहेत; परंतु इतर देशही मागे राहण्यास तयार नाहीत.नव्या ताकदीची जागतिक स्पर्धायामध्ये २०२३ मधील ब्लेचली पार्क एआय सेफ्टी समिट, २०२४ मधील सोल समिट आणि २०२५ मधील पॅरिस एआय अॅक्शन समिटनंतर इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट हा पुढील महत्त्वाचा टप्पा ठरला. चीनने नववर्षाच्या कारणास्तव अनुपस्थिती दर्शवली; परंतु निरीक्षण मात्र बारकाईनेच झाले असेल, याबाबत शंका नाही. अमेरिकेने आपली भूमिका ठळकपणे मांडली. व्हाइट हाउसचे एआय धोरण सल्लागार श्रीराम कृष्णन यांनी ‘जगाने अमेरिकी स्टॅक वापरावा,’ अशी स्पष्ट सूचना केली. ‘स्टॅक’ म्हणजे डेटा, अल्गोरिदम, संगणकीय पायाभूत सुविधा आणि वापरकर्ता उपकरणे हे सर्व घटक. त्यांच्या सूचनेचा अर्थ साधा होता: मूलभूत तंत्ररचना आमची वापरा आणि त्यावर तुमचे प्रयोग उभारा. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने लष्करी उपकरणांच्या माध्यमातून प्रभाव वाढवला; ‘एआय’ युगात त्याचे तंत्रज्ञानात्मक रूप दिसू लागले आहे. आज ही केवळ सूचना आहे; उद्या ती अनिवार्य अट होणार नाही, याची खात्री देता येत नाही..Premium|India AI Impact Summit : तंत्रज्ञानाच्या जगातील सक्षम शिल्पकार.‘एआय’ विकासाचे लोकशाहीकरणभारताची भूमिका वेगळी आहे. डेटा, संगणकीय संसाधने आणि तांत्रिक साधने सर्व देशांना उपलब्ध व्हावीत, यासाठी भारत आग्रही आहे. समिटच्या शेवटी स्वीकारलेल्या ‘नवी दिल्ली जाहीरनाम्या’त लोकशाहीकरणाचा स्पष्ट उल्लेख झाला. भारतासारख्या देशांसमोर दुहेरी आव्हान आहेः रोजगारनिर्मिती आणि तंत्रज्ञानातील स्वावलंबन. पाकिस्तान, बांगलादेश, इंडोनेशिया, तसेच अनेक आफ्रिकी देश मूलभूत गरजांशी झुंज देत आहेत. अशा परिस्थितीत ‘एआय’च्या प्रवाहात सामील न झाल्यास भविष्यातील विकास प्रक्रियेत त्यांची उपेक्षा होऊ शकते.नव्या वसाहतवादाची चाहूलतज्ज्ञांच्या मते, ‘एआय’च्या माध्यमातून नव्या प्रकारचा वसाहतवाद उद्भवू शकतो; जिथे तंत्रज्ञान आणि डेटा यांवर नियंत्रण असलेले देश उर्वरित जगावर प्रभाव टाकतील. भारत या संदर्भात संतुलित दृष्टिकोन मांडतो. मात्र नियमनाच्या प्रश्नावर मतभेद स्पष्ट झाले. ‘एआय’चे नियमन आवश्यक आहे, अशी भारताची भूमिका असताना अमेरिकेने अडथळ्यांची भीती व्यक्त केली. ही स्पर्धा वेगवान आहे. अमेरिका आणि चीन आधीच धावत आहेत; इतर देश अजूनही सुरुवातीच्या रेषेवर उभे आहेत. नियमन न झाल्यास काही मोजके देश आघाडीवर राहतील, ही भीती वास्तववादी आहे. परंतु अतिनियमन नवकल्पनांना रोखू शकते, अशी प्रतिपक्षाची मांडणी आहे. या द्वंद्वात भारताने संतुलन साधणे अत्यावश्यक आहे..पुढील दिशा‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६’ ही केवळ परिषद नव्हती; ती नव्या युगाची चाहूल होती. भारतासाठी ती अधिक भविष्यदर्शी ठरली. तांत्रिक स्वायत्तता, जागतिक सहकार्य आणि समतोल नियमन या त्रिसूत्रीवर भारताने पुढील पावले टाकली, तर तो ‘एआय’च्या जागतिक शर्यतीत निर्णायक स्थान मिळवू शकतो. कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा केवळ संगणकांचा विषय नाही; तो भविष्यातील सामर्थ्याचा पाया आहे. तंत्रज्ञानाच्या या नव्या क्षितिजावर भारताचा झेंडा किती उंच फडकेल, हे येत्या दशकात ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.