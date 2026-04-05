Premium|IPL Business Model : आयपीएलचे अर्थकारण; मीडिया राइट्स, प्रायोजकत्व आणि सेंट्रल पूलमधून अब्जावधींचा खेळ

भारतीय कंपन्यांसमोर आव्हान.झपाट्याने आकडे बदलले२००७ हे वर्ष भारतीय क्रिकेटसाठी नाट्यमय ठरले होते. एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धेत भारतीय संघाचा अत्यंत खराब खेळ झाला. नंतर भारतीय संघाने पहिल्यांदा इंग्लंडमध्ये कसोटी मालिका जिंकून पुनरागमन केले होते. त्याच वर्षी पहिल्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत धोनीच्या संघाने विजेतेपद मिळवून कमाल करून दाखवली. त्यात नाट्यमय २००७ अखेरीला भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर गेला होता. अत्यंत रंगतदार कसोटी मालिकेनंतर भारत- ऑस्ट्रेलिया- श्रीलंका दरम्यान तिरंगी एक दिवसीय स्पर्धा २००८ नवीन वर्षात रंगली होती. हा तोच काळ होता जेव्हा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला टी-२० क्रिकेटची वाढती लोकप्रियता लक्षात आली होती. ललित मोदींनी 'आयपीएल'चा घाट घातला. संघमालकीसाठी मोठमोठ्या उद्योग समूहांनी जी बोली लावली त्याचे आकडे कानावर पडल्यावर सगळे चकित झाले. आठ पैकी सात संघांची मालकी हातोहात विकली गेली असताना राजस्थान संघ मालकीसाठी ललित मोदींना माणसे गोळा करावी लागली होती. पहिल्याच आयपीएल सामन्यात ब्रँडन मॅक्कुलमने घणाघाती फलंदाजी करून दीडशे धावांची खेळी सादर केली आणि 'आयपीएल' स्पर्धेने क्रिकेटप्रेमींना भुरळ पाडली.गेल्या काही वर्षांत इंडियन प्रिमिअर लीग हे जागतिक स्तरावर एक आर्थिक पॉवरहाउस बनले आहे. २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत याचे मूल्य अंदाजे १८.५ अब्ज डॉलर(१.५६ ट्रिलियन) इतके झाले आहे. प्रतिसामना मूल्याच्या बाबतीत, 'आयपीएल' सध्या जगातील दुसरी सर्वांत मौल्यवान स्पोर्ट्स लीग आहे, जी केवळ अमेरिकेतील 'एनएफएल'च्या मागे आहे..पैसा जमा कसा होतो'आयपीएल'च्या अर्थशास्त्राचा मुख्य गाभा 'सेंट्रल पूल' आहे, जिथे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ मोठा महसूल गोळा करते आणि त्याचे वाटप करते. सर्वात जास्त महसूल मीडिया राइट्स मधून जमा होतो ज्याची टक्केवारी एकूण महसुलाच्या ७०-८० टक्के आहे. २०२३-२०२७ या कालावधीसाठीचे हक्क ४८ हजार ३९० कोटी मध्ये विकले गेले. टेलिव्हिजन प्रक्षेपणाचे हक्क डिस्ने स्टारकडे आहेत ज्यासाठी त्यांनी २३ हजार ५७५ कोटी लावले आहेत. डिजिटल राइट्स : व्हायकॉम१८/जिओ सिनेमाकडे किंमत आहे २३ हजार ७५८ कोटी.हे सोडून 'बीसीसीआय'ने मध्यवर्ती प्रायोजकत्व मिळवले आहे. 'आयपीएल'चे मुख्य प्रायोजक टाटा समूह दरवर्षी अंदाजे ५०० कोटी देतो. सामान्यतः या महसुलातील ५० टक्के हिस्सा स्वतःकडे ठेवते, तर ४५ टक्के हिस्सा १० फ्रँचायझींमध्ये समान प्रमाणात विभागला जातो. उर्वरित पाच टक्के हिस्सा बक्षीस रकमेसाठी राखीव असतो.संघमालकीचे अर्थकारणआयपीएल संघ मालकी आता केवळ मिरवण्याची गोष्ट न राहता अत्यंत फायदेशीर मालमत्ता बनल्या आहेत. 'बीसीसीआय'ने अत्यंत विचारपूर्वक संघ मालकांना गुंतवलेला पैशाचा मोबदला वसूल करायला दालने खुली केली आहेत. यातील मुख्य उत्पन्नाचे स्रोत काय आहेत लक्षात घ्या. वर नमूद केल्याप्रमाणे हाती आलेला मुख्य प्रायोजकतेचा निधी 'बीसीसीआय' सगळा स्वत:कडे ठेवत नाही. याला सेंट्रल शेअर म्हणले जाते. प्रत्येक संघाला 'बीसीसीआय'कडून वार्षिक अंदाजे ४००-५०० कोटी मिळतात.टीम स्पॉन्सरशिप म्हणजेच प्रत्येक संघाला जर्सी आणि किट प्रायोजकांकडून मिळणारा एकूण महसूल आता एक हजार कोटींच्या पुढे गेला आहे. तिकीट विक्री, अन्न आणि पेये यातून संघाच्या एकूण महसुलात १०-१५ टक्के भर पडते. चेन्नई मुंबई सारख्या सातत्याने चांगली कामगिरी करणाऱ्या संघांना प्रायोजक अगदी रांग लावून पाठिंबा देतात..पहिल्या आयपीएल मोसमासाठी संघ मालकीची सर्वात कमी बोली रुपये २७० कोटींची होती. याच संघाची मालकी विकत घ्यायला २०२६ मध्ये १५हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम मोजली गेली आहे. हे सगळेच आकडे अविश्वसनीय आहेत. बीसीसीआय अर्थातच म्हणते की हे यश भारतातील क्रिकेट ज्या पद्धतीने शिस्त पाळून आयोजित केले गेले त्याचा हा परिणाम आहे. बरेच लोक म्हणतात की बाकी काही नाही हा भारतात क्रिकेटच्या खेळाला जनमान्यता असल्याने हे शक्य होते. दोनही दावे अगदीच चुकीचे नाहीत. पण तरीही मला मनापासून वाटते की हा बीसीसीआय आणि क्रिकेटच्या भारतातील लोकप्रियतेबरोबरीने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या ताकदीची निशाणी आहे. कोणताही संघमालक किंवा प्रायोजक भावनेच्या भरात इतक्या प्रचंड रकमेची गुंतवणूक करत नाही. योग्य नियोजन करून गुंतवलेल्या पैशाचा मोबदला नफ्याच्या स्वरूपात प्रत्येक गुंतवणूकदाराला हवा असतो. प्रायोजकांना आपल्या वस्तू किंवा सेवांची योग्य प्रसिद्धी करायला 'आयपीएल'चे माध्यम योग्य वाटते. विविध कारणांनी जगात अस्थिर वातावरण असताना भारतातील एका खेळाच्या स्पर्धेत होणारा हजारो कोटींचा व्यवहार भारतीय अर्थव्यवस्थेची ताकद दाखवत नाही का ! 