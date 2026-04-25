Premium|Jeur Devi-Daitya Yatra : जेऊरची शतकांपासूनची ‘देवी-दानव भेट’ परंपरा; संघर्षाऐवजी समन्वय, एकजुटीचा लोकवारसा

काळभैरवनाथ आणि जोगेश्वरी देवी यात्रेच्या निमित्ताने पुणे जिल्ह्यात असलेल्या जेऊरमध्ये ‘देवी-दानवा’च्या भेटीचे अनोखे सोंग निघते. या परंपरेतून देवी-दानवाच्या संघर्षापेक्षा समन्वयाची, एकजुटीची, बंधुभावाची शिकवण देण्याचा वारसा गाव शेकडो वर्षांपासून जपत आहे.भारतीय लोकसंस्कृतीत चैत्राचा संपूर्ण महिना हा लोकउत्सवाचा महिना मानला जातो. चैत्राच्या पौर्णिमेपासून ते चैत्राच्या अमावस्येपर्यंत राज्यात असंख्य ठिकाणी देवी-महादेवांच्या यात्रा निघतात. याच चैत्राच्या अमावस्येला काळभैरवनाथ आणि जोगेश्वरी देवीची यात्रा भरते. यानिमित्ताने गावात ‘देवी-दानवा’च्या भेटीचे एक अनोखे सोंग पुणे जिल्ह्यात निराजवळ असलेल्या जेऊर या गावात निघते. त्याची ही परंपरा येथे यात्रेच्या निमित्ताने वर्षानुवर्षे सुरू आहे. तसे पाहिले तर देव-दानव संघर्षाच्या रंजक कथा व त्यांचे असंख्य दाखले प्राचीन भारतीय साहित्यात तसेच भारतीय लोकसाहित्य व लोकपरंपरांमध्ये पदोपदी आढळतात, दिसून येतात. देशाच्या कानाकोपऱ्यात या कथा समाजमनात खोलवर रुजल्याची असंख्य उदाहरणे यात्रेच्या माध्यमातून दिसून येतात..या परंपरेतून देवी-दानवाच्या संघर्षापेक्षा समन्वयाची, एकजुटीची, बंधुभावाची शिकवण देण्याचा वारसा जेऊर गाव शेकडो वर्षांपासून जपत आहे. या सोंगात देवी आणि दानवाचा संघर्ष नसून ते एकमेकांच्या भेटीसाठी समोरासमोर येतात, दोघांनाही दोन्ही बाजूने १० ते १५ लोक पकडून ठेवतात. देवी-दानव आपली शक्ती पणाला लावून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतात; परंतु त्यांची भेट होऊ दिली जात नाही. दोघेही अगदीच जवळ आल्यानंतर देवी आणि दानव म्हणजे राक्षस हे दोघेही बेशुद्ध होतात आणि तिथे हे सोंग संपते.अमावस्येच्या मध्यरात्री १२ वाजता सोंगाला सुरुवात होते. गावाच्या दक्षिण दिशेहून देवीचे तर उत्तरेतून दैत्य म्हणजेच दानव निघतो. गावातील आणि आजूबाजूच्या पंचक्रोशीतील शेकडो लोक हे सोंग पाहण्यासाठी उपस्थित असतात. या सोंगाच्या प्रक्रियेत एकूणच गावातील बारा बलुतेदार आपले योगदान देतात..मागील काही वर्षांत गावातील ‘देवी-दानव भेटी’च्या सोंगात मूळ संवाद आणि इतर बरेच काही काळाच्या ओघात मागे राहिले असल्याचेही दिसते. यामुळे रात्री १२ वाजल्यापासून पहाटे ५ पर्यंत चालणाऱ्या मूळ सोंगासोबत इतर सोंगाची भर पडल्याने त्यांची संख्या २० पर्यंत पोहोचली आहे. यात स्वच्छतेसाठी झाडू, गणपती, ताटिका, कंजारणी, जागरण गोंधळ, होडी, बाळंतीण, पिंगळा, मोर, नवनाथ, होडी, खंडोबा आदी अनेक सोंगातून ग्रामविकास, लोकपरंपरांचा वारसा स्पष्ट केला जातो. अनेक सोंगांतून प्राचीन काळापासूनचे आध्यात्मिक वैभवही अधोरेखित होताना दिसते. या सोंगांमध्ये गावातील प्रत्येक घटकांना त्यात सामील होऊन हा उत्सव साजरा करण्याची संधी मिळत असल्याचे जेऊर यात्रा कमिटीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर धुमाळ सांगतात.परंपरेने देवीचे साेंग नारायण जाधव साकारतात. माझ्या अख्ख्या पिढीने हे सोंग वठवले. आता मी करतोय. देवीचा मुखवटा एकदा घातल्यानंतर मला कुठलेही भान राहत नाही. त्यासोबतच्या अंगात संघर्षांची उर्मी संचारत असते; पण या सोंगातून खरे तर देव आणि दैत्याची भेट असते आणि ही भेट आमच्या गावाची शान असल्याचे जाधव सांगतात..रामदास जाधव हे दानवाच्या संघाचा मुखवटा धारण करून ते सोंग साकारतात. देव-दानवाच्या भेटीतील राक्षसाचे महत्त्वाचे पात्र त्यांच्याकडे असते. एकदा राक्षसाचा मुखवटा घातल्यानंतर माझ्यात एक वेगळा संचार होतो. काहीच आठवत नसते. मला सात-आठ माणसे पकडतात. समोरून देवी भेटीसाठी येत असते; परंतु आमची भेट होऊ दिली जात नाही आणि ती भेट अर्धवटच राहते. समोर देवी आणि इकडे मी राक्षस बेशुद्ध होतो. त्यानंतर आम्हाला उचलून लोक घेऊन जातात. शुद्धीवर आणण्यासाठी आमच्यावरून पूर्वी कोंबडे आदी ओवाळून टाकले जायचे आता लिंब, नारळ टाकतात. त्यानंतर आम्ही शुद्धीवर येत असल्याचे ते सांगतात.देवी आणि राक्षसाच्या सोंगापूर्वी सर्वात महत्त्वाचे ताटिकेचे सोंग निघते. त्या सोंगाची भूमिका ही बाळासाहेब धुमाळ वठवतात. इथे ताटिकेला मुखवटा नसतो; परंतु रंगरंगोटी केलेली असते. ताटिका ही ताडाच्या वनाची राणी म्हणून ओळख धुमाळ यांच्या पाठीवर लावलेल्या निशाणाच्या माध्यमातून लावलेले दिसते. त्यातूनच ताटिकेचे सगळे वैभव अधोरेखित केले जाते. ताटिकेचे सोंग निघाल्यानंतर वाजंत्री विशिष्ट तालामध्ये आपले वाद्य वाजवतात. आजूबाजूचा परिसर भारून जातो. धुमाळ सांगतात, ‘आपल्या अंगात ताटिकेचा संचार होतो आणि पुढे काय करतोय हे कळत नाही; परंतु एका महाराणीचे सोंग आपण करत असल्याचा आपल्याला खूप अभिमान वाटतो.'.कुंडलिक तांबे हे कंधारणीची भूमिका बजावतात. कंधारणी म्हणजे एक प्रकारे अस्ताव्यस्त कपडे घातलेली. ती स्त्री भूमिका असते. त्यामागेही मोठी लोकपरंपरा आणि तिचे अनेक पैलू दडलेले आहेत. धनाजी जाधव सुरुवातीला निघणाऱ्या गावातील स्वच्छतेवर आधारित निघणाऱ्या झाडू मारण्याच्या सोंगात असतात. त्यांच्यासोबत विक्रम गोसावी आदी चार ते पाच लोक झाडू मारून गावात स्वच्छतेचा संदेश देतात. तर गणपतीचे सोंग रवींद्र देशपांडे साकारतात. या सोंगातून गावात श्रीगणेशाचे आगमन झाल्याचे चित्र निर्माण होते. होडीच्या सोंगत 'हानरे बाळा होडी, होडी चालत नाय, होडीला जुंपली बैलं, बैलं काय चालत नाय' हे गाणे म्हटले जाते. सर्वच सोंगांमध्ये पुरुष मंडळी मुखवटे घालून ते सोंग करतात. आपली कलाकौशल्ये दाखवत असतात. यात रात्रीला सोंगातील मुखवटे दिसावेत, यासाठी वर्षानुवर्षे त्यापुढे टेंबे धरण्याची जबाबदार विश्वास जाधव आणि त्यांच्यासह दत्तात्रय जाधव सांभाळतात.अमावस्येच्या दिवशी सायंकाळी ४च्या सुमारास काळभैरवनाथाच्या मंदिरासमोर दंडवताचा मुख्य कार्यक्रम होतो. त्यानंतर रात्री ९ वाजता देवाचा छबिना, पालखी काढली जाते. जेऊर येथे असलेल्या काळभैरवनाथ आणि जोगेश्वरीची प्राचीन मंदिरे आहेत. मंदिर परिसरात मातृदेवतांचा वारसा सांगणारी अनेक शिल्पं पडून आहेत. तर काही अंतरावरून निरा नदी या गावाला वळसा घेऊन वाहत असते. त्या शिवेवर अत्यंत सुबक असलेला लांड्या महादेव आणि त्या बाजूला महिलांचे शौर्य दाखवणारे आणि शिव-शक्तीची परंपरा स्पष्ट करणारे असंख्य शिल्पं आहेत. यावरून जेऊर गावाला या शिल्पांमुळे एक प्राचीन वारसालाही लाभला आहे. शैव आणि शाक्त परंपरेत मातृदेवतांना भूमाता म्हणून स्थान आहे. या भूमातेची प्रजा सुखी राहावी, त्यांच्यात कोणतेही वैरभाव, संघर्ष असू नये, यासाठीचा मोठा संदेश, वारसा जेऊर गावाजवळील अडगळीत पडलेले शिल्पं देतात. तोच वारसा 'देवी-दानव भेटी'चे हे सोंग या लोकसंस्कृतीच्या माध्यमातून शेकडो वर्षांपासून वारसा इथल्या ग्रामस्थांनी जिवंत ठेवला आहे. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.