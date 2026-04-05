Premium|Ancient Indian Costume History : दगडात विणलेली तलम वस्त्रे; मथुरा–गांधार शिल्पशैली आणि प्राचीन भारतीय वेशभूषेचा प्रवास

मथुरेत आपल्याला दिसते ती अस्सल भारतीय तलम वस्त्रे चापून-चोपून नेसण्याची परंपरा, तर गांधार शैलीत दिसतो तो रेशीम मार्गावरून आलेल्या आंतरराष्ट्रीय संस्कृतींचा प्रभाव, आणि ह्या दोन्ही शैलींना जोडणाऱ्या कनिष्काच्या पुतळ्यात दिसते ते त्या दोन्हींपेक्षाही वेगळे असे एका राज्यकर्त्याचे वस्त्रचिन्ह. पण या तिन्ही शिल्पपरंपरांना जोडणारे संस्कृतिसूत्र मात्र एकच आहे... भारतीय वस्त्रपरंपरेचे.मागील लेखात आपण सांची आणि भारहूत येथील मौर्य आणि शुंगकालीन शिल्पांमधून दिसणारी प्राचीन भारतीय वस्त्रपरंपरेची एक झलक पाहिली. आज आपण त्याच धाग्याचा पुढचा टप्पा उलगडूया. आज आपण पाहू कुषाण काळातील मथुरा आणि गांधार या दोन समांतर, परंतु वेगळ्या शिल्पशैलींकडे. मौर्य-शुंग काळापासून ते पुढच्या कुषाण काळापर्यंतच्या तीन-चार शतकांत भारतीय वस्त्रसंस्कृतीत नेमके काय बदलले हे पाहणे फार उद्बोधक आहे. कालानुरूप फॅशन बदलते, हे आपण आजही पाहतो, पण ती का आणि कशी बदलते, हे आपल्याला तत्कालीन शिल्पे सांगतात म्हणून ह्या शिल्पांचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे. .प्राचीन भारताची वस्त्रपरंपरा मुळात नेसण्याच्या परंपरेवर उभी होती. प्रख्यात प्राच्यविद्यातज्ज्ञ मोतीचंद्र यांनी त्यांच्या ‘Costumes in Ancient India’ ह्या ग्रंथात हे अत्यंत स्पष्टपणे मांडले आहे. मौर्य-शुंग काळात, म्हणजे साधारण कॉमन ईरापूर्व चौथ्या शतकापासून ते कॉमन ईरापूर्व पहिल्या शतकापर्यंत भारतीय वेशभूषेची मूलभूत रचना ही अंतरीय–उत्तरीय–मेखला अशा तीन न शिवलेल्या कपड्यांभोवती फिरत होती, हे आपण गेल्या लेखात बघितले. अंतरीय हे कमरेभोवती नेसले जाई, उत्तरीय हे खांद्यावरून ओढले जाई, आणि मेखला किंवा कायाबंध हा वस्त्रप्रकार म्हणजे कमरेवर वस्त्र आवळून धरण्याचे तांत्रिक साधन होते. शिवणकाम ह्या रचनेत दुय्यम स्थानावर होते. भारहूत आणि सांची येथील शुंगकालीन शिल्पांमध्ये हे अगदी स्पष्ट दिसते.वासुदेव शरण अग्रवाल यांनी आपल्या India as Known to Panini ह्या प्रसिद्ध ग्रंथातही पाणिनीच्या सूत्रांचा आधार घेत हे दाखवलेले आहे की पाणिनीच्या काळात भारतीय वस्त्रव्यवस्था ही नेसण्यावरच केंद्रित होती. शिवलेल्या वस्त्रांचा सिवनकर्म असा वेगळा उल्लेख येतो, परंतु त्यांचे प्रमाण मर्यादित होते. प्राचीन भारताला शिवणकला अवगत होती, पण त्याला आपल्या वस्त्रव्याकरणात दुय्यम स्थान दिले गेले आणि ही एक सांस्कृतिक निवड होती. पुढे कुषाण काळात आपल्याला पूर्णपणे शिवलेली वेशभूषा भारतीय शिल्पकलेत पहिल्यांदा दिसते.कधी मथुरेला गेलात तर तिथलं कृष्णजन्मस्थान आधी पहाच, पण इतिहास आणि संस्कृती प्रेमींसाठी मथुरा शहरात अजून एक महत्त्वाचं तीर्थस्थळ आहे, ते म्हणजे मथुरेचे सरकारी वास्तूसंग्रहालय. हे वस्तुसंग्रहालय भारतातल्या सर्वांत प्राचीन संग्रहालयांपैकी एक आहे. मथुरा जिल्ह्याचे तत्कालीन कलेक्टर सर फ्रेडरिक सॅल्मन ग्रोस यांनी १८७४ मध्ये हे संग्रहालय स्थापन केले. हे संग्रहालय मथुरा शैलीतील प्राचीन शिल्पांसाठी प्रसिद्ध आहे. ही शिल्पे आहेत साधारण कॉमन ईरापूर्व तिसऱ्या शतकापासून ते कॉमन ईराच्या बाराव्या शतकापर्यंतची, म्हणजेच कुषाण साम्राज्य आणि गुप्त साम्राज्याच्या काळातली. इथले सर्वात प्रसिद्ध शिल्प म्हणजे कुषाण सम्राट कनिष्काचा भव्य पुतळा..कॉमन ईरापूर्व पहिल्या शतकापासून उत्तर भारतात कुषाण साम्राज्याचा उदय झाला. मध्य आशियाच्या अतिथंड भागातून आलेले हे राज्यकर्ते भारतात त्या काळात जी नेसलेल्या तलम वस्त्रांची फॅशन होती त्याहून पूर्णपणे वेगळी वेशभूषा करत असत. घट्ट बसणाऱ्या किंवा पायघोळ विजारी, गुढघ्यापर्यंतचे जाड बूट, लांब ओव्हरकोट सारखे अंगरखे ही त्यांची वस्त्रपरंपरा होती. कॉमन ईराचे दुसरे शतक म्हणजेच सम्राट कनिष्काचा काळ हा ह्या साम्राज्याचा उत्कर्षकाळ होता. भारतीय वस्त्रपरंपरेमधले एक महत्त्वाचे स्थित्यंतर, म्हणजे नेसलेल्या वस्त्रांपासून शिवलेल्या वस्त्रांकडे मोठ्या प्रमाणात वळणे हे ह्या काळात सुरु झाले. अर्थात त्या आधीही भारतात सूचीकर्म म्हणजे शिवणकला अस्तित्वात होती, पण पूर्ण वेशभूषा ही शिवलेल्या कपड्यांची असणे हा महत्त्वाचा बदल आपल्याला कुषाण काळात पहिल्यांदा दिसतो.या बदलाचा सर्वांत मोठा पुरावा म्हणजे मथुरा संग्रहालयात असलेला कनिष्काचा पुतळा, ज्याचे शिर खंडित झाले आहे पण धड पूर्ण सुस्थितीत आहे. हा पुतळा म्हणजे भारतीय शिल्पकला आणि वस्त्रकला ह्या दोन्हींचा एक अद्वितीय दस्तऐवज आहे. ह्या पुतळ्यात जी वेशभूषा दिसते ती यापूर्वी कुठल्याच भारतीय शिल्पात दिसत नव्हती. कनिष्काने अंगावर आत शिवलेला अंगरखा आणि त्यावर लांब जड ओव्हरकोट घातला आहे, त्याची विजार घट्ट आणि पायघोळ आहे आणि विजारीवरून पायात लांब बूट घातलेले आहेत. त्याच्या एका हातात जडशीळ तलवार आहे. कोटाच्या बाजू दोन्ही बाजूंनी आज जसे युरोपमधले लोक लोकरी ओव्हरकोट घालतात तश्या दुमडलेल्या आहेत. कनिष्काने घातलेली सर्वच वस्त्रेप्रावरणे शिवलेली आहेत. प्राचीन भारतीय वस्त्रकलेचे अभ्यासक, मोतीचंद्र यांनी या मूर्तीचे विश्लेषण करताना नोंदवले आहे की कनिष्काच्या पायातील बूट आणि त्याचा घट्ट कोट हे कुषाण राज्यकर्त्यांच्या मध्य आशियाई मुळांशी सुसंगत आहेत, पण मथुरेच्या अतिउष्ण उन्हाळ्यासाठी हे कपडे तसे विसंगत आहेत. पण या पुतळ्याचे महत्त्व हे आहे की एका परकीय प्रदेशातून येऊन इथली संस्कृती अंगीकारलेल्या, इथला बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या एका राज्यकर्त्याने भारतीय मातीत एका भारतीय शिल्पकाराकडून स्वतःचा पुतळा घडवला आणि त्या शिल्पात त्याने स्वतःची वेशभूषा त्याला हवी तशी कोरवून घेतली. हे भारतीय इतिहासातील पहिले राजकीय फॅशन स्टेटमेंट आहे. नेहरू शेरवानी, गांधी टोपी, मोदी जॅकेट हे सारे नंतरचे!.अर्थातच ह्याचा अर्थ असा नाही की कुषाण काळानंतर भारतीय संस्कृतीत नेसलेल्या वस्त्रांचा वापर बंद होऊन सर्व समाज शिवलेल्या वस्त्रांकडे वळला. वस्त्र नेसणे आपण कधीच सोडले नाही. अगदी आजही भारताच्या सर्व भागात साडी, ओढणी, दुपट्टा, वेष्टी, लुंगी, धोतर वगैरे न शिवलेली वस्त्रे सर्रास वापरात आहेतच की, किंबहुना हेच भारतीय संस्कृतीचे वैशिष्टय आहे. आपण वेगवेगळ्या संस्कृतींकडून नवीन गोष्टी जरूर आत्मसात केल्या पण आपल्या जुन्या गोष्टी पूर्णपणे कधीच सोडल्या नाहीत.कुषाण काळातील मथुरा कला परंपरेत आपल्याला हेच प्रकर्षाने जाणवते. मथुरेच्या संग्रहालयात लाल वालुकाश्मात कोरलेल्या अनेक यक्ष, यक्षिणी आणि बोधिसत्त्व यांच्या मूर्ती आहेत, ज्यांच्या अंगावर अगदी पायघोळ वस्त्रे आहेत, पण ती वस्त्रे इतकी पारदर्शक आणि तलम आहेत की त्यातून शिल्पाकृतीचे अंगप्रत्यंग अगदी उठून दिसते. ही केवळ शिल्पकलेतली प्रगती नाही. भारताला भेट देणाऱ्या प्रत्येक परदेशी प्रवाशाने इथे विणल्या जाणाऱ्या पारदर्शक आणि तलम अशा सुती आणि रेशमी वस्त्रांचा आवर्जून उल्लेख केला आहे. मथुरा शैलीतील मूर्तींवर दिसणारी तलम, पारदर्शक तरीही घोळदार अशी वस्त्रे म्हणजे भारतीय विणकरांच्या कलेला दिलेली मूर्त स्वरूपातली पावती आहे. ज्या दर्जाची वस्त्रे भारतात विणली जात होती तीच वस्त्रे भारतीय शिल्पकारांनी इथल्या मूर्तींच्या अंगावर दाखवली.मथुरा संग्रहालयातील यक्ष मूर्तीचे अंतरीय देहाशी इतके घट्ट चिकटलेले दाखवले आहे की देहाचा आकार, गुडघ्याचे गोलाईचे वळण, मांड्यांची रेषा, सारे अवयव वस्त्रातून उठून दिसतात. दगडावर कोरलेल्या बारीक समांतर रेषा कापडाच्या निऱ्या आणि वस्त्राचा तलम पोत सुचवतात, पण देहसौष्ठव लपवत नाहीत. हे एक विलक्षण तांत्रिक कौशल्य आहे. तत्कालीन शिल्पकारानी दगडातून वस्त्र नाही, तर वस्त्राची अनुभूती साकारली आहे. वासुदेव शरण अग्रवाल यांनी आपल्या पुस्तकात क्षौम आणि दुकूल या अत्यंत तलम वस्त्रांचा उल्लेख केला आहे जे पाणिनीच्या काळातही अत्यंत मौल्यवान मानले जात असे. मथुरेच्या शिल्पकारांनी हेच तलम वस्त्र दगडात विणले. दगडात पारदर्शकता दाखवून शिल्पकारांनी विणकराच्या कौशल्याला दाद दिली. एका भारतीय कलेचा सन्मान दुसऱ्या भारतीय कलेने केला..मथुरेपासून काही हजार मैल वायव्येला ह्याच कालखंडात आजच्या अफगाणिस्तान मधल्या गांधारमध्ये एक संपूर्णपणे भिन्न वस्त्रभाषा आकाराला येत होती. मथुरेची शिल्पे लाल वालुकाश्मातली तर गांधारची शिल्पकला राखाडी-हिरवट अशा गुळगुळीत शिस्ट दगडात कोरलेली. गांधार शैली ओळखली जाते ती तत्कालीन बुद्ध-बोधिसत्त्वांवरच्या वस्त्रांच्या घोळदार, शैलीदार घड्यांमुळे. हा साधारणपणे ग्रीक शिल्पकलेचा प्रभाव मानला जातो, पण प्रख्यात भारतीय कलाकोविद आनंद कुमारस्वामी यांनी गांधार शैलीच्या शिल्पांचे विश्लेषण करताना हे स्पष्ट केले आहे की गांधार शिल्पकलेमधील वस्त्रविन्यास ग्रीक हेलेनिस्टिक प्रभावाखाली जरूर आहे, पण त्या मूर्तींच्या संपूर्ण वेशभूषेतून प्रकट होणारा आंतरिक आध्यात्मिक भाव मात्र पूर्णपणे भारतीय आहे. कुमारस्वामी यांचे हे निरीक्षण फारच महत्त्वाचे आहे. गांधारशैली हे भारताने स्वीकारलेले ग्रीक वस्त्र नाही, ते ग्रीक शैली वापरून समूर्त केलेले भारतीय तत्त्वज्ञान आहे.एकाच कुषाण काळात जन्माला आलेल्या मथुरा आणि गांधार या दोन कलाशैली एकमेकांशी स्पर्धा करत नव्हत्या तर एकाच काळातील ते दोन सांस्कृतिक प्रवाह होते. मथुरेत आपल्याला दिसते ती अस्सल भारतीय तलम वस्त्रे चापून-चोपून नेसण्याची परंपरा, तर गांधार शैलीत दिसतो तो रेशीम मार्गावरून आलेल्या आंतरराष्ट्रीय संस्कृतींचा प्रभाव, आणि ह्या दोन्ही शैलींना जोडणाऱ्या कनिष्काच्या पुतळ्यात दिसते ते त्या दोन्हींपेक्षाही वेगळे असे एका राज्यकर्त्याचे वस्त्रचिन्ह. पण या तिन्ही शिल्पपरंपरांना जोडणारे संस्कृतिसूत्र मात्र एकच आहे, भारतीय वस्त्रपरंपरेचे. भारतात वस्त्र हे कधीही नुसते अंग झाकायचे साधन नव्हते. वस्त्र ही एक भाषा होती, कधी पारदर्शक, कधी घडीदार, कधी शिवलेली, कधी नेसलेली जे आपल्याला ह्या शिल्पांमधून दिसते. 