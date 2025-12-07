Premium|MAGA AI H-1B Conflict : ‘मागा’ चळवळीत एआय व H-1B धोरणांवरून वाढता अंतर्गत संघर्ष, ट्रम्पनंतरच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह

अमेरिकेतील सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्षात मोठे वादळ निर्माण झाले आहे. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (MAGA) चळवळ या पक्षात अमेरिकेतील नोव्हेंबर २०२६ मधील संसदीय निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अशांततेची लक्षणे दाखवत आहे. सध्या दिसत असलेले तणाव केवळ रिपब्लिकन मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण करतील की पुढे जाऊन चळवळीमध्ये फूट पडेल, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. मात्र एक गोष्ट स्पष्ट आहे; अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली एकसंध दिसणारी ही चळवळ आपली खरी ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी धडपडत आहे. या वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ‘एच.वन.बी’ व्हिसा धोरणे, आणि अमेरिकेचा परदेशी युद्धांमधील सहभाग. बराच काळ, ‘मागा’ ने स्वतःला विचारधारात्मक एकसूत्रता असलेली चळवळ म्हणून मांडले. राष्ट्रवादी, सांस्कृतिकदृष्ट्या रुढीवादी आणि ट्रम्प यांच्या प्रभावी व्यक्तिमत्वाभोवती एकत्रित झालेली चळवळ. परंतु ‘एआय’, स्थलांतर धोरण आणि जागतिक राजकारण यांचे राजकीय महत्त्व झपाट्याने वाढत असताना, चळवळीतील अंतर्गत मतभेद लपवणे अधिक कठीण झाले आहे. या वादविवादांमुळे या चळवळीत किंवा रिपब्लिकन पक्षात थेट फूट पडलेली नाही. पण हा वाद अधिकाधिक स्फोटक होत चालला आहे. तांत्रिक बदलांनी आकार घेतलेल्या जगात ‘अमेरिका फर्स्ट’चा अर्थ नेमका काय असावा हे निश्चित करण्याच्या मुळाशीच तो ताण निर्माण करत आहे. .चळवळीत तीन प्रवाह‘मागा’ आणि सिलिकॉन व्हॅली यांचे नाते घट्ट झाले ते ट्रम्प यांनी नोव्हेंबर २०१६ मधील अध्यक्षीय निवडणूक जिंकल्यानंतर, पण शपथविधी होण्यापूर्वी. १४ डिसेंबर २०१६ रोजी, पीटर थील आणि इतर तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नेते मॅनहॅटनमधील ट्रम्प टॉवरच्या २५व्या मजल्यावर ट्रम्प यांची भेट घेण्यासाठी एकत्र आले. त्या खोलीत ट्रम्प यांच्या शेजारी थील बसले होते, तसेच टिम कुक, जेफ बेझोस, सत्य नडेला, शेरिल सँडबर्ग, लॅरी पेज, सर्गेई ब्रिन, एलन मस्क आणि इतर काही जण उपस्थित होते. थील यांच्या दृष्टीने ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ मधील ‘अगेन’ म्हणजे अमेरिकेच्या वैज्ञानिक प्रगतीचे पुनरुज्जीवन. त्यांचा विश्वास होता की अमेरिकेतील वैज्ञानिक प्रगती १९७० नंतर ठप्प झाली होती. व्हाईट हाऊसमधील ट्रम्प यांच्याशी असलेली मैत्री ही ठप्पावस्थेतून बाहेर येऊन पुन्हा वैज्ञानिक क्षेत्रात वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची संधी होती. त्या संध्याकाळी डेझर्ट येईपर्यंत, ट्रम्प टॉवरमधील कॉन्फरन्स रूममध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहमती निर्माण झाली होती. एक दशकानंतर, वातावरण पूर्णपणे बदलले आहे. चळवळीमध्ये तीन वेगवेगळे प्रवाह स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत..Premium|GST 2.0 : बचत उत्सव! ‘कन्झम्प्शन फंडा’त गुंतवणूक करण्याची योग्य वेळ!.संशयवादाला मिळाला आवाजपहिला प्रवाह म्हणजे जलद प्रवेग गट, ह्याचे प्रतीक म्हणून पीटर थील यांना पाहिले जाते. दैनंदिन राजकीय रणनितीमध्ये ते आता सक्रिय नसले तरी, थील यांचा प्रभाव रूढीवादी विचारवंत आणि देणगीदारांच्या वर्तुळात अजूनही महत्त्वाचा आहे. त्यांचा युक्तिवाद असा की अमेरिकेने अगदी आक्रमकपणे ‘एआय’चा विकास पुढे नेला पाहिजे, अन्यथा जागतिक नेतृत्व टिकवणे कठीण होईल. थील आणि त्यांच्या विचारसरणीचा स्वीकार करणाऱ्यांसाठी, प्रगत ‘एआय’ ही फक्त स्पर्धात्मकतेची बाब नाही. त्यांच्यासाठी जागतिकधोरणात्मक नेतृत्वासाठी एआयवरील वर्चस्व आवश्यक आहे.. ज्या राष्ट्राकडे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजन्सचे नेतृत्व असेल, तेच जागतिक व्यवस्थेचे नियम ठरवेल असा त्यांचा विश्वास आहे. हा गट क्षेत्रांत जिथे सर्वांत आघाडीच्या संशोधनाला हातभार लागतो अशा उच्च-कुशल स्थलांतरासाठी अनुकूल आहे.याच्या अगदी विरुद्ध बाजूस आहे संशयवादी प्रवाह. पहिल्या कार्यकाळातील व्हाईट हाऊस चिफ ऑफ स्टाफ स्टीव्ह बॅनन यांनी निरीक्षकांना धक्का देत अत्युच्च बुद्धिमत्तेच्या ‘एआय’ विकासाला विराम देण्याच्या आंतरराष्ट्रीय अपीलवर स्वाक्षरी केली होती. बॅनन आता चळवळीतील मध्यवर्ती व्यक्ती राहिलेले नाहीत. माझ्याशी अलिकडेच झालेल्या संभाषणात ‘मागा’ मधील एका वरिष्ठ नेत्याने त्यांना ‘निरर्थक’ असे संबोधले. पण बॅनन यांच्या भूमिकेने चळवळीतील आतील संशयवादाला आवाज दिला..सुसंगत रुढीवादी धोरणहा गट भीती व्यक्त करतो की प्रगत ‘एआय’ मुळे सत्ता निवडून न आलेल्या कॉर्पोरेट नेत्यांच्या हातात केंद्रित होईल, राष्ट्रीय सार्वभौमत्व कमजोर होईल, आणि अखेरीस समाज अस्थिर होईल. तसेच हा गट परदेशी कुशल कामगारांसाठीच्या व्हिसांनाही विरोध करतो. ‘एचवनबी’ व्हिसांचा लाभ मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना होतो आणि अमेरिकन कामगारांना तोटाच होतो, असे त्यांचे मत आहे. या दोन टोकांच्या मधोमध आहे राष्ट्रवादी-व्यावहारिक गट, ह्यात उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांचा प्रभाव झपाट्याने वाढत आहे. व्हान्स हे थील यांचे शिष्य म्हणून ओळखले जातात. ते अमेरिकेच्या एआय’ नेतृत्वाचे समर्थन करतात, परंतु राष्ट्रीय सार्वभौमत्व टिकवण्यासाठी आणि परदेशी पुरवठा साखळ्यांवरील धोरणात्मक अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आवश्यक संरक्षणात्मक उपायांवर ते ठाम आहेत. ते थील यांनी मांडलेल्या बंधनरहित तांत्रिक वेगवृद्धीच्या भूमिकेचे सार्वजनिक समर्थन करत नाहीत, परंतु त्यांच्या खासगी मतांविषयी ठोस माहिती उपलब्ध नाही. ते बॅनन यांनी सुचवलेल्या विरामाच्या मागणीचेही समर्थन करत नाहीत. त्याऐवजी त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की अमेरिकेने समतोल आणि सावध धोरण अवलंबले पाहिजे: जागतिक आघाडी टिकवण्यासाठी एआय’ पुरेशा वेगाने विकसित करणे, सार्वजनिक नियंत्रणाद्वारे त्याच्या जोखमींचे व्यवस्थापन करणे, आणि दीर्घकालीन परदेशी कौशल्यावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी स्थानिक प्रतिभेमध्ये गुंतवणूक करणे. त्यांचा दृष्टिकोन म्हणजे ट्रम्पनंतरच्या काळात एक सुसंगत रुढीवादी धोरणात्मक कार्यक्रम ठरवण्याचा प्रयत्न आहे.स्थलांतर, विशेषतः ‘एचवन-बी’ व्हिसा, आता एक मोठा विवादाचा मुद्दा बनला आहे. अलीकडे ट्रम्प यांनी अमेरिकेने अत्यंत कुशल परदेशी व्यक्तींस स्वागत करावे असे सुचवले, तेव्हा ‘मागा’च्या आत प्रतिक्रिया त्वरित आणि तीव्र होती. या चळवळीतील सर्वाधिक आक्रमक आवाजांपैकी एक मार्जोरी टेलर ग्रीन यांनी ही कल्पना उघडपणे फेटाळून लावली आणि ‘एचवन-बी’ कार्यक्रम पूर्णपणे रद्द करण्याची त्यांची जुनी मागणी पुन्हा मांडली. त्यांच्या भूमिकेला चळवळीतील त्या घटकांकडून समर्थन मिळते ज्यांना वाटते की परदेशी तंत्रज्ञान कामगार वेतन कमी करतात आणि ‘एआय’ मधील जलद प्रगतीमुळे लवकरच परदेशी प्रोग्रॅमर्सची गरजच उरणार नाही..Premium|Equity Mutual Funds:इक्विटी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक का करावी?.आगीत इंधन, मस्क आणि कार्लसनएलन मस्क यांची भूमिका अधिक गोंधळलेली आणि बहुविध आहे. च्या धोक्यांविषयी इशारा देतानाच ते स्वतःच्या ‘एआय’ प्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहेत. हीच चळवळीतील दुहेरी चिंता आणि महत्त्वाकांक्षा दर्शवते. मस्क यांच्या मतांबद्दल ‘मागा’वर्तुळात उत्सुकता आहे, परंतु त्यातून कोणताही सुसंगत गट तयार होत नाही. उलट, त्यांचे बदलते आणि मिश्र संकेत अमेरिकेने ‘एआय’ स्पर्धेत किती वेगाने पुढे जावे याबद्दलची व्यापक अनिश्चितता आणखी वाढवतात.रूढीवादी माध्यमांतील सर्वात प्रभावशाली आवाजांपैकी एक टकर कार्लसन ‘मागा’चळवळीत आणखी एक गुंतागुंतीचा स्तर जोडतात. ते ‘एआय’ला तांत्रिक कारणांवरून विरोध करत नाहीत, परंतु त्यांचा इशारा असा आहे की अत्याधुनिक तंत्रज्ञान कॉर्पोरेट किंवा प्रशासकीय उच्चवर्गाच्या नियंत्रणाखाली गेल्यास समाजनियंत्रणाची साधने बनू शकतात. केंद्रित सत्तेविरुद्धच्या व्यापक संघर्षाचा एक भाग म्हणून ‘एआय’चे त्यांचे केलेले सादरीकरण ‘मागा’समर्थकांमध्ये खोलवर प्रतिसाद निर्माण करते आणि अनेक अधिकृत धोरण प्रस्तावांपेक्षा सार्वजनिक भावना आकारण्यात अधिक प्रभाव टाकते. स्टीव्ह बॅनन यांचे वैयक्तिक राजकीय महत्त्व आता कमी झाले असले तरी, ‘एआय’-विरामाच्या अपीलवर त्यांची स्वाक्षरी ‘मागा’मधील एका खऱ्या अंतःप्रवाहाकडे लक्ष वेधते: लोकशाही नियंत्रणाच्या पलीकडे गेलेल्या तंत्रज्ञानाबद्दलचा अविश्वास. हा संशयवाद बॅननपासून सुरू झाला असे नाही; उलट, चळवळीतील लोकाभिमुख गटांमध्ये आधीच वाढत असलेल्या भावना त्यांनी स्पष्ट आणि ठळकपणे मांडल्या..भारताने काळजी का करावी?अमेरिकेबाहेरील देशांसाठी याचे महत्त्व काय? ‘मागा’ चळवळीतील या वादाचा परिणाम प्रतिभेचा प्रवाह, 'एआय' गुंतवणुकीचे नमुने, नियामक मानके, आणि पुरवठा-साखळी आघाड्या या सर्वांवर अमेरिकेबाहेरही होईल. चीन ही घडामोड बारकाईने पाहत आहे आणि 'निविडीया' व 'एएसएमएल' यांच्या स्वतःच्या आवृत्त्या तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अत्युच्च क्षमतेच्या चिप्ससाठी चीन अद्याप अमेरिकेशी स्पर्धेत नाही, परंतु त्यांची प्रगती जलद आहे. दक्षिण कोरिया २०२६ च्या उन्हाळ्यातच वैज्ञानिक एआय मध्ये जगाला आश्चर्यचकित करू शकतो. यूएई अमेरिकन तंत्रज्ञान-व्यवस्थेवर अवलंबून आहे आणि विविध प्रोत्साहनांद्वारे सिलिकॉन व्हॅली कंपन्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तरीही ते 'एआय' सुरक्षितता आणि वैज्ञानिक शोधांसाठी 'एआय' यांवर लक्ष केंद्रीत करत आहेत. सौदी अरेबियाही हाच मार्ग अवलंबण्याची शक्यता आहे.भारत ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जागा झाला - १२ अब्ज डॉलरच्या संशोधन, विकास व नवोपक्रम निधीची घोषणा करून आणि दुसऱ्या दिवशी अत्युच्च 'एआय' धोक्यांची अधिकृत दखल घेऊन. पण या संसाधनांचा उपयोग करून खऱ्या आणि सुरक्षित 'डीप टेक'कडे जाण्यासाठी भारतीय खाजगी क्षेत्र आणि वैज्ञानिक समुदाय यांची भूमिका निर्णायक ठरेल.चीन, अरब जगत आणि 'मागा' चळवळ जे. डी. व्हान्स यांच्यावर लक्ष ठेवून आहेत. ते निर्णायक ठरेल.चीन, अरब जगत आणि ‘मागा’ चळवळ जे. डी. व्हान्स यांच्यावर लक्ष ठेवून आहेत. ते ‘एआय’ ला राष्ट्रीय स्पर्धात्मकतेसाठी अत्यावश्यक मानतात, परंतु त्याचा विकास अमेरिकन कामगारांच्या हितासाठी आणि राष्ट्रीय लवचिकता मजबूत करणारा असावा, यावर ते आग्रह धरतात. त्यांच्या भूमिकेत इतरांच्या आक्रमक घोषणांइतका नाट्यमयपणा नसला तरी, ते उजव्या विचारसरणीतील धोरणकर्त्यांमध्ये आणि बुद्धिजीवींमध्ये सन्मान मिळवत आहेत. येणाऱ्या वर्षांत जर ‘मागा’ चळवळीला एक सुसंगत तांत्रिक धोरण विकसित करायचे असेल, तर ट्रम्प आणि थील ह्या दोघांनाही निष्ठावान असलेले व्हान्स हेच पुढील दशकात अमेरिकेचे नेतृत्व करणारे व्यक्तिमत्त्व ठरू शकतात. ही शक्यता लक्षात घेऊन भारताने पुढील दशकासाठी आपली रणनीती तयार करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 