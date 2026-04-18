Premium|Manvi Hakk Abhiyan : मराठवाड्यातील जातीआधारित वेठबिगारीला मानवी हक्क अभियानाचे थेट आव्हान

१ जानेवारी १९९१... विसाव्या शतकातील शेवटच्या दशकाचा पहिलाच दिवस... मानवी हक्क अभियानासाठीचा तो महत्त्वाचा ठरला... तो उगवलाच नवी वेदना, नवा संघर्ष घेऊन... २१व्या शतकातलं पदार्पण होऊ घातलं असताना आपला समाज मात्र चौथ्या शतकातील जातीभेदामध्ये, विषमतेमध्ये नांदत होता... जेव्हा निसर्ग कूस पालटतो, तेव्हा तो कात टाकून नव्या बहराची चाहूल देतो, तसेच शतक कूस पालटताना नव्या संघर्षाची, परिवर्तनाची नांदी करीत असावं... सरणाऱ्या शतकाच्या आभाळात दाटलेला सारा अंधार दूर सारून नव्या शतकासाठी आकाशाचं निरभ्र प्रतल प्रस्तूत करीत असावं, असं मला वाटलं.मराठवाड्याच्या लातूर जिल्ह्यातील शिरूर अनंतपाळ या गावात ३१ डिसेंबर १९९० रोजीच मी काही सहकाऱ्यांना घेऊन राहण्यासाठी गेलो होतो... गावगाड्यामधल्या अस्पृश्य ठरवल्या गेलेल्या महार आणि मांग (मातंग) यांच्या जातीवर आधारित अन्याय्य कामांच्या विरोधात आंदोलन उभं करायचा विचार मराठवाड्यातील काही संस्था-संघटनांसोबत झाला होता. त्याचा एक भाग म्हणून शिरूर अनंतपाळ गावात मी गेलो होतो. यानिमित्ताने मराठवाड्यामधल्या जालना आणि औरंगाबाद म्हणजे आताचं संभाजीनगर वगळता सर्व जिल्ह्यांमध्ये मी फिरलो होतो... समाज जवळून पाहत होतो. शोषणाला चेहरा नसतो... शोषकाला आणि शोषितालाही तो नसतो... शोषणाच्या मुळाशी हजारो वर्षांपासून आलेली अन्याय्य रूढींची कठोरता असते... ताठरपणा असतो... शोषण ही वृत्ती आहे, या शोषणाला कुणी विरोधच केला नाही, तर शोषणाची ही वृत्ती पिढ्यान्पिढ्या संक्रमित होत राहते... बळकट होत राहते. आम्ही आमच्या परीने त्याला संघटित विरोध करून थांबवण्याची धडपड करीत होतो... ‘मानवी हक्क अभियान’ हे याच धडपडीसाठीचं विविध संस्था-संघटनांचं व्यासपीठ होतं... महारांनी सोडलेली कामं मातंगांकडे आल्याचं त्यावेळेस माझ्या निदर्शनास आलं. .Premium|Tribal democracy story : ज्यांना लिहिता-वाचता येत नाही, त्यांच्या रक्तात संविधान कसं भिनलं? आदिवासींच्या संघर्षातून उलगडलेली लोकशाहीची एक अनोखी गोष्ट.गावगाड्यामध्ये महारांची कामं ही मरणाशी आणि राखणीशी संबंधित असत; तर मातंगांची किंवा मांगांची कामं ही जन्माशी किंवा उत्पादनाशी निगडित असत. महार अशुभ, तर मातंग शुभ समजला जात असे. महारांनी गावाची राखण करणं याला ‘येसकरकी’ करणं असंही म्हणत. कोतवाली करणं, वाद्य वाजवणं, मयताचा सांगावा देणं ही त्यांची कामं. त्यामुळे महार दिसला, की तो ज्या घराच्या दिशेने जाई, त्या घराचे लोक रडायला लागत आणि भाकरीवर मीठ ठेवून त्यावर थुंकी टाकून त्याला देत असत. हे मी मराठवाड्यात ऐकलं होतं. मातंगांची कामं ही जन्माशी निगडित असत. सुईणीचं काम करणं, खळं तयार करणं, दोर विणणं, गावातील मंदिराला ‘छेडा’ घालणं, हलगी वाजवणं, बैलपोळ्याच्या वेळेला बैलांना अंघोळ घालणं, नटवणं-सजवणं ही कामं करावी लागत. एकदा का बैल नटले-सजले, की मग मात्र मांगांना त्यांना हात लावण्याची परवानगी नसे. डफासारखी मोठी हलगी, सनई किंवा मांग बाजा हा गावात कुणी मान्यवर आलं, कुठलाही कार्यक्रम असला, कुणी नेता आला, मयत झालं तरी हलगी वाजवावीच लागे. त्यामुळे यांना ‘हलक्यांची कामं’ असंही म्हटलं जाई.१७ डिसेंबर १९९० रोजी ‘मानवी हक्क दिना’च्या निमित्ताने मांगकीच्या अन्याय्य प्रथेला आव्हान द्यायचं म्हणून गावागावांतील केवळ मातंगच नाहीत, तर निरनिराळ्या जातींच्या वंचितांना एकत्र करून जमतील तशी निदर्शनं करावीत, असा विचार पुढे आला. त्यानुसार १७ डिसेंबरला निरनिराळ्या तहसील कचेऱ्यांवर निदर्शनं झाली. त्यामुळे कार्यकर्त्यांत उत्साह वाढला होता. अन्यायाविरोधात लढण्यासाठी सामूहिक शक्तीची आवश्यकता असते आणि ही शक्ती जातीच्या पलीकडे गेली पाहिजे... आदिवासी, दलित आणि अन्य कष्टकरी जमातींच्या ‘जात-जमात’ यावर आधारित अस्तित्वापलीकडे जाऊन या साऱ्यांनी ‘श्रमिक’ म्हणून एक व्हावं, यासाठी हा लढा होता... स्व-अस्तित्वाच्या एकमेकांपासून पृथक करणाऱ्या साऱ्या ओळखी गळून पडतात... सारे भेदाभेद जेव्हा मावळतात... सर्वजण जेव्हा खऱ्या अर्थाने एकत्र येतात आणि एकाच उद्दिष्टासाठी संघर्ष करतात, तेव्हाच संघटित शक्ती उभी राहते. अशी संघटित शक्तीच व्यवस्थेला हादरे देऊ शकते... ठाणे, पालघरमध्ये जमातीवर आधारित वेठबिगारी होती आणि मराठवाड्यात जातींवर आधारित... दोन्हींत ‘शोषण’ हा घटक सामाईक होता आणि दोन्ही वेठबिगारींच्या मुळाशी भूक होती, दारिद्र्य होतं... ठाणे, पालघरमधले वेठबिगारही सारे भेद विसरून, आपली जमात - पोट-जमातीची ओळख दूर सारून ‘दारिद्र्य’ या एका वेदनेने एकत्र आले होते, तेव्हाच ते पिढ्यान्पिढ्याच्या शोषणाला आव्हान देऊ शकले होते... शोषणाला बळ देणाऱ्या व्यवस्थेला जेरीस आणू शकले होते... हजार लोक जमले, म्हणजे संघटित होत नसतात... त्यांच्या हृदयाला समान वेदनेचा पीळ असावा लागतो... अंतरातल्या शोषणाविरोधातील आगीची तप्तता समान असावी लागते... हे आम्ही संघटनेच्या इथवरच्या प्रवासापर्यंत जाणलं होतं. याचा उपयोग मानवी हक्क अभियानावेळी मराठवाड्यात मांगांना (मातंगांना) संघटित करण्यासाठी आम्हाला झाला..परभणीच्या गंगाखेड तालुक्यातील केरवाडी या गावातील सूर्यकांत कुळकर्णी आणि त्यांच्या पत्नीने स्थापन केलेली ‘स्वप्नभूमी’ नावाची संस्था अनाथ मुलांना सांभाळण्याचं काम करीत होती. त्या संस्थेत किमान बसण्याची व्यवस्था होती. आम्ही तिथेच मानवी हक्क अभियानाच्या बैठका घेऊ लागलो. या नियोजित निदर्शनांची बैठकही इथेच झाली. नांदेडमधील मुखेड तालुक्यात शंकर पवार आणि मोतीराम पवार हे भटक्या विमुक्त समाजाचे कार्यकर्ते आणि यांच्यासोबतच मातंग समाजाच्या कार्यकर्त्यांपैकी मारुती वाघमारे हा बिलोलीला, तसेच सुधाकर क्षीरसागर परभणीच्या पाथरीला, एकनाथ आव्हाड बीडच्या माजलगावला, बौद्ध समाजातून आलेले एस. के. कांबळे, वाल्मिकी निकाळजे बीडमधील आष्टीला, अशोक तांगडे हा बीडमधील माजलगावचा, तर जन्माने ब्राह्मण असलेले परभणीचे रमाकांत कुलकर्णी, गुरव समाजातील बाबुराव धुळे, मातंग समाजातील उदगीरचे दशरथ जाधव, लिंगायत समाजाचा निलंग्याचा ओंकार बिराजदार, मराठा समाजातील पांडुरंग बिरादार असे मराठवाड्यामधल्या विविध भागांतल्या अठरापगड जातीचे कार्यकर्ते मराठवाड्यातल्या विविध तालुक्यांतून या निमित्ताने एकत्र आले. मराठवाड्यात सर्व ठिकाणी मानवी हक्क दिनाच्या निमित्ताने १७ डिसेंबरला निदर्शनं केली गेली. मराठवाड्यात जातींची इतकी व्यामिश्रता होती, त्यात मनात रुतून बसलेल्या या जातींच्या भिंती फोडून ‘शोषण’ या मुद्द्यावर साऱ्यांना एकत्र आणणं, हे एक मोठं आव्हान आमच्यासमोर होतं, पण ते पेलल्याशिवाय ‘संघटित शक्ती’ निर्माण होणार नव्हती आणि पर्यायाने, मूलगामी परिवर्तनही अशक्यप्राय होतं, हे आम्ही जाणलं होतं... मराठवाड्यात फिरताना, लोकांशी बोलताना जातींच्या या भिंतीची अभेद्यता पावलोपावली जाणवत होती... संघटित होण्यातला सगळ्यात मोठा अडसर हाच होता... पण तरीही आम्ही सारे जातीवर आधारित वेठबिगारी नष्ट करण्याचा नेटाने प्रयत्न करीत होतो.१७ डिसेंबरचा दिवस उजाडला, तो मानवी हक्क अभियानासाठी आशेची किरणं घेऊनच... चर्चगेट येथील पाटकर सभागृहात मराठवाड्यामधील विविध जातींचे दलित कार्यकर्ते आणि श्रमजीवी संघटनेचे आदिवासी एकत्र आले होते. या निमित्ताने आदिवासी आणि दलित यांच्या एकजुटीचा माझा एक प्रयत्न होता. जात, जमात ही जन्माला गोचिडासारखी चिकटून येते, पण त्यासोबत येणारं ‘शोषण’ हे मात्र जात-जमातीच्या पलीकडे जाऊन संघटित होऊन उलथवून टाकता येतं, याचं भान यानिमित्ताने यावं, यासाठी माझी सारी धडपड होती. वेठबिगारीच्या प्रश्नाला आव्हान देण्यासाठी १७ डिसेंबरच्या या परिषदेत निर्धार व्यक्त केला गेला. आदिवासींमधील जमातीवर आधारित वेठबिगारी आणि मराठवाड्यातील जातीवर आधारलेली मांगकीची वेठबिगारी नष्ट करण्याचा निर्धार या ‘निर्धार परिषदे’त केला गेला... या परिषदेत काहींनी आपल्या वेदना निर्भिडपणे मांडल्या... या साऱ्या शोषणाच्या अमानुष कहाण्या भारताचे निवृत्त सरन्यायाधीश पी. एन. भगवती ऐकत होते. त्यावेळेस न्यायमूर्ती भगवतींच्या समोर उभं राहून लोक शपथबद्ध झाले... ‘नाही म्हणा रे नाही म्हणा, मांगकी-महारकीला नाही म्हणा, वेठबिगारीला नाही म्हणा, अत्याचाराला नाही म्हणा’ ही घोषणा न्यायमूर्ती भगवतींच्या उपस्थितीच या परिषदेत दुमदुमली....संघर्षाचं हे वारं अंगात भिनलं असतानाच याचाच परिणाम म्हणून मराठवाड्यातील गावागावांमध्ये जातीवर आधारित वेठबिगारीविरोधातला असंतोष पेटू लागला होता. या पार्श्वभूमीवर शिरूर अनंतपाळ या गावात आम्ही आलो होतो. पांढरवाडी गावच्या अभंग लोंढे या तरुणाने याच परिषदेत न्यायमूर्ती भगवतींच्या समोर आपली कैफियत मांडली होती. त्याच्या इच्छेविरुद्ध गाव त्याला जातीव्यवस्थेवर आधारित मांगकीची कामं करायला भाग पाडतं, हे त्याने सर्वांसमोर सांगितलं होतं. त्यामुळे यासंदर्भात प्रत्यक्ष जाऊन, बघून, जबाब घेऊन जातीव्यवस्थेवर आधारलेली ही वेठबिगारी नष्ट करण्यासाठी वेठबिगारमुक्ती कायद्याचा उपयोग कसा होतो, हे पाहण्यासाठी आम्ही शिरूर अनंतपाळ गावाची निवड केली. आमच्याकरिता हा एक प्रयोग होता. तो यशस्वी झाला, तर मराठवाड्यातील अन्य गावांमधील वेठबिगारी नष्ट करण्यासाठी शिरूर अनंतपाळचा हा प्रयोग मानक ठरणार होता. तिथल्याच एका संस्थेचा प्रमुख ओंकार बिराजदारच्या घरी आम्ही थांबलो होतो. इथेच पद्मिनीबाई आणि अभंग पांढरवाडीवरून आम्हाला भेटायला येणार होते. त्या दोघांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे आवश्यक होतं. आमच्यासारखी अनोळखी माणसं त्यांच्या गावात जाऊन त्यांना भेटणं, हे त्यांच्यासाठी धोक्याचं ठरलं असतं, त्यामुळे आम्ही ही योजना केली.बराच वेळ वाट बघूनदेखील दोघांचाही पत्ता नव्हता. आमच्या येण्याची बातमी अभंगच्या गावात फुटली असावी, असा आम्हाला संशय येऊ लागला. तेवढ्यात धापा टाकत टाकत पद्मिनीबाई आल्या. अभंग का आला नाही? याविषयी त्यांना काहीही माहिती नव्हती, पण त्या प्रचंड घाबरलेल्या होत्या. अभंगचा पत्ता नसल्याने आम्ही काळजीत पडलो होतो. वर्षानुवर्षांच्या जुल्माने त्यांची आयुष्यं भयाने गुदमरून गेली होती... जन्माला येताना जातीच्या निवडीचं स्वातंत्र्य नसतानाही मृत्यूपर्यंत याच जातीमुळे इतक्या भयाखाली सारं आयुष्य कंठायचं, हे दुर्दैवी आणि अन्यायकारक होतं. पांढरवाडी तसं मोठं चलाख गाव. दलितांची वस्ती थोडी अन् लिंगायत बहुसंख्य... मराठा मोजकेच. लिंगायतांची गावात प्रचंड जरब... पण आता या गोष्टींवर चर्चा आणि विचार करायला आमच्यापाशी वेळ नव्हता. अभंगशी स्थानिक कार्यकर्त्यांचं आणि आमचं पूर्वी जे बोलणं झालं होतं त्यानुसार, त्याला त्याच्या नशिबी आलेल्या जन्मजात शोषणातून बाहेर पडायचं होतं. तो त्यासाठी जीवापाड प्रयत्नही करत होता, पण त्याचं आजचं न येणं आमची काळजी वाढवणारं होतं...पांढरवाडीत आम्ही पोहोचलो, तेव्हा संध्याकाळचे सहा वाजले होते. सोबत सगळे कार्यकर्ते आणि पद्मिनीबाई होत्या. पद्मिनीबाई प्रचंड भेदरलेल्या होत्या. आता काय होणार? या चिंतेने त्या कावऱ्याबावऱ्या झाल्या होत्या. गावात शिरताना सुरुवातीलाच महारवाडा आहे. वेशीवरच महारवाडा होता. गावकुसाबाहेर राहून गावाचं रक्षण करण्याची जबाबदारी महारांची, त्यामुळे महारवाडा वेशीवर असावा... चोरांचा मागही त्यांनीच काढायचा आणि चोर नाही सापडला तर चोरीच्या भरपाईलाही त्यांनीच सामोरं जायचं, मात्र हे सारं गावकुसाबाहेर राहूनच... पेशव्यांच्या काळात पहारेकरीही महारच आणि राज्यातले गुप्तहेर, खबरेही तेच..! गावकुसाबाहेर राहून गावाचं रक्षण करणाऱ्या येडाई, योगेश्वरी, वाघजाई, जाखाई, यमाई या साऱ्या देवी-देवतांचं प्राक्तन आणि महारवाड्याचं प्राक्तन एकच असावं... सतत पहारा करणाऱ्या या वेशीवरल्या देवतांच्या रोखून पाहणाऱ्या डोळ्यांतली उपेक्षेची वेदना गावाचा पहारा करणाऱ्या महारवाड्यात कोंडून राहिली असावी... दोघेही गावाचे रक्षणकर्ते, पण गावाकडून कायम उपेक्षित!.गावाच्या पूर्वेला असलेल्या पद्मिनीबाईंच्या घरात आम्ही काही वेळ बसलो. पद्मिनीबाई जातीने मातंग... वय चाळीसच्या आसपास... त्या म्हारणीचं काम करतात म्हणून सर्व गाव त्यांना त्याच नावाने हाक मारत असे... सकाळी उठल्याबरोबर कामाला जुंपून घ्यायचं. चार पाटलांच्या घराचं शेण काढायचं. दुपारी एक ते दोन वाजेपर्यंत अजिबात उसंत न घेता काम केलं तरच ते पूर्ण होत असे... ही व्यथा सांगता सांगता पद्मिनीबाईंची वेदना काव्यातून उत्स्फूर्त व्यक्त झाली...जुनी रूढी सोडा माझी । जुनी रूढी सोडा ।।व्याजात शेण काढता काढता । जीव कंटाळुनी गेला ।।शिळे तुकडे खाऊनी, फाटके लुगडे नेसुनी ।जीव माझा कंटाळला ।।केसावाटे पाणी गाळुनी ।गुडघ्याइतका चिखल तुडवूनी जीव माझा थकला ।।माझी जुनी रूढी सोडा ।।ऐकणाऱ्याच्या काळजाला विदीर्ण करणाऱ्या आवाजात पद्मिनीबाई गात होत्या... साधे-सोपे शब्द... यमक, अनुप्रास वगैरेंची कोणतीच ओढाताण नाही... आपलं जगणं त्या साधा-सोप्या शब्दांत गाऊन सांगत होत्या... मला त्यावेळी कवयित्री बहिणाबाई आठवल्या... पद्मिनीबाईंच्या आवाजाचा पोत वेगळाच होता. आयुष्यात भोगलेल्या हाल-अपेष्टांचे, दु:खांचे रंग आवाजात उतरत असावेत आणि ते वेदनांच्या कोंदणात मढवून काव्यातून उत्स्फूर्तपणे बाहेर पडत असावेत. जीवनात भोगलेल्या वेदनेची तीव्रता जितकी अधिक, तितका स्वर टिपेला जात असावा. पद्मिनीबाईंची कहाणी त्यांना न सांगताही त्यांच्या आवाजातून, गाण्यातून आमच्यापर्यंत पोहोचत होती. त्या गात असतानाच विझलेल्या नजरेने अभंग आत येऊन बसला... मुंबईतल्या परिषदेत माजी सरन्यायाधीशांसमोर मातंग समाजाची कैफियत मांडणारा अभंग आज मूक, हताश होता...शतक पालटत असताना अभंगसारख्या असंख्यांची आयुष्यं मात्र शोषणावर आधारित जातीव्यवस्थेमध्ये कापूस पिंजणाऱ्या यंत्रातल्यासारखी पिंजून निघत होती... शेकडो वर्षं महात्मा फुले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपलं अवघं आयुष्य याकरिता वेचूनही पद्मिनीबाई, अभंगसारखी असंख्य आयुष्यं तिथल्या तिथंच शोषणाच्या चिखलगाळात पिढ्यान्पिढ्या थिजून होती... समाजातील जातीयतेचं कुंपण एकाने मोडावं, तर लागलीच त्या कुंपणाची डागडुजी करायला शंभरांनी धाव घेतलीच समजा!शोषणाच्या व्यवस्थेतील शोषक आणि शोषित एका बाजूस आणि याबद्दलची संवेदना, जाणीवही नसणारा आत्ममग्न समाज दुसऱ्या बाजूस असतो... जेव्हा आत्ममग्न समाज वाढतो, तेव्हा शोषणाच्या व्यवस्थेतील शोषक बळकट होतो. परिणामी शोषिताची संख्या आणि त्याच्यावरच्या जुल्मांची तीव्रताही वाढते... चळवळी, संघटना या शोषणाच्या व्यवस्थेला आव्हान देतात आणि आत्ममग्न समाजालाही जागृत करायचा प्रयत्न करतात... तेव्हा समाजातला बिघडलेला समतोल पूर्ववत होतो... कारण संघटना, चळवळी या शोषण व्यवस्थेतील शोषितांमधला अन्यायाविरोधात लढण्याचा आत्मविश्वास वाढवतात आणि शोषित संघटित झाले, की शोषितांच्या संख्येत आपसूक घट होते... मग शोषित ‘शोषित’ राहत नाही, तो परिवर्तनाचा पाईक होतो. परिवर्तनाचा केंद्रबिंदू होतो आणि तेव्हाच समाजातला समतोल राखला जातो. हे काम संघटना करते. मात्र, हा समतोल बिघडवण्यात ज्यांचं हित असते अशी व्यवस्था, मग ती राज्यकर्त्यांची असो वा प्रशासनाची वा अन्य कुणाची ते कायमच ढासळणाऱ्या शोषणाच्या व्यवस्थेची सारखी डागडुजी करीत राहतात आणि शोषणाची व्यवस्था अबाधित राहण्याची खबरदारी घेत राहतात... संघटना, चळवळी संपल्या वा संपवल्या गेल्या, तर शोषणाच्या व्यवस्थेचं आव्हानच संपुष्टात येईल आणि मग शोषकाला बळ मिळेल... शोषितांची संख्या गुणाकाराने वाढत जाईल... समाजाचा समतोल बिघडत राहील..अन्यायाविरोधात लढण्यासाठी सामूहिक शक्तीची आवश्यकता असते आणि ही शक्ती जातीच्या पलीकडे गेली पाहिजे... आदिवासी, दलित आणि अन्य कष्टकरी जमातींच्या ‘जात-जमात’ यावर आधारित अस्तित्वापलीकडे जाऊन या साऱ्यांनी 'श्रमिक' म्हणून एक व्हावं, यासाठी हा लढा होता.... 