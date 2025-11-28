प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Study Room : भारताच्या लोकशाहीला आकार देणारा मिनर्वा मिल्स विरूद्ध भारत संघ खटला..!

Background of Minerva Mills Case : मिनर्वा मिल्स वि. भारत संघ (१९८०) या ऐतिहासिक खटल्याने ४२ व्या घटनादुरुस्तीतील काही तरतुदी असंवैधानिक ठरवून, संसदेच्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकारांवर मूलभूत रचनाबंधाच्या (Basic Structure Doctrine) आधारे मर्यादा घातली आणि मूलभूत हक्क व राज्य धोरण तत्त्वे यांच्यातील समतोल स्पष्ट केला.
Background of Minerva Mills Case

Background of Minerva Mills Case

esakal

स्टडीरूम
Updated on

लेखक - अभिजित मोदे

नर्वा मिल्स वि. भारत संघ (१९८०) हे प्रकरण भारतीय संविधानाच्या इतिहासात फार महत्त्वाचे मानले जाते. या खटल्यामुळे संसदेला घातलेल्या अधिकारांची आणि मूळ घटनारचनेवरील मर्यादा स्पष्ट झाल्या. संविधान आणि लोकशाहीचे संरक्षण या न्यायालयीन निर्णयामुळे अधिक बळकट झाले.

Loading content, please wait...
UPSC
education
student
Constitution
mpsc

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com