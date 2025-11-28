Premium|Study Room : भारताच्या लोकशाहीला आकार देणारा मिनर्वा मिल्स विरूद्ध भारत संघ खटला..!

लेखक - अभिजित मोदे नर्वा मिल्स वि. भारत संघ (१९८०) हे प्रकरण भारतीय संविधानाच्या इतिहासात फार महत्त्वाचे मानले जाते. या खटल्यामुळे संसदेला घातलेल्या अधिकारांची आणि मूळ घटनारचनेवरील मर्यादा स्पष्ट झाल्या. संविधान आणि लोकशाहीचे संरक्षण या न्यायालयीन निर्णयामुळे अधिक बळकट झाले..खटल्याचा पार्श्वभूमीमिनर्वा मिल्स ही कर्नाटक राज्यातील एक वस्त्रोद्योग कंपनी होती. सरकारने ही कंपनी हस्तगत केली त्यानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेत सरकारच्या कारवाईला आणि ४२ व्या घटनादुरुस्तीमधील काही कलमांना आव्हान दिले गेले. खास करून, नागरिकांचे मूळ हक्क धोक्यात येतात असा युक्तिवाद करण्यात आला..Premium|Mig-21 Supersonic Drone Conversion : निवृत्त विमानांचे करायचे काय?.मुख्य मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यात संसदेस असलेली घटनादुरुस्तीची मर्यादा, मूलभूत हक्क आणि राज्याची धोरण-निर्देश तत्त्वे यांच्यातील समतोल आणि कायद्यांसाठी न्यायालयीन आढाव्याचा अधिकार यांचा पुनर्विचार केला. पंच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर हे मुद्दे मांडले गेले होते..सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयसर्वोच्च न्यायालयाचा मिनर्वा मिल्स वि. भारत संघ (१९८०) या प्रकरणातील निर्णय भारतीय संविधानाच्या व्याख्येत मोलाची भूमिका बजावतो. हे प्रकरण मुख्यत्वे ४२ व्या घटनेत करण्यात आलेल्या सुधारणा, विशेषतः कलम ४ आणि ५५ यांच्या संदर्भात होते, ज्यांनी संसदेला संविधानात घटनादुरुस्ती करणे ही अमर्यादित शक्ती दिली होती. न्यायालयाने या सुधारणांना असांविधानिक ठरवले कारण त्यांमुळे न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार नष्ट होण्याचा धोका निर्माण होतो, ज्यामुळे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा (Basic Structure) भंग होऊ शकतो. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संसदेला संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे, पण तो अधिकार मर्यादित आहे आणि तो संविधानाचा मूलभूत रचनाबंध नष्ट करू शकत नाही.न्यायालयाने असेही म्हटले की, संविधानात मौलिक हक्क व राज्य धोरण निर्देशक तत्त्वे (Directive Principles) यांच्यात संतुलन असणे आवश्यक आहे. ४२ व्या घटनेत राज्य धोरण तत्त्वांना मौलिक हक्कांवर पूर्ण प्राथमिकता देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता, परंतु न्यायालयाने या बदलांना नाकारले आणि म्हटले की, दोन्ही तत्त्वे एकत्र समतोल राखून कार्यान्वित केली पाहिजेत. त्यामुळे लोकांचे मौलिक हक्क सुरक्षित राहतील आणि राज्य धोरणेही समाजकल्याणासाठी प्रभावीपणे वापरता येतील. या निष्कर्षाने संविधानातील समाजवादी तत्त्व आणि हक्कांची भूमिका स्पष्ट केली..Premium|Study Room : भारतातील कृषीविकास - मागील दशकातील यश, आव्हाने आणि भविष्याची दिशा.खटल्याचे महत्त्वमिनर्वा मिल्स खटल्याचा आणखी एक महत्त्वाचा पक्ष म्हणजे न्यायालयाने ‘मूलभूत रचनाबंध’ (Basic Structure Doctrine) सिद्धांताचा पुनरुच्चार केला. केशवानंद भारती प्रकरणानंतरचा हा पहिला मोठा निर्णय होता, ज्यात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संसदेला संविधान बदलण्याचा संपूर्ण अधिकार नाही, त्याला काही मूलभूत तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. ह्यामुळे शासनव्यवस्थेतील संतुलन व लोकशाहीचे रक्षण शक्य होते. संसदेने लोकशाहीला धोका पोहोचवणाऱ्या नैसर्गिक अधिकारांवर मर्यादा घालणे शक्य आहे, पण ते संविधानाच्या मूलभूत रचनाबंधाच्या विरुद्ध होऊ शकत नाही.हा निर्णय फक्त संविधान सुधारणा प्रक्रियेवर मर्यादा घालणारा नाही तर लोकशाही, न्यायपालिका आणि संवैधानिक हक्क यातील संतुलन राखण्याचा महत्त्वाचा पाया आहे. न्यायालयाने बाह्य गोष्टींऐवजी संविधानाचा भाव व संविधान निर्मात्यांच्या उद्दिष्टांची जोपासना केली. परिणामी, मिनर्वा मिल्स खटल्याने भारतीय न्यायप्रणालीत ठळक व स्थिर भूमिका बजावली आहे आणि यामुळे सरकारच्या अधिकारांवर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता अधोरेखित झाली..निष्कर्षसरतेशेवटी, मिनर्वा मिल्स प्रकरण म्हणजे संविधानरचना, लोकशाही, आणि न्यायिक पुनर्विलोकन या तत्त्वांचा एक महत्त्वाचा संगम आहे. मिनर्वा मिल्स प्रकरणामुळे भारतीय लोकशाही आणि संविधानाच्या संरक्षणात न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधिक ठळकपणे समोर आली. या ऐतिहासिक निर्णयाचा अभ्यास UPSC / MPSC परीक्षांसाठी तसेच भारतीय संविधानाच्या सखोल समजण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.