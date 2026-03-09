Premium|Rahul Gandhi disqualification : विरोधकांच्या क्षमतेची लागणार कसोटी

सुनील चावके - ‘सकाळ’च्या दिल्ली ब्युरोचे प्रमुखपरराष्ट्र आणि व्यापार धोरणांवरून मोदी सरकारची चांगलीच कोंडी होण्याची शक्यता असताना दुबे यांनी राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध पूर्वार्धात मांडलेला सदस्यत्व रद्द करण्याचा प्रस्ताव उत्तरार्धातील बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत नकळत मोदी सरकारसाठी ढाल बनला आहे.संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पूर्वार्ध जेवढा नाट्यमय, त्यापेक्षाही अधिक सोमवारपासून सुरू होणारा उत्तरार्धही चित्तवेधक आणि संघर्षमय ठरण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात पहिल्याच दिवशी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध काँग्रेसने आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होईल आणि त्यानंतर भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व कायमचे संपुष्टात आणण्यासाठी मांडलेल्या प्रस्तावावर सभागृहाचा यथावकाश कौल घेतला जाईल. हे म्हणजे खेळपट्टीचा पुरेपूर अंदाज आलेल्या संघाने प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी स्वीकारण्यासारखे आहे. .लोकसभेतील बहुमताच्या जोरावर ओम बिर्ला यांच्याविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला जाणार याची कल्पना असलेल्या मोदी सरकारने काँग्रेस-इंडिया आघाडीचा अविश्वासाचा डाव पहिल्याच दिवशी गुंडाळायचा आणि नंतर राहुल गांधी यांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्यासाठी निवांत फलंदाजी करायची, असे त्यामागचे डावपेच आहेत. लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याचे काँग्रेसप्रणीत विरोधी पक्षांनी टोकाचे पाऊल उचलल्यानंतर प्रस्तावात नमूद केल्याप्रमाणे बिर्ला यांच्याविरुद्ध पक्षपाताचे आरोप करणे काँग्रेस आणि अन्य विरोधकांसाठी क्रमप्राप्त ठरणार आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी आघाडीतील संबंधांमध्ये कटुता आणखीच वाढेल. .Premium|Parliamentary Disruption : विसंवादातून कटुतेकडे...! .पश्चिम बंगालमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत फायदा मिळावा म्हणून मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठविण्यावर भर देणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसने ओम बिर्लांविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावाला समर्थन देण्याचे ठरविले असले तरी या प्रस्तावातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. मोदी सरकारपाशी बहुमत असल्यामुळे हा प्रस्ताव फेटाळला जाणार हे उघड आहे आणि लोकसभा अध्यक्षांशी विनाकारण संघर्ष नको म्हणून समाजवादी पार्टी आणि द्रमुकसारख्या इंडिया आघाडीतील मोठ्या पक्षांसह संपूर्ण विरोधक या प्रस्तावावर मतविभाजनाचा आग्रह न धरता सभात्याग करण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. ओम बिर्लांविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव परतवून लावल्यानंतर अधिवेशनाच्या उर्वरित काळात विरोधी पक्षांना, विशेषतः काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि द्रमुकला सत्ताधाऱ्यांच्या प्रतिहल्ल्यांना सामोरे जावे लागेल.या प्रतिहल्ल्याची सुरुवात राहुल गांधी यांना अपात्र ठरविण्यासाठी मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाने होऊ शकते. निशिकांत दुबे यांनी लोकसभेतील एखाद्या सदस्याच्या वर्तनाविषयी तक्रार करून त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडायचा आणि तो सभागृहाने मंजूर करायचा हा प्रकार २८ महिन्यांच्या अंतरात दुसऱ्यांदा होऊ पाहात आहे. राहुल गांधींप्रमाणेच मोदी सरकारला सभागृहात पूर्ण आक्रमकतेने धारेवर धरण्याचे काम तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार मोहुआ मोईत्रा करतात. व्यावसायिक दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून महागड्या भेटवस्तू स्वीकारून त्यांचा व्यावसायिक फायदा व्हावा म्हणून संसदेत प्रश्न विचारल्याच्या दुबे यांच्या तक्रारीवरून लोकसभेने आठ डिसेंबर २०२३ रोजी आवाजी मतदानाने मोईत्रा यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. पण मोईत्रा २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा विजयी झाल्या. तीन वर्षांपूर्वी मार्च महिन्यात राहुल गांधी यांना गुजरात उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर ओम बिर्ला यांनी काही तासांतच त्यांची खासदारकी रद्द केली होती. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे ती पुनर्स्थापित झाली. पण यावेळी राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यावर लोकसभेतील बहुमताने शिक्कामोर्तब केल्यास राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयातही दिलासा मिळणार नाही. कारण सभागृहाच्या निर्णयाला राज्यघटनेतील कलम १२२चे संरक्षण असते. त्यामुळे राहुल गांधी यांना संसदेत परतण्यासाठी किमान तीन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागेल..आणीबाणीनंतर मार्च १९७७ मधील लोकसभा निवडणुकीत रायबरेलीमध्ये पराभूत झालेल्या इंदिरा गांधींनी नोव्हेंबर १९७८ मध्ये चिकमंगलूर मतदारसंघातील पोटनिवडणूक जिंकून लोकसभेत केलेले पुनरागमन जनता पार्टीच्या सरकारला रुचले नाही आणि लोकसभेने महिन्याभरातच इंदिरा गांधींना अपात्र ठरवून त्यांची खासदारकी रद्द केली. त्यानंतर १९८० मध्ये इंदिरा गांधींनी लोकसभेत पंतप्रधान म्हणूनच पुनरागमन केले. अठराव्या लोकसभेने अपात्र ठरविल्यास राहुल गांधी यांना इंदिरा गांधींपासून प्रेरणा घ्यावी लागेल. सभागृहाचा विश्वास संपादन केल्यानंतर बदललेल्या वातावरणात ओम बिर्ला लोकसभा अध्यक्षांच्या खुर्चीत बसून राहुल गांधी यांच्याविरुद्धचा प्रस्ताव संसदेच्या आचरण समितीकडे न पाठवता स्वतःच्या अधिकारात चर्चेला घेऊ शकतात. पण या प्रस्तावावरील चर्चेचे ‘टायमिंग’ कधी साधायचे हे मोदी सरकारला ठरवायचे आहे. त्यामुळे राहुल गांधी आणि काँग्रेसवर या प्रस्तावाची टांगती तलवार राहणार आहे.इराणविरुद्ध अमेरिका-इस्राईलने छेडलेल्या युद्धाच्या ३६ तास आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेला इस्राईलचा दौरा, अमेरिका-इस्राईलच्या बॉम्बहल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह अली खामेनेई यांचा झालेला मृत्यू, त्यांच्या मृत्यूवर भारताने टाळलेली शोकसंवेदना, अवघ्या पश्चिम आशियात युद्ध पेटल्यामुळे खनिज तेलाच्या दरांमध्ये मोठी वाढ होऊन पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस, औद्योगिक उत्पादनासाठी लागणाऱ्या इंधन टंचाईचे उद्भवलेले संकट, त्यातून जन्माला येणारी इंधन दरवाढ, रशियाकडून तीस दिवसांसाठी खनिज तेलखरेदी करण्यासाठी अमेरिकेने दिलेल्या परवानगीमुळे भारताच्या सार्वभौमत्वावर लागलेले मोठे प्रश्नचिन्ह, भारतीय नौदलाने विशाखापट्टणममध्ये आयोजित केलेल्या ‘इंटरनॅशनल फ्लीट रिव्ह्यू’मध्ये भाग घेणाऱ्या इराणच्या ‘आयरिस डेना’ जहाजावर अमेरिकी पाणबुडीने हिंद महासागरात हल्ला चढवून शेकडो निःशस्त्र इराणी नौसैनिकांना दिलेली जलसमाधी, विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर करण्यात आलेल्या राज्यपालांच्या बदल्या, पश्चिम बंगालमध्ये मतदारयाद्यांमधून ६३ लाख मतदारांची नावे वगळल्यामुळे तापलेला ‘एसआयआर’चा मुद्दा, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर वादग्रस्त भारत-अमेरिका व्यापार करारावर फेरवाटाघाटीची मागणी, अमेरिका आणि इस्राईलच्या दुय्यम नेत्यांनी भारताला कमी लेखणारी केलेली वक्तव्ये, जगभर गाजत असलेल्या एप्स्टीन फाईल्समध्ये केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांच्यासह आलेली भारतीयांची नावे अशा अनेक मुद्यांचा मोदी सरकारवर हल्ला चढविण्यासाठी राहुल गांधी, तृणमूल काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांपाशी दारूगोळा जमा झाला आहे. .पण संसदेबाहेरच्या वापरल्या जाणाऱ्या भाषेमध्ये सभागृहात आरोप करायचे असतील तर त्यांची पुष्टी करावी लागते आणि त्यासाठी भरपूर गृहपाठ करावा लागतो. लोकसभेत पुरेसा अभ्यास न करता मोदी सरकारवर आरोप करताना राहुल गांधी यांनी याबाबतीत अनेकवेळा संसदीय आचारसंहितेच्या लक्ष्मणरेषेचे उल्लंघन केले आहे. देशाच्या परराष्ट्र आणि व्यापार धोरणांवरून मोदी सरकारची चांगलीच कोंडी होण्याची शक्यता असताना दुबे यांनी राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध पूर्वार्धात मांडलेला सदस्यत्व रद्द करण्याचा प्रस्ताव उत्तरार्धातील बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत नकळत मोदी सरकारसाठी ढाल बनला आहे. या प्रस्तावाचा वापर करून राहुल गांधी आणि तृणमूल काँग्रेस व द्रमुकसारखे विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर आक्रमक होऊ पाहणारे पक्ष; तसेच पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेशात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी तयारी करणाऱ्या समाजवादी पक्षाची धार बोथट करणे मोदी सरकारला शक्य होणार आहे. लोकसभेत मोदी सरकारला झुकविण्यासाठी बहुमत नसल्याची कल्पना ओम बिर्ला यांच्याविरोधात फेटाळल्या जाणाऱ्या प्रस्तावातून विरोधकांना पहिल्याच दिवशी येणार आहे. तरीही परस्पर समन्वय साधून आणि ज्वालाग्राही मुद्यांची नीट पूर्वतयारी करून विरोधी पक्ष मोदी सरकार घेरू शकतात. संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचा उत्तरार्ध आखाती युद्धाप्रमाणेच स्फोटक ठरू शकतो. पण त्यासाठी लागणारी एकजूटता आणि संसदीय अनुभव राहुल गांधींसह विरोधी बाकांवरील पक्षांच्या सदस्यांमध्ये दिसत नाही. विरोधकांच्या अननुभवाचा फायदा उठवून मोदी सरकार यावेळीही राजकीय संकटातून सहीसलामत निसटून जाण्याची चिन्हे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.