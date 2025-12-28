Premium|Thackeray Brothers Alliance : ठाकरे ब्रँड पुन्हा सक्रिय! 'म' मराठीचा की महापालिकेचा? उद्धव-राज युतीचा नवा राजकीय प्रयोग

श्रीराम पवारभाजपला देशभरातील वर्चस्वासाठी हिंदुत्ववादी मतांमध्ये वाटेकरी हा अडथळा असतो. त्याच धाग्यानं एकत्र आलेल्या पक्षांचंही भाजपला ओझं वाटू लागतं. महाराष्ट्रात भाजपची वाढ लक्षणीय झाली. तो सर्वांत मोठा पक्ष आहे हे निर्विवाद सिद्ध झालं, तरी भाजप स्वतःच्या बळावर महाराष्ट्रात सत्ता आणू शकतो का, यापुढंच प्रश्नचिन्ह मिटलेलं नाही. म्हणजेच ठाकरे बंधूंचं एकत्र येणं शिंदे यांच्या शिवसेनेसाठी आपणच खरी शिवसेना हे अधोरेखित करण्याचं आव्हान आहे, तर भाजपसाठी हिंदुत्वात वाटकेरी नको, या दीर्घकालीन रणनीतीलाच आव्हान आहे.दोन दशकांच्या दुराव्यानंतर सुमारे आठ महिने चर्चेत असलेली पण प्रत्यक्षात जाहीर होत नसलेली शिवसेना (उद्धव ठाकरे) आणि मनसे यांची युती एकदाची जाहीर झाली. महाविकास आघाडी व्हावी यासाठी धावाधाव करणाऱ्या संजय राऊत यांचा या युतीसाठी पुढाकारही स्पष्ट होता. ती आघाडी भाजपच्या हातून सत्तेचा घास हिसकावण्यासाठी होती. आता ही युती मुंबई पट्ट्यात तरी ठाकरे नावाची किमया कायम राहावी, भाजपला रोखता यावं आणि मुंबईत तरी एकनाथ शिंदे यांच्या निवडणूक आयोगानं अधिकृत ठरवलेल्या शिवसेनेपेक्षा आपली ताकद अधिक आहे, हे दाखवता यावं याचसाठी असेल. ठाकरे बंधूंची नवी युती प्रामुख्यानं महापालिका निवडणुकीसाठी, त्यातही मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी होत आहे..दोघांसाठी ‘म’ महापालिकेचामराठीच्या नावानं एकत्र येत ‘म’ मराठीचा ते ‘म’ महापालिकेचा इथपर्यंत ठाकरे बंधूंनी वाटचाल केली. आता पुढं जाऊन ‘म’ महाराष्ट्राचा पर्यंत ही युती गेली, तर त्याचे परिणाम केवळ मुंबईतील मराठी भाषक मतांपुरते उरणार नाहीत. ते भाजपच्या हिंदुत्वाची मक्तेदारी आपलीच या नॅरेटिव्हला छेद देण्याची क्षमता दाखवू शकतात. त्याचा दुसरा परिणाम महाविकास आघाडीची वाटचाल विसर्जनाकडं सुरू होईल. म्हणूनच ठाकरे बंधूंचं एकत्र येणं ही दोघांची राजकीय अनिवार्यता आहे, प्रश्न अस्तित्वाचा हे खरं आहे तसंच त्याचे परिणाम अन्यत्रही झाल्याखेरीज राहणार नाहीत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मविआची स्थापना आणि शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर हा ठाकरे ब्रॅंडवर भिस्त ठेवत हा तिसरा लक्षवेधी राजकीय प्रयोग आहे.वापरलेलाच मुद्दा पुन्हाविधानसभा निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांनी ताकद सिद्ध केली आणि भाजपनं आपला पैस वाढवल्यानंतर उद्धव आणि राज ठाकरे या दोघांपुढंही सर्वांत खडतर आव्हान उभं राहिलं आहे. दोघांनीही भाजपसोबत - विरोधात, काँग्रेसशी जवळीक, विरोध असे सारे प्रयोग करून झाले आहेत. ठाकरे याच्या ब्रॅंडला किमान मुंबईत आपला प्रभाव दाखवणं ही गरज आहे. या गरजेपोटी मागचं मागं टाकत ठाकरे बंधू एकत्र आले. त्यांचे पक्ष आदेशावर चालणारे असल्यानं पक्षही एकत्र आले. या युतीची पहिली परीक्षा मुंबई पट्ट्यातील महापालिका निवडणुकीत असेल. म्हणूनच मराठी माणूस हा निवडणुकीतील मुद्दा बनवायचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांत शिवसेनेनं नेहमीच वापरलेला हा मुद्दा आहे. महायुतीच्या सरकारनं शाळांमध्ये हिंदी सक्तीच्या प्रयत्नांतून मराठी माणसाला साद घालायला एक निमित्त पुरवलं होतं. तूर्त तो निर्णय गुंडाळला असला, तरी या प्रश्नावर राजकारणापलीकडं नागरी समूह अस्वस्थ होता आणि आहे. मुद्दा ही अस्वस्थता ठाकरे बंधूंच्या मागं राजकीयदृष्ट्या एकवटली जाणार का हाच असेल. विधानसभेच्या निवडणुकीत उद्धव यांच्या पक्षाला सुमारे २३ टक्के मतं मुंबईत मिळाली होती तर राज यांच्या पक्षाला सुमारे आठ टक्के मतं मिळाली होती. शिंदे यांची शिवसेना आणि भाजपला मिळून ५० टक्क्यांहून अधिक मतं मिळाली होती. नव्या युतीसोबत जाण्यात काँग्रेसला रस नाही. विधानसभेला त्यांना १२ टक्के मतं मिळाली होती. याचा उघड अर्थ दोन्ही ठाकरे एकत्र आले, तरी मुंबई महापालिकेची वाटचाल सोपी नाही..Premium|Maharashtra Municipal Election Analysis : महायुती आणि महाआघाडीत 'आपुलाची वाद आपणाशी'; जागावाटपावरून मित्रपक्षांतच जुंपली!.आघाडी - युती सत्तेसाठीचमुंबई, नाशिक पलीकडं मनसेमुळं शिवसेनेला राज्यातील इतर महापालिकांत फार काही लाभाची शक्यता नाही. ठाकरे बंधूंनी एकमेकांच्या विरोधात इतकं बोलून ठेवलं आहे, की त्या सगळ्याची भाजपवाले त्यांना आठवण करून देत राहतील. मराठीचा झेंडा घेत दोघे एकत्र आले तर सर्वार्थानं घसरणीची वाटचाल दाखवणाऱ्या या पक्षांत पुन्हा चैतन्य येईल, असं वाटलं तर नवल नाही. भाजपच्या तमाम विरोधकांना राज यांची परप्रातीयांविषयीची जहाल भूमिका आणि उद्धव यांची धरसोड दुर्लक्षित करत ठाकरे एकत्र येणं म्हणजे चमत्कारच असं दाखवावं लागतं, ही सुद्धा अगतिकता. ठाकरे बंधूंना शिंदे यांनी किंवा भाजपनं कितीही नावं ठेवली, तरी भाजपचा लगतचा इतिहास वेगळं काय सांगतो. ठाकरे आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी एकत्र येत असतील, तर भाजप आणि शिंदे किंवा अजितदादा अध्यात्मासाठी एकत्र आले होते काय. राजकारणातील युत्या - आघाड्या सत्तेसाठी, ताकद वाढवण्यासाठी असातात. त्यात तत्त्व वगैरे शोधणं फिजूल आहे, हे एकदा तमाम महाराष्ट्रासाठी समजून घेतलं पाहिजे. उगाच यांनी आघाडी केली तर लोकांच्या भल्यासाठी, त्यांनी केली तर मात्र लोकद्रोह असल्या भ्रमात राहण्यात अर्थ नाही. ठाकरे बंधूंनी एकमेकांविरोधात काय केलं याची जंत्री सांगता येईल तशीच शिंदे शिवसेनेतून बाहेर पडण्यापूर्वी भाजपविषयी काय बोलत होते - मोदी, फडणवीसही अजितदादांबद्दल काय बोलत होते, याचेही दाखले देता येतील. असा तडका हेडलाइन सजवायला ठीक.व्हिडिओचं अस्त्र दोघेही वापरणारत्यासाठी उभय बाजूने बोलंदाज दारुगोळा घेऊन बसले असतीलच. मुद्दा त्यापलीकडचा या नव्या युतीचा परिणाम काय आणि किती हा आहे. त्याचं माप महापालिका निवडणुकीत घेतलं जाईलच पण युती पुढंही सुरू राहिली, तर महाराष्ट्रातील एकमेकांशी स्पर्धा करणाऱ्या महायुती आणि महाविकास आघाडी किंवा काँग्रेस नावाच्या दोन्ही प्रवाहात त्याचे पडसाद उमटत राहतील. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आल्यानंतर अनेक आश्चर्यकारक शोध अनेक राजकीय नेत्यांना, पक्षांना लागत आहेत. भाजपला रोखायचं तर आपली हिंदुत्वाविषयीची भूमिका बाजूला ठेवून उद्धव ठाकरे यांना सोबत घेतले पाहिजे, हा व्यवहार सांभाळणाऱ्या कॉँग्रेसला राज ठाकरे मात्र आपल्या इमेजशी सुसंगत वाटत नाहीत. कॉँग्रेसनं मुंबईत आपला सवता सुभा जाहीर केला आहे. खरंतर आम्ही हिंदुत्व सोडलं नाही, असं उद्धव पुन्हा पुन्हा सांगत होते. आणि काँग्रेसनं धर्मनिरपेक्षतेचा कैवार घ्यायचं सोडलं नव्हतं, तरीही मविआत दोन्ही नांदत होते. याचं कारण समान स्पर्धक भाजप. त्याला सत्तेपासून रोखायचे होतं. आताही समान स्पर्धक तोच असला, तरी उद्धव यांना कॉँग्रेस असली नसली तरी फरक पडत नाही. राज मात्र सोबत असले पाहिजेत असं वाटतं. राज यांनी भगवी शाल पांघरून हनुमान भक्त अवतारात समोर येणं भाजपला सुखावणारं होतं. तेच राज आता भाजपला खुपायला लागले. इतके की देवेंद्र फडणवीस यांनी दोघं एकत्र आले तर एवढं काय पुतीन आणि झेलेन्स्की एकत्र आले का, अशी प्रतिक्रिया द्यावी वाटली आणि फक्त मतांसाठी भगवी शाल घालणारे आम्ही नाही असं राज यांना सुनावलेही. आता हिंदुत्वावदी होण्यासाठी नेमकं काय करायला हवं म्हणजे भाजपचं प्रमाणपत्र मिळेल, असा मुद्दा त्यातून तयार होतो. राज यांना डिवचण्यातून हिंदुत्वासाठी एक आक्रमक स्पर्धकच तयार होईल, याची चुणूक राज यांनीही दाखवली. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचा एका व्हिडिओ फिरतोय, त्यात ते अल्लाह हफीज म्हणताना दिसत असल्याचं सांगितलं. आपल्याकडं अनेक व्हिडिओ आहेत, योग्य वेळी काढू असंही त्यांनी सांगून टाकलं..आघाडी धर्म ही तात्कलिक सोयउद्धव यांच्यावरही भाजपचा आणि एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाचा आक्षेप आहे तो त्यांनी हिंदुत्व सोडल्याचा. भाजपला यातून सांगायचं आहे, भाजपसोबत असतील तेच हिंदुत्ववादी बाकी सारे विरोधक. इथं ठाकरे एकत्र येण्याच्या भविष्यातील व्यापक परिणामांचा एक आयाम सापडतो. हिंदुत्वाला मानणारी मतपेढी हे भाजपासाठी देशभरात बलस्थान आहे. ती जमेला धरून निवडून येण्यासाठी आवश्यक ती समीकरणं मांडत राहणं हे भाजपच्या अलीकडच्या यशाचं एक गमक आहे. भाजपनं पंचायत ते पार्लमेंट सत्ता एकहाती असली पाहिजे हे स्वप्न २०१४ नंतर कधी लपवून ठेवलेलं नाही. भाजपचा आघाडी धर्म ही तात्कलिक सोय आहे. त्यात देशपातळीवर कॉँग्रेसला कुठं साथ मिळू नये इतकाच भाग महत्त्वाचा असतो. देशभरातील अशा वर्चस्वासाठी हिंदुत्वावादी मतांमध्ये वाटेकरी हा अडथळा असतो. त्याच धाग्यानं एकत्र आलेल्या पक्षांचंही भाजपला ओझं वाटू लागतं. त्याचं हेच कारण. महाराष्ट्रात भाजपची वाढ लक्षणीय झाली. तो सर्वांत मोठा पक्ष आहे हे निर्विवाद सिद्ध झालं, तरी भाजप स्वतःच्या बळावर महाराष्ट्रात सत्ता आणू शकतो का, यापुढंच प्रश्नचिन्ह मिटलेलं नाही..हिंदुत्वाचा वाटा कुणाचा?अगदी नगरपालिकांच्या ताज्या निवडणुकीतील महायुतीच्या दणदणीत यशानंतरही ते संपलेलं नाही. जोवर हिंदुत्वाच्या मतपेढीत वाटेकरी आहेत तोवर ते मिटणारंही नाही. उद्धव यांच्या शिवसेनेचा शक्तिपात करत जाणं, ही रणनीती २०१४ नंतर भाजपनं अंगीकारली. याचं मुख्य कारण हेच. विधानसभेत यशानंतरही शिंदे यांच्या शिवसेनेवर कुरघोड्या सुरू झाल्या यामागचं कारणही हेच. शिवसेना कोणत्याही रूपातील, कोणाच्याही नेतृत्वाखालील असो ती हिंदुत्वात वाटा घेते. दीर्घकालीन राजकारणात तो संपवणं हे ध्येय असलं तरी बलदंड झालेला भाजप ते प्रत्यक्षात आणू शकलेला नाही. उलट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली जहाल हिंदुत्वाचा पुकारा करत युतीला बरे दिवस दाखवणाऱ्या शिवसेनेच्या आता तीन संघटना झाल्या. उद्धव यांची शिवसेना, शिंदे यांची शिवसेना आणि राज यांची मनसे. आता उद्धव-राज एकत्र येण्यानं केवळ मराठी मतांचा मुद्दा नाही तर कॉँग्रेसपासून बाजूला झाल्यास ही नवी युती आक्रमक हिंदुत्वावरही भर देऊ शकते. म्हणजेच ठाकरे बंधूंचं एकत्र येणं शिंदे यांच्या शिवसेनेसाठी आपणच खरी शिवसेना हे अधोरेखित करण्याचं आव्हान आहे, तर भाजपसाठी हिंदुत्वात वाटेकरी नको, या दीर्घकालीन रणनीतीलाच आव्हान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 