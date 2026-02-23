Premium|Study Room : आंतरराष्ट्रीय आण्विक संतुलनासाठी न्यू स्टार्ट कराराचे महत्त्व आणि आव्हाने

गौरव बाळेआंतरराष्ट्रीय सुरक्षाव्यवस्थेत आण्विक शस्त्रनियंत्रण ही जागतिक शांतता आणि स्थैर्य टिकविण्याची अत्यावश्यक अट मानली जाते. शीतयुद्ध काळात अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ यांच्यातील शस्त्रस्पर्धेमुळे जगात आण्विक शस्त्रांचा प्रचंड साठा निर्माण झाला होता. १९८० च्या दशकात जगातील एकूण अण्वस्त्रांची संख्या सुमारे ६०,००० पर्यंत पोहोचल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. या धोकादायक परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी विविध शस्त्रनियंत्रण करारांची निर्मिती झाली. त्याच प्रक्रियेतील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणजे New START Treaty हा करार होय, जो २०१० मध्ये स्वाक्षरीत होऊन २०११ पासून अंमलात आला..Premium|Study Room : जागतिक आर्थिक मंच; दावोस २०२६ मध्ये भारताची भूमिका आणि आव्हाने.कराराची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्टेन्यू स्टार्ट करार हा पूर्वीच्या START-I (१९९१) आणि SORT (२००२) करारांचा पुढील टप्पा मानला जातो. या कराराचा मूलभूत उद्देश म्हणजे अमेरिका आणि रशिया या दोन प्रमुख आण्विक शक्तींमधील सामरिक शस्त्रसाठ्यावर मर्यादा घालून सामरिक संतुलन राखणे हा आहे. करारानुसार दोन्ही देशांनी तैनात सामरिक अण्वस्त्रांची कमाल मर्यादा १५५० वॉरहेड्स इतकी ठेवण्याचे मान्य केले आहे. तसेच ७०० तैनात प्रक्षेपण प्रणाली (ICBM, SLBM आणि सामरिक बॉम्बविमाने) आणि ८०० एकूण लॉन्चर्स यांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे..स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) च्या अहवालानुसार, आजही जगातील सुमारे ९० टक्के आण्विक शस्त्रसाठा अमेरिका आणि रशिया यांच्याकडे आहे. त्यामुळे या दोन देशांमधील कोणताही शस्त्रनियंत्रण करार जागतिक सुरक्षेसाठी निर्णायक ठरतो.म्हणून रशिया आणि अमेरिकेच्या शस्त्रसाठ्याची पडताळणी केली जाते!या कराराचे एक अत्यंत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे काटेकोर पडताळणी व्यवस्था. करारानुसार दोन्ही देशांना दरवर्षी १८ पर्यंत स्थळनिरीक्षणे करण्याची परवानगी आहे. याशिवाय शस्त्रसाठ्याशी संबंधित माहितीची नियमित देवाणघेवाण, क्षेपणास्त्र चाचण्यांची पूर्वसूचना आणि तैनातीतील बदलांची नोंद देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या उपाययोजनांमुळे परस्पर अविश्वास कमी होऊन सामरिक स्थैर्य दृढ होते. शस्त्रनियंत्रणाच्या दृष्टीने ही पारदर्शकता अत्यंत प्रभावी मानली जाते..Premium| World Economic Forum : औपचारिक आंतरराष्ट्रीय संस्था नसूनही जागतिक आर्थिक मंच का महत्त्वाचा?.कराराचे भवितव्य धोक्यात कशामुळे?या कराराची प्रारंभिक मुदत दहा वर्षांची होती. तथापि २०२१ मध्ये त्याची मुदत २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली. मात्र अलीकडील काळात अमेरिका–रशिया संबंधांतील तणाव, विशेषत: युक्रेनमधील संघर्षानंतर निर्माण झालेली राजकीय दुरावस्था, तसेच रशियाने निरीक्षण प्रक्रियेवरील सहभाग मर्यादित करण्याचे संकेत दिल्यामुळे या कराराच्या भवितव्याबाबत अनिश्चितता वाढली आहे.याशिवाय आधुनिक युद्धतंत्रज्ञान जसे की हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित लष्करी प्रणाली आणि सायबर युद्ध यांमुळे पारंपरिक शस्त्रनियंत्रण करारांची परिणामकारकता कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. चीनसारख्या इतर आण्विक शक्तींचा वाढता प्रभावही भविष्यातील शस्त्रनियंत्रण व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे..भारताच्या दृष्टीने याचे महत्त्व काय?भारत हा या कराराचा भाग नसला तरी जागतिक सामरिक स्थैर्य भारताच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आण्विक प्रसारावर नियंत्रण राहणे, शस्त्रस्पर्धेवर मर्यादा येणे आणि निरस्त्रीकरणाच्या प्रयत्नांना चालना मिळणे हे भारताच्या दीर्घकालीन परराष्ट्र धोरणाशी सुसंगत आहे. भारताने विश्वसनीय किमान प्रतिरोधकता या तत्त्वावर आधारित आण्विक धोरण स्वीकारले असून सार्वत्रिक आणि भेदभावमुक्त निशस्त्रीकरणाची भूमिका सातत्याने मांडली आहे..निष्कर्षएकूणच, न्यू स्टार्ट करार हा शीतयुद्धोत्तर काळातील जागतिक आण्विक संतुलन राखण्यासाठीचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरला आहे. बदलत्या भू-राजकीय परिस्थिती, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर शस्त्रनियंत्रणाच्या चौकटी अधिक व्यापक आणि बहुपक्षीय करण्याची आवश्यकता स्पष्टपणे जाणवते. प्रभावी पडताळणी, पारदर्शकता आणि परस्पर विश्वास या तत्त्वांवर आधारित करारव्यवस्था टिकून राहिल्यासच दीर्घकालीन जागतिक शांतता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.