Premium|No-Confidence Motion against Speaker : लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला; संसदीय स्थैर्याचे महत्त्व अधोरेखित

कल्याणी शंकर ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक - sarkarnama@esakal.comसंसदीय स्थैर्य आणि स्वायत्तता निश्चित करण्यासाठी लोकसभेच्या अध्यक्षपदाचे महत्त्व आहे. नुकताच संसदेत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. लोकसभेचे अध्यक्ष हे राष्ट्रपती आणि इतर विधिमंडळ संस्थांशी सभागृहाच्या संवादाचे ‘व्यवस्थापन’ करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात; तसेच मतदान घेण्याचा आणि विधायक कार्यक्रमाला दिशा देण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे असतो. संसदेतील अविश्वास प्रस्तावाच्या निमित्ताने..विरोधी पक्षांनी ११ मार्च २०२६ रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरोधात मांडलेला अविश्वास प्रस्ताव आवाजी मतदानाने फेटाळून लावण्यात आला. हा प्रस्ताव अंदाजे चार दशकांनंतर मांडण्यात आला होता. तो लोकसभेत बहुमताने फेटाळण्यात आला. अध्यक्ष सभागृहातील शिस्त राखण्यात, संसदीय नियमांचे पालन होण्यात आणि पक्षभेद न करता सर्व सदस्यांना बोलण्याची समान संधी मिळेल याची खात्री करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अध्यक्षांच्या अधिकाराला दिलेले आव्हान अनेकदा संसदीय प्रणालीच्या कार्यप्रणाली आणि प्रामाणिकतेबद्दल व्यापक चर्चा निर्माण करते.अध्यक्षांविरुद्ध वारंवार अविश्वास प्रस्ताव किंवा प्रश्न उपस्थित होणे हे सभागृहातील राजकीय तणावाचे प्रतिबिंब आहे. यामुळे सत्तेचे संतुलन आणि सभागृहातील सदस्यांमध्ये परस्पर आदराची गरज याबाबत मूलभूत प्रश्न निर्माण होतात. म्हणूनच अध्यक्षांची भूमिका केवळ विधायक प्रक्रियेसाठीच नव्हे, तर संसदीय लोकशाहीत विश्वास आणि सहकार्य वाढविण्यासाठीही अत्यावश्यक ठरते..संसदीय नियम सर्वांना लागू११ मार्च २०२६ रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्ताव पराभूत झाल्यानंतर त्यांनी आपली निष्पक्षता अधोरेखित केली. त्यांनी स्पष्ट केले की संसदीय नियम सर्व सदस्यांना समानपणे लागू होतात आणि लोकसभा ही १.४ अब्ज नागरिकांची प्रतिनिधी संस्था आहे. हे महत्त्व यावेळी अधोरेखित करण्यात आले. अविश्वास प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर अध्यक्ष बिर्ला यांनी सभागृहाला संबोधित करताना विरोधकांच्या पक्षपातीपणाच्या आरोपांना नाकारले. त्यांनी सांगितले की नियम पंतप्रधानांसह सर्वांवर समानपणे लागू होतात. अध्यक्षांच्या मायक्रोफोनला 'म्युट' करण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘‘हे सभागृह मेळा किंवा उत्सव नाही. आपण नियमांचे पालन केले पाहिजे आणि कोणालाही त्या नियमांच्या बाहेर बोलण्याचा अधिकार नाही. यामध्ये विशिष्ट पदासाठी वेगळा नियम नाही. पदानुसार त्यात फरकही होत नाही,’’ असेही बिर्ला यावेळी म्हणाले. हा संदेश अध्यक्षांच्या भूमिकेतील गांभीर्य आणि संसदीय लोकशाहीतील शिस्त व विश्वास टिकविण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचे प्रतीक आहे.११ मार्च २०२६ रोजी लोकसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांच्या भूमिकेवर टीका केली. विशेषतः राहुल गांधींच्या कमी उपस्थितीचा उल्लेख त्यांनी केला. १७ व्या लोकसभेत राहुल गांधींची उपस्थिती फक्त ५१ टक्के होती, तर सरासरी उपस्थिती ६६ टक्के होती. १६व्या लोकसभेत त्यांची उपस्थिती ५२ टक्के होती, तर सरासरी उपस्थिती ८० टक्के होती. या चर्चेदरम्यान विरोधकांनी जोरदार निषेध केला आणि गृहमंत्र्यांनी माफी मागावी अशी मागणी करून ‘माफी मांगो’ अशी घोषणाबाजी केली. याच सत्रात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. या घटनेत सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत स्पष्टपणे दिसून आले आणि संसदीय प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित झाले. सभागृहाचे अध्यक्षस्थान भूषवणारे भाजप सदस्य जगदंबिका पाल यांनी विरोधकांना त्यांच्या जागेवर परतण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून मतदानाची प्रक्रिया सुरू होऊ शकेल. मात्र, निषेध सुरूच राहिल्याने त्यांनी आवाजी मतदानाचा मार्ग स्वीकारला आणि अखेरीस प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी सभागृह त्या दिवसासाठी तहकूब करण्यात आले..इतिहासात मोजक्याच घटनाभारताच्या संसदीय इतिहासात अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अत्यंत दुर्मीळ आहे. ओम बिर्ला यांच्या विरोधातील प्रयत्न हा अध्यक्षांना पदावरून हटविण्याचा चौथा प्रयत्न होता. त्यातून या पदाला भेडसावणाऱ्या आव्हानांचे दर्शन घडते. अध्यक्षांचे पद सभागृहात अतिशय महत्त्वाचे असते आणि त्यांची हकालपट्टी केवळ बहुमतानेच शक्य असते. यामुळे अध्यक्षपदाची स्वायत्तता आणि संसदीय स्थैर्यासाठीचे महत्त्व अधोरेखित होते.भारतात लोकसभा अध्यक्षांना आव्हान देण्याचा यापूर्वीही काही वेळा प्रयत्न झाला. १९५४ मध्ये पहिले लोकसभा अध्यक्ष जी.व्ही. मावळणकर यांच्या विरोधात ठराव मांडण्यात आला होता, तर अलीकडेच बिर्ला यांच्या विरोधात प्रस्ताव आला. या घटनांमधून संसदीय पक्षपातीपणा आणि आचारसंहितेबद्दल सतत चिंता व्यक्त होत असल्याचे दिसते. यातून स्पष्ट होते की, अध्यक्षांचे पद केवळ प्रक्रियात्मक नाही, तर लोकशाहीतील विश्वास, शिस्त आणि संतुलन राखण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. स्वातंत्र्यानंतर लोकसभेच्या अध्यक्षांना पदावरून हटविण्याचे तीन प्रयत्न झाले, पण ते सर्व अपयशी ठरले. १९५४ मध्ये भारताचे पहिले लोकसभा अध्यक्ष जी. व्ही. मावळणकर यांच्या विरोधात ठराव मांडण्यात आला. हा ठराव १८ डिसेंबर रोजी चर्चेस आला. त्यामध्ये पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि विरोधी पक्षनेते ए. के. गोपाळन यांनी सहभाग घेतला. खासदारांनी मावळणकर यांच्यावर प्रश्नांना परवानगी न देणे आणि स्थगिती नोटिसांची चुकीचे हाताळणी केल्याचा आरोप केला. १९६६ मध्ये खासदारांनी सरदार हुकमसिंह यांच्यावर सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्न रोखल्याचा आणि विशेषाधिकार नोटिसा सभागृहात न आणल्याचा आरोप केला. मात्र, या ठरावाला ५० पेक्षा कमी खासदारांचा पाठिंबा मिळाल्याने तो पुढे गेला नाही.मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार सोमनाथ चटर्जी यांनी अध्यक्ष बलराम जाखड यांच्या विरोधात ठराव मांडला. या चर्चेत पंतप्रधान राजीव गांधी, मधू दंडवते, इंद्रजीत गुप्ता आणि पी. चिदंबरम यांनी सहभाग घेतला. अखेरीस सभागृहाने मतदान करून ठराव फेटाळला. या घटनांमधून दिसते की अध्यक्षपदावरील आव्हाने दुर्मीळ असली तरी ती संसदीय प्रक्रियेतील पक्षपातीपणा, शिस्त आणि लोकशाहीतील संतुलनाबद्दल सतत चिंता व्यक्त केली जाते..राज्यसभेतही दिले होते आव्हानराज्यसभेतही अध्यक्षपदाला दिलेले आव्हान अपयशी ठरले आहे. सन २०२४ मध्ये उपराष्ट्रपती व तत्कालीन अध्यक्ष जगदीप धनखड यांना हटविण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरले. त्याचप्रमाणे २०२० मध्ये उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह यांना हटविण्याच्या नोटिसा दिल्या गेल्या; पण त्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. अध्यक्ष किंवा सभापती हटविण्यासाठी आवश्यक असलेली 'प्रभावी बहुमत' ही अट महत्त्वाची आहे. याचा अर्थ असा की सभागृहातील सर्व विद्यमान सदस्यांच्या बहुमतानुसारच ठराव मंजूर होऊ शकतो. केवळ व्यापक सहमती असल्यासच अशा गंभीर कारवाईला मान्यता मिळेल, हेच यातून स्पष्ट होते. यातून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात.संसदीय प्रक्रियेचे गांभीर्य आणि दुसरी म्हणजे नियमांचे पालन आणि अध्यक्षपदाची स्वायत्तता आणि स्थैर्य टिकविण्याचे महत्त्व. म्हणजेच, अध्यक्ष हटविण्याची प्रक्रिया ही केवळ राजकीय संघर्ष नसून, लोकशाहीतील संतुलन, परस्पर आदर आणि संसदीय संस्थेवरील विश्वास यांचे प्रतीक आहे.ओम बिर्ला यांच्या अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले. त्यामध्ये उपाध्यक्षाचे रिक्त पद, ‘मायक्रोफोन’ बंद करणे, विरोधी सदस्यांना बोलण्याचा अधिकार नाकारणे आणि मोठ्या प्रमाणावर निलंबन यांचा समावेश होता. या प्रस्तावांचे महत्त्व केवळ अध्यक्षाला पदावरून हटवण्याच्या शक्यतेपुरते मर्यादित नसून, ते संसदीय संस्थांच्या कार्यप्रणालीचे आणि अध्यक्षाच्या पदाभोवती विकसित होत असलेल्या परंपरांचे प्रतिबिंब देखील दर्शवते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली. ते म्हणाले, ‘‘राहुल गांधी संसदीय अधिवेशनांना उपस्थित राहण्याऐवजी पक्षाच्या उद्देशांसाठी आणि प्रसिद्धीसाठी प्रवास करतात. त्यांनी राष्ट्रपतींचे भाषण, अर्थसंकल्प आणि ‘कलम ३७०’वरील चर्चा वगळली. महत्त्वाच्या संसदीय अधिवेशनांच्या वेळी ते परदेशात प्रवास करतात आणि नंतर असा दावा करतात की त्यांना बोलू दिले जात नाही. या सभागृहाच्या इतिहासानुसार, त्याची कार्यवाही परस्पर विश्वासावर आधारित असते. अध्यक्ष हे तटस्थ संरक्षक म्हणून काम करतात आणि ते सत्ताधारी पक्ष तसेच विरोधी पक्ष दोघांचेही प्रतिनिधित्व करतात. संसदीय राजकारणासाठी हे दुर्दैवी आहे की अध्यक्षाला हटवण्यासाठी ठराव सादर करण्यात आला आहे.’’ त्यानंतर रागावलेल्या विरोधकांनी बिर्ला यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला. ११९ विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी त्या नोटिशीवर स्वाक्षऱ्या केल्या. सभापतीला यशस्वीपणे हटवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सहमती आवश्यक असते, कारण ५४३ सदस्यांच्या सभागृहात किमान २७२ मतांची आवश्यकता असते. इतिहासात आजपर्यंत कोणत्याही अध्यक्षाला पदावरून हटवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे संसदीय स्थैर्य आणि स्वायत्तता सुनिश्चित करण्यात या पदाचे महत्त्व अधोरेखित होते.लोकसभेचे अध्यक्ष हे राष्ट्रपती आणि इतर विधिमंडळ संस्थांशी सभागृहाच्या संवादाचे व्यवस्थापन करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात; तसेच मतदान घेण्याचा आणि विधायक कार्यक्रमाला दिशा देण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे असतो. आता सभागृहाने अविश्वास प्रस्ताव फेटाळून लावल्यानंतर जरी भविष्यात जेव्हा केव्हा लोकसभा विसर्जित झाली तरीही ओम बिर्ला हे नवीन सभागृहाची बैठक होऊन नवीन अध्यक्षाची निवड होईपर्यंत पदावर कायम राहणार आहेत..घटनात्मक प्रक्रिया (कलम ९४) : भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ९४ (क) नुसार, लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवण्यासाठी खालील प्रक्रिया पार पाडावी लागते १. १४ दिवसांची नोटीस : प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी किमान १४ दिवस आधी तशी सूचना द्यावी लागते.२. ५० खासदारांचा पाठिंबा : प्रस्ताव चर्चेसाठी स्वीकारण्यापूर्वी किमान ५० सदस्यांनी त्यास पाठिंबा देणे आवश्यक असते.३. प्रभावी बहुमत : हा ठराव लोकसभेच्या तत्कालीन एकूण सदस्यांच्या बहुमताने मंजूर होणे आवश्यक असते.प्रत्यक्षात काय घडले?प्रस्ताव मांडण्याची तारीख : मंगळवार, १० मार्च २०२६.निकाल : ११ मार्च २०२६ रोजी लोकसभेने हा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने फेटाळून लावला.विरोधकांचे आरोप : विरोधी पक्षांच्या ११८ खासदारांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. त्यांनी ओम बिर्ला यांच्यावर पक्षपातीपणाचे आरोप केले होते. विशेषतः विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलू न देणे, खासदारांचे निलंबन करणे आणि सत्ताधारी पक्षाची बाजू घेणे, असे दावे विरोधकांनी केले होते.सरकारची भूमिका : गृहमंत्री अमित शहा यांनी या प्रस्तावावर टीका करताना सांगितले की, अध्यक्षांच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे संसदीय संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे आहे.. 