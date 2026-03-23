Premium|Tourism business crisis : युद्धामुळे जागतिक पर्यटन व्यवसाय संकटात, हॉटेल व विमान प्रवास महागला

दयानंद मानेइराण युद्धामुळे विमान प्रवास वाढला असून, हॉटेलांचा निवासखर्चही वाढला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत पर्यटन व्यवसाय धोक्यात आला आहे. कोरोनातून सावरणाऱ्या या क्षेत्राला मोठा फटका बसण्याची भीती आहे.अमेरिका, इस्राईल व इराण यांच्यातील युद्धाचा फटका जगाला बसत आहे. विशेषतः २०२१-२२ च्या कोविड १९ च्या साथीनंतर जगभर वाढलेला पर्यटन व्यवसायावर या युद्धाने विपरित परिणाम झाल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगत आहेत..आंतरराष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्रातील तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार जगातील अनेक मोठ्या पर्यटन ठिकाणच्या हॉटेलमधील बुकिंग रद्द होत आहेत किंवा घटल्या आहेत. विशेषतः पश्चिम आशिया क्षेत्रातील संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, तुर्की, कतार आदी देशांतील पर्यटन व्यवसायावर याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. त्यानंतर युरोप व अमेरिका किंवा अन्य पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्वाच्या अन्य देशांतही वाढत्या तेलटंचाईमुळे हवाई प्रवास महागला आहे. अनेक विमानकंपन्यांनी प्रवासाचे दर वाढवले आहेत. त्यातच पश्चिम आशिया हा जगात मध्यावधी भागात असल्याने या क्षेत्रामार्गे किंवा या देशांतील विमानतळांवर थांबूनच युरोप किंवा अमेरिका आदी देशांत विमानप्रवास व्हायचा. आता या भागात युद्ध पेटलेले असल्याने विमानमार्ग व प्रवासाचा कालावधी लांबला आहे. त्यामुळे इंधनदरवाढ व लांबचा पल्ला अशा दुहेरी कारणांनी विमानप्रवास पर्यटकांसाठी महागडा ठरत चालला आहे..नवीन डेस्टिनेशनचा शोधजगात प्रगत समजल्या जाणाऱ्या युरोपसारख्या देशांती युरोपियन ट्रॅव्हल कमिशनने आखाती देशांकडे पाठ फिरवून नवीन डेस्टिनेशन्सचा शोध सुरू केला आहे. किंवा ज्या भागात पर्यटक सहसा जात नसायचे अशा स्थळांच्या जाहिराती सुरू केल्या आहेत. त्यांचा कल साधारण अमेरिका व जपान ही राष्ट्रे असा आहे.अमेरिका व इस्त्राईलने फेब्रुवारी महिन्यात व मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात इराणवर हल्ला केल्यानंतर इराणने या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून शेजारच्याच देशातील अमेरिकी लष्करी तळांबरोबरच हॉटेल्स व विमानतळे ड्रोन्स व क्षेपणास्रांद्वारे लक्ष्य केली. विशेषतः या देशांतील पर्यटक थांबत असलेली ठिकाणे लक्ष झाल्याने या देशांतून सर्व पर्यटक बाहेर पडून आपापल्या देशांत सुरक्षित परतले. संयुक्त अरब अमिरात (यूएई), कतार, ओमान, जॉर्डन आदी भागांचा यात समावेश होता. हे युद्ध कधी थांबेल हे कुणालाही सांगता येत नसल्याने हा भाग असुरक्षित असा बनला आहे..पर्यटन व्यवसायावर संक्रांतमुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे येथील स्मिता हॉलिडेजचे संचालक जयंत गोरे यांच्या मते दुबईच्या बुकिंग रद्द होत असून पर्यटक आखाती देशांतून आपापल्या देशांकडे परतले आहेत. युरोप, अझरबैजान, अमिरात या देशांतील पर्यटनालाही फटका बसला आहे. युद्धाच्या भितीने आखाती देश व युरोपच्या पर्यटन व्यवसायही अडचणीत आला आहे. हवाई दर, हॉटेल बुकिंगचे दर वाढल्याने पुढील वर्षभरासाठी ही परिस्थिती अशीच असू शकेल. विमानासाठी लागणाऱ्या इंधनाची टंचाही उद्भवल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती कोविडच्या काळापेक्षाही भयानक व गंभीर आहे. कारण कोविड काळात नैसर्गिक गोष्टींची उपलब्धता होती. हॉटेल, विमान व सुरक्षितता या गोष्टी पर्यटनासाठी अतिशय महत्वाच्या असतात. हॉटेल व विमान कंपन्यांचे नियम व अटीशर्ती फारच कठोर असल्याने बुकिंग केलेले पैसे परत मिळत नाहीत. त्यामुळे पर्यटक कुठलीही जोखीम घ्यायला तयार नाहीत. तसेच पर्यटन व्यवसायाचे वर्षात दोनच हंगाम असतात. त्यातील हा हंगाम वाया गेला आहे. दुसरा सुरू होईल की नाही हे सांगता येत नाही. पर्यटन व्यवसायासाठी असणाऱ्या चारही निकषांवर संक्रांत कोसळली आहे..माध्यमांचाही परिणामपर्यटन व्यवसायावर वाईट परिणाम करणाऱ्या महत्वाच्या कारणांपैकी एक व महत्वाचे कारण म्हणजे माध्यमांचे वार्तांकन.या युद्धाचे वार्तांकन रंगवून करण्यात माध्यमांनी धन्यता मानल्याने खरे चित्र जगासमोर येणे अवघड झाले आहे. त्यातच हा काळ सोशल मिडियाचा व आतातर एआयचा आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी जास्त नुकसान दाखविण्यासाठी किंवा आपली बाजू वरचढ दाखविण्यासाठी एआय, समाजमाध्यमे व टीव्ही वाहिन्यांचा बेसुमार वापर केला जात आहे. या सर्वांवर कडी म्हणजे फेक न्यूजचा वाढता वापर. त्यामुळे माध्यमांवर कसलाही अंकुश नसल्याने युध्दाचे खरे स्वरूप दर्शकांना कळेनासे झाले आहे. त्यामुळे माध्यमांच्या या अतिरेकी वार्तांकनाचा फटका पर्यटन व्यवसायालाही बसला आहे. युद्धामुळे एलपीजी गॅस, पेट्रोल, डिझेलच्या टंचाईमुळे हॉटेल व प्रवासाचा खर्च वाढल्याने देशांतर्गत पर्यटनही अडचणीत आले आहे.