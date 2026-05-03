Premium|Perito Moreno Glacier Argentina : निसर्गाचे अद्भुत रूप; अर्जेंटिनातील 'पेरिटो मोरेनो', एक जिवंत आणि सतत बदलणारी हिमनदी

पेरिटो मोरेनो हिमनदीचा पर्यावरणीय परिणामही महत्त्वाचा आहे. या हिमनदीतून वितळणारं पाणी लेक अर्जेंटिनोमध्ये मिसळतं आणि पुढे नदीप्रणालीत जातं. त्यामुळे स्थानिक परिसंस्था, वनस्पती आणि प्राणिजीवन यावर तिचा प्रभाव पडतो. पॅटागोनिया प्रदेशातील हवामान अत्यंत बदलतं. येथे पर्जन्यमान जास्त आहे, वारे प्रचंड आहेत आणि तापमानात सतत चढउतार होत असतात. या सर्व घटकांचा परिणाम हिमनदीच्या प्रवाहावर आणि वितळण्यावर होतो.हिमनदी म्हणजे संथ, शांत आणि हजारो वर्षांच्या कालखंडात बदलणारी रचना, हा आपला सर्वसाधारण समज. हिमालयात किंवा आल्प्समध्ये आपण पाहिलेल्या हिमनद्यांनी ही प्रतिमा पक्की केली आहे. पण पृथ्वीवर काही हिमनद्या अशा आहेत, ज्या या सगळ्या समजुती मोडून काढतात. त्या केवळ संथ नाहीत; त्या जिवंत आहेत. त्या आवाज करतात, तुटतात, पुन्हा घडतात आणि त्यांच्या हालचाली डोळ्यांसमोर घडताना दिसतात. अर्जेंटिनातील पॅटागोनिया प्रदेशात वसलेली पेरिटो मोरेनो हिमनदी ही अशीच एक जिवंत, सतत बदलणारी आणि प्रचंड ऊर्जा असलेली हिमनदी आहे..दक्षिण अमेरिकेच्या टोकाजवळ असलेला पॅटागोनिया प्रदेश हा पृथ्वीवरील सर्वांत रांगड्या आणि हवामानदृष्ट्या अस्थिर भागांपैकी एक मानला जातो. येथे वारे प्रचंड वेगाने वाहतात, ढग सतत फिरत राहतात आणि हवामान क्षणोक्षणी बदलतं. या बदलत्या वातावरणातच दक्षिण पॅटागोनियन बर्फपट्टा तयार झाला आहे. हा बर्फपट्टा अंटार्क्टिका आणि ग्रीनलँडनंतर पृथ्वीवरील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा बर्फसाठा मानला जातो. या बर्फपट्ट्यातून अनेक हिमनद्या निर्माण होतात आणि त्या विविध दिशांनी वाहत जातात. त्यापैकी सर्वांत प्रसिद्ध आणि अभ्यासासाठी महत्त्वाची हिमनदी म्हणजे पेरिटो मोरेनो.पेरिटो मोरेनो हिमनदीची लांबी सुमारे तीस किलोमीटर आहे, तर तिचा अग्रभाग सुमारे पाच किलोमीटर रुंद आहे. तिची उंची पाण्याच्या पातळीपासून साठ ते सत्तर मीटरपर्यंत आहे. म्हणजेच एखाद्या बहुमजली इमारतीइतकी उंच बर्फाची भिंत सतत तलावाच्या काठावर उभी असते. ही हिमनदी थेट लेक अर्जेंटिनो या विशाल तलावाला भिडते आणि याच ठिकाणी तिचं सर्वांत नाट्यमय रूप दिसून येतं.या हिमनदीचं वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा सतत पुढे सरकणारा प्रवाह. जगातील अनेक हिमनद्या सध्या मागे सरकत आहेत, पण पेरिटो मोरेनो हिमनदी तुलनेने संतुलित आहे. ती काही काळ पुढे सरकते, मग थोडी मागे जाते, पण एकूण पाहता तिचा आकार फारसा बदलत नाही. हा संतुलित प्रवाह वैज्ञानिकांसाठी अभ्यासाचा विषय आहे.हिमनदी तलावाला भिडली, की तिच्या अग्रभागावर प्रचंड दाब निर्माण होतो. बर्फाच्या या भिंतीवर सतत ताण येत राहतो. काही वेळाने बर्फात भेगा पडू लागतात. त्या भेगा वाढत जातात आणि अचानक एक मोठा भाग तुटून पाण्यात कोसळतो. हा क्षण अत्यंत थरारक असतो. मोठा गडगडाट होतो, पाण्यात लाटा उसळतात आणि काही सेकंदांत संपूर्ण दृश्य बदलून जातं..या प्रक्रियेला "कॅल्विंग" म्हणतात. पेरिटो मोरेनो हिमनदीमध्ये ही प्रक्रिया सतत चालू असते. त्यामुळे येथे उभं राहिलं की पूर्ण शांतता कधीच नसते. अधूनमधून तडे पडण्याचा आवाज, पाण्यात कोसळणाऱ्या बर्फाचा गडगडाट हे सगळं वातावरणाला जिवंत बनवतं.या हिमनदीचं आणखी एक विलक्षण वैशिष्ट्य म्हणजे तिचं 'डॅमिंग सायकल'. पेरिटो मोरेनो हिमनदी काही काळानंतर तलावाच्या एका भागाला पूर्णपणे बंद करते. यामुळे तलावाच्या दुसऱ्या बाजूला पाण्याची पातळी वाढू लागते. काही महिन्यांतच हा फरक अनेक मीटरपर्यंत पोहोचतो. मग एक दिवस असा येतो की पाण्याचा दाब इतका वाढतो, की बर्फाच्या भिंतीतून एक कमानीसारखा मार्ग तयार होतो.हा मार्ग हळूहळू मोठा होत जातो. पाणी प्रचंड वेगाने वाहू लागतं आणि अखेरीस संपूर्ण कमान कोसळते. काही मिनिटांत हजारो टन बर्फ पाण्यात पडतो आणि तलाव पुन्हा मोकळा होतो. ही घटना काही वर्षांच्या अंतराने घडते आणि ती पाहण्यासाठी जगभरातून लोक येतात.हिमनदीच्या पृष्ठभागावरून पाहिलं तर तिचं स्वरूप आणखी स्पष्ट होतं. वरून ती पांढरी दिसते, पण जवळ गेल्यावर निळसर, करड्या आणि पारदर्शक छटा दिसतात. खोल भेगा, वितळलेल्या पाण्याचे प्रवाह आणि बर्फाचे विविध स्तर - या सगळ्यामुळे हिमनदी जिवंत असल्याची अनुभूती येते.निळ्या रंगाचं कारण म्हणजे बर्फाची घनता. जुना, सघन बर्फ प्रकाश वेगळ्या प्रकारे शोषतो आणि परावर्तित करतो, त्यामुळे तो निळा दिसतो. हा रंग हिमनदीच्या वयाचा आणि तिच्या दाबाचा संकेत असतो. पेरिटो मोरेनो हिमनदीचा पर्यावरणीय परिणामही महत्त्वाचा आहे. या हिमनदीतून वितळणारं पाणी लेक अर्जेंटिनोमध्ये मिसळतं आणि पुढे नदीप्रणालीत जातं. त्यामुळे स्थानिक परिसंस्था, वनस्पती आणि प्राणिजीवन यावर तिचा प्रभाव पडतो..पॅटागोनिया प्रदेशातील हवामान अत्यंत बदलतं. येथे पर्जन्यमान जास्त आहे, वारे प्रचंड आहेत आणि तापमानात सतत चढउतार होत असतात. या सर्व घटकांचा परिणाम हिमनदीच्या प्रवाहावर आणि वितळण्यावर होतो.मानवी अनुभवाच्या दृष्टीने पेरिटो मोरेनो हिमनदी हा एक विलक्षण अनुभव आहे. येथे सुरक्षित निरीक्षण मंच, चालण्याचे मार्ग आणि बोट सफरी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे लोकांना हिमनदी अत्यंत जवळून पाहता येते. पण या अनुभवात एक आदराची भावना असते - कारण ही हिमनदी सुंदर असली तरी तिची शक्ती प्रचंड आहे.एका पर्यटकाने लिहिलं होतं, 'मी हिमनदी पाहायला आलो होतो, पण मी तिचा आवाज ऐकला.' हे वाक्य पेरिटो मोरेनोसाठी अगदी योग्य आहे. येथे हिमनदी केवळ दिसत नाही, ती ऐकूही येते.या हिमनदीचा अभ्यास करताना वैज्ञानिकांना एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात आली आहे, संतुलन. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक हिमनद्या झपाट्याने कमी होत असताना पेरिटो मोरेनो तुलनेने स्थिर आहे. यामागील कारणांमध्ये स्थानिक हवामान, हिमसाठ्याचा दर आणि तलावाशी असलेला संबंध यांचा समावेश आहे.तरीही ही हिमनदी पूर्णपणे सुरक्षित नाही. भविष्यात हवामानातील बदल वाढले, तर तिच्या संतुलनावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या हिमनदीचा सतत अभ्यास करणे आवश्यक आहे.पेरिटो मोरेनो हिमनदीच्या अभ्यासात आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तिच्या आत चालणाऱ्या सूक्ष्म हालचाली. वरून पा ऋतू बदलताना दिसणारा फरक, पाण्याच्या पातळीत होणारे चढउतार आणि अधूनमधून घडणाऱ्या मोठ्या तुटण्याच्या घटना हे सगळं त्यांच्या जीवनाचा भाग आहे.या सगळ्या प्रक्रियांमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते, पेरिटो मोरेनो हिमनदी ही स्थिर नाही. ती एक जिवंत प्रणाली आहे, जी सतत बदलते, प्रतिसाद देते आणि स्वतःचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न करते. तिच्याकडे पाहताना आपण केवळ एक हिमनदी पाहत नाही, तर निसर्गाच्या सतत चालू असलेल्या गतिशील प्रक्रियेचं दर्शन घेतो.पेरिटो मोरेनो हिमनदी आपल्याला एक वेगळीच शिकवण देते, निसर्गाचा प्रवास नेहमी संथ नसतो. कधी कधी तो अचानक, नाट्यमय आणि प्रचंड असतो. पॅटागोनियाच्या त्या वाऱ्यांनी भरलेल्या प्रदेशात उभं राहिलं की जाणवतं. बर्फ फक्त थंड नाही, तो जिवंत आहे. तो तुटतो, सरकतो आणि पुन्हा घडतो.म्हणूनच पेरिटो मोरेनो हिमनदी ही केवळ एक हिमनदी नाही, तर निसर्गाच्या जिवंत, धडधडणाऱ्या शक्तीचं प्रतीक आहे. तिच्या बर्फात ऊर्जा आहे, तिच्या प्रवाहात गती आहे आणि तिच्या बदलात भविष्याचा संकेत आहे. ती शांत दिसते, पण तिच्या आत सतत हालचाल सुरू असते. ती स्थिर वाटते, पण ती बदलत असते आणि म्हणूनच ती खऱ्या अर्थाने जीवनदायिनी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 