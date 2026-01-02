Permium|Delhi air pollution : दिल्लीतील प्रदूषणावरून 'आप' आणि भाजपमध्ये आरोपांची धुळवड

दिल्लीतले वाढते प्रदूषण हा आता दैनंदिन चर्चेचा विषय बनला आहे. दिल्लीच्या प्रदूषणाला धुळीचे साम्राज्य, हवेतील विषारी कण, गलिच्छ यमुना नदी असे अनेक कंगोरे आहेत. थंडीचे दिवस आले की प्रदूषण वाढते. ते रोखण्यासाठी भाजपच्या रेखा गुप्ता सरकारने असंख्य उपाय योजले, मात्र त्यामुळे फार काही फरक पडला नाही. यातच आता आम आदमी पक्ष आणि भाजप यांच्यात आरोपांची सुंदोपसुंदी सुरू झाली आहे. तुमच्या-आमच्या काळात काय झाले, हे सांगण्याची जणू अहमहमिका लागली आहे. धूर वाढावा, यासाठी ‘आप’चे नगरसेवक त्यांच्या वॉर्डात कचरा पेटवत असल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला; तर प्रदूषणामुळे नाताळच्या सणात सांताक्लॉज बेशुद्ध पडला, अशी टीका ‘आप’कडून करण्यात आली. एकीकडे प्रदूषणामुळे आरोग्याचे दिवाळे निघाले असताना दुसरीकडे यावरून सुरू असलेले राजकारण हा किळसवाणा प्रकार असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. जगातील सर्वाधिक प्रदूषित तीन शहरांमध्ये दिल्लीचा समावेश होतो. श्रीमंतामुळे प्रदूषण पसरत आहे, तर गरिबांना त्याचा त्रास सोसावा लागत असल्याची टिप्पणी खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाला करावी लागली होती. प्रदूषण कमी करण्याची जबाबदारी आपलीही आहे, असे समजून प्रत्येकजण प्रयत्न करणार नाही, तोवर स्थितीत फारसा बदल होण्याची अपेक्षा करता येणार नाही, असेच म्हणावे लागेल. .‘सोशल बटरफ्लाय’ बनू नका!तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांची ‘पेज थ्री’वर झळकणाऱ्या पार्ट्यांमधील हजेरी, पक्षनेत्यांना पूर्वकल्पना न देता संसदेत दांडी मारणे आणि मंत्र्यांच्या परस्पर भेटी घेणे या प्रकारामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या नेतृत्वामध्ये विशेष नाराजी असल्याचे समजते. पक्षाचे दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी अलीकडेच पक्ष खासदारांना शिस्तीचे धडे देत खरमरीत शब्दांत सुनावले. ‘भाजप खासदारांच्या पार्ट्यांमधील हजेरी बंद करा, तुम्हाला येणारी निमंत्रणे तृणमूल काँग्रेस खासदार म्हणून आहेत व्यक्तिगत लोकप्रियतेमुळे नव्हे, याचे भान ठेवा, संसदेत महत्त्वाचे काम होते; अन्य पक्षांच्या नेत्यांशी किंवा मंत्र्यांशी अनावश्यक जनसंपर्काची गरज नाही, खासदार येथे ‘सोशल बटरफ्लाय’ बनण्यासाठी आलेले नाहीत,’ असा दम त्यांनी दिला. उद्योगपती आणि भाजप खासदार नवीन जिंदाल यांच्या कन्येच्या विवाह सोहळ्यात तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर गाजले होते. त्या पार्श्वभूमीवर अभिषेक बॅनर्जी यांचा रोख महुआ मोईत्रांकडे आणि रुपेरी पडद्यावरून संसदेत पोहोचलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार सयानी घोष यांच्याकडे असल्याचे सांगितले जाते.उत्तर प्रदेशात योगींची कोंडीउत्तर प्रदेशात २०२७ साली होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भाजपमधूनच कोंडी केली जात असल्याची चर्चा आता लपून राहिलेली नाही. सलग तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिल्यानंतरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजकारणात दाखल झाले होते. त्यामुळे २०२७मध्ये भाजपचा विजय होऊन योगी आदित्यनाथ सलग तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यास त्यांची पंतप्रधानपदावरील दावेदारी सर्वांत प्रबळ ठरेल. त्यामुळे उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीला सव्वा वर्षे उरले असतानाच योगींची त्यांचीच कर्मभूमी गोरखपूरमधून राजकीय नाकेबंदी करण्याची मोहीम आता शिगेला पोहोचली आहे. केंद्रात मंत्री राहिल्यानंतर गोरखपूरचे शिवप्रताप शुक्ला आता राज्यपाल आहेत. गोरखपूरमधून चार वेळा आमदार राहिलेले डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल यांचा योगींनी पत्ता कापल्यानंतर त्यांना राज्यसभेचे सदस्यत्व आणि भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीसपद देण्यात आले. योगींचे गोरखपूरमधील नावडते नेते संजय निषाद यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यास भाग पाडले गेले आणि आता केंद्रात मंत्री असलेले योगी आदित्यनाथ यांचे सर्वांत कट्टर प्रतिस्पर्धी पंकज चौधरी यांची उत्तर प्रदेश भाजपच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यावरून योगींच्या गोटातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत..घी गिरा तो दाल में ही...!बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलात आपला राष्ट्रीय लोकसमता पक्ष विलीन करणारे आणि नंतर पुन्हा राष्ट्रीय लोक मोर्चा हा नवा पक्ष स्थापन करणारे माजी मंत्री उपेंद्र कुशवाह यांनी आता पक्ष विस्तार सुरू केला आहे. लोकजनशक्ती पक्षाचा वृत्तवाहिन्यांमधील चेहरा म्हणून ओळखले जाणारे ए. के. वाजपेयी यांनी राष्ट्रीय लोकमोर्चात प्रवेश केला. आधी जनता दल आणि नंतर लोकजनशक्ती पक्षाच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक राहिलेल्या वाजपेयी यांनी पक्षप्रमुख चिराग पासवान यांच्या झालेल्या विसंवादानंतर हा निर्णय घेतला. आता लोकजनशक्ती पक्ष असो किंवा कुशवाह यांचा राष्ट्रीय लोक मोर्चा पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचेच घटक आहेत. त्यामुळे मित्रपक्षातून आलेल्या समाजवादी विचारांच्या मित्राचे आपल्या पक्षात स्वागत करताना कुशवाह यांनी दिलेली उपमा मजेशीर होती. ते म्हणाले, की “घी गिरा तो आखिर दाल में ही गिरा....!”व्हॉट्सअॅप समूहांवर संभ्रमसंसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला सर्वाधिक चर्चा होती ती केंद्र सरकारच्या सर्वांत महत्त्वपूर्ण कार्यालयातील एका महत्त्वपूर्ण व्यक्तीची. पडद्याआडून आणि व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून देशाच्या माध्यम जगतावर कथितपणे जरब बसविणाऱ्या त्या वादग्रस्त व्यक्तीच्या गच्छंतीवरून समाजमाध्यमांवर सुरू झालेल्या उलटसुलट चर्चेला विराम मिळाला तो रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचे राजधानी दिल्लीमधील आगमनाच्या आसपास. कदाचित भलत्याच वेळी विनाकारण वाद निर्माण होऊ नये म्हणून ती व्यक्ती पूर्वीच्याच कार्यालयात सेवेत असल्याचे सांगितले जाऊन तिच्यावरून सुरू असलेली चर्चा अनाठायी असल्याचे भासविले गेले. पण काही दिवसांनंतर त्या वादग्रस्त व्यक्तीच्या चर्चेने पुन्हा उचल खाल्ली. त्या व्यक्तीला परदेशात एका महिलेसोबत क्रुझवर पाहिले गेले आणि अमेरिकन गुप्तचरांनी त्यांची छायाचित्रे काढल्याच्या गॉसिपमुळे दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात मामला आणखीच खमंग झाला. दरम्यान, पडद्यामागून संदेश आणि सूचना देऊन माध्यमांचे संचालन करण्याचे त्या व्यक्तीची जबाबदारी आता दोन नव्या व्यक्तींना सोपविण्यात आली असून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेली ती व्यक्ती सध्या साऊथ ब्लॉकमध्ये कार्यरत असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे संदेशपालन करणाऱ्या संबंधित व्हॉट्सअॅप समूहांवर संभ्रम निर्माण झाला आहे..कर्मश्री ते मनरेगा...केंद्र सरकारने अलीकडेच ‘मनरेगा’ योजनेचे नामांतर ‘व्हीबी जी राम जी’ असे केले होते. काँग्रेससह तमाम विरोधी पक्षांनी घेतलेल्या आक्षेपांना केराची टोपली दाखवत सरकारने नवा कायदा संसदेत मंजूर करून घेतला. या कायद्यावरून प. बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात जुंपली आहे. केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी राज्यातील मनरेगा योजनेला पैसे देणे बंद केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘कर्मश्री’ या नावाचे राज्याची स्वत:ची रोजगार हमी योजना अंमलात आणली होती. मनरेगा योजनेसाठी केंद्राने पैसे द्यावेत, असे आदेश कोलकता उच्च न्यायालयाने डिसेंबरच्या सुरुवातीला दिले होते. आता तत्पूर्वीच ‘कर्मश्री’ योजनेला महात्मा गांधी यांचे नाव देण्याचा निर्णय बॅनर्जी यांनी घेतला आहे. एकीकडे केंद्राने मनरेगा योजनेतून गांधीजींचे नाव वगळलेले असताना दुसरीकडे बॅनर्जी यांनी ‘कर्मश्री’ योजनेला महात्मा गांधी यांचे नाव दिले आहे.प्रियांकांची वाढती सक्रियताकाँग्रेसमध्ये प्रियांका गांधी-वद्रा यांची वाढलेली सक्रियता सध्या कुतूहलाचा विषय आहे. लोकसभेमध्ये ‘वंदे मातरम्’वरील चर्चेदरम्यान प्रियांका गांधींनी संयत आणि परखडपणे केलेले भाषण प्रभावी ठरले होते. प्रदूषणावर लोकसभेत न झालेल्या अल्पकालीन चर्चेला प्रारंभ करण्याची तयारीही त्यांनी केली होती. भर सभागृहात परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या भेटीसाठी मागितलेली वेळ आणि त्यांच्या कार्यालयात जाऊन घेतलेली भेट गाजली. शिवाय, संसद अधिवेशन समाप्तीनंतर लोकसभाध्यक्षांच्या दालनात झालेल्या ‘चाय पे चर्चे’मध्ये त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राजनाथसिंह यांच्याशी साधलेला संवाद, पंतप्रधानांच्या तीन देशांच्या दौऱ्याची केलेली विचारपूस याची चांगलीच चर्चा झाली होती. संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी तर ‘प्रियांका गांधींशी संवाद, विचारांचे आदानप्रदान अधिक सुलभ आहे. त्या ऐकून घेतात,' असे निरीक्षण नोंदवले आहे. यामुळे प्रियांका गांधींची सक्रियता खरोखर वाढली आहे की राहुल गांधी परदेशात गेल्याने त्यांच्या अनुपस्थितीचा फायदा प्रियांकांना मिळाला, याचीही चर्चा रंगली आहे.. 