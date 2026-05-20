Premium|Disabled rights movement in Maharashtra : दिव्यांगांच्या स्वाभिमानासाठी उभारलेली क्रांती

महाराष्ट्रभरातून दिव्यांग बांधव मोठ्या प्रमाणात प्रहारच्या झेंड्याखाली एकत्र येऊ लागले. हा संघर्ष एखाद्या संघटनेपुरता मर्यादित राहिला नव्हता; तर तो लाखो दिव्यांग बांधवांच्या अधिकारांचा लढा बनला होता. आंदोलनात सहभागी होणारे लोक स्वतःच्या अस्तित्वासाठी मैदानात उतरले होते.देहू येथून सुरू झालेल्या प्रहार दिव्यांग क्रांती आंदोलनाने महाराष्ट्रात एक मोठी जागृती निर्माण केली होती. पण, आंदोलनाचा दुसरा टप्पा हा केवळ भावनिक जागृतीचा नव्हता; हा शासनाला निर्णय घ्यायला भाग पाडणाऱ्या संघर्षाचा टप्पा होता. आम्हाला स्पष्ट दिसत होतं, की निवेदनं देऊन आणि आश्वासनं ऐकून दिव्यांग बांधवांच्या आयुष्यात बदल होणार नाही. म्हणून आंदोलनाला आता रस्त्यावरची ताकद, अभ्यासपूर्ण मागण्या, संघटनात्मक शिस्त आणि मंत्रालयावरचा दबाव या चार गोष्टींची जोड देणं आवश्यक होतं.महाराष्ट्रभरातून दिव्यांग बांधव मोठ्या प्रमाणात प्रहारच्या झेंड्याखाली एकत्र येऊ लागले. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, मुंबई आणि कोकण या सर्व भागांतून कार्यकर्ते उभे राहत होते. हा संघर्ष एखाद्या संघटनेपुरता मर्यादित राहिला नव्हता; तर तो लाखो दिव्यांग बांधवांच्या अधिकारांचा लढा बनला होता. शासनालाही स्पष्ट जाणवू लागलं होतं, की हा आवाज आता दुर्लक्षित करता येणार नाही. कारण आंदोलनात सहभागी होणारे लोक हे फक्त आंदोलनासाठी जमलेले नव्हते; आंदोलनाला मिळालेली प्रशासकीय ताकदप्रहार आंदोलनाचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे आम्ही केवळ घोषणा देऊन थांबलो नाही. आम्ही शासनाला अभ्यासपूर्ण प्रश्न विचारले. सामाजिक न्याय विभाग, अपंग पुनर्वसन कायदा, शिक्षण, आरक्षण, पुनर्वसन, रोजगार, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विविध कल्याणकारी योजनांचा सखोल अभ्यास करून मागण्यांचा विस्तृत जाहीरनामा तयार करण्यात आला.संजय गांधी निराधार योजनेतील अपुरी आर्थिक मदत वाढवणे, शिक्षण शुल्क माफी, वाढीव शिष्यवृत्ती, शासकीय नोकरीतील प्रभावी आरक्षण, व्यवसायासाठी कर्ज, व्यावसायिक गाळे, विशेष वसतिगृह, ऑनलाइन प्रमाणपत्र प्रक्रिया, रेल्वे व बस सवलती, कृत्रिम अवयव सुविधा, पुनर्वसन केंद्र आणि स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय या प्रमुख मागण्या शासनासमोर ठेवण्यात आल्या.आम्ही शासनाला स्पष्ट सांगितलं - 'दिव्यांग बांधवांना सहानुभूती नको; निर्णय हवेत.' कारण शासनाच्या फाइलमध्ये दिव्यांग प्रश्न हा एक विभागीय विषय असू शकतो; पण वास्तवात तो लाखो कुटुंबांच्या जगण्याचा प्रश्न होता..आझाद मैदान आंदोलन... मंत्रालयावर निर्माण झालेला दबावमुंबईच्या आझाद मैदानावर झालेलं आंदोलन हा संघर्षाचा निर्णायक टप्पा होता. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो दिव्यांग बांधव मुंबईत दाखल झाले. कुणी व्हीलचेअरवरून, कुणी काठी टेकून; तर अनेकांनी अत्यंत कठीण परिस्थितीत प्रवास करून आंदोलनात सहभाग घेतला. अनेक दिवस आंदोलन सुरू राहिलं. मैदानावर पुरेशा सुविधा नव्हत्या, औषधांची कमतरता होती, राहण्याची योग्य सोय नव्हती; पण आंदोलन मागे हटायला तयार नव्हतं. या आंदोलनामुळे मंत्रालयावर प्रचंड दबाव निर्माण झाला. सामाजिक न्याय विभागाला वारंवार बैठक घ्यावी लागली. अधिकाऱ्यांना आंदोलनस्थळी यावं लागलं. शासनाला प्रथमच जाणवलं, की दिव्यांग बांधवांचा प्रश्न आता फक्त निवेदनांचा विषय राहिलेला नाही.आझाद मैदान आंदोलनानंतर शासनाने दिव्यांगांच्या मागण्यांवर गंभीर चर्चा सुरू केली. विविध विभागांकडून अहवाल मागवले गेले. निर्णय प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेश देण्यात आले. आंदोलनामुळे दिव्यांग प्रश्न हा मंत्रालयाच्या फाइलमधून बाहेर पडून राज्याच्या धोरणात्मक चर्चेच्या केंद्रस्थानी पोहोचला.सीएसटी रेल्वे रोको ः व्यवस्था हादरवणारा संघर्षआझाद मैदानानंतर आंदोलन अधिक आक्रमक झालं. आम्ही गनिमी काव्याचा मार्ग स्वीकारला. अचानक हजारो दिव्यांग बांधवांसह छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे पोहोचलो आणि दिव्यांग बांधव थेट रेल्वे रुळांवर उतरले. मुंबईची जीवनवाहिनी थांबली. लोकल सेवा विस्कळीत झाली. संपूर्ण प्रशासन हादरलं. त्या दिवशी महाराष्ट्राने पाहिलं - ज्यांना समाज दयेचा विषय समजत होता, तेच दिव्यांग बांधव संपूर्ण व्यवस्था हलवू शकतात.या आंदोलनामुळे शासनाला तातडीने हस्तक्षेप करावा लागला. मंत्रिमंडळ पातळीवर चर्चा झाली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी पाठवण्यात आलं. आंदोलन मागे घेण्यासाठी शासनाला चर्चेचं आमंत्रण द्यावं लागलं. हा क्षण अत्यंत महत्त्वाचा होता; कारण याच टप्प्यावर शासनाला स्पष्टपणे जाणवलं, की दिव्यांग बांधवांचा संघर्ष आता प्रतीकात्मक राहिलेला नाही. रेल्वे रोको आंदोलनानंतर दिव्यांगांसाठी प्रवास सुविधा, प्रमाणपत्र प्रक्रिया आणि पुनर्वसनासंबंधी अनेक प्रश्नांवर शासनाने गतीने हालचाल सुरू केली..स्वाभिमानासाठी झोकून देणारी माणसंप्रहार दिव्यांग क्रांती आंदोलन उभं राहत असताना आम्हाला एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली - सामान्य माणसांच्या संघटनांपेक्षा दिव्यांग बांधवांचं संघटन हे अधिक निष्ठावान, अधिक जिवंत आणि संघर्षासाठी स्वतःला पूर्णपणे झोकून देणारं असतं. सामान्य माणूस अनेकदा स्वतःचा फायदा, राजकीय गणित किंवा परिस्थितीचा विचार करतो; पण दिव्यांग बांधव एकदा एखाद्या लढ्याशी मनाने जोडले गेले, की ते शेवटपर्यंत मागे हटत नाहीत.आम्ही आंदोलनात अनेक वेळा पाहिलं - व्हीलचेअरवर बसलेला कार्यकर्ता दिवसेंदिवस मैदानावर ठाम बसून राहिला; काठी टेकून चालणारा दिव्यांग शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करून आंदोलनात पोहोचला; तर काहींनी औषधांशिवाय, अन्नाशिवाय आणि पोलिसांच्या दबावातही संघर्ष सोडला नाही. कारण त्यांच्या दृष्टीने आंदोलन हा राजकारणाचा भाग नव्हता; तो त्यांच्या अस्तित्वाचा आणि स्वाभिमानाचा प्रश्न होता.सामान्य धडधाकट माणूस अनेकदा ‘मला काय मिळणार?’ हा प्रश्न विचारतो; पण दिव्यांग बांधव ‘हा लढा जिंकायचाच’ या भावनेने मैदानात उतरतात. त्यांनी ज्याला नेता मानलं, ज्याच्यावर विश्वास ठेवला, त्याच्या शब्दासाठी ते कोणत्याही संकटाला सामोरं जाण्याची तयारी ठेवतात. आंदोलनादरम्यान अनेक वेळा पोलिस कारवाई झाली, अटक झाली, औषधांचा अभाव झाला; पण आंदोलन मागे हटताना आम्ही कुणाला पाहिलं नाही. म्हणूनच शासनालाही शेवटी मान्य करावं लागलं - हा संघर्ष सामान्य आंदोलन नाही; तर स्वाभिमानासाठी पेटून उठलेला ज्वालामुखी आहे..Premium|Ardha Dafan Andolan 2003 : अन्यायाविरुद्ध अर्ध-दफन आंदोलनाचा विजय; २३ आदिवासी शेतकरी कुटुंबांना मिळाले हक्काचे पट्टे.शासनाच्या सर्वोच्च स्तरावर पोहोचलेला संघर्षप्रहार आंदोलनाचा दबाव एवढा वाढला, की शासनाला वारंवार उच्चस्तरीय बैठका घ्याव्या लागल्या. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय मंत्री, प्रधान सचिव आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासोबत अनेक बैठका झाल्या.२ डिसेंबर २०१३ रोजी मुख्य सचिव स्तरावर बैठक झाली. ५ डिसेंबर २०१३ रोजी मुख्यमंत्री आणि सामाजिक न्याय मंत्र्यांसोबत बैठक झाली. २०१४ आणि २०१५ मध्ये वारंवार बैठका घेण्यात आल्या. त्या बैठकींमध्ये शिक्षण शुल्क माफी, शिष्यवृत्ती वाढ, व्यवसायासाठी योजना, विशेष वसतिगृह, पुनर्वसन केंद्र, रेल्वे सवलती, ऑनलाइन प्रमाणपत्र, कृत्रिम अवयव सुविधा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निधी या विषयांवर चर्चा झाली.या बैठका फक्त औपचारिक नव्हत्या. आंदोलनाचा दबाव एवढा होता, की शासनाला प्रत्येक मागणीवर भूमिका घ्यावी लागत होती. अनेक विभागांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. काही विषयांवर तातडीचे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. हा इतिहास फक्त बैठकींचा नव्हता; तो होता आंदोलनाने शासनाला निर्णय घ्यायला भाग पाडल्याचा..दिल्ली आंदोलन... दिव्यांगांचा संघर्ष राष्ट्रीय पातळीवरकाही प्रश्न राज्य शासनाच्या पलीकडचे असल्यामुळे आंदोलन दिल्लीपर्यंत नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दिल्लीत महाराष्ट्र सदनावर आंदोलन करण्यात आलं. पंतप्रधान कार्यालयासमोर आवाज उठवण्यात आला. सामाजिक न्याय मंत्रालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आलं.देशाच्या राजधानीत हजारो दिव्यांग बांधवांसोबत उभं राहून आम्ही स्पष्ट सांगितलं - 'दिव्यांगांना दया नको; समान अधिकार हवेत.'दिल्ली आंदोलनानंतर केंद्र सरकारलाही दिव्यांग प्रश्न गंभीरपणे घ्यावा लागला. महाराष्ट्रातील संघर्ष राष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनला. विविध मंत्रालयांकडून माहिती मागवण्यात आली. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वयाच्या चर्चा सुरू झाल्या. 