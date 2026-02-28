Premium|PRAHAR counter terrorism policy : २०३० पर्यंत देश होणार दहशतवादमुक्त! 'ऑपरेशन सिंदूर' आणि 'प्रहार'ची ही सप्तसूत्री नेमकी आहे तरी काय?

डॉ. रामानंद एन. गर्गे - ramanandgarge@gmail.comभारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून प्रभावी आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेत, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दहशतवादाविरुद्धच्या आपल्या ‘झिरो टॉलरन्स पॉलिसी’अंतर्गत ‘प्रहार’ हे राष्ट्रीय दहशतवाद विरोधी धोरण जाहीर केले आहे. हे धोरण ‘संपूर्ण सरकार’ या संकल्पनेवर आधारित असून, दहशतवादाचा समूळ विनाश करण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. ‘प्रहार’ धोरण व त्यातून भारताच्या सुरक्षेवर होणाऱ्या सकारात्मक परिणामांविषयी...दहशतवादाचा सात दशकांहून अधिक काळाचा अनुभव घेतलेल्या भारताने प्रथमच नव्या रणनीती जाहीर करून जगातील दहशतवादासारख्या भीषण आणि जटिल समस्येविरोधात प्रगल्भ मानसिकतेचे दर्शन घडवले आहे. या धोरणाद्वारे पारंपरिक सुरक्षा आवाहनांव्यतिरिक्त एकविसाव्या शतकातील जलदपणे उद्भवणाऱ्या अपारंपरिक सुरक्षा आव्हानांना, जसे की दहशतवाद्यांद्वारे होणारा ड्रोन्सचा गैरवापर, क्रिप्टो वॉलेट्स, डार्क वेब आणि दहशतवादी भरती व निधीसाठी वापरले जाणारे एनक्रिप्टेड मेसेजिंग, प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी सुसज्जतेवर भर दिला आहे. या धोरणाद्वारे सर्वसामान्य जनतेबरोबर देशाच्या प्रमुख मूलभूत सुविधांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत दहशतवादाचा श्वास असलेल्या आर्थिक तसेच शस्त्रसामग्री, परियोजना साहाय्य (लॉजिस्टिकल सपोर्ट) यंत्रणा समूळ उद्ध्वस्त करण्याचा निर्णायक मनोदय अधोरेखित केला आहे. .Premium|AI World Models : शब्दांच्या पलीकडले 'एआय'; जग समजून घेणाऱ्या 'वर्ल्ड मॉडेल्स'ची नवी क्रांती!.प्रहारची सप्तसूत्री१. P - Prevention (प्रतिबंध) : दहशतवादी हल्ल्यानंतर केवळ प्रतिहल्ला करण्याऐवजी दक्षपणे सक्रिय राहून Multi Agency Center (मॅक) किंवा जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजन्ससारख्या (जेटीएफआय) प्रणालींचा वापर करून संशयास्पद हालचालींचा वेध घेणे.२. R - Response (प्रतिसाद) : दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी स्थानिक पोलिस, राज्यांची विशेष दले आणि एनएसजी यांच्यात समन्वय साधणे.३. A - Aggregating Internal Capacities (अंतर्गत क्षमतांचे एकत्रीकरण : केंद्रीय सशस्त्र दलांसह राज्य पोलिस दलांचे आधुनिकीकरण करून सुसज्जता वाढवणे.४. H - Human Rights & Rule of Law (मानवी हक्कांचे संरक्षण करून प्रशासकीय यंत्रणांचा विकास) : सर्व कारवाया संविधानाच्या चौकटीत आणि ‘यूएपीए’सारख्या कडक कायद्यांच्या आधार घेऊन कठोर न्यायप्रविष्ट खटल्यांना गती देणे.५. A - Attenuating Conditions (कट्टरतावाद कमी करणे) : तरुणांना जहाल कट्टरवादातून दहशतवादाकडे वळण्यापासून रोखण्यासाठी समुपदेशन, रोजगारनिर्मिती आणि ‘डि-रॅडिकलायझेशन’ (कट्टरतावादविरोधी) कार्यक्रमांवर भर देणे.६. A - Aligning International Efforts (आंतरराष्ट्रीय समन्वय) : इतर देशांशी गुप्तचर यंत्रणांशी समन्वय साधून त्याद्वारे सक्रिय उपयुक्त माहितीचे आदान-प्रदान करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादाचे समर्थन करणाऱ्या देशांवर लाक्षणिक स्तरावर दबाव आणणे.७. R - Recovery & Resilience (पुनर्बांधणी आणि धोरणात्मक अनुकूलता) : दहशतवादी हल्ला झाल्यास त्यास योग्य उत्तर देऊन समाज आणि यंत्रणांनी पुनर्बांधणी करून पीडितांचे पुनर्वसन आणि पायाभूत सुविधांची तातडीने दुरुस्ती आणि त्यानुसार धोरणात्मक अनुकूल बदल यांचा समावेश होतो..नेमका काय बदल झाला?मुंबईवरील २६/११च्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर एकेकाळी ‘मवाळ’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारताच्या दहशतवादविरोधी यंत्रणेत आता प्रभावी गुणात्मक बदल झालेले दिसून येतात. आता ही यंत्रणा अधिक सक्रियपणे प्राप्त गुप्तचर माहितीवर त्वरित प्रक्रिया करून भविष्यातील संभाव्य धोक्यांचा वेध घेऊन तत्काळ संबंधित विभाग आणि अधिकाऱ्यांकडे पाठवते. यामुळे ही कारवाई केवळ दहशतवाद्यांना मारण्यापुरती मर्यादित न राहता त्यांना पायाभूत रसद पुरवठ्यासोबत आर्थिक पाठबळ देऊन मदत करणाऱ्यांच्या संपूर्ण इकोसिस्टिम आणि त्यासंबंधित प्रमुख स्रोत उद्ध्वस्त करणाऱ्या भारताच्या निर्णायक क्षमता अधोरेखित करते.या धोरणामध्ये वर्तमान स्थितीतील सुरक्षा आवाहनांचे पुनरवलोकन करून भविष्यात वेगाने विकसित होणाऱ्या ड्रोनद्वारे तस्करी, सायबर क्षेत्रातून प्रसारित होणार कट्टरवाद, आण्विक स्फोटके आणि डिजिटल साधनांच्या वापरातून निर्माण होणाऱ्या संभाव्य आधुनिक ‘हायब्रिड’ धोक्यांना चोख प्रत्युत्तर देणाऱ्या क्षमतांचा प्राधान्यपूर्वक केलेला विकास यांद्वारे दिसून येतो. यामध्ये CBRNED (रासायनिक, जैविक, किरणोत्सर्गी, आण्विक स्फोटक आणि डिजिटल) साहित्याचा संभाव्य वापर यांसारख्या पारंपरिक, तसेच अपारंपरिक सुरक्षा आवाहनाचा समावेश होतो. केंद्र सरकारच्या सहकारी संघराज्य या सर्वसमावेशक प्रशासकीय धोरणाद्वारे मागील दशकापासून केंद्रीय व राज्य पोलिस दलांच्या, तसेच संलग्नित कायदा राबविणाऱ्या संस्थांच्या क्षमता प्रभावीपणे वाढल्याचे आढळते, त्यामुळेच आजचे पोलिस दल हे केवळ कायदा व सुव्यवस्था राखणारी यंत्रणा राहिलेली नसून, अत्याधुनिक पाळत ठेवणाऱ्या पायाभूत सुविधा, आधुनिक दळणवळण, वेगवान वाहतूक आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असे स्मार्ट पोलिस दल म्हणून विकसित झाल्याचे दिसून येते.२०२१ ते २०२६ या काळात केंद्रीय तसेच राज्य पोलिस दलांच्या आधुनिकतेसाठी केलेली ४ हजार ८४६ कोटींची तरतूद, तसेच त्याच्या योग्य वापरातून सरकारची अंतर्गत सुरक्षेप्रति कटिबद्धता व निर्धार अधोरेखित होतो. या तत्पर तसेच पुरोगामी सुधारणांमुळे भारताला ‘पाळत ठेवण्यातील सार्वभौमत्व’ (surveillance sovereignty) प्राप्त करता आली असून, आता तो कुठल्याही राजनैतिक विनंत्या किंवा निर्बंधांच्या जाळ्यात न अडकता सार्वभौमपणे दहशतवादविरोधी निर्णायक थेट कार्यवाही करून ‘वस्तुस्थिती’ प्रभावीपणे जगासमोर आणतो. यामुळे दहशतवादाविषयी जुन्या अनिश्चिततापूर्ण खेळाला पूर्णविराम मिळाला आहे.अत्यंत कार्यक्षम असलेली ही यंत्रणा प्रभावी व विकसित कायद्याच्या रूपरेषेवर आधारित, तसेच अत्याधुनिक न्यायवैद्यक क्षमतेने सज्ज असून, त्यामुळे केवळ पोलिस दलाच्या क्षमता वाढल्या नाहीत, तर स्थानिक पोलिस (जे प्रथम प्रतिसादकर्ते आहेत) आणि ‘एनएसजी’, दहशतवादविरोधी पथकांतील समन्वयातून कोणत्याही दहशतवादविरोधी कारवाईच्या यशासाठी अत्यंत निर्णायक ठरवतात. या क्रांतिकारी बदलांमुळे केंद्र व राज्य पोलिस दलांचे सक्षमीकरण झाले असून, हाय-टेक धोक्यांच्या वातावरणात ‘प्रथम प्रतिसादकर्ते’ म्हणून प्रभावीपणे सज्ज आहेत..Ratnagiri CCTV Surveillanc : पोलिसांची तिसरी नजर होतेय धूसर; जिल्ह्यातील सीसीटीव्ही कॅमेरे; देखभाल दुरुस्तीचा गंभीर प्रश्न.दहशतवादविरोधातील विश्वासार्ह भागीदारगेल्या काही दशकांमध्ये भारताची दहशतवादविरोधी यंत्रणा आमूलाग्रपणे विकसित झाली आहे. ती दहशतवादाच्या विविध स्वरूपांविरुद्ध प्रभावीपणे कार्यरत असून, निर्णायक यश प्राप्त करत आहे. भारताच्या या सात दशकांहून अधिक प्रदीर्घ दहशतवादविरोधी अनुभवामुळे दहशतवादविरोधी निर्णायक लढ्यात जागतिक पातळीवर भारत हा एक अत्यंत विश्वासार्ह भागीदार बनला आहे. या गौरवपूर्ण कामगिरीमुळे भारताने द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय स्तरावर दहशतवादविरोधी सहकार्याचे बहुस्तरीय सहकार्य प्रस्थापित केले आहे, त्याद्वारे २६ देशांसोबत ‘संयुक्त कार्य गट’ स्थापन केले असून, तब्बल ५० देशांसोबत ‘परस्पर कायदेशीर मदत करार’ प्रस्थापित करून जागतिक पातळीवर अभूतपूर्व भूमिका बजावत आहे. या द्विपक्षीय करारांच्या पलीकडे जाऊन BIMSTEC, क्वाड, असियान, SCO, ब्रिक्स आणि जी २० या पाच प्रमुख बहुपक्षीय व्यासपीठांवर देखील दहशतवादाविरोधात पुढाकार घेऊन दिलेले निर्णायक नेतृत्व या क्षेत्रातील भारताच्या वाढत्या प्रभावाचे आणि जागतिक विश्वासार्हतेचे ज्वलंत उदाहरण आहे.हे धोरण जागतिक दहशतवादविरोधी लढ्याचे नेतृत्व करण्याच्या भारताच्या ठाम निर्धाराचे संकेत देते. यामध्ये दहशतवादी आणि त्यांना पाठबळ देणाऱ्यांत कोणताही भेद न करता जागतिक पटलावर नवे आणि निर्णायक निकष प्रस्थापित करण्यात आले आहेत. यातून जागतिक स्तरावर भारताची कणखर भूमिका आणि वचनबद्धता अधोरेखित होते. भविष्यातील कोणताही दहशतवादी हल्ला हा ‘युद्धाची कृती’ (act of war) मानली जाईल असे निर्णायक धोरण ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान भारताने प्रस्थापित केले व नव्या ‘प्रहार’ धोरणाद्वारे उप-पारंपारिक आणि पारंपारिक आक्रमणांमधील धोरणात्मक संदिग्धता आता स्पष्ट झाल्याचे अधोरेखित होते. संयुक्त राष्ट्रांमधील ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कन्व्हेन्शन ऑन इंटरनॅशनल टेररिझम’द्वारे जागतिक सहकार्यासाठी नेतृत्वपूर्ण पाठपुरावा तसेच धोरणात्मक पुढाकार घेऊन भारत आता जागतिक मानकांसाठी प्रयत्नशील आहे. हे नवीन धोरणात्मक दस्तावेज संरचनात्मक आणि भू-राजकीय बदलांच्या माध्यमातून २०३०पर्यंत ‘दहशतवादमुक्त भारता’चे स्वप्न साकार करण्यासाठी एक निश्चित आराखडा देतात. गृहमंत्रालयाने आखलेले हे नवीन दहशतवादविरोधी धोरण हे चार प्रमुख ‘फोर्स मल्टिप्लायर्स’मध्ये विभागले आहे, जे राष्ट्रीय सुरक्षेचा मूळ गाभाच रचनात्मकदृष्ट्या परिवर्तित करणारे आहेत. ते खालीलप्रमाणे आहेत :१) न्युरल ट्रान्सफॉर्मेशन : तंत्रज्ञान समन्वयाद्वारे धोक्याचे चौकसपणे पूर्वानुमान करणारी ‘प्रिडिक्टिव्ह इंटेलिजन्स’ यंत्रणा विकसित करणे.२) कायनेटिक ट्रान्सफॉर्मेशन : युद्धामध्ये प्रत्यक्ष सैनिक न उतरवता शत्रूचा संहार करण्याची प्रगत आणि आक्रमक क्षमता विकसित करणे.३) लीगल ट्रान्सफॉर्मेशन : पोलिस दलाला ‘स्मार्ट पोलिस’ बनवून त्यांना थेट न्यायालयीन खटल्यांसाठी सक्षम असणाऱ्या ‘ट्रायल रेडी’ पोलिस दलात बदलणे.४) सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन : जहाल दहशतवाद्यांचे विचारपरिवर्तन करणे, तुरुंगातील सर्व गुन्हेगारांना एकच मापदंड न लावता तंत्रज्ञानाद्वारे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांनुसार श्रेणीबद्ध प्रतिसाद देणे; ही रणनैतिक उत्क्रांती म्हणजे केवळ बचावात्मक ढाल न राहता एखाद्या शल्यविशारदाप्रमाणे सामान्य जनजीवन विस्कळीत न होऊ देता 'प्रिसिजन स्कॅल्पेल'प्रमाणे (अचूक शस्त्रक्रिया करणाऱ्या सुरीप्रमाणे) दहशतवादाचा नायनाट करण्याची क्षमता ठेवणारा भारत जागतिक पटलावरील एक प्रमुख देश म्हणून उदयास आला आहे. सध्या सुरू असलेले 'ऑपरेशन सिंदूर' हे 'प्रहार' धोरणाचे थेट लष्करी प्रकटीकरण आहे. या कारवाईतून दिसते की, भारत आता 'प्रतिक्रियेची प्रतीक्षा' करण्याऐवजी 'शिक्षेद्वारे प्रतिबंध' (deterrence by punishment) अवलंबणारा देश आहे. जागतिक स्तरावर नावाजलेल्या 'ऑपरेशन सिंदूर'ने हे सिद्ध केले की, भारताचे 'झिरो टॉलरन्स' धोरण आता केवळ कागदावरील धोरण नसून, सामरिकदृष्ट्या युद्धभूमीवर प्रभावी ठरलेले एक शाश्वत वास्तव आहे. यामुळे आता भारत एक जागतिक सहानुभूती अपेक्षा ठेवणारा मवाळ देश न राहता कोणत्याही शत्रुला त्वरित आणि हाय-टेक संहारक प्रत्युत्तर देणरा 'प्रोॲक्टिव्ह हंटर' म्हणून जगन्मान्य झाला आहे. यामुळे 'प्रहार' हे भारताचे दहशतवादविरोधी धोरण 'स्ट्रॅटेजिक रिस्ट्रेंट' (धोरणात्मक संयम) युगाचा अंत ठरून 'प्रिडिक्टिव्ह लेथॅलिटी'द्वारे 'वज्र प्रहार' करणाऱ्या युगाच्या उदयाची नांदी आहे.(लेखक सुरक्षा आणि सामरिक विषयांचे विश्लेषक आहेत आणि भारताचे ऑस्ट्रेलियातील माजी राजनयिक आहेत). 