Premium|Women's Reservation Bill : नारी शक्ती वंदन कायद्यात २७२ नव्या जागांची भर : लोकसभा ८१५ सदस्यांची, पुरुष विरोध शमवण्यामागचा राजकीय डाव कोणाचा?

सुनील चावके - saptrang@esakal.comजनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या नावाखाली नारी शक्ती वंदन कायद्यात अतिरिक्त २७२ म्हणजे ३३ टक्के जागांची भर घालण्याची कल्पक तडजोड संसदेत नव्याने मांडण्यात येणाऱ्या याच कायद्यातील दुरुस्त्यांमध्ये प्रस्तावित आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या ५४३ जागांमध्ये २७२ अतिरिक्त जागांची भर पडून लोकसभेचे नवे संख्याबळ ८१५ वर पोहोचेल. लोकसभेतील आपला वाटा कमी होणार नसल्याचे निश्चित झाल्यामुळे या विधेयकाला पुरुषांचा स्वाभाविक विरोध मावळणार आहे. प्रस्तावित दुरुस्त्यांना काँग्रेससारख्या महिला आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या पक्षाचा विरोध असण्याचे कारण नाही.केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्या दहा वर्षांमध्ये महिलांना कोणाच्याही मदतीशिवाय स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे म्हणून अनेक कल्याणकारी योजनांची घोषणा आणि त्यांची अंमलबजावणी करून शक्य तितक्या महिला मतदारांचे कायमस्वरूपी व्होट बँकेत रूपांतर केले. पुरुष मतदारांपेक्षा समाजातील सर्व स्तरांतील महिला मतदारांचे राजकीय पाठबळ दीर्घकाळ टिकणारे असते, याचा केंद्रातील पहिल्या दहा वर्षांतील सत्तेदरम्यान सकारात्मक अनुभव आल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी २०२४ मध्ये केंद्रात तिसऱ्यांदा भाजपची सत्ता आल्यास महिला सक्षमीकरणाला सर्वाधिक प्राधान्य देण्याचे ठरविले होते. २८ मे रोजी नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन झाल्यानंतर चार महिन्यांच्या आत या वास्तूमधील पहिले घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले, ते लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे नारी शक्ती वंदन विधेयक. २०२४ ची लोकसभा निवडणूक सहा महिन्यांवर आली असताना महिलांची मते मिळविण्यासाठी हे विधेयक मांडून त्यावर संसदेचे शिक्कामोर्तब करून घेण्याचा ऐतिहासिक मान मिळविण्याच्या उद्देशाने हा सर्व खटाटोप होता. कारण प्रत्यक्षात हे विधेयक अमलात येणार होते ते २०२९ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत. ते देखील २०२१ मध्ये कोरोनाच्या महासाथीमुळे सतत लांबणीवर पडलेली जनगणना आणि त्या जनगणनेच्या आधारावर होणारी लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचनेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर..महिलांसाठी विविध योजनादेशातील दहा कोटींहून अधिक गरीब कुटुंबातील महिलांना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत मोफत एलपीजी गॅस कनेक्शन, गर्भवती महिलांना त्यांच्या पहिल्या अपत्यासाठी पाच हजार रुपये आणि दुसरे अपत्य मुलगी झाल्यास सहा हजार रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करणारी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मिळणारे घर महिलेच्या किंवा अपरिहार्यपणे संयुक्तपणे पती-पत्नीच्या नावावर असणे, मुलींचा जन्मदर वाढवून त्यांना शिक्षणाद्वारे समाजात प्रस्थापित करण्यासाठी बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, दहा वर्षांखालील मुलींसाठी उच्च व्याजदराने ठेवीची सुविधा शिक्षण आणि लग्नासाठी पैसे साठवता यावे म्हणून सुकन्या समृद्धी योजना, महिला बचत गटांमधील महिलांचे वार्षिक उत्पन्न किमान एक लाख रुपये करण्यासाठी लखपती दीदी योजना, पंधरा हजार महिला बचत गटांना ड्रोनचा वापर करून पैसे कमावण्यासाठी ८ लाख रुपयांपर्यंत ८० टक्के सवलत देणारी नमो ड्रोन दीदी योजना, महिला आणि मुलींना दोन वर्षांसाठी ७.५ टक्के व्याजदर देणारी महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजना, प्रत्येक बँक शाखेने किमान एका महिला उद्योजिकेला नवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज अनिवार्य करणारी स्टँड-अप इंडिया योजना, महिलांना छोटे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सत्तर टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्ज देणारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अशा तळागाळापर्यंत बऱ्यापैकी झिरपलेल्या योजनांमुळे मोदी आणि भाजपने आपल्या व्होट बँकेचा पाया मजबूत केला. भाजप-रालोआ शासित राज्यांनी लाडली बहना आणि लाडकी बहीणसारख्या योजना राबवून त्याला आणखी बळ दिले. देशातील सुमारे ७२ कोटी महिला मतदारांची काळजी घेणारे सरकार अशी प्रतिमा तयार करण्यात पंतप्रधान मोदी यशस्वी झाले..नेत्यांचा सुप्त विरोधदेशाच्या आणि राज्यांच्या राजकारणात पुरुष आणि महिलांच्या प्रतिनिधित्वात समानता आणण्यासाठी आवश्यक ठरलेल्या महिला आरक्षण विधेयकावर संसदेची मोहोर उमटून श्रेय मिळावे म्हणून भाजप, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांमध्ये सुरुवातीपासूनच चढाओढ लागली होती. पण त्यांच्या विचार आणि प्रयत्नांना त्या वेळी राष्ट्रीय राजकारणावर वर्चस्व असलेल्या समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल आणि जनता दल युनायटेड, लोक जनशक्ती पार्टी, इंडियन नॅशनल लोकदल यांसारख्या उत्तर भारतातील पुरुषप्रधान पक्षांनी प्रत्येक वेळी हाणून पाडले. केंद्रात एच. डी. देवेगौडांचे सरकार असताना १२ सप्टेंबर १९९६ रोजी महिलांना लोकसभा व विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असलेले ८१ वी घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले. पण तेव्हा या विधेयकाच्या विरोधात असा काही अभूतपूर्व गोंधळ आणि गदारोळ माजला, की ते नाइलाजाने संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावे लागले आणि कालांतराने लोकसभेची मुदत संपून रद्द झाले. १९९८ ते २००३ दरम्यान वाजपेयी सरकारचे हे विधेयक मांडण्याचे १९९८, १९९९, २००२ आणि २००३ साली केलेले चारही प्रयत्न फसले. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सोनिया गांधी यांच्या इच्छाशक्तीने राज्यसभेत प्रचंड गदारोळ आणि विरोधाअंती महत्प्रयासाने ९ मार्च २०१० रोजी १८६ विरुद्ध पारित झाले होते. पण त्यानंतरच्या चार वर्षांमध्ये लोकसभेत या विधेयकाची डाळ शिजू शकली नाही. या विधेयकाचा उघडपणे विरोध करण्यासाठी उत्तर भारतातील पक्ष आघाडीवर होतेच, पण भाजप आणि काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांचाही तेवढाच सुप्त विरोध होता..खासदारांची संख्या वाढणारलोकसभेत ४५४ विरुद्ध २, तर राज्यसभेत २१४ विरुद्ध शून्य मतांनी पारित झालेल्या नारी शक्ती वंदन विधेयकाने तीन दशकांपूर्वी अशक्यप्राय वाटणारे लक्ष्य साध्य करून दाखवीत इतिहास घडविला यात शंकाच नाही. संसदेच्या नव्या वास्तूत १९ ते २१ सप्टेंबर २०२३ दरम्यान लोकसभा आणि राज्यसभेत पारित झालेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची मोहोर २८ सप्टेंबर रोजी उमटली. कारण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणखी साडेपाच वर्षांनी होणार असली, तरी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिला आरक्षणाचा कायदा करून इतिहास घडविल्याचा भाजपला प्रचार करायचा होता. हा कायदा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतच लागू करून महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले जावे, अशी मागणी काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष करीत होते. पण त्यामुळे लोकसभेच्या ५४३ जागांपैकी ३३ टक्के म्हणजे १८१ जागा महिलांसाठी राखीव झाल्यास पुरुषांसाठी ३६२ जागाच उरणार होत्या. शिवाय या उर्वरित ३६२ जागांवर महिलांनी निवडणूक लढली तर पुरुषांचे प्रतिनिधित्व आणखीच कमी होऊन त्यांच्या वर्चस्वाला धक्का बसणार होता. हा सुप्त विरोध मोडून काढण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती गेल्या तीन दशकांमध्ये कोणत्याही पक्षाला दाखवता आली नाही. त्याला मोदी सरकारही अपवाद नाही. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या नावाखाली लोकसभेच्या मूळ ५४३ जागा पूर्ववत शाबूत ठेवून जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या नावाखाली नारी शक्ती वंदन कायद्यात अतिरिक्त २७२ म्हणजे ३३ टक्के जागांची भर घालण्याची कल्पक तडजोड संसदेत नव्याने मांडण्यात येणाऱ्या याच कायद्यातील दुरुस्त्यांमध्ये प्रस्तावित आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या ५४३ जागांमध्ये २७२ अतिरिक्त जागांची भर पडून लोकसभेचे नवे संख्याबळ ८१५ वर पोहोचेल. लोकसभेतील आपला वाटा कमी होणार नसल्याचे निश्चित झाल्यामुळे या विधेयकाला पुरुषांचा स्वाभाविक विरोध मावळणार आहे. प्रस्तावित दुरुस्त्यांना काँग्रेससारख्या महिला आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या पक्षाचा विरोध असण्याचे कारण नाही..नव्या जनगणनेच्या आधारे संपूर्ण देशात लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करून हा कायदा २०२९ साली अमलात आणला जाईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत ठामपणे सांगितले होते. मुळात लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेला तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगण, केरळ या दक्षिणेतील राज्यांचा तीव्र विरोध आहे. कारण त्यामुळे अगोदरच जास्त प्रतिनिधित्व असलेल्या उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, हरियाना, छत्तीसगढ या हिंदीभाषक राज्यांचे संख्याबळ वाढून देशाच्या राजकारणात असंतुलन वाढीस लागेल, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. उत्तरेकडील राज्यांच्या तुलनेत आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या दक्षिणेकडील राज्यांना केवळ लोकसंख्या कमी असल्यामुळे लोकसभेतील बहुमतात वर्चस्व गाजविता येत नसल्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात कोंडमारा होत आहे. लोकसंख्येबरोबर आर्थिक उत्पन्नाच्या आधारावर लोकसभेच्या जागा नव्याने आणि समन्यायी पद्धतीने निश्चित करण्यासाठी सर्व राष्ट्रीय तसेच प्रादेशिक पक्षांशी संवाद साधून तोडगा काढण्याची गरज आहे. पण मोदी सरकार नारी शक्ती वंदन कायद्यात दुरुस्त्यांच्या नावाखाली या ज्वलंत ठरू पाहणाऱ्या मुद्द्याला परस्पर बगल देऊ पाहत आहे. २०२३ साली अस्तित्वात आलेल्या नारी शक्ती वंदन कायद्याला बहुतांश पक्षांची संमती आहे.पण मुद्दा तो नाही. केंद्रात तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्याचा मार्ग प्रशस्त व्हावा म्हणून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सप्टेंबर २०२३ मध्ये नारी शक्ती वंदन विधेयक रेटण्यात आले.आता २०२६ मध्ये जिंकण्यासाठी अवघड असलेल्या पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिला मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संस्थगित न करता १६ ते १८ एप्रिलदरम्यान खास नारी शक्ती वंदन कायद्यात नव्या दुरुस्त्यांची भर घालण्यासाठी विशेष अधिवेशनाचे सत्र आयोजित करण्यात आले आहे..२०२३ मध्ये मोदी सरकारने केलेल्या स्वतःच केलेल्या चुकांचे परिमार्जन करण्यासाठी. तेदेखील तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील निवडणूक प्रचार शिगेला पोहोचला असताना. मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर कोणतीही सहमती न घडविता. १ एप्रिलपासून देशभरात सुरू झालेली जनगणना २०२७ मध्ये पूर्ण होईल. त्याआधारे २०२८ पर्यंत लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करून महिलांसाठी २७२ मतदारसंघ निर्माण करणे सहज शक्य आहे. शिवाय ही प्रस्तावित घटनादुरुस्ती २९ तारखेला संपणाऱ्या पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूच्या विधानसभा निवडणुकांनंतरही करणे शक्य असल्याचे विरोधी पक्षांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. पण त्यांच्या कुठल्याही सूचना वा आक्षेपांची दखल न घेता हे जुने विधेयक नव्याने रेटण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. लोकसभेत मोदी सरकारचे बहुमत २९३ ते ३०० सदस्यांच्या घरात आहे. पण घटनादुरुस्ती विधेयक पारित करण्यासाठी दोनतृतीयांश मतांची गरज असते..काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक या प्रमुख पक्षांचा समावेश असलेल्या विरोधकांपाशी किमान सव्वादोनशे मते आहेत. एवढ्या घाईघाईने आणलेले हे घटनादुरुस्ती विधेयक विरोधकांच्या संमतीशिवाय पारित होणार नाही, याची पूर्ण कल्पना असूनही त्यांना गृहीत धरण्यात आले आहे. निवडणुकांमध्ये गुंतलेल्या तृणमूल काँग्रेस आणि द्रमुकने समर्थन केल्यास पंतप्रधान मोदी संमत झालेल्या कायद्याचे श्रेय घेऊन त्यांच्याच विरोधात १८ एप्रिलपासून प्रचाराचा धुरळा उडवणार असल्यामुळे त्या दोन्ही पक्षांना या विधेयकाविषयी अजिबात स्वारस्य नाही. पुढच्या वर्षी नव्या जनगणनेचे आकडे हाती येऊन पुरेसा वेळ असूनही २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे नारी शक्ती वंदन विधेयकाची २०२९ मध्ये अंमलबजावणी करण्याची मोदी सरकार घाई का करीत आहे याचे कारण स्पष्ट आहे. आता त्यांच्या घाईला संसदेतील विरोधी पक्ष आणि त्यानंतर पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूमध्ये महिला मतदार कसा प्रतिसाद देतात, याचीच प्रतीक्षा असेल. 