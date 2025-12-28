Premium|Bangladesh Political Crisis 2025 : राष्ट्रवादाच्या धगीमध्ये होरपळणारा बांगलादेश

प्रियदर्शन बांगलादेशात सध्या विविध पातळ्यांवर जे काही घडत आहे ते भीषण आणि चिंताजनक आहे. तितकीच भीषण आणि चिंताजनक बाब आहे ती म्हणजे भारतामध्ये त्यावर उमटली जाणारी त्याबद्दलची प्रतिक्रिया. हे खरे आहे, की बांगलादेशात तेथील अल्पसंख्याक समाजावर (जे हिंदू आहेत त्यांच्यावर) हल्ले होत आहेत. ज्या पद्धतीने दीपुचंद्र दास यांची हत्या करण्यात आली, तो प्रकार अमानुषतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडणारा भाग आहे. पण हे जर आपण हिंदूंवर मुसलमानांचे हल्ले अशा चौकटीत पाहिले, तर बांगलादेशच्या भूतकाळ आणि वर्तमानाला आकार देणाऱ्या इतिहासातील अनेक बाबींकडे आपण दुर्लक्ष केल्यासारखे होईल.बांगलादेशचा जन्मच रक्तपात आणि वेदनांच्या पार्श्वभूमीवर झाला. तो जेव्हा पूर्व पाकिस्तान होता आणि १९६९ च्या निवडणुकांत अवामी लीग जिंकल्यानंतरही सत्तांतर न झाल्याच्या निषेधार्थ आंदोलन झाले, तेव्हा पश्चिम पाकिस्तानने या आंदोलनाचे अत्यंत निर्दयी पद्धतीने दमन केले. त्या काळात पाकिस्तानी लष्कर ढाका विद्यापीठात घुसले, विद्यार्थ्यांवर गोळ्या झाडल्या; विविध शहरांत घराघरांत जाऊन स्त्री-पुरुषांना बाहेर काढले; स्त्रियांवर अत्याचार केले; मुलांची हत्या केली. पाकिस्तानी लष्कराच्या या भयावह अत्याचारांचे बळी ठरलेल्यांची संख्या हजारांत नव्हे, तर लाखांत होती. तेव्हा पाकिस्तानी लष्कर या बांगलादेशी लोकांचा धर्म विचारत नव्हते; ते बंगाली बोलणाऱ्यांना शिक्षा देत होते..Premium| India Pakistan Cricket Rivalry: खेळात आदर देता आला पाहिजे आणि घेताही आला पाहिजे!.खरे तर, ज्या द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांतावर पाकिस्तानची निर्मिती झाली, त्याचे खंडन म्हणजेच बांगलादेशची निर्मिती होती. पण पश्चिम पाकिस्तानला कधीच हे मान्य नव्हते की बंगालीभाषी पूर्व पाकिस्तानने सत्तेची सूत्रे हाती घ्यावीत. १९६९ ते १९७१ या काळात जे काही घडले, ते पाकिस्तानच्या या हट्टाचेच भीषण परिणाम होते. बांगलादेशच्या त्या रक्तरंजित काळाची कहाणी इंग्रजीतील प्रसिद्ध कादंबरीकार रॉबर्ट पेन यांच्या ‘टॉर्चर्ड अँड डॅम्ड’ या कादंबरीत अत्यंत प्रामाणिकपणे नोंदवली आहे; तिचा हिंदी अनुवाद ‘क़त्लगाह’ या नावाने मी केला होता.मात्र आज बांगलादेशात जे काही घडते आहे, त्यातून दोनतीन गोष्टी स्पष्ट होतात. पहिली बाब म्हणजे लोक आणि समाज अतिशय वेगाने आपला भूतकाळ विसरतात. पाकिस्तानने दिलेल्या जखमा जर बांगलादेशला आठवत असत्या, तर तो आज पाकिस्तानच्या वाटेवर गेला नसता. जखमा आठवणे चांगले नसते, हे खरे; पण त्या जखमांची कारणे काय होती आणि त्यावरचा खरा इलाज काय होता, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक असते. दुसरी बाब म्हणजे धर्म आणि राष्ट्राच्या चौकटीत माणूस असा अंधभक्तीच्या दिशेने ढकलला जातो की तो आपली माणुसकीच विसरतो. कधी राष्ट्राच्या नावाने बांगलादेशने हे स्वतः भोगले; आणि आज धर्माच्या नावाने तोच अन्याय तो आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांवर करीत आहे..पण गोष्ट एवढ्यावरच थांबत नाही. राष्ट्रवादाची नशा दक्षिण आशियाई देशांत काहीशी अधिकच दिसते. इथे भूतकाळातून आणखी एक धडा घेता येईल, पण आपण तो घ्यायला तयार नाही. विसावे शतक रक्तपाताने भरलेले होते. दोन महायुद्धांत सुमारे दहा कोटी लोक मारले गेले. पण जे देश त्या युद्धांत एकमेकांचे रक्त सांडत होते, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आणि इटली हे ते देश. ते सगळे देश अवघ्या पन्नास वर्षांत आपापला राष्ट्रवाद मागे ठेवून एकत्र आले. आज जर्मनी आणि ब्रिटन, किंवा ब्रिटन आणि फ्रान्स यांच्यात युद्ध होईल, अशी कल्पनाही करणे कठीण आहे. पण युरोपने कोट्यवधी जीव गमावून जो धडा शिकला, तो आपणही मोठ्या रक्तपातानंतरच शिकणार आहोत का? कारण दक्षिण आशिया विविध स्वरूपाच्या तणावांच्या काठावर बसलेला दिसतो. या देशांतील अल्पसंख्याकांना बहुसंख्याकांच्या अत्याचारांना सामोरे जावे लागत आहे. श्रीलंकेत हजारो तमिळ मारले गेले; पाकिस्तान आणि बांगलादेशात हिंदूंची अवस्था भयावह आहे. भारतात, स्वातंत्र्यलढ्यात विकसित झालेल्या सामुदायिकरीत्या सहजीवनाचे राष्ट्रीयतेचे संस्कार आजही तुलनेने बळकट असल्याने अल्पसंख्याकांना आतापर्यंत समान अधिकार मिळत आले आहेत. तरीही गेल्या काही वर्षांत भारतीय समाज व राजकारणाचे जे सांप्रदायिकीकरण झाले आहे, त्याने इथेही अल्पसंख्याकांना असुरक्षित केले आहे. राजकारणाची भाषा त्यांना पूर्णपणे कडेला ढकलणारी ठरते आहे..पुन्हा बांगलादेशाकडे वळू या. फार दिवसांपूर्वी नाही, तो देश आपल्या वेगवान आर्थिक प्रगतीसाठी ओळखला जात होता. विकासाच्या निकषांवर त्याची कामगिरी चांगली होती आणि प्रति व्यक्ती उत्पन्नात तो भारतापेक्षाही पुढे होता. पण आजचा बांगलादेश जणू अचानक आपली ती झळाळी गमावून बसला आहे. गेल्या वर्षी तिथल्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरोधात विद्यार्थ्यांचे जे आंदोलन झाले, त्याचा फायदा घेऊन आता अशा शक्ती आपली मुळे रोवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, ज्यांना एक कट्टर देशच भावतो. दुर्दैवाने, याची किंमतही बांगलादेशलाच मोजावी लागणार आहे. अति धार्मिक आणि राष्ट्रवादी आग्रहांनी पछाडलेल्या देशांत त्याचे नागरिकच सर्वाधिक त्रास भोगतात. नकळत ते अशा मोहक जाळ्यात अडकत जातात, ज्यात त्यांचे जगणे अधिकाधिक कठीण होत जाते; आणि जितके जगणे कठीण होते, तितकाच समोरचा ‘शत्रू’ अधिक स्पष्टपणे जाणवू लागतो. कविगुरु रवींद्रनाथ टागोर म्हणाले होते, की राष्ट्रवाद हा माणसाने निर्माण केलेला सर्वांत शक्तिशाली ‘अॅनेस्थेशिया’ आहे. बांगलादेशात हा अॅनेस्थेशिया धर्माचे हातमोजे घालून लोकांना दिला जात आहे. यामध्ये प्रश्न असा आहे, की बांगलादेश या परिस्थितीतून बाहेर कसा पडणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 