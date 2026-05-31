Premium|Indian theatre & film journey : ...आणि वडिलांनी सिनेमाची सीडी आणली

डॉ. मिलिंद शिंदे अभिनय आत असतो… त्यासाठी असं शिकायची गरज नाही….असे अनेक जण ठामपणे सांगतात. मग तो आत कुठे असतो असं विचारलं की तो आतला पत्ता सांगता येत नाही. प्रशिक्षित नट तो पत्ता पिनकोड सकट सांगू शकतो, की 'आत' म्हणजे नक्की कुठे…नटरंग सिनेमाच्या सेटवर जेव्हा पोहोचलो तेव्ही ही चर्चा सुरू होती.'यातून पंच येईल का…? की हे अतिशय फालतू वाटेल… दर्जा हवा…' इ. चर्चा चालू होती.'नटरंग' सिनेमातल्या बतावणीसाठी चित्रित होणाऱ्या एका दृश्याची ती तालीम चालू होती. दिग्दर्शक रवी जाधव, अतुल कुलकर्णी आणि प्रामुख्याने नंदू चौगुले हे नट त्या तालमीचा भाग होते. माझा पहिलाच दिवस होता. माझ्या सीनला अजून वेळ होता, तेव्हा मी ही तालीम पाहत होतो. बराच वेळ तालीम चालू होती. दर वेळेस नवीन पद्धतीनं काही गोष्टी नव्यानं येत होत्या. म्हणजे मागची तालीम आणि आत्ता झालेली तालीम यात तफावत होती. सिनेमा आहे… होता… तेव्हा असं रँडम जाणं शक्य नव्हतं. काही तरी फिक्स करावं लागणार होतं… पण ही बतावणी होती… बतावणी उत्स्फूर्त असणं तीचं खास वैशिष्ट्य… बतावणी या तमाशातल्या कलाकाराची ती खासियतच… ती जितकी ताजी, जितकी जिवंत तितकी बतावणी फुलते, सजते… त्यामुळे रवीला निर्णय द्यायचा होता. फिक्स करायचं की शूट करायचं, पुढचं पुढे पाहू… मग अतुलनं मध्यममार्ग काढला, की आपण आणखी काही तालमी करू आणि त्यातलं जे बेस्ट आहे ते ठेवू आणि त्याचं कॅप्सुल हा आपले सीन असेल… यावर एकमत झालं. तालमी झाल्या आणि त्यातलं जे जे उत्तम, पूरक, सर्वसमावेशक होतं, पोषक होतं, गंमत आणणारं होतं ते ठेवलं. त्याचं झालं चित्रीकरण. तो सीन सिनेमात आहे..इथे एक मुद्दा आहे. नाटक-सिनेमाचा विद्यार्थी म्हणून मी गोष्टी न्याहाळत होतो. अतुल सोडला तर बाकीचे उत्स्फूर्त (स्पॉन्टेनियस) तर असं राहता येईल किंवा अतुल नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एन.एस.डी.) मधून आलेला आणि बाकीचे गुरुकुल पद्धतीने शिकलेले. अर्थात अतुलकडे उत्स्फूर्तपणा नाही अशातला भाग नाही… त्याच्या पात्राची ती गरज निकड होती आणि सगळ्यात वरिष्ठही तोच होता… नटरंग सिनेमाचा नायक होता.नंदू चौगुले आणि अतुलचा संस्कार वेगळा, ॲप्रोच वेगळा. अतुल शिस्तप्रिय तर नंदू बेफाम नट. नंदूला बांधल्यासारखं होई, पण माध्यमांतर जमायला हवं. याचं निश्चित भान अतुलला होतं. इथं आणखी एक वाद आहेच. एन.एस.डी. वाले आणि नॉन एन.एस.डी.वाले.अभिनय का असा शिकून येतो काय…? ते असं रक्तात असावं लागतं. जन्मदत्त असतं ते… निसर्गदत्त… असा एक वर्ग आणि काही जण एन.एस.डी., ललित कला, मुंबई विद्यापीठातून नाट्यकलेच्या पदव्या घेऊन आलेले… पण एन.एस.डी. ही शीर्षस्थ संस्था… सर्वोच्च… यावर दुमत नाही. नसावं. एन.एस.डी.ला नाकारणारा… त्याची चेष्टा करणारा.. तिथून शिकून आलेल्यांना हिणवणारा एक मोठा वर्ग मुंबईत वास करतो.‘हे आले बघा एन.एस.डी.वाले…’‘तुम्ही तर काय बाबा एन.एस.डी.वाले…’‘ तुम्हाला तर काय सगळं येत असणार…’‘तुम्ही तर काय अल्काझीच…’असे एक ना अनेक टोमणे एन.एस.डी.तून शिकून आलेल्यांना त्या ‘वास’ करणाऱ्या लोकांकडून ऐकावे लागतात. का राग आहे शिक्षणाचा? का आहे ही असूया…? आपण शिकला नाहीत तर आम्ही कधी म्हणतो का, की का नाही शिकलात एन.एस.डी.मध्ये…?मग आम्ही शिकलो ललितमध्ये तर काय आहे अडचण?ज्ञानाची भीती वाटते का…?मुंबई - पुणे वगळता छोट्याशा, लहानशा गावातून मुलं-मुली थेट येऊन म्हणू शकत नाहीत की मी नट आहे… मी अभिनेत्री आहे.. त्यांना ट्रेनिंगचाच आधार घ्यावा लागतो. तेव्हा त्यांना कुठं उभं करतात… की ‘हा बुवा ट्रेंड’ आहे. नाट्य प्रशिक्षणाची - सिने प्रशिक्षणाची थट्टा करणारा एक सरासरी अभिनय करणारा एक मोठा वर्ग आहे…कुठल्याही शिक्षणाची टर उडवणे ठीक नव्हे. पण हे सरासरी वर्गातले लोक करतात…अभिनय आत असतो… त्यासाठी असं शिकायची गरज नाही….मग तो आत कुठे असतो असं विचारलं, की तो आतला पत्ता सांगता येत नाही.प्रशिक्षित नट तो पत्ता पिनकोड सकट सांगू शकतो. की ‘आत’ म्हणजे नक्की कुठे…?मी स्वत: एन.एस.डी.मधून धडे घेतले आहेत, पण मी तरीही प्रशिक्षणाचा पुरस्कर्ता नाहीये. आपण कुणाकडे पाहून, राहून शिकू शकतो… पण टर उडवणं किती योग्य आहे…?‘आम्ही नाही बाबा कुठल्या एन.एस.डी.-फिनेस्डी मध्ये शिकलो आम्ही बाईंकडे (विजया मेहता) शिकलो. विजयाजी कुणाकडे शिकल्या…? इब्राहिम अल काझींकडे. ज्यांनी एन.एस.डी. साकारली. आता काय बोलाल ?नाकारणं पोषक नसावं काय…?अतुल एक बहुआयामी चतुरस्र नट आहे, हे सर्वश्रुत आहेच…‘नटरंग’ सिनेमातला एक प्रसंग ज्यात मी त्याच्यावर अनैसर्गिक अत्याचार करतो… तो प्रसंग अतुलनं रवीला सांगून अतिशय संयतपणे घडवून आणला. त्यात कुठल्याही प्रकारचा बटबटीतपणा न आणता त्या प्रसंगातली दाहकता प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचली. अभ्यास असलेले नट असले की ती सिनेमाची जमेची बाजू….‘नटरंग’ सिनेमा झी टीव्हीनं जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवला. कर्णोपकर्णी सिनेमाचं नाव झालं गाणयांनी धुमाकूळ घातला.जसंजसा सिनेमा लोकांपर्यंत पोहोचत होत, तसतशी गाणी सर्वदूर पोहोचत होती… ओठांवर नाचत होती…प्रवासादरम्यान टोल नाक्यावर लोक ओरडून सांगत तुमच्या पिक्चरमधलं गाणं लावलंय. मग आवाज वाढवून ऐकवत.सिनेमा चालला की सगळं चालतं…या सिनेमातला एक संवाद माझ्या आईला खूप आवडतो. तेवढ्यासाठी… त्या सीनसाठी ही तो सिनेमा पुन्हा पुन्हा पाहते. एका प्रसंगात तमाशा कलावंताचं अधिवेशन सुरू असताना वादावादी होते आणि एक जण मला म्हणतो… ‘माने साहेब, आग तुम्ही लावलीय…’ मला का कुणास ठाऊक हे अपूर्ण वाटलं… मी रवीला विचारलं. पुढे मी ‘इजवू की आमीच…’ असं म्हणू का? रवीनं होकार भरला. मग तो संवाद झाला.'माने साहेब आग तुम्ही लावलीय… ''इजवू की आमीच…' - मीथोडी कशीदाकारी बाकी काय…सिनेमाचा प्रीमियर थाटामाटात फन रिपब्लिक मुंबई इथं पार पडला… सिनेक्षेत्रातले सगळे... मान्यवर हजर होते.सोनाली कुलकर्णी अतुलला वाचायला शिकवते. त्या प्रसंगाला प्रेक्षकांनी दिलेली दाद अजूनही रुंजी घालते… तसंच सिनेमा संपल्यावर सगळी मंडळी आपापल्या खुर्च्यांमधून उठत असताना… कृष्णा घोटकर आणि विजय चव्हाण (सुलोचना चव्हाण यांचे चिरंजीव) यांनी वाजवलेल्या ढोलकीच्या तोड्यानं पुन्हा सगळ्यांना आसनस्थ व्हायला भाग पाडलं… साडेपाच ते सहा मिनिटे संपूर्ण थिएटर त्या दोघांना ऐकत होतं….त्यानंतर झालेला टाळ्यांचा गजर अविस्मरणीय… कृष्णा घोटकर आणि विजय चव्हाण यांना महाराष्ट्राचे 'थिरकवा' म्हणतात.नटरंग सिनेमानं, त्याच्या गाण्यानं महाराष्ट्र खूश झाला. त्या वेळी माझ्या पासपोर्टचं नूतनीकरण करायचं होतं. तेव्हा पोलीस स्टेशनला जाऊन हजेरी देऊन पासपोर्ट घेऊन जाणे सक्तीचे असे. माझा पासपोर्ट आल्याचा फोन मला संबंधित पोलीस स्टेशनमधून आला… तो घ्यायला मी त्या ठाण्यात गेलो… बरं पोलीस स्टेशन ही जागा अशी आहे की तुम्ही त्या वातावरणात गेलात तिथले विविध चेहरे पाहिले की उदास व्हायला होतं… मी साहेबांची वाट पाहत होतो. ते आले त्यांनी मला त्यांच्या केबिनमध्ये बोलावलं..'चहा घेता?''नको…''घ्या हो…'चहा आला.'ह्यांचं काय आहे…?''पासपोर्ट रिन्युव्हल.''बघा यांचं काही क्रिमिनल रेकॉर्ड आहे का…?'त्या संबंधित कर्मचाऱ्यानं पाहिलं… त्यानं त्या साहेबांना काही तरी सांगितलं…साहेब म्हणाले, 'तुम्हाला पासपोर्ट देता येणार नाही.''का…? 'तुमचं क्रिमिनल रेकॉर्ड आहे.अत्याचार केला आहे तुम्ही.''सर… मी…?''हो.आणि महिलेवर नाही…. अतुल कुलकर्णीवर…'असं म्हणून ते स्वत:च हसले.मी विसावलो.माझ्या वडिलांचा सिनेमा-नाटक या गोष्टीवरचा राग माझ्या सगळ्या मित्रांना ठाऊक होताच.एक दिवस ते म्हणाले,'नटरंगच्या गाण्याची सीडी घेऊन ये आपल्याला… 'अर्थात श्रेय अजय-अतुललाच…. 