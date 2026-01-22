प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Study Room : माहितीचा अधिकार, लोकशाहीचा खरा आधार; पारदर्शक कारभारासाठी नागरिकांचे प्रभावी शस्त्र!

RTI Act 2005 : माहितीचा अधिकार कायदा (२००५) प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणून लोकशाही मजबूत करतो. गोपनीयता आणि माहितीचा अधिकार यामध्ये नैतिक संतुलन राखल्यास भ्रष्टाचाराला आळा बसून सामाजिक न्याय आणि सर्वसामान्यांचे सक्षमीकरण साध्य होते.
RTI Act 2005

RTI Act 2005

esakal

स्टडीरूम
Updated on

अभिजित मोदे

माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ हा भारतातील एक महत्त्वाचा कायदा आहे. तो नागरिकांना सार्वजनिक माहिती मिळवण्याचा अधिकार देतो. नैतिकदृष्ट्या, हा अधिकार सत्यनिष्ठा आणि जबाबदारी वाढवतो. सरकारी यंत्रणांना नागरिकांसमोर उत्तरदायी बनवतो. यामुळे लोकशाही मजबूत होते आणि सामाजिक न्याय साध्य होतो.

या कायद्याने माहिती लपवणे कठीण झाले आहे. नागरिक आता प्रश्न विचारू शकतात आणि उत्तर मागू शकतात. नैतिक पातळीवर, हा अधिकार सशक्तीकरणाचे साधन आहे. तो सामान्य माणसाला सत्तेच्या विरोधात बोलण्याची ताकद देतो. परंतु, काही मर्यादा आहेत ज्यामुळे नैतिक प्रश्न निर्माण होतात.

Loading content, please wait...
Justice
Corruption
Democracy
RTI

Related Stories

No stories found.