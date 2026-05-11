Premium|Drone warfare & geopolitics : ड्रोनचे अस्त्र आणि महासत्तांची माघार; आधुनिक युद्धतंत्रातील बदलांचा भारतावर काय होणार परिणाम?

भूषण ओक - bhushanoke@hotmail.comअमेरिका, इस्राईल आणि इराण यांच्यातील संघर्षाने केवळ भू-राजकारणच ढवळून काढले नाही, तर आधुनिक युद्धाचे स्वरूपही आमूलाग्र बदलून टाकले. याचे पडसाद जागतिक अर्थव्यवस्थेवर उमटू लागले आहेत आणि त्याचा फटका भारतासारख्या आयात-आधारित देशांनाही बसण्याची शक्यता आहे; पण या संघर्षात सर्वांत जास्त लक्ष वेधून घेतले ते एका नव्या ‘शस्त्राने’- ड्रोनने. कमी खर्चात प्रचंड नुकसान करण्याची क्षमता असलेल्या या तंत्रज्ञानाने युद्धाचे समीकरणच बदलून टाकले आहे.अमेरिका, इस्राईल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे तेल वाहतुकीची नाडी असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी जवळजवळ बंद आहे आणि त्याचबरोबर इराणच्या प्रतिहल्ल्यांमुळे आखाती देशांच्या, विशेषतः कतारच्या रास लफान येथील नैसर्गिक वायू प्रक्रिया संयंत्रांचे, बरेच नुकसान झाले आहे. या घडामोडींचा तेलाच्या किमतींवर आणि पर्यायाने जागतिक अर्थव्यवस्थेवर गंभीर आणि दीर्घकाळ टिकणारा परिणाम होण्याची शक्यता वाढत चालली आहे. भारत तेल, नैसर्गिक वायू आणि एलपीजीसाठी आखाती देशांवर खूप प्रमाणात अवलंबून असल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ही चिंतेची बाब आहे. अमेरिकेच्या प्रचंड हवाई सामर्थ्यापुढे इराण लवकरच भुईसपाट होईल, असे प्रारंभी वाटले होते. पण, आक्रमणाला चोख प्रत्युत्तर देऊन इराण केवळ टिकून राहिला नाही, तर अमेरिकेच्या आखाती मित्र देशांमध्ये बरेच नुकसान घडवून आणण्यात आणि होर्मुझची नाडी आवळण्यातही तो यशस्वी झाला आणि शेवटी अमेरिकेला वाटाघाटींच्या मार्फत यशस्वी माघार घेणे भाग पडले. ही किमया घडवून आणली आहे ड्रोनच्या अनोख्या युद्धतंत्राने. हे युद्धतंत्र आता खूप चर्चेत आले आले, तरी २०२३ मध्ये हौती दहशतवाद्यांनी लाल समुद्रात व्यापाराची नाकेबंदी करण्यासाठी समुद्री आणि हवाई ड्रोन वापरले तेव्हाच याची सुरवात झाली. हेच ते प्रसिद्ध रेड सी संकट. त्यानंतर २०२५ मध्ये युक्रेनने अत्यंत स्वस्त म्हणजे काही हजार डॉलर किमतीचे ड्रोन वापरून रशियन लढाऊ विमानांचे सात अब्ज डॉलरचे नुकसान घडवून आणले. .भारताचे माजी वायुसेनाप्रमुख प्रदीप नाईक यांची माहिती! नेत्यांच्या सुरक्षा बदलण्याची वेळ, यापुढील युद्धे पूर्वीसारखी नसतील; चीनबद्दल हवी पुरेशी तयारी, वाचा....भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरमध्येही ड्रोनचा वापर भरपूर प्रमाणात झाला होता. आत्ताच्या युद्धात इराणनेही ड्रोन वापरून यूएई, कुवेत, सौदी अरेबिया या देशांमध्ये बरेच नुकसान घडवून आणले आहे. कुवेत विमानतळ तर अजूनही बंदच आहे. या बदललेल्या युद्धतंत्रामुळे आगामी काळातील कोणत्याही युद्धात ड्रोन अधिकाधिक महत्त्वाची भूमिका बजावतील, यात मुळीच शंका नाही. या क्षेत्राची प्रगतीही फार वेगाने होत आहे.म्हणूनच हे तंत्रज्ञान, याचे आर्थिक गणित आणि या क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांबद्दल जाणून घेणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे आहे. हे तंत्रज्ञान लष्करी कारवायांसाठी जास्त महत्त्वाचे असले, तरी आज शेतीपासून ते चित्रपटनिर्मितीपर्यंत सर्वच क्षेत्रांत महत्त्वाचे ठरत आहे.ड्रोनचे विविध प्रकारड्रोनच्या रचनेनुसार आणि त्यांच्या हवेतील हालचालींनुसार त्यांचे मुख्य चार गट पडतात-मल्टि-रोटर ड्रोन : हे सर्वसामान्यपणे आढळणारे ड्रोन आहेत. यामध्ये हेलिकॉप्टरसारखे पंखे असतात. हे पंखे तीन, चार, सहा किंवा आठही असू शकतात. हे ड्रोन एकाच जागेवरून सरळ वर उडू शकतात आणि हवेत एकाच जागी स्थिरही राहू शकतात. हे छोट्या जागांमध्ये निरीक्षणासाठी उत्तम काम करतात. यांची बॅटरी क्षमता २० ते ४५ मिनिटेच असते त्यामुळे ते लांब पल्ल्यासाठी वापरता येत नाहीत.फिक्स्ड-विंग ड्रोन : हे लहान विमानासारखे दिसतात, अत्यंत ऊर्जा-कार्यक्षम असतात आणि सलग १६ ते २४ तास उडू शकतात. हे प्रामुख्याने सीमा सुरक्षा आणि मोठ्या नकाशांच्या सर्वेक्षणासाठी वापरले जातात. मात्र, यांना उडवण्यासाठी आणि उतरवण्यासाठी धावपट्टीची गरज असते.हायब्रिड व्हीटीओएल ड्रोन : हे हेलिकॉप्टरसारखे सरळ वर उडतात आणि हवेत ठराविक उंचीवर गेल्यावर विमानासारखा वेग घेतात. हे खूप अंतरही कापू शकतात. दुर्गम डोंगराळ भागात औषधे पोचविण्यासाठी यांचा वापर सर्वाधिक होतो. ड्रोनच्या उडण्याच्या उंचीच्या क्षमतेनुसारही त्यांची एचएएलई (हाय अल्टिटयूड लॉन्ग एंड्यूरन्स- ३०,००० फुटांच्या वर) आणि एमएएलई (१०,०००-३०,००० फूट) असे वर्गीकरण आहे.लष्करी ड्रोन : आजमितीस जगात उत्पादित होणाऱ्या ड्रोनपैकी जवळजवळ अर्धे लष्करी उपयोगासाठी वापरले जातात. खूप कमी खर्चात शत्रूचे कितीतरी पटींनी मोठे नुकसान करण्याची ड्रोनची क्षमता युद्धात फार महत्त्वाची ठरते. आकडे बघायचे झाले, तर एका लॉयटरिंग म्युनिशनची किंमत २० हजार ते एक लाख डॉलर असू शकते. असा एक ड्रोन यापेक्षा १५० पट महाग असलेला १.५ कोटी डॉलर किमतीचा रणगाडा, १००० पट किमतीचे लढाऊ विमान किंवा २०,००० पट किमतीचे लढाऊ जहाज नष्ट करू शकते..लष्करी उपयोगानुसार प्रकारटेहळणी आणि पाहणी (आयएसआर) ड्रोन : यांना आकाशातील डोळे अशीही उपमा आहे. या ड्रोनमध्ये शक्तिशाली कॅमेरे, थर्मल सेन्सर आणि रडार बसवलेले असतात; ज्यायोगे शत्रूच्या हालचाली आणि भौगोलिक स्थिती दिसते. अमेरिकेकडे ग्लोबल हॉक, इस्रायलकडे हर्मिस ही आयएसआर ड्रोन आहेत. भारताचे तापस हे आयएसआर ड्रोन अपयशी ठरल्याने तो प्रकल्प बंद झाला आहे; पण आता आयडियाफोर्ज कंपनी भारतात नेत्रा-५ हे ड्रोन बनवते.यूसीएव्ही (अनमॅन्ड कॉम्बॅट एरियल व्हेइकल्स) : हे ड्रोन बॉम्ब, क्षेपणास्त्रे अशा शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज असतात आणि शत्रूच्या सीमेत उच्च मूल्यांच्या आणि महत्त्वाच्या लक्ष्यांना भेदण्यासाठी वापरले जातात. आखाती देशांच्या रिफायनरी, मॉल आणि विमानतळांवर हल्ले करण्यासाठी इराणने हेच ड्रोन वापरले. अमेरिकेचे एमक्यू-९ रीपर हेही याप्रकारचे ड्रोन आहे.लॉयटरिंग म्युनिशन्स : यांना कामिकाझे किंवा आत्मघाती ड्रोन असेही म्हणतात. या ड्रोनमध्ये स्फोटके भरलेली असतात आणि हे गरजेनुसार कमी किंवा जास्त उंचीवर घुटमळत राहतात. लक्ष्य निश्चित झाले, की हे सरळ लक्ष्यावर जाऊन आदळतात आणि लक्ष्य नष्ट करतात. हे ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र यांच्या मधला प्रकार आहे.स्वार्म ड्रोन : जेव्हा ५० ते १०० ड्रोन एकाच वेळी एका थव्याप्रमाणे हल्ला करतात, त्याला स्वॉर्म म्हणतात. शत्रूची क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली एकाच वेळी इतक्या लक्ष्यांना मारू शकत नाही, ज्यामुळे हे ड्रोन अत्यंत यशस्वी ठरतात किंवा मोठ्या भूभागांची पाहणीही करू शकतात.नॅनो ड्रोन : हे तळहातावर मावण्याच्या आकाराचे ड्रोन २० किमी प्रतितास वेगाने उडू शकतात आणि दोन किमीवरून चित्रे आणि व्हिडिओ पाठवू शकतात. जमिनीवरच्या सैनिकी लढाईत हे उपयोगी आहेत. ब्लॅक हॉर्नेट ड्रोन हे या प्रकारचे ड्रोन आहेत.इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर (ईडब्ल्यू) ड्रोन : हे ड्रोन शत्रूचे दूरसंचारण, रडार किंवा जीपीएस सिग्नल जॅम करण्यासाठी वापरतात किंवा शत्रूने जॅम केलेल्या वातावरणातही ते स्वतः काम करू शकतात. भारतात आयडियाफोर्ज या कंपनीने विकसित केलेले नेत्रा-५ हे आयएसआर ड्रोन इलेक्ट्रोनिक जॅमिंग वातावरणातही काम करू शकणारे ड्रोन आहे.मालवाहू ड्रोन : सियाचीनसारख्या दुर्गम भागात रसद, दारूगोळा आणि वैद्यकीय सामान पोचविण्यासाठी हे ड्रोन वापरात येतात. प्रत्यक्ष युद्धात समोरच्या फळीला रसद पोचविण्यासाठीही यांचा उपयोग होतो. भारतातील पारस डिफेन्स या कंपनीने इस्राईलच्या हेवेन ड्रोन्स या कंपनीबरोबर असे ड्रोन भारतात बनविण्यासाठी संयुक्त उपक्रम स्थापित केला आहे.टार्गेट ड्रोन : लष्कराला युद्धाचा सराव करण्यासाठी ड्रोनचा लक्ष्यभेदसुद्धा आवश्यक आहे. यासाठी टार्गेट ड्रोन बनवले जातात, जे सरावासाठी वापरले जातात. हे नष्ट होण्यासाठीच बनवलेले असल्याने अत्यंत स्वस्त प्रकारचे असतात. भारतात ॲनॅड्रोन नावाची कंपनी हे ड्रोन बनवते..ड्रोनचे तांत्रिक भाग आणि कार्यपद्धतीड्रोनच्या अचूक कार्यपद्धतीमागे अनेक गुंतागुंतीचे घटक असतात:१. फ्रेम : हा ड्रोनचा सांगाडा असतो. यात ‘कार्बन फायबर’ आणि ‘मॅग्नेशियम अलॉय’चा वापर केला जातो.२. उड्डाण नियंत्रक : हा ड्रोनचा ‘मेंदू’ आहे. यात ‘एआय’ वापरून ड्रोनचा समतोल राखला जातो.३. मोटर : या मोटरना ब्रश नसतात, ज्यामुळे त्या दीर्घकाळ चालतात आणि कमी उष्णता निर्माण करतात.४. बॅटरी : लिथियम पॉलिमर बॅटरी उच्च ऊर्जा घनता देते, ज्यामुळे ड्रोनला हवेत झेप घेण्यासाठी आवश्यक शक्ती मिळते.५. सेन्सर : अचूक स्थान निश्चित करण्यासाठी जीपीएस, जमिनीचा त्रिमित नकाशा बनवण्यासाठी एलआयडीएआर, ड्रोनचा वेग आणि दिशा मोजण्यासाठी आयएमआर हे सेन्सर ड्रोनमध्ये असतात.६. गिंबल : हा कॅमेराला आधार देणारा भाग आहे. ड्रोन हवेत कितीही हलला, तरी गिंबल कॅमेराला स्थिर ठेवतो, ज्यामुळे स्पष्ट चित्रीकरण मिळते.उद्योगांमधील क्रांतिकारी वापरजागतिक स्तरावर ड्रोनचा वापर अजूनही लष्करात जवळजवळ ५० टक्के असला, तरी यांचा वापर अनेक बाकी क्षेत्रांमध्ये वाढत्या प्रमाणात सुरू झाला आहे.स्मार्ट शेती : ड्रोनद्वारे कीटकनाशकांची फवारणी केल्याने ७० टक्के पाण्याची आणि ३० टक्के औषधांची बचत होऊ शकते; तसेच पिकांवरील रोगांचे निदान मल्टी-स्पेक्ट्रल कॅमेऱ्याद्वारे केले जाते. भारतात गरुडा एरोस्पेस ही कंपनी या क्षेत्रात काम करते.खाणकाम : खाणीत किती उत्खनन झाले आहे, याचे मोजमाप करण्यासाठी पूर्वी अनेक दिवस लागायचे. ड्रोन केवळ काही मिनिटांत घनफळ विश्लेषण करून अचूक आकडेवारी देतो.वाहतूक आणि पुरवठा : औषधे आणि रक्ताच्या पिशव्या दुर्गम भागात पोचविण्यासाठी भारताने ड्रोन कॉरिडॉर विकसित केले आहेत. येत्या काही वर्षांमध्ये जगभरात वस्तूंची डिलिव्हरी ड्रोनमार्फत होऊ लागली तर आश्चर्य वाटू नये.पायाभूत सुविधा : उंच पूल, चिमणी, पवनचक्क्या किंवा विजेच्या तारांची तपासणी करण्यासाठी माणसांना वर चढण्याची गरज उरलेली नाही. ड्रोन या सर्व भागांचे हाय-डेफिनिशन चित्रीकरण करून दोष शोधू शकतो. याशिवाय मीडिया, करमणूक आणि सुरक्षा क्षेत्रातही यांचा उपयोग आहेच..Premium|Green Energy Strategic Necessity : होर्मुझ सामुद्रधुनी संकटानंतर भारताला धडा: जीवाश्म इंधनावरील परावलंबित्व उघडे पडले, हरित ऊर्जेला तातडीची सामरिक गरज.जागतिक स्तरावरील आघाडीचे देशजागतिक नागरी ड्रोन मार्केटवर चीनचे ८० टक्के वर्चस्व आहे, तर लष्करी आणि स्वॉर्म तंत्रज्ञानात अमेरिका अव्वल आहे. त्यांच्याकडे सॅटेलाईट कंट्रोल ड्रोनची मोठी फौज आहे. अत्याधुनिक सेन्सर आणि हेरगिरी ड्रोनमध्ये इस्रायल जगाचा गुरू मानला जातो. भारताने आपले सुरुवातीचे सर्व ड्रोन इस्राईलकडूनच घेतले होते. तुर्कस्तानसुद्धा या क्षेत्रात खूप पुढे आहे. याशिवाय जर्मनी, नॉर्वे आणि युक्रेन हेही देश यात आघाडीवर आहेत. भारत आता केवळ आयातदार राहिलेला नाही. भारतात आता ड्रोन उद्योगाला भरपूर प्रोत्साहन मिळते आहे.क्षेत्राची उलाढाल १५ हजार कोटींची!हे क्षेत्र १५ हजार कोटी रुपयांचे म्हणजे सध्या फार मोठे नसले, तरी यात येत्या काही वर्षांमध्ये प्रचंड प्रमाणात म्हणजे ३०-५० टक्के चक्रवाढ अपेक्षित आहे. या क्षेत्रात शेवटी कोणत्या कंपन्या बाजी मारतील, हे आता सांगता येणार नाही आणि यातील काही कंपन्यांचे आर्थिक आकडे पाहिले, तर असे लक्षात येईल, की यातील बऱ्याच कंपन्या पूर्णतः ड्रोनच्या व्यवसायात नसून, हा त्यांच्या अनेक व्यवसाय विभागांपैकी एक आहे. भारत फोर्ज, सोलर इंडस्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या कंपन्या या प्रकारात मोडतात. आयडियाफोर्ज ही या क्षेत्रातील एक सर्वांत जुनी कंपनी आहे आणि २००७ पासून ड्रोन बनवते आहे; पण तिने गेल्या पाच वर्षांमध्ये दोन वर्षे तोटा दाखवला आहे. कारण व्यवसाय ऑर्डरवर अवलंबून आहे आणि विकास आणि संशोधनावर खर्च कायमच करावा लागतो. बाकी बऱ्याच कंपन्यांचे मूल्यांकन फार जास्त आहे. हा व्यवसाय अजूनही सरकारच्या लष्करी ऑर्डरवर खूपसा अवलंबून आहे. या सर्व कारणांमुळे गुंतवणूकदारांनी या क्षेत्रातील ऑर्डर आणि इतर घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून त्यानुसार गुंतवणुकीचे निर्णय घेणे गरजेचे आहे.निष्कर्ष काय?ड्रोन तंत्रज्ञान हे भारताला जागतिक महासत्ता बनवण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे. शेतीपासून संरक्षणापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात या तंत्रज्ञानाने स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे. भारतीय स्टार्ट-अपची वाढती संख्या आणि सरकारचे पूरक धोरण यामुळे या क्षेत्रात भरीव वाढ नक्कीच दिसेल आणि गुंतवणूकदारांसाठी उत्तम संधी समोर येतील.(डिस्क्लेमर : हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.)(लेखक शेअर बाजाराचे अनुभवी अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९७१२९६०७३५).आघाडीच्या भारतीय कंपन्याभारतीय कंपन्या आता 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत ड्रोनचे सर्व भाग भारतात बनविण्यावर भर देत आहेत. त्यातील प्रमुख कंपन्या पुढीलप्रमाणे आहेत-आयडियाफोर्ज ही या क्षेत्रातील सर्वांत जुनी कंपनी आहे, जे मुख्यतः आयएसआर ड्रोन बनवते.पारस डिफेन्स (आयएसआर, कृषी अँटी ड्रोन्स)गरुडा एरोस्पेस (कृषी आणि फवारणी)न्यूस्पेस रिसर्च (सौर उर्जेवर चालणारे हाय अल्टिटयूड आयएसआर ड्रोन्स आणि स्वार्म ड्रोन्स- ९०० कोटी ऑर्डरबुक)ॲस्ट्रा मायक्रोवेव्ह (ईडब्ल्यू ड्रोन)झेन टेक्नॉलॉजीज (अँटी ड्रोन)ॲक्सिसकेड्स (आयएसआर)ॲनॅड्रोन (टार्गेट ड्रोन)सोलर इंडस्ट्रीज (लॉयटरिंग म्युनिशन्स, ईडब्ल्यू ड्रोन)राफे एमफिब्र (मालवाहू ड्रोन)झेन टेक्नॉलॉजीज (अँटीड्रोन प्रणाली)भारत फोर्ज (आयएसआर ड्रोन)अशा बऱ्याच कंपन्या या क्षेत्रात आहेत. त्याचबरोबर डाटा पॅटर्न्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स याही कंपन्या इलेक्ट्रॉनिक्स, एव्हियॉनिक्स पुरवतात. 