Premium|Governor's veto power : महामहिमांची मनमानी

डॉ. मोतीलाल चंदनशिवे -राज्यशास्त्राचे अभ्यासक न्यायालयीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे लोकशाही कार्यपद्धतीवर प्रभाव पडतो, हे बोम्मई खटल्याची परिणामकारकता स्पष्टपणे दाखवून देते. यामुळे राज्यपाल व केंद्र सरकारच्या मनमानी वर्तनाला चाप बसला. राज्यपालांना विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा घालून देण्याचा निर्णय स्वायत्ततेशी सुसंगत होता. पण तो न्यायालयाने फिरवला. तमिळनाडू विधानसभेचे बहुचर्चित विधेयक अखेर राष्ट्रपतींनी, म्हणजेच केंद्र सरकारने, मंजूर न करताच राज्य सरकारकडे परत पाठवले. हे विधेयक नामंजूर करताना केंद्र सरकारने कसलेही कारण दिले नाही. सदर विधेयकाद्वारे राज्यातील विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूनियुक्तीचे अधिकार राज्य सरकारला मिळणार होते. गुजरातमध्ये विद्यापीठ कुलगुरुनियुक्तीचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. परंतु केंद्राने हे अधिकार तमिळनाडूसाठी मात्र नाकारले. हे विधेयक राज्यपालांनी रोखून धरल्यामुळे हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. त्यावर न्यायालयाने अभूतपूर्व निर्णय देऊन तितकेच अभूतपूर्व घूमजाव केले होते. न्यायालयाने आपलाच आधीचा निर्णय फिरवल्याचे परिणाम काय होतात, हे या घटनेने दाखवून दिले आहे. .विरोधी पक्षाच्या सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी राज्यपालाच्या इतर अधिकारांचा गैरवापर केला जातो. ताजी घटना म्हणजे परवा केरळच्या राज्यपालांनी सरकारने लिहून दिलेल्या भाषणातील काही मुद्दे परस्पर वगळले, तर तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी सलग चौथ्या वर्षी विधानसभा अधिवेशनात अभिभाषण करण्यास नकार देत सभात्याग केला. विशेष म्हणजे असे प्रकार फक्त विरोधी पक्षांची सत्ता असणा-या राज्यांमध्ये घडतात, हे लक्षात घ्यावे लागते.सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या एप्रिलमध्ये राज्यपालांस राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी एक महिन्याची मुदत घालून दिली होती. तसेच राज्यपालाने राष्ट्रपतीकडे एखादे विधेयक मंजुरीसाठी पाठवले असल्यास राष्ट्रपतीने सदर विधेयकावर तीन महिन्यात निर्णय घ्यावा, अशी कालमर्यादा घालून दिली होती. तसेच विधेयक नामंजूर केल्यास तसे लेखी कारण देण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर केंद्र सरकारने नाराजीचा सूर आळवला आणि राष्ट्रपतीमार्फत न्यायालयास १४ प्रश्न विचारले. या संदर्भातील प्रश्नांना उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपला आधीचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे राज्यांनी संमत केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी आता राज्यपाल व राष्ट्रपतीवर पूर्वीप्रमाणे निश्चित कालावधीचे बंधन नसेल..Premium|Study Room : तामिळनाडू गव्हर्नर प्रकरण; सर्वोच्च न्यायालयाचा राष्ट्रपतींना सल्ला .राष्ट्रपतींनी म्हणजेच केंद्र सरकारने विचारलेल्या १४ प्रश्नांपैकी १३ प्रश्नांवर न्यायालयाने उत्तर दिले. यापैकी कलम २०० व २०१ अंतर्गत राज्य विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयीन आदेशांद्वारे राज्यपाल व राष्ट्रपती यांना कालमर्यादा घालता येते का, या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी देताना न्यायालयाने एप्रिल महिन्यात याविषयी घालून दिलेली कालमर्यादा रद्द केली. याची कारणीमीमांसादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. कलम २०० मध्ये राज्यपालाने राज्य विधेयकावर ‘शक्य तितक्या लवकर’ निर्णय घ्यावा, अशी शब्दरचना केली आहे. या लवचिक शब्दरचनेचा दाखला देत राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा आखून देणे अयोग्य ठरेल, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. राज्यघटना निर्मितीच्यावेळी राज्यपालाच्या तरतुदी सुनिश्चित होत असताना राज्यपालाच्या भूमिकेबाबत कठोर नियम लागू न करण्याची घटनाकारांची भूमिका होती. अशा औपचारिक पदाच्या भूमिकेसंदर्भात लोकशाही मूल्याधारित परंपरा विकसित होतील, अशी अपेक्षा सर्वांना होती. परंतु वेळोवेळी सत्तेत असणाऱ्या राजकीय पक्षांनी राज्यपालपदाबाबत कसल्याही लोकशाही परंपरा विकसित होऊ दिल्या नाहीत. त्यामुळे विधेयकांवर निर्णय घेण्यात जाणीवपूर्वक विलंब करण्याच्या राज्यपालाच्या भूमिकेमुळे संघराज्य तत्त्वावर आघात होतो. अशावेळी घटनेच्या मूलभूत संरचनेचा संरक्षक म्हणून कार्यरत असणाऱ्या न्यायपालिकेने राज्यपालांसाठी कालमर्यादा आखून दिली. हे योग्यच होते. परंतु डिसेंबरमध्ये न्यायपालिकेने आपलाच निर्णय रद्द करताना घटनेतील ‘लवचिक’ शब्दरचनेचा दाखला दिला आहे. परंतु जेव्हा न्यायालयाने ही कालमर्यादा आखून दिली, तेव्हा न्यायालयाने या शब्दरचनेचा विचार केला नाही का? कालमर्यादेचा निर्णय रद्द करताना न्यायालयाने 'घटनेचा संरक्षक' या आपल्या जबाबदारीला 'लवचिक' बनवले आहे की काय, अशी शंका येते..निकालाचे परिणामन्यायालयाने कालमर्यादा रद्द केल्याने राज्यपालाच्या या अधिकाराबाबत पुन्हा एकदा 'जैसे थे' स्थिती निर्माण झाली आहे. विरोधी पक्षाचे सरकार असणाऱ्या राज्यातील कायदानिर्मिती प्रक्रियेत खोडा घालण्याची राज्यपालाची भूमिका कायम राहण्याची शक्यता आहे. आणि आता तर राज्यपालांना विधेयकावर निर्णय घेण्यास कितीही विलंब लावण्याची मुभा न्यायालयानेच दिली आहे. त्यामुळे विधेयक अडवून ठेवण्यासाठी राज्यघटनेत असणाऱ्या पळवाटेचे रूपांतर हमरस्त्यात होणार आहे. आपल्या निकालात न्यायालय असेही म्हणते, की राज्यपालाने एखादे विधेयक 'दीर्घकाळ' प्रलंबित ठेवल्यास न्यायालय राज्यपालाला त्यांचे कार्य 'वाजवी' कालावधीत पार पाडण्यासाठी आदेश देऊ शकते. परंतु न्यायालयाने 'दीर्घकाळ' या शब्दाचा अर्थ सांगितला नाही. दीर्घकाळाचा अर्थ सबंधित न्यायाधीशाच्या 'विवेका'वर ठरणार आहे. एखाद्या न्यायाधीशास सहा महिने दीर्घकाळ वाटू शकतात, तर एखाद्यास सहा वर्षे. शिवाय राज्यपालाने 'वाजवी' कालावधीत निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिल्यास 'वाजवी' म्हणजे नेमका किती कालावधी, याबाबतदेखील अस्पष्टता कायम आहे. याचा अर्थ असा, की जेव्हा राज्यपाल अशी अडवणूक करतील, तेव्हा राज्य सरकारांना पुन्हा एकदा न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागणार आहे. जेव्हा न्यायालय झोपेचे सोंग घेणाऱ्या राज्यपालांना हलवून जागे करतील, तेव्हा महामहिम संबंधित विधेयकावर निर्णय घेण्याचे थोर उपकार करतील..बोम्मई खटल्याचा विसरआतापर्यंत राज्यपालपद हे प्रामुख्याने कलम ३५६च्या गैरवापरामुळे वादग्रस्त ठरले आहे. कलम ३५६ नुसार, राज्यपालाने एखाद्या राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा मोडकळीस आल्याचा अहवाल केंद्र सरकारला पाठवल्यास केंद्र सरकार तेथील राज्य सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लावते. घटनात्मक यंत्रणा 'मोडकळीस' येणे या शब्दाचा हवा तसा अर्थ लावून राज्यपाल व केंद्र सरकारने आपले राजकीय हेतू साध्य विरोधी पक्षाची सरकारे बरखास्त करण्यासाठी या कलमाचा वापर केला. बोम्मई खटल्याचा निकाल देताना १९९४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३५६ च्या वापराबाबत काही अटी घातल्या. तसेच कोणत्या परिस्थितीमध्ये कलम ३५६चा वापर योग्य ठरेल आणि अयोग्य ठरेल, यासाठी 'सरकारिया आयोगा'ने केलेल्या शिफारशींचा संदर्भ दिला. न्यायालयाच्या अटी व ३५६ च्या योग्य व अयोग्य वापराच्या मार्गदर्शक संदर्भामुळे कलम ३५६ च्या गैरवापरामध्ये लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून येते. १९९४ पूर्वी राज्य सरकार बरखास्त करण्यासाठी कलम ३५६ चा स्वैर वापर होत असे. १९५२ ते १९९४ दरम्यान तब्बल ९५ वेळा या कलमाचा वापर करून विविध राज्यांमधील सरकारे बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली. परंतु १९९४ मध्ये बोम्मई खटल्याचा निकाल आल्यानंतर कलम ३५६ च्या अनिर्बंध वापराला मोठा चाप बसला. १९९४ ते २०१४ दरम्यान फक्त १८ वेळा या कलमाचा वापर झाला. तर २०१४ नंतर आजतागायत फक्त चार वेळा या कलमाचा वापर करण्यात आला. या चारपैकी दोन राष्ट्रपती राजवटी वैध होत्या. न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे हा आळा बसला. विधेयक रोखण्यासाठी न्यायालयाने कालमर्यादा लागू केली होती. परंतु न्यायालयानेच निर्णय फिरवला. न्यायालयाच्या घुमजावामुळे तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. बोम्मई खटल्यातील आपल्या निर्णयाच्या परिणामकारकतेकडे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते..आता विधेयकावर निर्णय घेण्यास कालमर्यादेचे बंधन नसल्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यपाल विधेयकांवर निर्णय घेण्यास विलंब करणार. पुन्हा एकदा राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेणार. तिथे खटला किती काळ चालणार, हेही माहीत नाही. राज्याच्या कायदेनिर्मितीच्या स्वायत्ततेत घट होईल. 'राज्यपालाने अडवले, न्यायालयाने अव्हेरले' अशी काहीशी अवस्था विरोधी पक्षाच्या सरकारची होणार आहे. मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विरोधी पक्षाच्या सरकारची अडवणूक करण्यासाठी तेथील महामहिमांना मोकळे रान मिळाले आहे.. 