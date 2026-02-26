Premium|Development vs Environment : भाष्य: विकासाच्या वाटचालीतील पेच

डॉ. अजित कानिटकर, आर्थिक, सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासककेवळ नफ्या-तोट्याच्या आर्थिक गणितापलीकडे जाऊन उद्योग व्यवसायांची वृद्धी होतानाच पर्यावरणाचे जतन कसे होईल, हे पाहण्याची अवघड कसरत करतच वाटचाल करावी लागणार आहे. या पेचाचे स्वरूप विशद करणारा लेख.'विकास का विनाश’ हा आता फक्त आता शालेय निबंधाचा विषय राहिला नसून तो तुमच्या-आमच्या रोजच्या जगण्याचा व चिंतेचा विषय झाला आहे. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याबद्दलचा एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. निर्णयाचा विषय होता की, एका उद्योग समूहाने पंजाबमधील संगरूर येथील सिमेंटउत्पादन कारखान्यासाठी मिळालेल्या जमीन वापराच्या परवानगीमध्ये काही फेरफार करण्याची नवी सवलत ‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ने दिली होती. अशी सवलत देऊन या कारखान्याच्या जवळच असलेल्या नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे दिलेली सवलत रद्द करावी, अशी दाद न्यायालयाकडे मागितली गेली..Premium|Maharashtra Politics: भाजपचे महापालिकांवर वर्चस्व: महाराष्ट्राच्या शहरीकरणाला नवा आयाम.विशेष म्हणजे ९३ वर्षाचे एक शेतकरी, परिसरातील अन्य नागरिक व एक शाळा यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. हा कारखाना तेथे असल्यामुळे व त्यातून होणाऱ्या प्रदूषण व अन्य उपद्रवामुळे तेथील नागरिकांच्या आरोग्यावर आणि पर्यायाने जगण्यावरच आघात होत होता. त्यामुळेच जगण्याचा हक्क महत्त्वाचा का उद्योग- व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे अशा पेचामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘‘जगण्याचा हक्क हा राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांमध्ये सर्वात महत्त्वाचा हक्क आहे. त्याच्यापुढे उद्योगामुळे होणारा आर्थिक विकास हा जरी महत्त्वाचा असला तरी तो अमर्याद व बेमुर्वत नाही,’’ असे स्वच्छ प्रतिपादन करून नागरिकांच्या वतीने त्यांच्या स्वच्छ हवा, शुद्ध पाणी व प्रदूषणरहित वातावरण या मूलभूत जगण्याच्या हक्कालाच पूर्णपणे अनुमोदन दिले. विकास हे एकमेव उद्दिष्ट असू शकत नाही व त्या बदल्यात बाकी सर्व उद्दिष्ट दुय्यम असा विचार अयोग्य आहे, असेही न्यायपीठाने सुनावले आहे. न्यायालयाचा ६३ पानाचा निर्णय अभ्यासकांना आंतरजालावर उपलब्ध आहेच.भौतिक विकास व जगण्याचा हक्क सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा अशासाठी आहे की आर्थिक प्रगती, विकासाचे नवीन पायाभूत प्रकल्प, भव्य इमारती-धरणे एकीकडे व त्यामुळे जल- जंगल जमीन- सामायिक कुरणे यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होतो अशी परिस्थिती दुसरीकडे. अशा वेळी दोन पर्यायात कोणत्या बाजूस महत्त्व द्यायचे याबद्दल धोरणकर्त्यामध्ये संभ्रमाची स्थिती नक्कीच उत्पन होते. एकीकडे आपल्या देशात गेले अनेक वर्षे मोठे प्रकल्प उभारले जात आहेत. सहा-आठ पदरी राष्ट्रीय महामार्ग, नवीन बंदरांच्या शृंखला ज्या ‘सागरमाला’ या नावाने ओळखल्या जातात. अणुऊर्जेसारखे कार्यक्रम, समृद्धी महामार्गासारखे व बुलेट ट्रेनसारखे मोठी शहरे जोडणारे रस्ते व रेल्वे, गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात स्टीलचा अजस्त्र उद्योग, अगदी महासागरात कार निकोबार बेट समूहात कोट्यवधी रुपयांचा सैन्यदलाचा नवीन विकासप्रकल्प …ही यादी पानभर तरी वाढेल. अशा विविध मूलभूत व पायाभूत सुविधांचे जाळे देशभर पसरत असताना अशा प्रकल्पांच्या निमित्ताने होणारे पर्यावरणाचे अपरिमित नुकसान याचा फायदा व तोटा गणित कसे मांडायचे हा मोठा पेच आहे..Premium| Municipal elections Maharashtra: पैशांचा महापूर आणि मतचोरीचा धोका, विजय वडेट्टीवारांचे गंभीर आरोप.मोठी बंदरे तयार करत असताना त्या समुद्राच्या आजूबाजूला असलेल्या पारंपारिक मच्छिमार समाजाचे व मासेमारीवर अवलंबून असलेल्या अनेक छोट्या छोट्या समुदायांच्या जीवनाचे व उपजीविकेचे काय करायचे? लोखंड बॉक्साईट यांच्या भूगर्भातील साठ्यावर डोळा ठेवून जेव्हा शेकडो मालवाहू ट्रक नागपूर-गडचिरोली रस्त्यांवर या खनिज संपत्तीचा उपसा व त्याची वाहतूक करत राहतात, त्याचवेळेस या जंगलांमधील राहणाऱ्या शेकडो आदिवासी कुटुंबांची पारंपारिक जगण्याची साधने जवळपास नामशेष होतात, त्याचे काय करायचे?शंभर वर्षांपूर्वीचे ब्रिटिश काळात बांधलेले मुळशी धरण व त्यानंतर स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वीस वर्षात बांधलेले कोयना नगरचे मोठे धरण या दोन्ही धरणांमधील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन अजूनही रखडलेलेच आहे, हे भीषण वास्तव नाकारता येत नाही. विमानतळासाठी जेव्हा शेकडो एकर जमीन संपादित केली जाते, तेव्हा त्या जमिनीवर अवलंबून असलेले छोटे व मध्यम शेतकरी यांना काहीतरी भरपाई देऊन त्यांची बोळवण केली जाते. तथापि त्या सर्व समुदायाचे जे सामाजिक व सांस्कृतिक विस्थापन होते, ते या भरपाईतून कधीच पुरेसे भरून येत नाही. क्षणभर कल्पना करा कि नरिमन पॉईंट व कोरेगाव पार्क येथे नवीन विकास प्रकल्प आल्याने तेथील १००० कुटुंबांना साताराजवळील माण तालुक्यात किंवा बीड तालुक्यात पुनर्वसनासाठी जमीन दिली तर कसे होईल?.निकालपत्रातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अशा उद्योग विकासाच्या व प्रगतीच्या चक्रामध्ये भरडले जाणाऱ्या सर्वसामान्य माणसाच्या आरोग्याचा. मध्य प्रदेश व देशभरात अनेक ठिकाणी सिमेंट उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांच्या आजूबाजूला राहणाऱ्या नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले. प्रदूषित हवा, त्यातून त्यांना भोगावे लागलेले श्वसनाचे गंभीर आजार, ही परिस्थिती गंभीर आहे. अशा प्रकारच्या उद्योगव्यवसायातून एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाचे (जीडीपी) आकडे, परकी चलन, शासनाच्या तिजोरीमध्ये कराच्या रूपाने मिळणारी भरघोस वाढ हे सुखावह परिणाम दिसत असले तरी या विकासाच्या रस्त्यावर चालताना होणारी पर्यावरण व नागरिकांची अपरिमित हानी ही सहजासहजी लक्षात येत नाही. समन्यायी विकासाची गरज याचा अर्थ आपल्या देशाने मध्ययुगीन काळातच राहायचे का? विकासाची आधुनिक परिभाषा स्वीकारून नवीन उद्योग व्यवसाय सुरूच करायचे नाहीत का? मोठे कारखाने, बंदरे, विमानतळ, उद्योग आपल्या देशात नकोत का? असाही प्रश्न अशा चर्चांमध्ये विचारला जाऊ शकतो. विकास आणि विनाश यामध्ये एक व शून्य, हे किंवा ते, असे साधे सोपे द्वैत आता राहिलेले नाही. .विकासाची व प्रगतीची कास धरत असताना त्यात पर्यावरण व आजूबाजूच्या समाजाचा ऱ्हास व विनाश होणार नाही, त्यांनाही त्या विकासाच्या व प्रगतीच्या वाटेमध्ये प्रत्येक पायरीत सहभागी कसे करून घेता येईल, असा विचार सुरुवातीपासूनच करणे अत्यावश्यक ठरते. असा विचार करणे म्हणजे विकासविरोध नव्हे. उलट हा विकास समन्यायी असेल. एखाद्या विकासप् 