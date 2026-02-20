Premium|UGC Equality Regulatio : ‘यूजीसी’च्या समता नियमावलीलाच ‘ब्रेक’!

जयदीप पाठकजी शिक्षण संस्था व विद्यापीठाच्या स्तरावरील जातीजातींमधील संघर्षाचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी सर्वांना समान वागणूक मिळायला हवी, असा आग्रह धरून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने त्यासाठीची नियमावली जारी केली. मात्र, ही नियमावली खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी अडचणीची ठरेल, असा आरोप करून उत्तरेतील राज्यांनी आक्षेप घेतला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या नियमावलीला स्थगिती दिली. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत...’ असं वाक्य अगदी शालेय स्तरापासून आपल्याकडे प्रतिज्ञेतून शिकवले जाते. मात्र, सर्व जाती-धर्माचे नागरिक आपले खरेच बांधव आहेत, अशी समाजधारणा देशाच्या सर्व राज्यांमध्ये, सर्व नागरिकांमध्ये आणि विशेषतः नव्या पिढीच्या मनात आहे का, हा प्रश्न सातत्याने निर्माण व्हावा, अशी आपली परिस्थिती आहे. सामाजिक समतेचा मुद्दा गेल्या काही आठवड्यांपासून चर्चेत आहे, तो विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नव्या नियमांच्या निमित्ताने. जातीय विद्वेषातून अनेक शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांमध्ये वादाचे आणि संघर्षाचे अनेक प्रसंग गेल्या काही वर्षांमध्ये घडले आहेत. हैदराबादच्या केंद्रीय विद्यापीठातील विद्यार्थी रोहित वेमुला आणि मुंबईतील वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची विद्यार्थिनी डॉ. पायल तडवी यांच्या आत्महत्या या जातीय भेदभावामुळे झाल्याचा आरोप झाला. स्वातंत्र्यानंतर देशातील जातिभेद, धर्मभेद संपतील, त्यासाठी देशातील शिक्षण संस्था प्रयत्न करतील, अशी अपेक्षा करण्यात आली होती. मात्र, त्याच शिक्षण संस्थांमध्ये जातीच्या, धर्माच्या आधारावर भिंती उभ्या राहिल्या आणि आता तर त्यावरून झालेल्या अन्यायाचे निराकरण करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची वेळ आली आहे. ‘आपण सारे भारतीय आहोत,’ हा भाव रुजविण्यासाठीचा प्रयत्न करण्याचे प्रयत्न खूप झाले. मात्र, हा भारतीयत्वाचा मुद्दा आगामी पिढीला सक्षम करणाऱ्या विद्यापीठे, शिक्षणसंस्थांमध्येच का रुजला नसेल, तिथे ‘खुल्या’ विरुद्ध ‘राखीव’वाले असा संघर्ष का धुमसत असेल, हा खरे तर स्वतंत्र असा अभ्यासाचा विषय आहे. .Premium| Prataprao Pawar: 'सकाळ'सोबतची ४० वर्षांची वाटचाल; प्रतापराव पवार यांचा नजरेतून... .जातीय भेदभावाच्या घटनादेशभरातील शिक्षणसंस्थांमध्ये सन २०१९ ते २०२४ या कालावधीत जातीय भेदभाव होत असल्याच्या १०६० तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. जातीय भेदभावाचे उलट रूपही अनेकदा दिसते. जातीय भेदभाव केल्याची तक्रार करण्याच्या धमक्या खुल्या गटातील प्राध्यापक, सहाध्यायींना दिल्या जातात. विद्यार्थ्यांमधील किरकोळ भांडणाचे स्वरूप जातीय संघर्षापर्यंत जाऊन पोहोचते. ‘यूजीसी’च्या नव्या धोरणाला या सद्यस्थितीची आणि शिक्षणसंस्थांमध्ये घडलेल्या काही दुर्दैवी घटनांची पार्श्वभूमी आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने शिक्षण संस्थांमधील जातीय असमानतेविरोधात लढाईसाठी नियमावली तयार केली होती. ‘यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्वॅलिटी इन हायर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन रेग्युलेशन २०१२’ हे उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये भेदभाव रोखण्यासाठी आणि समान संधी सुनिश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आले होते. या नियमांतर्गत प्रत्येक विद्यापीठ/महाविद्यालयात भेदभाव विरोधी अधिकाऱ्याची नियुक्ती आणि समान संधी कक्ष स्थापन करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये, विशेषतः ‘एससी’, ‘एसटी’ विद्यार्थ्यांविरुद्ध होणारा जातीय भेदभाव, लिंग, धर्म, अपंगत्व किंवा जन्मस्थानावर आधारित भेदभाव रोखण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे, नियमावलीत समाविष्ट होते. संस्थांमध्ये सर्वांना समान संधी मिळवून देण्यासाठी हा कक्ष स्थापन करणे बंधनकारक होते. एखाद्या विद्यार्थ्याला भेदभावाचा सामना करावा लागला, तर तो संस्थेतील अधिकाऱ्याकडे लेखी तक्रार करू शकत होता, याशिवाय तक्रार मिळाल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत तिचे निराकरण करणे आवश्यक होते. एखादा शिक्षक, कर्मचारी किंवा विद्यार्थी दोषी आढळल्यास, विद्यापीठाच्या नियमांनुसार कठोर कारवाईची शिफारस करण्याचे अधिकार होते. अर्थात अशी नियमावली असूनही जातीय संघर्षाची अनेक प्रकरणे देशात घडली आणि त्यातील ‘वेमुला’ आणि ‘पडवी’ प्रकरणात विद्यार्थ्यांनी आपले जीवन संपविले. या दोन्ही घटनांनंतर दोघांच्या कुटुंबीयांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन याविरोधात आवाज उठवला. अखेर न्यायालयाने या सर्व घटनांवर नाराजी व्यक्त केली आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाला याबाबत नवीन नियमावली तयार करण्यास सांगितले..काय आहे नव्या नियमावलीत?विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ‘यूजीसी उच्च शिक्षण संस्थांमधील समतेच्या प्रोत्साहनासाठी नियम, २०२६’ जाहीर केले आहेत. ‘धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान, जात किंवा अपंगत्व यावर आधारित भेदभाव नष्ट करणे, विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अपंग व्यक्ती किंवा त्यांपैकी कोणावरही आणि उच्च शिक्षण संस्थांमधील सर्व भागधारकांमध्ये पूर्ण समानतेला व समावेशाला प्रोत्साहन देणे,’ हा यामागचा उद्देश असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. हे नियम २०१२ मधील नियमांची जागा घेतील. नवीन नियम सर्व उच्च शिक्षण संस्थांसाठी लागू होतील आणि भेदभावाशी संबंधित तक्रारी निवारणासाठी रचना व पद्धत ठरवतील. हे नियम लागू करण्यासाठी ‘समानता संधी’ केंद्राची स्थापना केली जाईल. हे केंद्र दुर्बल गटांशी संबंधित धोरणांची अंमलबजावणी पाहील, जिल्हा प्रशासन व पोलिसांशी समन्वय साधेल आणि गरज पडल्यास कायदेशीर मदत पुरवेल. यात संस्थेतील पाच प्राध्यापक असतील. यासाठी कोणत्याही वर्गाचे आरक्षण नाही. याशिवाय समानता समितीची स्थापना करण्यात येईल. समानता संधी केंद्रांतर्गत १० सदस्यांची समिती असेल. या समितीत पाच सदस्य आरक्षित गटांमधून असणे बंधनकारक आहे. (ओबीसी, अपंग, एससी, एसटी आणि महिला) तक्रार आल्यानंतर २४ तासांत बैठक घेऊन १५ दिवसांत अहवाल द्यावा लागेल. समितीच्या प्रमुखाला सात दिवसांत कारवाई करावी लागेल. याशिवाय प्रत्येक शिक्षणसंस्थांमध्ये ‘समानता पथक’ कार्यरत राहील. हे पथक शिक्षणसंस्था, विद्यापीठाच्या कॅम्पसवर फिरून भेदभाव टाळतील. ते फिरते राहतील आणि संवेदनशील ठिकाणी वारंवार भेट देतील. संस्थांकडे २४ तासांची हेल्पलाइन असेल. समानतेसाठी दूत नियुक्त केले जातील..Premium | UGC Equity Rules: संरक्षण की गोंधळ? नवे नियम वादाच्या भोवऱ्यात का अडकले?.आक्षेप कशावरून?विद्यापीठ अनुदान आयोगाने १३ जानेवारीला जातीय भेदभावांवर उपाय करण्यासाठी जाहीर केलेल्या नव्या नियमांनंतर सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. जातीय भेदावर तोडग्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या समितीत खुल्या गटामधील सदस्याचा समावेश नाही. जुन्या नियमांत इतर मागासवर्गीय असा उल्लेख नव्हता. नवीन नियमांत ‘ओबीसी’ असा स्पष्ट उल्लेख आहे. नियमांच्या मसुद्यात ‘खोटी तक्रार’ केल्यास दंडाची तरतूद होती. अंतिम नियमांत ती काढून टाकली आहे. ‘खोटी तक्रार’ केल्यास शिक्षा नाही, या प्रकारामुळे गैरवापर होण्याची शक्यता असून, त्यासाठीच विरोध होत आहे. या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. मृत्युंजय तिवारी, वकील विनीत जिंदाल आणि राहुल दिवाण यांनी या नियमांना आक्षेप घेणारी याचिका दाखल केली. त्यांच्या मते नियमात जातिभेदाची व्याख्या म्हणजे केवळ अनुसुचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांविरुद्धचा भेदभाव अशी मर्यादित केली आहे. जातिभेदाची व्याप्ती केवळ आरक्षित प्रवर्गापुरती मर्यादित ठेवून, ‘यूजीसी’ने सामान्य किंवा अनारक्षित प्रवर्गातील व्यक्तींना संस्थात्मक संरक्षण आणि तक्रार निवारणापासून वंचित ठेवले आहे. न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकार आणि ‘यूजीसी’ला नोटीस बजावली असून, या नियमावलीचा कायदेतज्ज्ञांकडून पुनर्विचार केला जावा व त्यासंदर्भातील उत्तर १९ मार्चंपर्यंत द्यावे, असे म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या स्थगितीने २०२६ ची ‘यूजीसी’ नियमावली स्थगित राहील आणि २०१२ ची नियमावली लागू राहणार आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमल्ल्या बागची यांच्या पीठाने या प्रकरणावर तोंडी टिप्पणी करताना या प्रकरणात हस्तक्षेप केला नाही, तर त्याचे समाजावर घातक परिणाम होतील आणि समाजात फूट पडेल असे मत दिले; तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये भारताची एकता हा आदर्श प्रतिबिंबित होणे आवश्यक आहे, असेही स्पष्टपणे म्हटले. यानंतर 'यूजीसी' समानता नियमावलीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. सुनावणीत न्यायालयाने 'यूजीसी'च्या नियमावलीतील काही बाबींवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शैक्षणिक संस्थांमधील 'रॅगिंग'चा नियमावलीत स्वतंत्रपणे उल्लेख किंवा उपाय का नाही अशी विचारणा पीठाने केली. बहुतेकदा छळ हा कनिष्ठ-वरिष्ठ नात्यातूनही होतो, मग केवळ जातिआधारित भेदभावावरच लक्ध केंद्रित का करण्यात आले, असा सवाल पीठाने केला. न्यायालयाने प्रादेशिक भेदभावाचा काल्पनिक संदर्भ देऊन एक प्रश्न उपस्थित केला. दक्षिण भारतातील विद्यार्थ्याला उत्तर भारतातील संस्थेत अपमानास किंवा दुजाभावाला सामोरे जावे लागल्यास विद्यमान नियमावली प्रभावी ठरेल का, असा प्रश्न पीठाने उपस्थित केला. शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातीच्या आधारावरच नव्हे, तर सामाजिक, प्रादेशिक आणि संस्थात्मक पातळ्यांवरही छळ होतो, आणि नियमावली तयार करताना या वास्तवाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. जातिविरहित समाजाच्या दिशेने जे काही साध्य झाले आहे, त्यातून आपण मागे जात आहोत का, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. हे मुद्देही अतिशय महत्त्वाचे आहेत. केवळ जातीच्या नव्हे तर प्रांत, धर्म, लिंग या आधारावर केल्या जाणाऱ्या असमानतेवरही नवी नियमावली असणे आवश्यक होते. मात्र, नव्या नियमावलीत हे झालेले नाही. शैक्षणिक संस्थांमध्ये समता प्रस्थापित करण्यासाठी या संस्थांना 'समता समिती' स्थापन करण्यास बंधनकारक केले होते. या समित्यांमध्ये इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दिव्यांग व्यक्ती आणि महिलांचा समावेश करणे अनिवार्य होते. मात्र, तसे झालेले दिसत नाही..टोकदार आणि नेमके नियम हवेतनव्या नियमावलीत काही तरतुदी कडक करण्यात आल्या आहेत, तर काही बदललेल्या तरतुदी अन्यायकारक आहेत, अशी चर्चा आहे. भेदभावाच्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. हे धोरण केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांपुरते मर्यादित न राहता, त्याची अंमलबजावणी न केल्यास संस्थांवर कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे. ते स्वागतार्ह पाऊल आहे, हे खरे असले तरीही दोन्ही बाजूंचे लोक त्यावर आक्षेप घेत आहेत. जातीय किंवा धार्मिक भेदभाव हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. त्यामुळे सामाजिक वंचित घटकांबरोबर आर्थिक वंचित घटकांची गणना करणे चुकीचे आहे, असा एक मतप्रवाह यानिमित्ताने पुढे आला आहे. प्रचंड स्पर्धा, गुणांसाठी आणि प्रवेशासाठी सुरू असलेली धडपड अशी एक वेगळी बाजूही या शिक्षण क्षेत्राची आहेच. वाढत्या धार्मिक, जातीय ध्रुवीकरणाचा मोठा लाभ राजकीय पक्ष घेतात, हा इतिहास सर्वश्रुत आहे. कॉलेजमधील विविध विद्यार्थी संघटना आणि त्यांची राजकीय विचारसरणी अशा भेदभावाला खतपाणी घालण्याचे काम करतात, असाही आक्षेप आहे. त्यामुळे 'यूजीसी'च्या समानता नियमांचे अधिक टोकदार आणि नेमके असणे आवश्यक असणार आहे. या नियमावलीला विरोध होण्यामागे समितीच्या एकतर्फी रचनेचे स्वरूप व संदिग्धता ही कारणे आहेत. या रचनेत खुल्या प्रवर्गाला प्रतिनिधित्व नाकारल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या समितीमध्ये नऊपैकी पाच सदस्य राखीव प्रवर्गातील असणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, त्याच वेळी उरलेल्या चार जागांवर खुल्या प्रवर्गाचे प्रतिनिधित्व अनिवार्य केलेले नाही. यामुळे ही समिती एकांगी होऊ शकते, असा दावा केला जात आहे. या रचनेमुळे महाविद्यालये, विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते, अशी भीती आहे. जातवास्तवाचे चटके बसण्यात गरिबी हादेखील एक महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे आपल्याला लक्षात येते. शिक्षण संस्थांत कोणत्याही मागासवर्गीय विद्यार्थ्यावर अन्याय होता कामा नये, याबाबत कोणाचेच दुमत नाही. मात्र, नव्या नियमांचा गैरवापर झाला, तर संबंधितांवर गुन्हेही दाखल व्हायला हवेत, ही मागणी आहे. त्यामुळे त्या अर्थाने सर्व घटकांना समान स्वरूपाचा न्याय देणारी नियमावली येत नाही, तोपर्यंत विद्यापीठ, शैक्षणिक स्तरावर असलेली ही धुसफूस थांबणार नाही, उलट दिवसेंदिवस हा संघर्ष आणखी तीव्र होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. 