Premium|Study Room : सुप्रीम कोर्टाचा इच्छामरणासंबंधीचा ऐतिहासिक निर्णय!

सुप्रीम कोर्टाने मार्च २०२६ मध्ये हरिश राणा विरुद्ध भारत संघ प्रकरणात पॅसिव्ह युथेनेशिया (निष्क्रिय इच्छामरण)ला परवानगी दिली. हा भारतातील पहिला असा व्यावहारिक निकाल आहे, ज्यात कृत्रिम जीवरक्षण उपचार काढण्यास मंजुरी देण्यात आली.इच्छामरण म्हणजे काय?पॅसिव्ह युथेनेशिया (निष्क्रिय इच्छामरण) म्हणजे अस्वस्थ रुग्णाला कृत्रिम उपचार बंद करून नैसर्गिक मृत्यू येऊ देणे. भारतात सक्रिय इच्छामरण बेकायदेशीर आहे, पण पॅसिव्ह युथेनेशिया (निष्क्रिय इच्छामरण) हा कलम २१ अंतर्गत सन्मानाने जगण्याच्या हक्काचा भाग आहे. हा निकाल रुग्णाच्या हितासाठी आणि कुटुंबाच्या भावनांचा विचार करतो. अनेक वर्षांच्या न्यायालयीन मार्गदर्शनानंतर हा पहिला व्यवहारिक निर्णय आहे..Premium|Bonded Labour Act : वेठबिगारीच्या कायद्याची पहिली अंमलबजावणी; श्रमजीवी संघटनेचा ऐतिहासिक लढा.हरिश राणा प्रकरणाची पार्श्वभूमीहरिश राणा हे उत्तर प्रदेशातील ३२ वर्षीय तरुण आहेत. २०१३ मध्ये ते बाल्कनीवरून पडले आणि गंभीर डोक्याला इजा होऊन ते १३ वर्षांपासून पर्सिस्टंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट (पीव्हीएस) मध्ये आहेत. त्यांना पूर्णपणे लकवा झाला असून स्वतःची काळजी घेता येत नाही. कुटुंबाने २०२४ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात अर्ज केला, पण तो फेटाळण्यात आला. नंतर सुप्रीम कोर्टात गेले.न्यायमूर्ती जे. बी. परदीवाला आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने दोन वैद्यकीय मंडळांची नियुक्ती केली. दोन्ही मंडळांनी सांगितले की रिकव्हरीची शक्यता नाही. त्यानुसार कोर्टाने उपचार काढण्यास मंजुरी दिली. हा निर्णय रुग्णाच्या 'बेस्ट इंटरेस्ट' सिद्धांतावर आधारित आहे.निष्क्रिय इच्छामरणची व्याख्या आणि प्रकारयुथेनेशिया म्हणजे असह्य वेदना असलेल्या रुग्णाचे जीवन संपवणे. पॅसिव्ह युथेनेशियात व्हेंटिलेटर किंवा फीडिंग ट्यूब सारखे उपचार बंद केले जातात, ज्यामुळे नैसर्गिक मृत्यू होतो. सक्रिय युथेनेशियात विषारी इंजेक्शन दिले जाते, जे भारतात हत्या म्हणून बेकायदेशीर आहे.भारतात पॅसिव्ह युथेनेशिया कायदेशीर आहे, पण कठोर नियमांसह. हे रुग्णाच्या सन्मानासाठी आहे, जेव्हा उपचार फायद्याचे नसतात.कायदेशीर प्रक्रिया कशी असते?पॅसिव्ह युथेनेशियासाठी प्राथमिक आणि दुय्यम वैद्यकीय मंडळ नेमले जाते. ते रुग्णाची स्थिती तपासतात आणि रिकव्हरी नसल्याचे सांगतात. कुटुंबाची संमती आवश्यक आहे. २०२३ च्या सुधारणेनुसार उच्च न्यायालयाची गरज कमी झाली आहे. उपचार काढल्यानंतर पॅलिएटिव्ह काळजी दिली जाते, ज्यात वेदना कमी करण्यासाठी औषधे दिली जातात. सर्व कागदपत्रे जपली जातात..कलम २१ आणि इच्छामरणकलम २१ अंतर्गत जीवनाचा हक्क सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे. कॉमन कॉज विरुद्ध भारत संघ (२०१८) मध्ये हे स्पष्ट झाले. २०२३ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे सुधारित करण्यात आली. हा निर्णय त्या तत्त्वांचा पहिला व्यावहारिक वापर आहे. 'बेस्ट इंटरेस्ट' सिद्धांत लागू होतो, ज्यात वैद्यकीय आणि गैर-वैद्यकीय घटक विचारात घेतले जातात.पूर्वीचे महत्त्वाचे निकालपॅसिव्ह युथेनेशिया (निष्क्रिय इच्छामरण)च्या कायदेशीर प्रवासात अरुणा शानबॉग प्रकरण (२०११) हे पहिले महत्त्वाचे टप्पे होते, ज्यात बॉम्बे येथील नर्स असलेल्या अरुणा शानबॉग या ६२ वर्षीय रुग्णाच्या कृत्रिम उपचार बंद करण्यास सुप्रीम कोर्टाने पहिल्यांदा मान्यता दिली आणि पॅसिव्ह युथेनेशिया (निष्क्रिय इच्छामरण)ला घटनात्मक हक्क म्हणून मान्यता दिली, ज्यामुळे 'लिव्हिंग विल' ची संकल्पना प्रथम आली.नंतर कॉमन कॉज विरुद्ध भारत संघ (२०१८) प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने लिव्हिंग विलला अधिकृत मान्यता देऊन प्रक्रिया स्पष्ट केली आणि पॅसिव्ह युथेनेशिया (निष्क्रिय इच्छामरण)साठी मार्गदर्शक तत्त्वे दिली, ज्यात वैद्यकीय मंडळांची नियुक्ती आणि उच्च न्यायालयाची मंजुरी यांचा समावेश होता.याउलट गियन कौर विरुद्ध पंजाब राज्य (१९९६) प्रकरणात कोर्टाने सक्रिय युथेनेशिया आणि सहाय्यित आत्महत्येला नाकारले, कारण कलम २१ अंतर्गत जीवनाचा हक्क पवित्र आहे आणि त्याला हानी पोहोचवता येत नाही. २०२३ च्या निकालात प्रक्रिया सोपी करून उच्च न्यायालयाची सक्रिय भूमिका कमी केली गेली, आणि हरिश राणा प्रकरण हे या सर्व निकालांचा पहिला व्यावहारिक अंमल आहे, ज्याने चौकटीला प्रत्यक्ष रूप दिले..या निकालाचे महत्त्वसुप्रीम कोर्टाच्या हरिश राणा प्रकरणातील या निकालाने पॅसिव्ह युथेनेशियाच्या कायदेशीर चौकटीला प्रत्यक्ष आकार दिला असून, यापूर्वी केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे असलेल्या प्रक्रियेला व्यावहारिक अंमल करता आला, ज्यामुळे अस्वस्थ अवस्थेतील रुग्णांना कृत्रिम उपचारांपासून मुक्ती मिळून त्यांचा सन्मान राखला जाऊ शकतो आणि कुटुंबीयांना भावनिक व आर्थिक ओझ्यापासून दिलासा मिळू शकतो.कोर्टाने स्पष्टपणे संसदेला स्वतंत्र कायदा करण्याचे आवाहन केले आहे, ज्यामुळे भविष्यात अशा प्रकरणांसाठी एकसमान नियमावली तयार होईल आणि न्यायालयीन ताण कमी होईल, तसेच इतर रुग्णांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शन उपलब्ध होईल, ज्यामुळे वैद्यकीय संस्थांना निर्णय घेणे सोपे जाईल. यामुळे पॅलिएटिव्ह काळजीची गरज अधोरेखित झाली असून, वेदना कमी करण्यासाठी आणि सन्मानाने मृत्यू येऊ देण्यासाठीची सेवा देशभर मजबूत होण्यास चालना मिळेल, ज्याचा परिणाम रुग्णकेंद्रित वैद्यकीय धोरणांवर होईल.नैतिक आणि सामाजिक आयामसमर्थकांच्या मते हा निकाल रुग्णाच्या स्वायत्ततेचे आणि वैयक्तिक हक्कांचे रक्षण करतो, कारण व्यर्थ आणि त्रासदायक उपचार थांबवून संसाधने इतर रुग्णांसाठी उपलब्ध होतात, ज्यामुळे वैद्यकीय नैतिकतेच्या 'बेस्ट इंटरेस्ट' तत्त्वाला बळ मिळते. मात्र विरोधकांना, विशेषतः गरीब कुटुंबांमध्ये, आर्थिक दबावामुळे किंवा अपुरी वैद्यकीय सुविधांमुळे दुरुपयोगाची भीती वाटते, कारण भारतात पॅलिएटिव्ह काळजी अत्यल्प प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि यामुळे युथेनेशिया सोपा पर्याय म्हणून अवलंबला जाण्याची शक्यता आहे. सांस्कृतिकदृष्ट्या भारतीय समाजात जीवन हे पवित्र मानले जाते आणि मृत्यू नैसर्गिक असावा अशी श्रद्धा आहे, तरीही सन्मानाने जगण्याचा आणि मरता येण्याचा हक्क महत्त्वाचा असल्याने हा निकाल या दोन्ही बाजूंचे संतुलन साधतो, ज्यामुळे सामाजिक चर्चेला नवे वळण मिळते आणि कायद्याच्या माध्यमातून मार्गदर्शनाची अपेक्षा वाढते..जागतिक संदर्भनेदरलँड्स आणि बेल्जियममध्ये सक्रिय युथेनेशिया (रुग्णाच्या संमतीने डॉक्टराने जीवघेणे देणे) पूर्णपणे कायदेशीर आहे, तर कॅनडा आणि स्वित्झर्लंडमध्ये सहाय्यित आत्महत्या (रुग्णाला स्वतः जीव घेण्यासाठी साधने देणे) मान्य आहे; अमेरिकेच्या काही राज्यांत (जसे ओरेगॉन, कॅलिफोर्निया) 'मेडिकल अॅड इन डायिंग' अंतर्गत डॉक्टर सहाय्यित मृत्यू शक्य आहे, आणि जपानमध्ये अग्रिम निर्देश किंवा टर्मिनल अवस्थेत उपचार थांबवण्यास परवानगी आहे.पुढील आव्हाने आणि उपाय!सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर भारतात पॅसिव्ह युथेनेशिया (निष्क्रिय इच्छामरण)ला व्यावहारिक आधार मिळाला असला तरी अनेक आव्हाने भविष्यात उद्भवतील, जसे की स्पष्ट कायद्याचा अभाव, ज्यामुळे वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांत वेगळ्या पद्धती लागू होण्याची शक्यता आहे, आणि दुरुपयोग टाळण्यासाठी मजबूत निरीक्षण यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे, विशेषतः गरीब कुटुंबांमध्ये, जेथे आर्थिक दबावामुळे उपचार काढले जाण्याची भीती आहे. पॅलिएटिव्ह काळजीची सुविधा वाढवणे हे मोठे आव्हान आहे, कारण सध्या देशात फक्त अत्यल्प रुग्णांना ही सेवा मिळते, त्यामुळे युथेनेशियाचा वापर सोपा पर्याय म्हणून होण्याची शक्यता आहे, म्हणूनच डॉक्टरांना विशेष प्रशिक्षण देणे आणि रुग्णांच्या हिताचे रक्षण करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे आवश्यक आहे..कोर्टाने संसदेला एंड-ऑफ-लाइफ कायद्यासाठी आवाहन केले असून, उच्च न्यायालयांना प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, ज्यामुळे भविष्यात अधिक प्रकरणे येतील आणि हा निर्णय मानवीय दृष्टिकोनातून संवेदनशील ठरेल, पण कायद्याच्या अभावामुळे न्यायव्यवस्थेवर ताण येईल. एकंदरीत, हे आव्हाने सामोरे जाण्यासाठी सरकार, वैद्यकीय संस्था आणि सामाजिक संघटनांनी एकत्र येऊन पावले उचलावीत, जेणेकरून रुग्णांचा सन्मान राखला जाईल आणि युथेनेशियाचा सदुपयोग होईल.. 