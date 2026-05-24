Premium|Shaista Khan Invasion of Swarajya 1660 : जेव्हा स्वराज्यावर चालून आला १ लाखाचा सेनासागर! जाणून घ्या औरंगजेबाच्या 'मामा'ची क्रूर पार्श्वभूमी

अनिकेत यादव - इतिहास अभ्यासक छत्रपती शिवाजीराजे पन्हाळ्यात अडकले असताना उत्तरेकडून मुघलांचा एक लाखाचा सेनासागर स्वराज्यावर चाल करून आला. वारसाहक्काच्या रक्तरंजित संघर्षातून मोकळा होऊन सिंहासनारूढ होताच औरंगजेबाने शाहजादा मुअज्जमच्या जागी शायिस्ताखानास दख्खनचा सुभेदार नेमले आणि त्याला शिवाजीराजांच्या प्रदेशावर आक्रमण करण्यासाठी रवाना केले.शायिस्ताखानाची पार्श्वभूमी २२ नोव्हेंबर १६०५ रोजी जन्मलेल्या शायिस्ताखानाचे बादशाही तख्ताशी दोन पिढ्यांपासूनचे नातेसंबंध होते. शायिस्ताखान हा औरंगजेबाची आई मुमताज महल हिचा भाऊ असल्याने औरंगजेबाचा नात्याने तो ''मामा'' होता. त्याचे मूळ नाव मिर्झा अबू तालिब असे होते. जहांगीराने ‘शायिस्ताखान’, शाहजहानने ‘खानजहान’ आणि औरंगजेबाने ‘अमीर-उल उमरा’ ही पदवी देऊन त्याला गौरविले होते. खानजहान लोदीविरुद्ध; १६३०-३१ मध्ये निजामशाहीविरुद्ध; १६३५-३६ मध्ये शाहजीराजांविरुद्ध; १६५६ मध्ये कुत्बशाहीविरुद्ध अशा अनेक युद्धमोहिमांमध्ये त्याचा सहभाग होता. यापूर्वी त्याने बिहार, माळवा (तीनदा), गुजरात (दोनदा) आणि दख्खनचा सुभेदार म्हणूनही काम पाहिले होते. औरंगजेबाला गादी मिळवून देण्यात त्याचा मोठा सहभाग होता. औरंगजेबाच्या दख्खन सुभा जिंकण्याच्या स्वप्नपूर्तीसाठी अनुभवी शायिस्ताखानाला मोठ्या लवाजम्यासह पाठवण्यात आले होते.मुघली सैन्याचा लवाजमा शायिस्ताखानाच्या अधिपत्याखालील सैन्यात ७७००० घोडेस्वार, उत्कृष्ट पायदळ, हत्ती व विपुल सामुग्रीचा समावेश होता. या सैन्यतुकडीत ६८ हून अधिक मोठ्या सरदारांचा समावेश होता. त्यांपैकी २९ मुस्लिम तर ३९ हिंदू होते. यातील मुस्लिमांपैकी ५ तुर्की व उझबेकी, ३ हबशी, ३ पठाणी, १ पर्शियन व १ एतद्देशीय होते. हिंदूंपैकी १७ रजपूत व २२ मराठे होते. शायिस्ताखान २८ जानेवारी १६६० रोजी औरंगाबाद येथून निघाला आणि नैऋत्येकडे सुमारे ११० किलोमीटरचा १४ दिवसांचा प्रवास करून ११ फेब्रुवारी रोजी नगरला पोहोचला. २५ फेब्रुवारी रोजी तो नगरहून निघाला आणि मुघल साम्राज्याची दक्षिण सीमा असणारी भीमा नदी त्याने २९ फेब्रुवारी रोजी ओलांडली आणि स्वराज्यात प्रवेश केला..Premium|Maratha Military Tactics : अफजलवधानंतर शिवरायांची मोठी आक्रमणे; १५ हजार चौरस किमी प्रदेशावर भगवा फडकावल्याची शौर्यगाथा.खानाचा ‘लाँग मार्च’ व स्वराज्याची हानीशायिस्ताखान सोनवडी (सोन्बरी) येथे ३ मार्च रोजी पोहोचला. पुढे तिथून नैऋत्येला सु. २५ कि.मी.वरील सुपे येथे येऊन तेथील ठाणे त्याने ताब्यात घेतले व त्याच्या रक्षणार्थ ३-४ हजाराचे सैन्य ठेवून तो येथून निघाला. ३० कि.मी. आग्नेयेस बारामती येथे ५ एप्रिल रोजी तो आला. बारामतीच्या किल्ल्याच्या दुरुस्ती व संरक्षणासाठी काही सैन्य मागे ठेवून तो पुढे नीरा नदीच्या काठावर पोहोचला. मराठे ३० किलोमीटरवर लपून बसले असून, हल्ला करण्याच्या तयारीत आहेत अशी बातमी मिळाल्याने खानाने तीन हजार स्वारांना रवाना केले व मराठ्यांना पळवून लावले. पुढे त्याने नीरा नदी ओलांडली व १६ एप्रिल रोजी होळला (धाल) आपला तळ ठोकला. नीरेच्या काठाकाठाने प्रवास करून १८ एप्रिलला तो शिरवळला पोहोचला. तेथे पोहोचताच तेथून सुमारे ३० कि.मी. अंतरावरील राजगडाजवळ मराठे एकत्र होऊन मुघलांवर हल्ला करण्याच्या तयारीत आहेत अशी बातमी मिळाल्याने त्याने पुन्हा एक मोठी सैन्यतुकडी तिकडे पाठविली व मराठ्यांना पिटाळून लावले. राजगडाच्या आसपासची गावे उद्ध्वस्त केली.शिरवळच्या उद्ध्वस्त झालेल्या किल्ल्याची डागडुजी करून त्याच्या रक्षणासाठी खानाने काही सैन्य ठेवले व सुमारे २५ कि.मी.वरील शिवापूर येथे तो आला. शिवापूरहून सासवडला जाताना मध्ये लागणाऱ्या गराडे खिंडीत मराठ्यांनी त्यांच्यावर छुपे हल्ले करून त्याला पार भंडावून सोडले. गराड्याहून अखेर तो १ मे रोजी सासवडला पोहोचला. पुरंदरच्या आसपासच्या गावांना त्रास देण्यासाठी काही सैनिक त्याने पाठविले. त्यांचा आणि मराठ्यांचा पुरंदराजवळ मोठा संघर्ष झाला आणि मुघलांना माघार घ्यावी लागली. अखेर त्याने सासवडचा मुक्काम हलवला व तो राजेवाडी (राजवाह) येथे आला. येथे ४ दिवस राहून त्याने सर्व सैन्यासाठी शिधासामग्री जमवली आणि ७ मे रोजी पुण्याच्या दिशेने निघाला. २ दिवसांच्या मुक्कामानंतर अखेर १० मेच्या सुमारास शायिस्ताखान पुण्याला पोहोचला.स्वराज्यामध्ये असा सर्वत्र संचार करून मंदिरे, मठ, अधिकाऱ्यांची घरे, झाडे, पुष्कळ जुनी गावे व नगरे त्याने उद्ध्वस्त केली. एवढ्या मोठ्या संख्येच्या सैन्याशी उघडउघड लढणे शक्य नसल्याने शिवाजी महाराजांच्या सैन्याने तुकड्यातुकड्याने त्याच्यावर चौफेर हल्ले चढवले व त्याला भंडावून सोडले. पुढे येणाऱ्या पावसाळ्याच्या आत मध्यवर्ती ठिकाणी छावणी टाकण्याच्या उद्देशाने खान अखेर पुण्यात दाखल झाला..कल्याणचा वेढाशायिस्ताखान स्वतः पुणे प्रांतात धुडगूस घालत असताना उत्तर कोकणातील कल्याण-भिवंडी जिंकण्यासाठी त्याने इस्माइल खानास ३ हजार सैन्यासह एप्रिल १६६० च्या सुमारास रवाना केले. संपूर्ण कल्याण प्रांत जिंकणे कठीण जात आहे, हे पाहून जानेवारी १६६१ च्या सुमारास त्याने कार्तलबखानास रवाना केले.चाकणचा वेढा (२१ जून ते १६ ऑगस्ट १६६०)स्वराज्याचा बहुतांश भूप्रदेश जिंकून, पुण्यात पोहोचलेल्या मुघली सेनासागराला अधूनमधून त्रास देणे शिवसैन्याने सुरूच ठेवले होते. पुण्यात येऊन ४० दिवस झाले तरीही रसद गोळा करण्यासाठी गेलेल्या मुघली सैन्याला वारंवार मराठ्यांशी लढावे लागत असल्याचे पाहून जुन्नर व नगरमार्गे रसद पुरवठा सुरळीत होण्याच्या उद्देशाने चाकणचा किल्ला जिंकण्याचे शायिस्ताखानाने ठरविले. त्यानुसार १९ जून १६६० रोजी तो पुण्याहून उत्तरेकडे २५ कि.मी. अंतरावर असलेल्या चाकणकडे निघाला. २१ जूनला तो चाकणला पोहोचला. किल्ल्याची टेहळणी केल्यानंतर त्याने आपल्या सैन्याला किल्ल्यास चहूबाजूने वेढा देण्याचे आदेश दिले. गिरिधर कुंवर, बिरमदेव शिसोदिया, हबश खान, त्रिंबकजी भोसले, दावाजी आणि स्वतः शायिस्ताखान यांच्या तुकड्यांनी उत्तरेकडून वेढा दिला. शमसुद्दीन खान, मीर अब्दुल मबूद (तोफखानाप्रमुख), सय्यिद खान, उझबेक खान, खुदावंद (हबशी), विजयसिंह (मेवाड), सुलतान अली अरब व अलायार बुखारी यांनी पूर्वेस किल्ल्याच्या प्रवेशद्वाराच्या दिशेला तळ ठोकला. राव भावसिंह, सर-अफराज खान, जाधवराव, जौहरखान हबशी आणि अनेक दख्खनी अधिकाऱ्यांच्या तुकड्या दक्षिणेला, तर राजा रायसिंह शिसोदिया आणि इतरांच्या तुकड्या पश्चिमेला नियुक्त करण्यात आल्या. त्यानंतर किल्ल्याच्या दिशेने खंदक आणि भुयारी मार्ग खोदण्यास आणि जड तोफा ठेवण्यासाठी दमदमे (उंच चढाव) उभारण्यास सुरुवात केली.मराठ्यांचा प्रतिकारचाकणचा भुईकोट (संग्रामदुर्ग) तसा लहानसाच! चार बाजूस चार भव्य बुरूज, पूर्वेस मुख्य द्वार आणि त्या प्रवेशद्वाराच्या संरक्षणासाठी ४५ फूट उंचीची मातीची भिंत. किल्ल्याचा तट जवळपास १२ फूट जाड आणि ४५ फूट उंच होता. आत छोटा बालेकिल्लाही होता. कोटाभोवतीच्या खंदकात पाणी साठवलेले असे. राजांच्या गनिमी युद्धतंत्राच्या दृष्टीने हा खास महत्त्वाचा नसला तरी सभोवतालचा मुलूख राखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता. मुघलांच्या प्रचंड मोठ्या सैन्यास लागणाऱ्या अन्नधान्य व अन्य पुरवठ्याच्या साखळीवर मराठे छापे घालत असत. त्यामुळे ही छोटीशी गढी खानाला सतावत होती. त्यामुळे काहीही करून त्याला ती हवी होती.फिरंगोजी नरसाळा हे शाहजीराजांपासून या भागाचे व किल्ल्याचे प्रमुख होते. त्यांच्या नेतृत्वातील सैन्याने अत्यंत खंबीरपणे,मुसळधार पावसात नेटाने युद्ध चालवले होते. शिवाजीराजे स्वराज्यात नसताना, बाहेरून कोणतीही मदत मिळण्याची शक्यता नसतानाही फिरंगोजींचे मावळे प्राणपणाने लढत होते. रात्रंदिवस जोरदार धुमश्चक्री सुरू होती. बुरूज व तटांवरून दारुचे बाण मुघलांवर येऊन पडत आणि मुघलांचे तोफगोळे तटावर व किल्ल्यात पडत. संधी मिळताच मराठे बाहेर पडून मुघलांवर हल्ले करीत आणि त्यांना त्राहित्राहि करून सोडत..Premium|Maratha Military Tactics : अफजलवधानंतर शिवरायांची मोठी आक्रमणे; १५ हजार चौरस किमी प्रदेशावर भगवा फडकावल्याची शौर्यगाथा.‘चाकण’ पडलाअसे ५५ दिवस गेले आणि १४ ऑगस्टचा दिवस उजाडला. तोपर्यंत मुघलांनी खोदलेल्या खंदकांमधून एक सुरुंग किल्ल्याच्या बुरुजापर्यंत आणण्यात आला होता. सकाळपासूनच मुघलांच्या छावणीत चालू असलेला गडबड गोंधळ पाहण्यासाठी मराठेही या दिशेच्या बुरुजाजवळ जमा झाले होते. दुपारी ३ वाजण्याच्या सुमारास तो सुरुंग स्फोटकांनी भरून पेटवण्यात आला. कानठळ्या बसवणाऱ्या प्रचंड आवाजासह बुरुजाला मोठे खिंडार पडले. त्या खिंडारातून किल्यात घुसण्यासाठी मुघलांनी धाव घेतली. परंतु, स्फोटामुळे तटबंदीभोवती मलब्याचा एक उंच ढिगारा तयार झाला आणि त्यावर उभे राहून मराठ्यांनी मुघलांवर अग्निबाण, तोफगोळे व दगडांचा असा भडिमार केला की, मुघलांना माघार घ्यावी लागली. दुसऱ्या दिवशी, १५ ऑगस्टला सकाळी मुघलांनी किल्ल्यावर जोरदार हल्ला करून आत प्रवेश केला. त्यामुळे मराठ्यांनी माघार घेऊन बालेकिल्यात आश्रय घेतला. या हल्ल्यात मुघलांचे २६८ सैनिक मारले गेले व ६०० जखमी झाले. मुघलांच्या सैन्याची मनःस्थिती दिवसेंदिवस खचत चालली होती. अखेर राव भावसिंहामार्फत वाटाघाटी करून किल्यातील सैनिकांनी शरणागती पत्करली. १६ ऑगस्टला शायिस्ताखानाने किल्ल्याची पाहणी करून दुरुस्तीचे आदेश दिले. उझबेकखानास किल्लेदार नेमून किल्ल्याचे नाव ‘इस्लामाबाद’ ठेवले. किल्ल्याची सर्व व्यवस्था लावल्यानंतर सप्टेंबर-ऑक्टोबर १६६० मध्ये शायिस्ताखान पुण्याला परत आला..तहाची बोलणी फिस्कटलीदक्षिणेकडून आदिलशाही व उत्तरेकडून मुघल यांनी स्वराज्य वेढले गेल्यामुळे अखेर राजांनी शांततेसाठी प्रयत्न करण्याचे ठरवले. २२ सप्टेंबर १६६० रोजी पन्हाळा आदिलशाहीस सुपूर्द करून त्या दिशेला शांतता निर्माण केली. मात्र, नोव्हेंबर १६६०च्या सुमारास मुघलांशी सलोख्याची बोलणी फिस्कटली आणि तहासाठी गेलेले सोनाजी पंडीत माघारी राजगडावर परतले. याउलट शायिस्ताखानाने आदिलशाही व मराठ्यांकडील अनेक सरदारांना आमिष दाखवून स्वतःकडे वळवण्यास सुरूवात केली. परांड्याचा आदिलशाही किल्लेदार गालिब त्याच्या गळ्याला लागला आणि २१ नोव्हेंबर १६६० रोजी मुघलांनी परांड्याचा ताबा घेतला.किल्ल्यांची धास्तीयुद्धशास्त्रदृष्ट्या चाकणची लढाई तशी लहानच होती, पण किल्ल्यावरील मराठ्यांच्या शौर्याने शायिस्ताखानाला चपराक बसली. त्याने मराठ्यांचे किल्ले घेण्याचा विचार टाळला. त्याऐवजी त्याने जास्तीत जास्त मैदानी प्रदेश जिंकण्याचे धोरण अवलंबले. पुणे, चाकण घेतल्यानंतर आता उत्तर कोकण घेण्यासाठी त्याने कार्तलबखानास रवाना केले. मराठ्यांनी त्याचीदेखील अभूतपूर्व कोंडी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.