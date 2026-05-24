Premium|Pindari Glacier Trek Uttarakhand Tourism : हिमालयाचा भव्य कॅनव्हास आणि पिंडारी हिमनदी; मुलांसाठी साहसाची पहिली पायरी कशी ठरते?

उमेश झिरपे - umzirpe@gmail.comहिमनद्यांच्या या लेखमालेत आपण पुन्हा एकदा हिमालयात येऊ या. कारण हिमालय केवळ एक पर्वतरांग नाही; तो एक विस्तीर्ण कॅनव्हास आहे. या कॅनव्हासवर असंख्य हिमनद्या विणलेल्या आहेत - काही प्रचंड, काही लहान; काही प्रसिद्ध, काही अगदी शांतपणे दडलेल्या. प्रत्येक हिमनदीची स्वतःची ओळख आहे, तिचा स्वभाव वेगळा आहे आणि तिची कथा स्वतंत्र आहे. हिमालय समजून घ्यायचा असेल, तर या विविध हिमनद्यांकडे पाहणं अपरिहार्य आहे. आणि या ओळखीची सुरुवात अनेकांसाठी जिथून होते, ती म्हणजे पिंडारी हिमनदी.उत्तराखंडच्या कुमाऊँ विभागातील पिंडारी हिमनदी ही हिमालयातील एक महत्त्वाची आणि अनुभवासाठी अत्यंत योग्य अशी हिमनदी मानली जाते. गिर्यारोहक, ट्रेकर्स, अभ्यासक आणि नव्याने हिमालयात येणारे - सर्वांसाठी ती एक पहिली पायरी ठरते. तिचं वैशिष्ट्य म्हणजे तिची सुलभता, पण त्याचवेळी तिच्यातून हिमनदीचं मूळ स्वरूपही स्पष्ट दिसतं.गिरिप्रेमीच्या माध्यमातून चालणाऱ्या Guardian Giripremi Institute of Mountaineering (GGIM) मध्ये १० ते १६ वर्षे वयोगटासाठी आव्हान निर्माण उड्डाण (ANU) हा साहसी अभ्यासक्रम राबवला जातो. या अभ्यासक्रमाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे वर्षाच्या शेवटी हिमालयात नेऊन प्रत्यक्ष अनुभव देणं. या मोहिमेत आम्ही विद्यार्थ्यांना पिंडारी हिमनदीकडे घेऊन जातो. यामागचा उद्देश केवळ ट्रेकिंग नाही; तर हिमालय, हिमनद्या आणि निसर्गाची संवेदनशीलता यांची ओळख करून देणं हा आहे. जेव्हा एखादं मूल प्रथमच हिमनदीसमोर उभं राहतं, तेव्हा त्याच्या डोळ्यांत दिसणारा विस्मय, तोच या अभ्यासक्रमाचा खरा अर्थ आहे..पिंडारीकडे जाणारा प्रवास हा स्वतःमध्ये एक शिक्षण आहे. बागेश्वरपासून सुरू होणारी ही वाट हळूहळू उंची वाढवत पुढे जाते. सुरुवातीला गावं, शेती आणि मानवी जीवन दिसतं. मग जंगल सुरू होतं, ओलसर हवा, उंच झाडं आणि पाण्याचा सतत ऐकू येणारा नाद. पुढे जाताना जंगल विरळ होतं, दऱ्या खोल होत जातात आणि शेवटी उघडा, खडकाळ प्रदेश सुरू होतो. खाती, द्वाली आणि फुर्किया हे या मार्गावरील महत्त्वाचे टप्पे. खाती हे शेवटचं वस्ती असलेलं गाव, द्वाली हा नदी संगमाचा भाग आणि फुर्किया हा हिमनदीच्या अगदी जवळचा मुक्काम. या प्रत्येक टप्प्यावर हिमालयाचं रूप बदलत जातं. हा प्रवास म्हणजे मानवी जगातून निसर्गाच्या मूळ स्वरूपात जाण्याचा एक जाणीवपूर्वक अनुभव आहे.पिंडारी हिमनदीची लांबी साधारण नऊ ते दहा किलोमीटर आहे. तिचा उगम नंदा देवी आणि नंदा कोट या भव्य शिखरांच्या परिसरात होतो. या शिखरांवर पडणारा हिमसाठा दाबामुळे सघन बर्फात रूपांतरित होतो आणि गुरुत्वाकर्षणामुळे खाली सरकतो. या संथ, सातत्यपूर्ण प्रक्रियेतून हिमनदी तयार होते.या हिमनदीतून पिंडर नदीचा उगम होतो. हिमनदीच्या तोंडाशी उभं राहिलं की बर्फाच्या गुहेतून बाहेर पडणारा पाण्याचा प्रवाह दिसतो. हा क्षण विलक्षण असतो, कारण इथे आपण नदीचा जन्म पाहत असतो. हे पाणी पुढे जाऊन अलकनंदेला मिळतं आणि गंगेच्या विस्तीर्ण जलप्रणालीचा भाग बनतं.'झीरो पॉइंट' हा पिंडारी हिमनदीचा सर्वांत प्रभावी अनुभव देणारा भाग आहे. येथे उभं राहिलं की समोर बर्फाची एक वक्र भिंत दिसते. त्या भिंतीच्या तळातून बाहेर पडणारं पाणी, आजूबाजूचा खडकाळ प्रदेश आणि वर उभे असलेले हिमाच्छादित उतार या सगळ्यामुळे एक जिवंत दृश्य तयार होतं..हिमनदीच्या पृष्ठभागावर दिसणारा दगडमातीचा थर म्हणजे मोराइन. हिमनदी पर्वत कुरतडत खाली येते आणि खडक सोबत आणते. त्यामुळे तिचा रंग पूर्णपणे पांढरा नसतो. या करड्या-पांढऱ्या छटांमध्ये तिचा प्रवास दिसतो. पिंडारी हिमनदीवर चालताना एक महत्त्वाची जाणीव होते की हिमनदी स्थिर नाही. पायाखाली कधी घट्ट बर्फ, कधी सैल दगड, कधी पाण्याचा आवाज. वरून शांत दिसणारी ही रचना आतून सतत बदलत असते.या हिमनदीचं सर्वांत महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे तिच्यात दिसणारा बदल. गेल्या काही दशकांत पिंडारी हिमनदी लक्षणीय प्रमाणात मागे सरकली आहे. जुन्या छायाचित्रांमध्ये जिथे बर्फ होता, तिथे आज उघडा खडक दिसतो. हा बदल हवामानातील बदलाचा स्पष्ट संकेत आहे.तापमान वाढ, हिमसाठ्याची घट आणि वितळण्याचा वाढता वेग या सर्वांचा परिणाम हिमनद्यांवर होत आहे. पिंडारी हिमनदी हे त्याचं जिवंत उदाहरण आहे. स्थानिक लोक सांगतात, की पूर्वी हिमनदी अधिक जवळ होती. आज ती काही अंतराने मागे सरकली आहे.पण या बदलांमधूनही एक गोष्ट स्पष्ट होते की हिमनदी अजूनही जीवन देत आहे. तिच्या बर्फातून पाणी तयार होतं, नद्या वाहतात आणि संपूर्ण परिसंस्था टिकून राहते. पिंडारी हिमनदीचा अनुभव हा केवळ ट्रेकिंगपुरता मर्यादित राहत नाही. तो हिमालय समजण्याचा पहिला धडा ठरतो. येथे हिमनदी 'दिसते' नाही, ती 'समजते'. जेव्हा ANU मधील विद्यार्थी प्रथमच हिमनदीसमोर उभे राहतात, तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसणारा आश्चर्याचा भाव हा हिमालयाच्या प्रभावाचा पुरावा असतो. त्या क्षणी त्यांना कळतं, निसर्ग किती विशाल आहे आणि आपण त्याच्या तुलनेत किती लहान आहोत. पिंडारी हिमनदीकडे पाहताना आणखी एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे तिच्या आजूबाजूच्या भूभागाची रचना. हिमनदी ज्या दरीतून खाली उतरते, ती दरी रुंद, खोल आणि यू आकाराची दिसते. ही रचना नदीने तयार केलेल्या व्ही आकाराच्या दऱ्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी असते. हजारो वर्षांच्या संथ घर्षणामुळे हिमनदीने खडक झिजवत ही दरी तयार केली आहे. अनेक ठिकाणी गुळगुळीत खडक दिसतात, तर काही ठिकाणी मोठे दगडांचे ढिगारे साचलेले असतात. हे ढिगारे म्हणजे मोराइन आणि हिमनदी पूर्वी कुठपर्यंत पसरली होती याचे ठोस पुरावे.. सह्याद्रीची जडणघडण आणि नद्यांच्या दीड कोटी वर्षांचा प्रवास.पिंडारी परिसरात हवामानातील बदलही स्पष्टपणे जाणवतात. सकाळी स्वच्छ असलेलं आकाश दुपारपर्यंत ढगांनी भरून जातं आणि काही वेळात हलका पाऊस किंवा हिमवर्षाव सुरू होऊ शकतो. या सतत बदलणाऱ्या हवामानाचा परिणाम हिमनदीच्या वर्तनावरही होतो. उंच भागात साठणारा नवीन हिम आणि खालच्या भागात होणारं वितळणं यामधील संतुलन सतत बदलत राहतं. यालाच हिमनदीचा 'मास बॅलन्स' म्हणतात.या हिमनदीच्या अभ्यासात एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात येते, पिंडारी ही हिमनदी लहान असली तरी ती अत्यंत संवेदनशील आहे. तापमानातील थोडासा बदल, पर्जन्यमानातील फरक किंवा बर्फवृष्टीतील घट, या सगळ्यांचा परिणाम तिच्या आकारावर आणि प्रवाहावर होतो. त्यामुळे पिंडारी ही हवामान बदल समजून घेण्यासाठी एक महत्त्वाची 'इंडिकेटर हिमनदी' मानली जाऊ शकते.पिंडारी हिमनदीच्या मार्गावर चालताना मानवी हस्तक्षेपाचाही एक पैलू दिसतो. काही ठिकाणी मार्ग सुधारलेले आहेत, पूल बांधलेले आहेत, तर काही ठिकाणी निवासाची सोय केलेली आहे. या सगळ्यामुळे हिमनदीपर्यंत पोहोचणं सोपं झालं आहे. पण याचबरोबर एक जबाबदारीही येते, या संवेदनशील परिसंस्थेचं संरक्षण करणं. कचरा, प्लास्टिक आणि अनियंत्रित पर्यटन यामुळे हिमालयातील अनेक ठिकाणी समस्या निर्माण होत आहेत. पिंडारीसारख्या ठिकाणी अजूनही तुलनेने स्वच्छता टिकून आहे, पण भविष्यात ती टिकवणं ही मोठी जबाबदारी आहे. पिंडारी हिमनदीकडे पाहताना शेवटी एक साधी पण महत्त्वाची जाणीव होते, ही हिमनदी आपल्यासाठी नाही, आपण तिच्यासाठी नाही; पण तिच्या अस्तित्वावर आपलं जीवन अवलंबून आहे. तिच्या बर्फातून निर्माण होणारं पाणी, तिच्या प्रवाहातून तयार होणाऱ्या नद्या आणि त्या नद्यांवर उभं राहिले 