Premium|Tanjore Brihadeeswarar Murals : दगडी शिल्पांपेक्षाही जिवंत वाटणारी भित्तिचित्रे; तंजावूरच्या बृहदीश्वर मंदिरातील हजार वर्षे जुने रहस्य

युनेस्कोच्या विश्वगौरव यादीत असलेले हे मंदिर आपल्या भव्यतेसाठी, शिल्पसौंदर्यासाठी बऱ्याच लोकांना माहिती असते, पण ह्या मंदिराच्या गाभाऱ्यावरच्या दोन मजल्यांवर दोन वेगवेगळे प्रदक्षिणा पथ आहेत आणि त्यापैकी पहिल्या मजल्यावर असलेल्या प्रदक्षिणा पथाच्या दगडी भिंतींवर हजार वर्षे जुनी भित्तिचित्रे आहेत, हे मात्र खूप कमी लोकांना माहिती असते. १०१० मध्ये जेव्हा बृहदीश्वर मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा झाली, तेव्हाच ही मूळ चित्रे रेखाटली गेली होती. पण हजार वर्षांत त्यांच्यावर अनेक रंगांचे, काळाच्या उपेक्षेचे थर चढत गेले आणि मूळ चोलकालीन चित्रे त्याखाली झाकली गेली.उत्तरेइतकीच दक्षिण भारतातली वस्त्रसंस्कृतीदेखील किती प्रगत होती हे दक्षिण भारतीय मंदिर शिल्पांमधून, तिथल्या मंदिरांमधल्या म्युरल पेंटिंग्समधून आपल्याला दिसतं. भारतीय वस्त्रसंस्कृतीचे दर्शन दगडातून जसे होते, तसेच रंगांमधूनही होते. चित्रकार त्याच्या रेघांमधून, वापरलेल्या रंगांमधून वस्त्राचा पोत सुचवू शकतो, त्याचा रंग दाखवू शकतो, नेसलेल्या वस्त्रातून दिसणारे अंगप्रत्यंग अधिक ठसठशीतपणे दाखवू शकतो, वस्त्राची पारदर्शिता, त्याचा तलमपणा दगडात कोरणे अत्यंत कष्टाचे आणि कौशल्याचे काम आहे, पण चित्रांमधून ते जास्त चांगल्या रीतीने दाखवता येते. तंजावूरच्या महान चोल सम्राट राजराज चोल ह्याने हजार वर्षांपूर्वी बांधलेल्या बृहदीश्वर मंदिराच्या पहिल्या मजल्यावरच्या भित्तिचित्रांमध्ये नेमके हेच दाखवण्यात तत्कालीन चित्रकार यशस्वी झाले आहेत आणि म्हणूनच ती चित्रे दगडी शिल्पांपेक्षाही जास्त खरी वाटतात. .कॉमन ईराच्या १०१० वर्षात राजराज चोलाने त्याचा आराध्यदेव, म्हणजेच महादेव शिवशंकर ह्यांचे हे अतिशय भव्य मंदिर पाषाणी दगडात घडवून घेतले. ह्या मंदिराचे शिखर तब्बल २१६ फूट उंच आणि तेरा मजली आहे. शिखरावरची स्तूपी, म्हणजे एकाच दगडात कोरलेला अष्टकोनी घुमटच मुळी ८० टन वजनाचा आहे. युनेस्कोच्या विश्वगौरव यादीत असलेले हे मंदिर आपल्या भव्यतेसाठी, शिल्पसौंदर्यासाठी बऱ्याच लोकांना माहिती असते, पण ह्या मंदिराच्या गाभाऱ्यावरच्या दोन मजल्यांवर दोन वेगवेगळे प्रदक्षिणा पथ आहेत आणि त्यापैकी पहिल्या मजल्यावर असलेल्या प्रदक्षिणा पथाच्या दगडी भिंतींवर हजार वर्षे जुनी भित्तिचित्रे आहेत, हे मात्र खूप कमी लोकांना माहिती असते. १०१० मध्ये जेव्हा बृहदीश्वर मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा झाली तेव्हाच ही मूळ चित्रे रेखाटली गेली होती. पण हजार वर्षांत त्यांच्यावर अनेक रंगांचे, काळाच्या उपेक्षेचे थर चढत गेले आणि मूळ चोलकालीन चित्रे त्याखाली झाकली गेली.९ एप्रिल १९३१ रोजी अण्णामलाई विद्यापीठाचे प्राध्यापक एस. के. गोविंदस्वामी एका पेट्रोमॅक्सच्या प्रकाशात त्या अंधाऱ्या, अरुंद प्रदक्षिणापथात शिरले आणि भिंतीवरच्या पापुद्रे सुटलेल्या चुन्याच्या थराखाली त्यांना ही हजार वर्षे जुनी चित्रे सापडली. ही भित्तिचित्रे उत्कृष्ट चोलकालीन कलेची तर उदाहरणे आहेतच, पण अजिंठ्याच्या अजरामर भित्तिचित्रांनंतरचा हा भारतीय भित्तिचित्रकलेतील महत्वाचा टप्पा आहे. या चित्रांमधून तत्कालीन दक्षिण भारतीय वस्त्रसंस्कृतीची जी माहिती मिळते, ती खरोखरी थक्क करणारी आहे. ह्या भित्तिचित्र मालिकेतले सर्वांत महत्त्वाचे चित्र म्हणजे स्वतः राजराज चोल त्याचे गुरू करुवूर देवर यांच्यासमोर नम्रपणे उभा आहे ते चित्र. हे भारतीय इतिहासातील सर्वांत जुने असे ज्ञात राजचित्र आहे. राजाच्या हयातीत त्याला प्रत्यक्ष बघून त्याच्या समकालीन चित्रकाराने रंगवलेले. शिल्पांमध्ये ज्या गोष्टी दगडात छिन्नीने सुचवाव्या लागतात, त्या इथे रंग आणि रेषांमधून स्पष्टपणे दिसतात. राजाच्या कमरेभोवती आवळलेला अरैकच्चू, म्हणजे रुंद, अनेक थरांत गुंफलेला नक्षीदार कमरपट्टा. त्याच्या वरती बसवलेली मेकलै म्हणजे सुवर्णाचा कमरबंध, वरचे शरीर उघडे, पण एका हाताच्या दंडावर कसून बसवलेले पांपुसुरुळ म्हणजे सर्पाकृती बाजूबंद, जो आजही भारताच्या अनेक भागांत स्त्रिया आणि पुरुष, दोन्ही घालतात, आणि गुडघ्यापर्यंत आलेले, कसून नेसलेले तलम, अर्धपारदर्शक धोतर. हे तपशील प्रतीकात्मक नाहीत. हे प्रत्यक्ष राजराज चोल ह्याने घातलेल्या वस्त्र आणि अलंकारांचे तत्कालीन चित्रकाराने डोळ्यांनी पाहून साकारलेले चित्रण आहे. इतिहास इथे रंग आणि रेषांमधून स्थिरावलेला आहे..Premium|Gupta Dynasty Art and Culture : गुप्त साम्राज्याचा सुवर्णकाळ; ह्याच कक्षात पुढे चिदंबरमच्या नटराजाची आराधना करणाऱ्या राजराजाचे आणखी एक चित्र आहे. त्याच्याशेजारी त्याच्या तीन राण्या उभ्या आहेत. त्या राण्यांच्या अंगावरील वस्त्रे पाहिली तर हजार वर्षांपूर्वीच्या चोलकालीन स्त्रीवेशभूषेचे एक पूर्ण चित्र उभे राहते. लांब, घोट्यापर्यंत येणारे खालचे वस्त्र, कमरपट्टा म्हणजे अरैकच्चू, आणि वर पांघरलेले उत्तरीय, उत्तर भारतात स्त्रिया त्या काळात जी वस्त्रे वापरायच्या, तीच वस्त्रे त्याच क्रमात दक्षिण भारतातही प्रचलित होती... फक्त दक्षिण भारतीय वस्त्रांची दृश्यभाषा वेगळी होती. राजराज चोलाच्या राण्यांच्या पायघोळ वस्त्रांच्या खालच्या काठाची नक्षी ह्या चित्रांमधून स्पष्ट दिसते. हे काठ रुंद आहेत, जड आहेत, पिवळे आहेत. हे सोन्याच्या धाग्याने विणलेल्या काठांचे रंगात केलेले चित्रण आहे. मोतीचंद्रांनी त्यांच्या Costumes, Textiles, Cosmetics and Coiffure in Ancient and Mediaeval India मध्ये चोलकालीन वस्त्रांच्या रुंद काठांचा जो उल्लेख केला आहे, त्याची प्रत्यक्ष साक्ष ह्या भित्तिचित्रांमध्ये आपल्याला दिसते. अगदी आजही तामिळनाडूच्या वस्त्रसंस्कृतीचे भूषण असलेल्या कांचीपुरम साड्या आपल्या जाड रेशमी पोतासाठी आणि सोनेरी जरीकाम असलेल्या रुंद काठांसाठी ओळखल्या जातात. भारतीय संस्कृतीचा प्रवाह हा अविरत वाहतो आहे ह्याचे दर्शनच आपल्याला ह्यातून होते.ह्याच गॅलरीत पुढे एका चित्रात अप्सरांचे चित्रण आहे. केस व्यवस्थित बांधलेले, कानांत मोत्यांचे अलंकार, गळ्यात हार. त्यांच्या अंगावरील वस्त्र तलम आणि रंगीत आहे. हे वस्त्र महाबलिपुरमच्या पल्लवकालीन शिल्पांमध्ये दाखवलेल्या अर्धपारदर्शक वस्त्रांशी नाते सांगते. पुढच्या शिव-पार्वती विवाहाच्या चित्रणात देवता आणि उपस्थित इतर स्त्रीआकृत्यांच्या वस्त्रांत वैविध्य दिसते. उपस्थित देव-देवींच्या वस्त्राची जाड, रुंद, नक्षीदार किनार तर इतर सामान्य उपस्थितांच्या वस्त्रांवर साधी, बारीक किनार हे भेद आपल्याला आजच्या कांजीवरम साडीच्या काठांमध्येही दिसतात. भारी साड्यांचे रुंद, सोनेरी काठ, रोज नेसायच्या सुती साड्यांच्या निमुळत्या किनारी अजूनही जिवंत आहेत..या चित्रांचे आणखी एक महत्त्व आहे ते म्हणजे रंगांचे. दगडी शिल्पात रंग दाखवता येत नाहीत, त्यामुळे त्या काळच्या वस्त्रांचे रंग आपल्याला माहीत नसतात. तत्कालीन साहित्यात रंगांचे उल्लेख जरूर येतात, पण ते शब्द आहेत. तंजावरच्या भित्तिचित्रांत आपल्याला प्रत्यक्ष तत्कालीन वस्त्रांचे रंग आणि डिझाइन्स दिसतात. गेरू पासून बनवलेला लाल-नारिंगी, लोखंडाच्या गंजापासून बनवलेला काळा, चुन्याचा पांढरा, हळदीपासून बनवलेला पिवळा, लॅपिस लाझुलीपासून बनवलेला निळा, जो अत्यंत दुर्मीळ आणि महागडा असा रंग होता. हे सारे रंग आपल्याला ह्या चित्रांमधून दिसतात. हे सर्व रंग नैसर्गिक खनिजांपासून बनवलेले होते. आज हजार वर्षांनंतरही ते रंग अजून जिवंत आहेत. भारतातील रंगकलेची ही परंपरा किती प्रगल्भ होती याचा हा बिनतोड पुरावा आहे.भारतीय कलाइतिहासाचे ज्येष्ठ अभ्यासक सी. शिवरामामूर्ती यांनी १९६८ मध्ये या चित्रांबद्दल लिहिताना सांगितले की या चित्रांमध्ये केवळ धार्मिक चित्रण नाही, ते त्या काळच्या जीवनाचे चित्रण आहे. हे वाक्य वस्त्रांच्या दृष्टीनेही तेवढेच खरे आहे. राजराजाच्या अरैकच्चूची रुंदी, त्याच्या राण्यांच्या वस्त्राच्या काठाची नक्षी, अप्सरांच्या वस्त्राची पारदर्शकता, ह्या साऱ्या गोष्टी त्या काळातल्या वस्त्रसंस्कृतीचे साक्षीदार आहेत.तंजावरच्या बृहदीश्वराच्या भिंतींवर हजार वर्षांपूर्वी रंगवलेली ही चित्रे आज काळाच्या ओघात जरी बरीच खराब झालेली असली तरी ही चित्रे आजही आपल्याला हजार वर्षांपूर्वीच्या दक्षिण भारतीय संस्कृतीचे, तिच्या वस्त्रांचे, तिच्या सौंदर्यदृष्टीचे, तिच्या जगण्याच्या पद्धतीचे समग्र दर्शन घडवतात. प्रत्यक्ष चित्रे आता कोणालाही बघता येत नाहीत, पण तंजावूरला बृहदीश्वर मंदिराच्या आवारात भारतीय पुरातत्त्व खात्याने एक छोटे म्युझियम उभारले आहे जिथे ह्या चित्रांचे फोटो आणि प्रतिकृती ठेवलेल्या आहेत. कधी गेलात तंजावरला तर नक्की बघा. 