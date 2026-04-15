Premium|Study Room : ओळख नेमकी कोणाची? ट्रान्सजेंडर सुधारणा विधेयक २०२६ मुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा येणार का?

लेखक - सत्यजित हिंगे भारतीय लोकशाहीच्या प्रवासात सामाजिक न्याय आणि समानतेचे मूल्य हे केवळ संविधानातील शब्द नसून समाजाच्या प्रगतीचे आधारस्तंभ आहेत. या पार्श्वभूमीवर अलीकडे सादर करण्यात आलेले ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) सुधारणा विधेयक, २०२६ हे देशात व्यापक सामाजिक, कायदेशीर आणि नैतिक चर्चेचे केंद्र बनले आहे. हे विधेयक केवळ एका समुदायाशी संबंधित नसून व्यक्तीची ओळख, स्वातंत्र्य आणि मानवी प्रतिष्ठा या मूलभूत प्रश्नांना स्पर्श करते.याविधेयकाची मुळं २०१४ मधील ऐतिहासिक NALSA विरुद्ध भारत संघ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात आढळतात. या निर्णयात ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना “तिसरे लिंग” म्हणून मान्यता देण्यात आली आणि स्वतःची लिंग-ओळख ठरवण्याचा अधिकार हा मूलभूत हक्क असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर २०१९ मध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा लागू करण्यात आला, ज्यामुळे या समुदायाला कायदेशीर ओळख आणि सामाजिक संरक्षण मिळाले. .Premium|Study Room : भारत आणि पश्चिम आशिया संबंधांचे आर्थिक आणि धोरणात्मक महत्त्व.मात्र २०२६ मधील सुधारणा विधेयकाने या कायद्याच्या स्वरूपात महत्त्वपूर्ण बदल सुचवले आहेत. विशेषतः, “स्वतःची ओळख” (self-identification) या तत्त्वाला वगळून वैद्यकीय प्रमाणपत्र आणि अधिकृत पडताळणी यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे लिंग-ओळख ही वैयक्तिक स्वातंत्र्याची बाब न राहता प्रशासकीय प्रक्रियेवर अवलंबून राहील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. या विधेयकाचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ट्रान्सजेंडरची व्याख्या अधिक मर्यादित करणे. पारंपरिक सामाजिक गटांपुरतीच ओळख मर्यादित केल्याने अनेक व्यक्ती या कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाऊ शकतात, असा आरोप सामाजिक संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे हा बदल समावेशकतेऐवजी वगळण्याची प्रक्रिया ठरू शकतो, अशी टीका केली जात आहे. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहता, हा प्रश्न केवळ कायद्याचा नसून ओळखीच्या राजकारणाचा (Politics of Identity) आहे. समाजशास्त्रज्ञ अँथनी गिडेन्स यांच्या मते, आधुनिक समाजात व्यक्तीची ओळख ही तिच्या स्वायत्ततेशी आणि सामाजिक सन्मानाशी निगडित असते. जर राज्याने ओळखीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तर ते लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांवर परिणाम करू शकते..दुसरीकडे, सरकारचा दावा असा आहे की या सुधारणा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि कल्याणकारी योजनांचा योग्य लाभ योग्य व्यक्तींना मिळावा यासाठी आवश्यक आहेत. म्हणजेच, या विधेयकाचा हेतू नियमन आणि संरक्षण यामधील संतुलन साधणे असा असल्याचे सांगितले जाते. तथापि, या विधेयकाविरोधात देशभरात विद्यार्थी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि ट्रान्सजेंडर समुदायाने आंदोलन केले आहे. अनेकांनी हे विधेयक “संवैधानिक हक्कांचे दुर्बलन” असल्याचे म्हटले आहे आणि व्यापक सल्लामसलत न करता ते सादर केल्याबद्दल टीका केली आहे. शेवटी, ट्रान्सजेंडर विधेयक २०२६ हा केवळ कायदेशीर दस्तऐवज नसून भारतीय समाजाच्या समावेशकतेची आणि लोकशाही संवेदनशीलतेची कसोटी आहे. सामाजिक न्यायाच्या दिशेने वाटचाल करताना राज्याने संरक्षण आणि स्वातंत्र्य यामध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे. कारण खऱ्या अर्थाने प्रगत समाज तोच, जिथे प्रत्येक व्यक्तीला आपली ओळख निर्भयपणे जगण्याचा अधिकार मिळतो..डिजिटल हिंसेचे अदृश्य रणांगण महिलांच्या स्वातंत्र्यावर नव्या युगातील सायबर सावटएकविसाव्या शतकात इंटरनेट आणि सोशल मीडियाने मानवजातीस अभूतपूर्व संवादस्वातंत्र्य दिले; परंतु या स्वातंत्र्याच्या सावलीत एक नवे आणि अदृश्य रणांगण निर्माण झाले आहे, डिजिटल हिंसेचे रणांगण. विशेषतः महिलांविरुद्ध वाढत असलेली सायबर छळवणूक ही आधुनिक समाजाच्या नैतिकतेला आणि लोकशाही मूल्यांना गंभीर आव्हान देत आहे. तंत्रज्ञानाने स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाची दारे उघडली, पण त्याच तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांच्यावर मानसिक, सामाजिक आणि प्रतिष्ठात्मक हल्ले केले जात आहेत.आज डिजिटल हिंसा ही केवळ अपमानास्पद संदेशांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. डीपफेक तंत्रज्ञानाद्वारे बनावट व्हिडिओ तयार करणे, वैयक्तिक माहिती उघड करणे (Doxing), सोशल मीडियावर सामूहिक ट्रोलिंग करणे आणि ऑनलाइन धमक्या देणे या घटना झपाट्याने वाढत आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अभ्यासानुसार, जगातील सुमारे ७० टक्के महिलांनी किमान एकदा तरी ऑनलाइन छळाचा अनुभव घेतला आहे, ही बाब डिजिटल समाजाच्या असुरक्षिततेचे भयावह चित्र दर्शवते..समाजशास्त्रज्ञ सिल्व्हिया वॉल्बी यांनी मांडलेली "डिजिटल पितृसत्ता" ही संकल्पना या समस्येचे मूळ स्पष्ट करते. पारंपरिक पितृसत्ताक विचारसरणी इंटरनेटच्या माध्यमातून नव्या रूपात प्रकट होत आहे. त्यामुळे डिजिटल जगातही महिलांना दुय्यम स्थान दिले जाते. याशिवाय, समाजशास्त्रज्ञ मॅन्युएल कॅस्टेल्स यांनी "Network Society" सिद्धांतात सांगितल्याप्रमाणे, माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या नियंत्रणावर ज्यांचा अधिकार असतो, त्यांच्याकडे सामाजिक शक्ती केंद्रित होते. परिणामी, महिलांच्या डिजिटल सुरक्षेचा प्रश्न हा केवळ तांत्रिक नव्हे, तर सत्ता आणि सामाजिक न्यायाचा प्रश्न बनतो.डिजिटल हिंसेचे परिणाम केवळ मानसिक आरोग्यावर मर्यादित राहत नाहीत. अनेक महिलांना सार्वजनिक जीवनातून माघार घ्यावी लागते, ज्यामुळे लोकशाहीतील स्त्रियांचा सहभाग कमी होतो. हे लोकशाहीसाठी धोकादायक संकेत आहे. जागतिक आर्थिक मंचाच्या अहवालानुसार, डिजिटल सुरक्षेच्या अभावामुळे महिलांच्या आर्थिक संधींवरही प्रतिकूल परिणाम होतो..या समस्येवर उपाय म्हणून बहुआयामी दृष्टिकोन आवश्यक आहे. कठोर सायबर कायदे, डिजिटल साक्षरतेचा प्रसार, सोशल मीडिया कंपन्यांवर उत्तरदायित्व निश्चित करणे आणि महिलांसाठी सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. भारतात "सायबर क्राइम पोर्टल" आणि "महिला हेल्पलाइन" यांसारख्या उपक्रमांनी काही प्रमाणात संरक्षण दिले असले, तरी तंत्रज्ञानाच्या वेगाशी स्पर्धा करणारी धोरणे विकसित करणे अत्यावश्यक आहे.शेवटी, डिजिटल युगात महिलांचे स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करणे ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून सभ्य समाजाच्या मूल्यांची कसोटी आहे. इंटरनेट हे प्रगतीचे साधन असावे, भयाचे नव्हे. महिलांना निर्भयपणे आपले विचार मांडता आले, तरच डिजिटल लोकशाहीचा खरा अर्थ साकार होईल. 