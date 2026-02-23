Premium|Study Room : तृतीयपंथीयांच्या हक्कांसाठी जोधपूरमध्ये नव्या सामाजिक संवादाला चालना!

लेखक : सत्यजीत हिंगेराजस्थान स्टेट लीगल सर्व्हिसेस ऑथॉरिटी तर्फे जोधपूर येथे आयोजित दोन दिवसीय संवेदनशीलता व सक्षमीकरण कार्यक्रमाने तृतीयपंथीय समुदायाच्या हक्कांबाबत नव्या सामाजिक संवादाला चालना दिली आहे. भारतीय समाजरचनेत दीर्घकाळ उपेक्षित राहिलेल्या या घटकाच्या प्रश्नांकडे संस्थात्मक पातळीवर लक्ष देण्याचा हा प्रयत्न केवळ प्रशंसनीयच नव्हे, तर सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यावश्यक मानला पाहिजे.भारतीय राज्यघटनेने समानतेचा आणि प्रतिष्ठेचा अधिकार हमी दिला असला तरी प्रत्यक्ष जीवनात तृतीयपंथीय व्यक्तींना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि निवास या मूलभूत क्षेत्रांत भेदभावाचा सामना करावा लागतो. २०१४ मधील Supreme Court of India च्या ऐतिहासिक ‘NALSA’ निर्णयानंतर तृतीयपंथीयांना स्वतंत्र लिंग ओळख मान्यता मिळाली. तसेच २०१९ मध्ये ‘Transgender Persons (Protection of Rights) Act’ लागू झाला. तथापि कायदे अस्तित्वात असूनही सामाजिक स्वीकार आणि प्रशासकीय अंमलबजावणी यामध्ये अजूनही मोठी दरी आहे. जोधपूरमधील हा कार्यक्रम त्या दरीला भरून काढण्याच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे..Premium|Study Room : मानसिक कणखरता असेल तर कोणत्याही संकटावर मात करणे शक्य..!.या उपक्रमात तृतीयपंथीयांच्या कायदेशीर हक्कांविषयी मार्गदर्शन, मोफत विधी साहाय्याच्या सुविधा, ओळखपत्रे व शासकीय योजनांमध्ये नोंदणीची प्रक्रिया तसेच मानसिक आरोग्य समुपदेशनाची आवश्यकता यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विशेषतः मानसिक आरोग्य हा विषय समाजात अद्यापही कलंकित मानला जातो. कौटुंबिक बहिष्कार, सामाजिक अपमान आणि आर्थिक असुरक्षितता यांमुळे नैराश्य, चिंता व आत्महत्येचे प्रमाण वाढते. अशा परिस्थितीत संवेदनशील समुपदेशन आणि समुदायाधारित आधारव्यवस्था उभारणे ही काळाची गरज आहे.शिक्षण क्षेत्रात तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यांना छळ, उपहास आणि शाळा सोडण्याची वेळ येते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात समावेशकतेवर भर देण्यात आला असला तरी शाळा व महाविद्यालयीन पातळीवर लिंग संवेदनशील वातावरण निर्माण करण्यासाठी शिक्षक, प्रशिक्षण आणि अभ्यासक्रमीय सुधारणा आवश्यक आहेत. या कार्यक्रमातून शिक्षण संस्थांना समावेशक धोरणे स्वीकारण्याचे आवाहन करण्यात आले, ही बाब स्वागतार्ह आहे..रोजगाराच्या संधींचा अभाव हा तृतीयपंथीयांच्या दारिद्र्याचा प्रमुख घटक आहे. पारंपरिकरित्या भिक्षा मागणे किंवा अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणे याशिवाय पर्याय उपलब्ध नसतो. कौशल्यविकास, स्वयंरोजगार आणि उद्योगप्रवेशासाठी वित्तीय सहाय्य यांसारख्या उपाययोजना प्रत्यक्षात राबविल्यास आर्थिक सक्षमीकरण साध्य होऊ शकते. विधी सेवा प्राधिकरणाने विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधून अशा योजनांची माहिती आणि लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा संकल्प व्यक्त केला.या उपक्रमाचे महत्त्व केवळ एका कार्यक्रमापुरते मर्यादित नाही. तो व्यापक सामाजिक परिवर्तनाचा संकेत देतो. भारतीय समाजात लिंग ही केवळ जैविक संकल्पना नसून सामाजिक संरचनेचा भाग आहे. त्यामुळे तृतीयपंथीयांच्या सक्षमीकरणासाठी कायदे, धोरणे आणि सामाजिक मानसिकता या तिन्ही स्तरांवर बदल अपेक्षित आहे. न्यायव्यवस्था, प्रशासन, शैक्षणिक संस्था आणि नागरी समाज यांनी एकत्रित प्रयत्न केल्यासच समावेशकतेची संकल्पना वास्तवात उतरेल..समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीस आहे. तृतीयपंथीय समुदायाला ‘कल्याणाचे विषय’ म्हणून नव्हे, तर ‘अधिकारधारक नागरिक’ म्हणून स्वीकारणे ही खरी प्रगती ठरेल. जोधपूरमधील हा संवेदनशीलता कार्यक्रम त्या दिशेने उचललेले आशादायी पाऊल आहे. या प्रयत्नातून समाजात सहिष्णुता, संवेदनशीलता आणि न्यायभावना अधिक दृढ व्हावी, हीच अपेक्षा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.