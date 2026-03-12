Premium|BJP Caste Politics : भाजपला उच्चवर्णीयांचा पाठिंबा महत्त्वाचा का?

संजय कुमार - प्राध्यापक , सीएसडीएस अर्थात सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीजयूजीसीच्या नव्या नियमांना भाजपची पारंपरिक मतपेढी असणाऱ्या उच्चवर्णीयांनी विरोध दर्शविला आहे. भाजप व मित्रपक्षांच्या पाठीमागे हा वर्ग पूर्वीपासूनच सातत्याने उभा राहिला आहे. भाजपसाठी उच्चवर्णीयांचा पाठिंबा हा केवळ प्रादेशिकदृष्ट्या मर्यादित किंवा निवडणुकीपुरता तात्पुरता नाही. उलट, तो पक्षाच्या राष्ट्रीय आघाडीचा व्यापक आणि टिकाऊ आधारस्तंभ आहे. उच्चवर्णीयांच्या हितांवर परिणाम करणारे धोरणात्मक वाद त्यांच्या तत्काळ कक्षेपलीकडेही राजकीय परिणाम घडवतात. त्यामुळे, उच्चवर्णीयांच्या मतदानाचा आकडेवारीच्या पलीकडे अधिक परिणाम होऊ शकतो.गेल्या काही आठवड्यांपासून देशभरातील विद्यापीठांत विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात ‘यूजीसी’च्या समानता नियम (इक्विटी रेग्युलेशन्स २०२६)वरून व्यापक स्तरावर चर्चा व आंदोलनेही सुरू आहेत. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये भेदभाव संपवून समानता आणि निःपक्षपातीपणाला चालना देण्यासाठी ‘यूजीसी’ने या नवीन नियमांची घोषणा केली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हे नियम अस्पष्ट, संभाव्य भेदभाव करणारे आणि गैरवापर होण्याची शक्यता होणारे असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नियमांना स्थगिती दिली आहे. या नियमांबाबत अधिक स्पष्टीकरणाची गरजही न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. या नियमांविरोधात केली जाणारे आंदोलने शैक्षणिक धोरणावर केंद्रित होणारी असली तरी त्यातून राजकीय तणावही अधोरेखित झाला आहे. विशेषत: उच्चवर्णीय मतदारांमध्ये या नियमांमुळे अस्वस्थता असून हाच मतदारवर्ग भाजपसाठी पूर्वीपासूनच महत्त्वाचा राहिलेला आहे. ‘यूजीसी’च्या नव्या नियमांविरुद्ध तत्काळ संतापाची लाट निर्माण झाली असली तरी त्यामुळे भाजपविरोधात टीकेची धार वाढली आहे. विशेषत: नवीन नियमांचा उच्चवर्णीयांना सर्वाधिक फटका बसणार असल्याने या वर्गाकडून भाजपवर टीका केली जात आहे. यातून पक्षाला निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला उच्चवर्णीयांचा असलेला पाठिंबा अधोरेखित होतो. अशा घटना का महत्त्वाच्या आहेत हे समजून घेण्यासाठी त्यांना उच्चवर्णीय मतदारांच्या दीर्घकालीन मतदान प्रवृत्ती व्यापक संदर्भात पाहणे आवश्यक आहे. .Premium|GST 2.0 : बचत उत्सव! ‘कन्झम्प्शन फंडा’त गुंतवणूक करण्याची योग्य वेळ!.निम्म्याहून अधिक मतदार भाजपच्या पाठिमागेलोकनीती आणि सीएसडीएसने केलेल्या नॅशनल इलेक्शन स्टडी(एनईएस) या सर्वेक्षणावरून असे दिसते की उच्चवर्णीय हिंदू मतदार गेल्या तीन दशकांत भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांच्या मागे ठामपणे उभे राहिले आहेत. (तक्ता क्र. १ पाहा) उच्चवर्णीय मतदारांची राष्ट्रीय मतदारसंख्येतील टक्केवारी तुलनेने कमी असली तरी त्यांची राजकीय एकजूट आणि निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या राज्यांतील त्यांचे ठोस अस्तित्व व राजकीय एकजूट यामुळे त्यांचा प्रभाव लक्षणीयरीत्या वाढतो.२०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जवळपास ६० टक्के उच्चवर्णीय मतदारांनी भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला तर ५३ टक्के उच्चवर्णीय मतदारांनी एकट्या भाजपला मतदान केले होते. याउलट केवळ २० टक्के उच्चवर्णीयांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला मतदान केले होते. यात काँग्रेसला मतदान करणाऱ्या उच्चवर्णीय मतदारांची टक्केवारी अवघी १४ इतकी होती. हे आकडे तात्पुरती वाढ दर्शवीत नाहीत तर २०१४ नंतर वेगाने झालेल्या पुनर्जुळणीचा कळसाध्याय यातून दिसतो. या काळात तीन टप्पे स्पष्टपणे दिसून येतात. आघाडीच्या काळात (१९९६-२००२) उच्चवर्णीय मतदार आधीच ठामपणे भाजपकडे झुकले होते, मात्र त्यांचा पाठिंबा विविध आघाड्यांमध्ये विभागलेला होता आणि तो केवळ पक्षासाठी स्वतंत्रपणे बहुमताच्या पातळीपर्यंत पोहोचलेला नव्हता. यापूर्वी २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत हा कल तात्पुरता कमकुवत झाला होता. मात्र, २०१४ पासून तो अधिक ठळक झाला. भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या उच्चवर्णीयांच्या मतांची टक्केवारी ५०च्या वर पोचली आणि ती याच स्तराच्या वर राहिली. यातून दीर्घकाळापासून टिकून असलेल्या पसंतीचे निवडणुकीच्या स्थिर बहुमतात रूपांतर झाले. उच्चवर्णीयांची ही टिकून राहिलेली मतांची टक्केवारी असे दर्शविते, की राष्ट्रीय स्तरावर उच्चवर्णीय भाजपकडे आपला प्रमुख राजकीय आधार म्हणून पाहतात..Premium|Effective Vote Share : आघाडीच्या राजकारणात पारंपरिक मतांची टक्केवारी का ठरते दिशाभूल करणारी?.उच्चवर्णीयांच्या पाठिंब्याचा राज्यस्तरीय ‘पॅटर्न’देशातील विविध राज्यांतील स्थिती तपासली असता ही रचना अधिक स्पष्ट झाल्याचे दिसून येते. जर उच्चवर्णीयांचे एकत्रीकरण केवळ राष्ट्रीय एकूण आकडेवारीपुरते मर्यादित असते, तर त्याचे धोरणात्मक महत्त्व मर्यादित राहिले असते. मात्र २०१४ ते २०२४ या कालावधीतील राज्यनिहाय आकडेवारी दर्शवते की ही रचना भौगोलिकदृष्ट्या व्यापक असून प्रमुख निवडणूक क्षेत्रांमध्ये संरचनात्मकरीत्या रुजलेली आहे. देशातील उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान आदी हिंदी पट्ट्यात सलग तीन लोकसभा निवडणुकीत ६० टक्क्यांहून अधिक उच्चवर्णीय मतदारांचा भाजपला पाठिंबा राहिला आहे. त्याचवेळी या मतदारांचा काँग्रेसला असलेला पाठिंबा यापेक्षा बराच कमी आहे. (तक्ता क्र. २ पाहा) या पॅटर्नमधून उच्चवर्णीयांची भाजपला असलेली केवळ पसंतच दिसत नाही तर भाजपचे हिंदी पट्ट्यातील वर्चस्वही यातून अधोरेखित होते. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानबरोबरच देशाची राजधानी दिल्ली, हिमाचल प्रदेशमध्येही उच्चवर्णीयांच्या मतदानाचे हेच प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. प्रत्येक निवडणुकीत उच्चवर्णीयांनी स्पष्ट बहुमताने भाजपला मतदान केले.भाजप आधीपासूनच कमकुवत असलेल्या तेलंगणसारख्या राज्यातही उच्चवर्णीयांच्या मतदानाची टक्केवारी २०१४ मधील १२ वरून वाढून २०२४ मध्ये ५३ टक्क्यांवर पोचली. हिंदी पट्ट्यातील राज्यांप्रमाणेच ही स्थिती म्हणावी लागेल. प. बंगालसारख्या तृणमूल काँग्रेसचे वर्चस्व असलेल्या राज्यात २०१९ मध्ये ५७ टक्के उच्चवर्णीयांनी भाजपला मतदान केले होते. २०२४ मध्ये त्यात काहीशी घसरण होऊन ती ४३ टक्क्यांवर पोचली. आसाम,ओडिशा या राज्यांत भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत चढ-उतार होत राहिला आहे. मात्र, या राज्यांतही उच्चवर्णीय मतदारांनी काँग्रेसपेक्षा भाजपच्या पारड्यात आपली मते टाकली आहेत. उच्चवर्णीयांच्या या 'पॅटर्न'मुळे भाजपला या सर्व राज्यांत पाया भक्कम करण्यात मोठी मदत झाली. त्यावरून असे दिसून येते की, वेगवेगळी प्रादेशिक गतिशीलता आणि राजकीय संदर्भ असलेल्या राज्यांतही उच्चवर्णीयांचा कायम टिकून राहिलेला पाठिंबा हा भाजपसाठी स्थिर आधार राहिलेला आहे.एकत्रितपणे पाहता, राज्यनिहाय पुरावे असे दर्शवतात की भाजपसाठी उच्चवर्णीयांचा पाठिंबा हा केवळ प्रादेशिकदृष्ट्या मर्यादित किंवा निवडणुकीपुरता तात्पुरता नाही. उलट, तो पक्षाच्या राष्ट्रीय आघाडीचा व्यापक आणि टिकाऊ आधारस्तंभ बनतो, ज्यामुळे समकालीन निवडणूक राजकारणात त्याचे धोरणात्मक महत्त्व अधिक दृढ होते.राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांतही पसंतीलोकसभा निवडणुकीबरोबरच विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतही उच्चवर्णीयांनी भाजपलाच पसंती दर्शविली आहे. राजकीय रचनेची सर्वांत कठोर कसोटी राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांत आढळते. या निवडणुकांत राष्ट्रीय नेतृत्वापेक्षा प्रादेशिक पक्ष, राज्यस्तरीय सुशासन आणि स्थानिक मुद्द्यांचा अधिक प्रभाव असतो. भाजपसाठी उच्चवर्णीयांचा पाठिंबा केवळ राष्ट्रीय एकत्रीकरणाचे उप-उत्पादन असता तर राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत तो अधिक अस्थिर झाला असता. मतदाराची आकडेवारी मात्र उच्चवर्णीय विधानसभा निवडणुकांतही भाजपमागे दृढपणे उभे असल्याचे दर्शविते. उत्तर प्रदेशात मतदानाची टक्केवारी २०१७ मधील ७१ टक्क्यांवरून २०२२ मधील ७८ टक्क्यांवर गेल्याचे दिसते. मध्य प्रदेशात त्यात २०१८ आणि २०२३ मध्ये त्यात लक्षणीय वाढ झाली. राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये राजकीय पक्षांत स्पर्धात्मक वातावरण दिसत असले तरी भाजपला बहुमत किंवा बहुमताचा पाठिंबा कायम आहे. अगदी सशक्त प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व असलेल्या दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तेलंगणसारख्या राज्यांमध्येदेखील भाजपचा उच्चवर्णीय आधार अधिक बळकट झाला किंवा तो एक महत्त्वपूर्ण गट म्हणून उदयास आला. उच्चवर्णीयांच्या भाजपला मतदानाचे विविध स्तरांवरील सातत्यपूर्णता दर्शवते की उच्चवर्णीयांचा पाठिंबा तात्पुरता नसून विविध निवडणूक क्षेत्रांमध्ये संरचनात्मकरीत्या रुजलेला आहे.भाजपसाठी स्थिर, धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचेराष्ट्रीय तसेच राज्य निवडणुकांमधील पुरावे एक स्पष्ट पॅटर्न दर्शवतात, तो म्हणजे उच्चवर्णीय मतदार हे भाजपसाठी स्थिर आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहेत. २०१४ पासून त्यांचा पा 