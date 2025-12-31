Premium|UN Women Report 2025 : स्त्रियांविरुद्ध डिजिटल दडपशाही

इराणमधल्या स्त्रियांच्या अधिकारांसाठी, तिथल्या इस्लामिक राजवटीशी गेली अनेक वर्षं लढणाऱ्या नर्गीस मोहमद्दी यांना पुन्हा एकदा, म्हणजे चौदाव्या वेळी अटक झाल्याची बातमी ताजी असतानाच यू एन विमेन आणि युरोपियन कमिशन यांनी संयुक्तरीत्या एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी लढणाऱ्या स्त्रिया, पर्यावरणासह विविध क्षेत्रातल्या सामाजिक कार्यकर्त्या आणि महिला पत्रकार यांच्या ऑनलाइन शोषणाबाबतचा हा अहवाल आहे. ‘युनेस्को’, ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ लंडन’ आणि ‘इंटरनॅशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट्स’ या संस्थांनी केलेल्या संशोधनाच्या आधारे हा अहवाल तयार झाला आहे. ११९ देशातल्या ६,४०० स्त्रियांच्या प्रतिसादांचा अभ्यास आणि विश्लेषण करून Tipping Point: The Chilling Escalation of Violence Against Women in the Public Sphere हा अहवाल सिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, महिला पत्रकार किंवा वेगवेगळ्या सामाजिक चळवळीतल्या कार्यकर्त्या स्त्रियांपैकी ७० टक्के स्त्रियांना (म्हणजेच दहापैकी ७ जणींना) त्यांच्या कामाशी निगडित ऑनलाईन हिंसेला तोंड द्यावे लागते आहे. मुख्य म्हणजे हे डिजिटल हल्ले आता प्रत्यक्ष हिंसेलाही चालना देताहेत. थोडक्यात, स्त्रियांचं हे शोषण फक्त आभासी नसून, वास्तव आयुष्यातही या स्त्रियांवर अवमान, हल्ले, धमक्या आणि अत्याचाराचे प्रसंग येताहेत, असं या अहवालातून स्पष्ट झालं आहे. .विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसोबत जेवढा भौतिक विकास जगभरात चालू आहे, त्यानं दुर्दैवानं अनेक बाबतीतल्या विषमता वाढवल्या आहेत किंवा नव्यानं निर्माणही केल्या आहेत. या विषमतांच्या विरोधात स्त्रियांनी वेगवेगळ्या मार्गांनी आवाज उठवला आहे. काहींनी अन्यायग्रस्त समुदायांना संघटित करून चळवळी उभारल्या आहेत, काहींनी जुलमी राजवटीला थेट जाब विचारला आहे, तर काहींनी लेखन आणि पत्रकारितेच्या माध्यमातून हजारो-लाखो लोकांपर्यंत प्रश्नांचं खरं स्वरूप पोचवलं आहे. अन्यायाविरुद्ध जनमत तयार करणार्या, मूलभूत मानवी हक्कांच्या संरक्षणाचा ठाम आग्रह धरणार्या, स्थानिक समुदाय आणि त्यांचं पर्यावरण वाचवण्यासाठी अविचारी विकासप्रकल्पांच्या विरोधात वार्तांकन आणि लेखन करणार्या अशा स्त्रिया, विशेषतः गेल्या अर्धशतकात, जगभरात ठिकठिकाणी लढत राहिल्या आहेत. जर्मनीतल्या ग्रीन पार्टीच्या संस्थापकांपैकी एक असलेल्या पर्यावरणवादी कार्यकर्त्या पेट्रा केली यांच्यासारख्या काहींनी तर या लढाईत आपला जीवही गमावला आहे..Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...शारीरिक- मानसिक छळकुठल्याही परिणामांची तमा न बाळगता व्यापक सामाजिक न्यायाचं लक्ष्य समोर ठेवून लढणार्या या स्त्रियांनी अनेक ठिकाणी पुष्कळ सकारात्मक बदलही घडवले आहेत. पण अशा सगळ्या स्त्रियांना गप्प बसवण्याकरता, त्यांच्यासाठी अवमानकारक स्थिती निर्माण करण्याकरता आणि सार्वजनिक क्षेत्रातून त्यांनी बाहेर पडावं याकरता, नव्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने त्यांचा शारीरिक- मानसिक छळ करण्याचं प्रमाण आता दिवसेंदिवस वाढतं आहे. ऑनलाईन छळ जेव्हा एका मर्यादेपलीकडे जातो, तेव्हा त्याचा परिणाम या स्त्रियांच्या मानसिक आरोग्यावर होतो; स्वतःवर, स्वतःच्या अभिव्यक्तीवर विनाकारण बंधने घालण्याची मानसिकता तयार होते आणि अनेकदा कोलमडून जायला लावणारा धक्काही त्यांना बसतो. अर्थात, स्त्रियांना येणाऱ्या धमक्या किंवा त्यांच्याविरुद्ध ओकली जाणारी गरळ आता फक्त संगणक किंवा मोबाईलच्या स्क्रीनपुरती मर्यादित राहिलेली नाही; आता या कारवाया त्यांच्या दाराशी येऊन ठेपल्या आहेत, असेही ‘यू एन विमेन’च्या ताज्या अहवालाने म्हटले आहे..आभासी माध्यमातून केला जाणारा छळ किंवा प्रत्यक्ष हिंसेच्या बाबतीत महिला पत्रकारांना अधिक लक्ष्य केले जात असल्याचे निरीक्षणही या अहवालाने नोंदवले आहे. त्यांनी लेखन-वार्तांकन थांबवावे यासाठी लैंगिक अत्याचारांच्या धमक्या, शरीरावरून अर्वाच्य टीका (बॉडी शेमिंग कमेंट्स) किंवा पूर्ण नियोजित छळ करण्याचे प्रकार वाढले असल्याचा अनुभव जगभरातल्या अनेक महिला पत्रकारांनी सर्वेक्षणात सांगितला आहे. २०२०मध्ये युनेस्कोनं केलेल्या सर्वेक्षणात, ऑनलाईन शोषण आणि वास्तव अत्याचारांमध्ये असलेल्या दुव्यांची स्पष्टता २० टक्के स्त्रियांनी नोंदवली होती. आता हे प्रमाण दुपटीहून अधिक, म्हणजे ४२ टक्के झाले असल्याचे सांगून ते भयावह असल्याचा इशारा या अहवालाने दिला आहे. ऑनलाईन हिंसेशी निगडित छळाचा, एकूणच शोषणाचा पत्रकार स्त्रियांना येणारा अनुभव पाच वर्षांत दुपटीनं वाढावा, ही बाब खरेच चिंताजनक आहे..कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने ‘डीपफेक इमेजरी’चा किंवा ग्राम्य भाषेतल्या प्रतिक्रियांचा अनुभव वारंवार येत असल्याचे या ताज्या सर्वेक्षणात, दर चौघींपैकी एका स्त्रीने सांगितले आहे. यातही मानवी हक्कांविषयी लिहिणाऱ्या किंवा जनमत तयार करणाऱ्या स्त्रियांचं प्रमाण जास्त आहे. सहज उपलब्ध असणारी, स्वस्त अशी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची निरनिराळी साधनं वापरुन स्त्रियांना लक्ष्य करणं, समाज माध्यमांद्वारे त्यांच्याविषयीचा अवमानकारक मजकूर प्रसृत करणं आता सोपं झालं आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं होणारी ही स्त्रियांची हिंसा म्हणजे डिजिटल माध्यमांद्वारे पत्रकार आणि कार्यकर्त्या स्त्रियांना दहशतीखाली आणण्याचा, त्यांची प्रतिमा डागाळण्याचा आणि पर्यायानं त्यांना गप्प बसवण्याचा एक प्रकार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातला स्त्रियांचा ठळक सहभाग संपावा, त्यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर मर्यादा याव्यात आणि लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या वादविवादांना पायबंद घालता यावा, या उद्देशांनी हे भ्रष्ट उद्योग वाढतच चालले आहेत. हे पाहता, आज स्त्री-पुरुष समानतेविषयी कितीही बोलले जात असले तरीही सध्याचे युग हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेची मदत घेऊन केल्या जाणाऱ्या स्त्रियांच्या छळाचे आणि एकूणच दुर्बल घटकांवरच्या दडपशाहीचे आहे, हे कुणीही मान्य करेल..आकडेवारीच्या पलीकडे...‘यू एन विमेन’चा हा अहवाल म्हणजे फक्त जागतिक आकडेवारी नाही. या दृष्टीनं त्याकडे बघणे ही फार मोठी चूक ठरेल. कारण या सगळ्या स्त्रियांसाठी हे भीषण वास्तव आहे. बाह्य स्रोतांकडून होणाऱ्या शोषणाच्या बरोबरीने, आपण आपले काम (मग ती नोकरी असो किंवा स्वयंस्फूर्तीनं स्वीकारलेलं सामाजिक काम असो) कसे आणि केव्हा करायचे आणि मुळात ते करता येईल की नाही, या प्रश्नांचा असह्य ताणही त्यांना सोसावा लागतो आहे. शिवाय अनेकदा ऑनलाइन धमक्या किंवा छळ हा केवळ त्या स्त्रीपुरता मर्यादित न राहता नवरा आणि मुलांनाही त्यात ओढलं जातं. मोठ्या लोकसंख्येला वस्तुस्थिती सांगण्यासाठी किंवा अन्यायग्रस्त निर्णयांच्या विरोधात दबावगट तयार करण्यासाठी समाजमाध्यमं उपयुक्त ठरत असली तरी हे सगळे ताण टाळण्यासाठी अनेक स्त्रिया आपला समाज माध्यमांवरचा वावर अनेकदा पूर्णपणे थांबवतात, असंही आढळून आलं आहे..तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं केला जाणारा स्त्रियांचा हा छळ मानवी हक्कांचं उल्लंघन म्हणून ओळखला जावा आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातल्या कंपन्यांनी आपली जबाबदारी अधिक गांभीर्याने सांभाळावी, असं आवाहन ‘यू एन विमेन’नं या अहवालाच्या अखेरीला केले आहे. पण त्याचा उपयोग होईल, याची खात्री कुणालाच नाही. जगातली निम्मी लोकसंख्या असलेल्या स्त्रियांविषयीचा समाजाचा आदर धोरणं आणि कायदे कितपत वाढवू शकतील? स्त्रियांच्या अभिव्यक्तीवरच घाला घालण्याच्या प्रयत्नांना जोवर आळा बसत नाही, तोवर जगभरात ठिकठिकाणी नांदणारी लोकशाही सुरक्षित आहे, असे म्हणता येईल का? विवेक जागा ठेवून या प्रश्नांची उत्तरे शोधायला हवीत आणि आपल्या सुबक चौकटीपलीकडच्या जगाचा विचारही करायला हवा.. 