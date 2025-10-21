Premium| UN reform: ८० वर्षांनंतरही संयुक्त राष्ट्रांला अस्तित्वासाठी संघर्ष करावा लागतोय!

डॉ. मनीष दाभाडेपहिल्या महायुद्धानंतर स्थापन करण्यात आलेला राष्ट्रसंघ शांतता प्रस्थापित करण्यात अपयशी ठरला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युद्ध रोखणे आणि जागतिक शांतता कायम ठेवणे, यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना झाली. मात्र, या संघटनेला मर्यादित यश मिळाले. बदलत्या परिस्थितीचे चित्र या संघटनेच्या रचनेमध्ये दिसून येत नाही, तर मोठ्या देशांकडून सुधारणांच्या मागणीमध्ये अडथळे आणण्यात येतात. या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त राष्ट्रांचा अस्तित्वासाठीचा संघर्ष सुरू आहे.संयुक्त राष्ट्रे ही जगातील सर्वांत मोठी आंतरराष्ट्रीय संघटना २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ८०वा वर्धापन दिन साजरा करत आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक शांतता व सहकार्याचे प्रतीक म्हणून या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. मात्र, या आठ दशकांतील सर्व मोठ्या संकटामध्ये ही संघटना अपयशी ठरली आणि आता या संघटनेच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. युक्रेनमधील युद्ध, गाझातील संघर्ष, हवामानबदल आणि कोरोनाची महासाथ अशा सध्याच्या अनेक घडामोडींमध्ये संयुक्त राष्ट्रांतील कालसुसंगतपणाचा अभाव आणि शक्तिहिनता वाढत्या प्रमाणात दिसून आली. संपूर्ण जगाला युद्धाच्या शापापासून मुक्त करण्याचे स्वप्न संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेवेळी समोर ठेवण्यात आले होते. मात्र, हे स्वप्न आता भंगलेले दिसत आहे. .संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना जागतिक स्थैर्याच्या आशेवर झाली होती; त्याच वेळी वास्तववादी राजकारणाने त्याच्या मर्यादा निश्चित केल्या. दुसऱ्या महायुद्धामध्ये विजेत्या ठरलेल्या अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, सोव्हियत महासंघ आणि चीन या पाच देशांनी सुरक्षा परिषदेमध्ये कायमस्वरूपी स्थान मिळविले आणि नकाराधिकारही स्वतःकडे ठेवला. त्यामुळे या संघटनेची सत्ता काही हातांमध्येच केंद्रित झाली आणि समानतेच्या मूळ तत्त्वालाच धक्का बसला. परिणामी या पाच शक्तींच्या हितसंबंधांमध्ये संघर्ष होत असले, तर संयुक्त राष्ट्रे निष्क्रिय ठरताना दिसून येतो. शीतयुद्धाच्या काळामध्ये संयुक्त राष्ट्रे विचारसरणींमधील संघर्षाचे व्यासपीठ झाले होते. हंगेरीपासून व्हिएतनामपर्यंत आणि अफगाणिस्तानपासून झेकोस्लोव्हाकियापर्यंत अनेक घडामोडींमध्ये संयुक्त राष्ट्रे साक्षीदाराच्या भूमिकेमध्येच राहिला..शांततेच्या प्रश्नावर अपेक्षाभंगप्रारंभीच्या काळामध्ये संयुक्त राष्ट्रांना मर्यादित यश मिळाले. आफ्रिका आणि आशियातील वसाहतवादाच्या अंतासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी भूमिका बजावली; मानवाधिकारांच्या सार्वत्रिक घोषणापत्राने आणि शस्त्रनियंत्रण करारांनी काही नवे मानदंड निर्माण केले. पण हे प्रयत्न जागतिक राजकारणाच्या परिघावरच राहिले. युद्ध आणि शांतता या मुख्य प्रश्नांवर संयुक्त राष्ट्रे नेहमीच हतबल ठरले आहे.सोव्हियत महासंघाच्या विघटनानंतर १९९०च्या दशकात शीतयुद्ध संपल्यानंतर काही प्रमाणात आशावाद निर्माण झाला. १९९१मध्ये कुवेतमधून इराकी सैन्य हटविण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी कारवाईस मान्यता दिली. कंबोडिया आणि मोझांबिकमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मोहिमा यशस्वी ठरल्या; मात्र रवांडा आणि बोस्नियातील नरसंहारांनी या विश्वासाला धक्का दिला. संयुक्त राष्ट्रे स्वतःला शांततेचा राखणदार मानत असताना त्यांना माणुसकी वाचवता आली नाही. त्यानंतर २००३मध्ये अमेरिकेने सुरक्षा परिषदेच्या मंजुरीशिवाय इराकवर हल्ला केला आणि संयुक्त राष्ट्रांची प्रतिष्ठा संपुष्टात आली. संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने हा निर्णायक क्षण होता. जगातील सर्वांत मोठ्या महासत्तेने या संस्थेकडे दुर्लक्ष केले, तर अन्य देशांनी या संस्थेला किती गांभीर्याने घ्यावे? नंतरच्या दशकात रशियाचा पुनरुत्थान, चीनची वाढती आर्थिक-लष्करी ताकद आणि पाश्चिमात्य देशांमधील मतभेद यांमुळे संयुक्त राष्ट्रांसमोरील आव्हान पुन्हा एकदा खडतर केले आहे..मोठ्या शक्तींकडून दुर्लक्षयुक्रेनमधील युद्ध हे त्याचे सर्वांत स्पष्ट उदाहरण आहे. सुरक्षा परिषदेचा कायम सदस्य असणाऱ्या रशियाने उघडपणे शेजारच्या सार्वभौम देशावर आक्रमण केले आणि सुरक्षा परिषद काहीच करू शकली नाही. रशियाकडे नकाराधिकार आहे, हे त्यामागील खरेकारण आहे. आमसभेने निषेधाचा ठराव मंजूर केला, मात्र हा ठराव म्हणजे नैतिक अभिव्यक्ती ठरली. प्रत्यक्षातील कृती, मदत, निर्बंध, राजनैतिक संवाद ही सर्व पावले संयुक्त राष्ट्रांच्या चौकटीबाहेर नाटो व युरोपीय महासंघाच्या माध्यमातून उचलण्यात आली. गाझामधील इस्रायल आणि हमास यांच्यातील संघर्षही त्याच दिशेने गेला. हमासच्या हल्ल्यांनंतर इस्रायली सैन्याच्या प्रतिसादाने मानवी आपत्ती निर्माण झाली, मात्र अमेरिकेच्या नकाराधिकामुळे त्यावर सुरक्षा परिषद काहीच ठराव करू शकली नाही. अमेरिका इस्राईलच्या पाठीशी कायम राहिली. अशा वेळी संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका केवळ मानवी मदतीपुरती मर्यादित राहिली. संयुक्त राष्ट्रांच्या मदत व बचावकार्य संस्थेचे (यूएनआरडब्ल्यूए) कार्य सुरू आहे; मात्र निधी अभावी हे कामही संकटात आहे. .केवळ साक्षीदाराच्या भूमिकेतहवामानबदल या विषयातही संयुक्त राष्ट्रांची क्षमता अपुरी ठरली. पॅरिस करारासारख्या पुढाकारांनी उत्सर्जन कमी करण्याची आशा निर्माण केली होती, परंतु प्रत्यक्षात जागतिक उत्सर्जन वाढतच आहे. मोठे देश आपापल्या स्वार्थानुसार निर्णय घेतात; आर्थिक मदतीची आश्वासने पोकळ ठरतात. विकसनशील देशांसाठी हवामानन्यायाची लढाई आजही सुरू आहे, पण आवाहन करण्याशिवाय अन्य पर्याय संयुक्त राष्ट्रांकडे उरत नाही.कोरोनाच्या महासाथीने या दुर्बलतेला अधिक उघड केले. जागतिक संकटात एकसंध कृती अपेक्षित असताना, अनेक देशांनी सीमाबंदी, लशींची साठेबाजी आणि परस्पर दोषारोप केले. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शनाकडे दुर्लक्ष झाले आणि ‘कोव्हॅक्स’ योजनेद्वारे न्याय्य लसवाटपाची कल्पना अपयशी ठरली. परिणामी, श्रीमंत देश सुरक्षित झाले, तर गरीब देशांनी दीर्घकाळ प्रतीक्षा केली. यावेळीही संयुक्त राष्ट्र केवळ साक्षीदाराच्या भूमिकेतच राहिले. .सुधारणांची गरजया सर्व घटनाक्रमांमधून आणखी एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे सुरक्षा परिषदेची रचना आणि नकाराधिकाराची प्रणाली आता कालबाह्य झाली आहे. ही व्यवस्था १९४५च्या सत्तासंतुलनावर आधारित आहे. मात्र आजचे जग खूपच वेगळे आहे. भारत, ब्राझील, जपान, जर्मनी यांसारख्या देशांना सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व नाकारल्याने या संस्थेची विश्वासार्हता कमी झाली आहे. मोठ्या देशांना त्यांच्याकडील विशेषाधिकार सोडायचे नाहीत, त्यामुळे त्यांच्याकडून या सुधारणांना आडकाठी घालण्यात येते.आर्थिक अडचणींनी संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यक्षमतेवर आणखी परिणाम झाला आहे. अमेरिकेकडून अधूनमधून निधी थांबवण्यात येतो. चीन राजनैतिक हेतूंनुसार देणग्या देत असतो, तर युरोपला शैथिल्य आले आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमा आणि निर्वासितांच्या मदतकार्यावर परिणाम होत आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी सुधारणा प्रक्रियेची सुरुवात केली असली, तरी सुधारणेचा मुद्दा जिवंत ठेवणे एवढ्यापुरतेच या प्रयत्नांचे महत्त्व आहे. संयुक्त राष्ट्रांवरील विश्वासाचा तुटलेला धागा पुन्हा जोडणे कठीण होत आहे. विकसनशील देशांना संयुक्त राष्ट्रे पाश्चिमात्य दांभिकतेचे प्रतीक वाटते, तर पाश्चिमात्य देशांना ते हुकूमशहांचे व्यासपीठ वाटते. परिणामी, संयुक्त राष्ट्रे हेच जगातील विभागणीचे प्रतिबिंब झाले आहे. त्यांच्या ठरावांना वजन नाही आणि त्याच्या आमसभांमधील भाषणे आता माध्यमांच्या मथळ्यांमध्येही दिसत नाहीत. .व्यवहार्य रचनासंयुक्त राष्ट्रसंघाचा ओसरणारा प्रभाव हा केवळ संस्थेचा नाही, तर सामूहिक इच्छाशक्तीचा पराभव आहे. महासत्तांमध्ये आज कोणताही सामाईक दृष्टिकोन उरलेले नाहीत. अमेरिका, चीन, रशिया, युरोप हे सर्वच देश किंवा गट आपापल्या प्रादेशिक आणि आर्थिक हितासाठी काम करत आहेत. अशा वेळी संयुक्त राष्ट्रांकडे जागतिक नेतृत्वाची क्षमता राहिलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, ८० वर्षांच्या टप्प्यावर संयुक्त राष्ट्रांसमोर ‘सुधारणा करा किंवा संपून जा’ असा पर्याय आहे. सुरक्षा परिषदेचा विस्तार, नकाराधिकाराचा मर्यादित वापर आणि अधिक प्रातिनिधिक रचना ही पहिली पावले उचलावी लागतील. दुसरे म्हणजे, हवामान, आरोग्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मानवी संकटे या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून व्यावहारिक सहकार्याचे नवीन मॉडेल तयार करणे आवश्यक आहे.या प्रक्रियेत भारत केंद्रस्थानी राहू शकतो. भारतामध्येही पाश्चात्य धाटणीची लोकशाही असून, विकसनशील जगाचे नैसर्गिक नेतृत्व म्हणून भारताकडे येते. एकीकडे सुधारणा आणि दुसऱ्या बाजूला दायित्व या दोन्हींना जोडणारा दुवा म्हणून भारत असू शकतो. भारताच्या नेतृत्वाखालील नव्या बहुपक्षीय प्रतिनिधित्व, पारदर्शकता आणि व्यवहार्य परिणाम या तीन मूल्यांचा समावेश असावा. .Premium| Bangladesh Politics: बांगलादेशात राजकीय अस्थिरतेत वाढ का? त्याचे भारतावर काय परिणाम होतील?.संयुक्त राष्ट्रांच्या पतनाचा अर्थ जगाचा अंत नाही, पण हा जगातील आदर्शांचा अंत असू शकतो. आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, समान सार्वभौमत्व आणि सामूहिक सुरक्षा ही तत्त्वे आजही तितकीच आवश्यक आहेत. संयुक्त राष्ट्रे त्यात अपयशी ठरत असेल, तर त्याच्यावर उभ्या राहणाऱ्या नवीन संस्थांना ती मूल्ये पुनर्स्थापित करावी लागतील. आजच्या काळात भारतासारख्या राष्ट्रांवर ही जबाबदारी आहे. बहुध्रुवीय जगात नेतृत्व कोसळले, तर अस्थिरता, हवामानविकृती आणि आर्थिक विभाजन वाढेल. भारताने या संधीचा उपयोग करून, केवळ आपल्या नव्हे तर सर्वांच्या हितसंबंधांसाठी जागतिक सुधारणेचा आवाज व्हायला हवे.संयुक्त राष्ट्रांच्या ८० वर्षांच्या प्रवासात आदर्श, अपयश आणि आशा या तिन्हींचे मिश्रण दिसते. पण आता इतिहास निर्णायक टप्प्यावर आहे. या संस्थेने स्वतःला पुन्हा अर्थपूर्ण केले नाही, तर या संस्थेची राष्ट्रसंघाप्रमाणे इतिहासातच नोंद राहील. मात्र, भारत आणि दक्षिणी जगताने नव्या बहुपक्षीयतेचा पाया रचला, तर मानवजातीला सहकार्याच्या नव्या अध्यायाची अजून एक संधी मिळेल. संयुक्त राष्ट्रांनी ८०व्या वर्धापनदिनी भूतकाळाचा अभिमान नाही, तर भविष्याचा संकल्प घ्यायला हवा. जगाला आजही सामूहिक जबाबदारीच खरी शक्ती आहे, हे सांगणाऱ्या एका मार्गदर्शकाची गरज आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या भविष्याच्या निर्मितीत भारताचा हात पुढे असायलाच हवा. .Premium|Study Room : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेवर भारताचा दावा आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण.भारतासाठी संधीहीभारतासाठी ही परिस्थिती एकाच वेळी आव्हान आणि संधी अशा दोन्ही पद्धतीने पाहता येऊ शकते. संस्थापक सदस्य आणि शांतता मोहिमांमधील सर्वांत मोठे योगदान देणाऱ्या देशांपैकी एक अशी भारताची ओळख आहे. त्यानंतरही भारताला सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्यत्वापासून दूर राहावे लागले आहे. त्यामुळेच संयुक्त राष्ट्रांतील सुधारणांच्या मागणीतील भारताच्या आवाजाला नैतिक वजन आहे. भारताने दीर्घकाळ बहुपक्षीयतेला पाठिंबा दिला, पण आता तो व्यवहार्य वास्तववाद स्वीकारतो आहे. जी-२० अध्यक्षपदाच्या काळात भारताने दक्षिणी जगताचा आवाज म्हणून स्वतःला सादर केले. जी-२० संघटनेमध्ये आफ्रिकी महासंघाला कायम सदस्यत्व देणे, शाश्वत विकासावर भर देणे आणि कर्जसंकटावरील चर्चा पुढे नेणे यासाठी भारताने केलेले प्रयत्न दक्षिणी जगताच्या जागतिक नेतृत्वाची झलक होती. भारत आता फक्त सुधारणांचा आग्रह धरत नाही, तर पर्यायी मंच उभारत आहे, हे यातून दिसून येते. यामध्ये ब्रिक्स, क्वाड, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी यांसारख्या संघटना त्याचे उदाहरण आहे. तथापि, नेतृत्वाचा अर्थ केवळ भाषणात नाही तर योगदानात आहे. भारताने आपल्या आर्थिक आणि मानवी संसाधनांचा अधिक वापर करून संयुक्त राष्ट्रांच्या मोहिमांना आधार द्यायला हवा. शांतता मोहिमा, आपत्ती निवारण आणि हवामाननिधी यांसारख्या क्षेत्रात अधिक निधी आणि तांत्रिक सहाय्य देऊन भारत आपली भूमिका दृढ करू शकतो. त्यामुळेच २१व्या शतकातील संयुक्त राष्ट्रांमध्ये २१व्या शतकातील वास्तव प्रतिबिंबित व्हावे, ही भारताची मागणी अधिक प्रभावी ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 