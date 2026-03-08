Premium|US-China Cold War : अमेरिका-चीन शीतयुद्धाला इराणची युद्धभूमी

डॉ. निलेश खरे - saptrang@esakal.comअमेरिका आणि चीनमधील संबंध आता केवळ स्पर्धा राहिलेले नाहीत, ते एका ‘शीतयुद्धात'' रूपांतरित झाले आहेत. इराणवर प्रहार करून अमेरिका आणि त्याचे मित्रराष्ट्र प्रभावीपणे पटलावरील ‘मोहरे साफ’ करत आहेत. इराणची सत्ता कमकुवत झाल्यास चीन ज्या ‘प्रतिकाराच्या शस्त्राला’, म्हणजेच हिजबुल्ला, हुथी आणि इतर दहशतवादी गटांना छुपा पाठिंबा देत होता, त्यांचा कणा मोडेल. यामुळे चीन कोपऱ्यात ढकलला जाईल व हीच अमेरिकेची रणनीती आहे...या आठवड्यात तेहरानच्या आकाशात केवळ क्षेपणास्त्रांचा आवाज झाला नाही, तर अमेरिकेच्या बंकरबॉम्बने चिनी भाषेत लिहिलेल्या भविष्यातील दशकानुदशकांची एक ‘विमा पॉलिसी’ उधळून लावली. अनेक वर्षे जगाने वॉशिंग्टन आणि तेहरानमधील तणावाकडे १९७९च्या इस्लामिक क्रांतीचे एक स्थानिक स्वरूप म्हणून पाहिले. परंतु ताज्या हल्ल्यांनंतर नवी दिल्लीतील ‘रायसीना हिल’ वरून दिसणारे चित्र पूर्णपणे वेगळे दिसते आहे. भारताच्या धोरणात्मक भूमिकेच्या चिंतनात एक मत प्रबळ होत आहे, हा केवळ पश्चिम आशियातील प्रदेशावर झालेला हल्ला नव्हता. हा चीनच्या जागतिक महत्त्वाकांक्षेवर केलेला एक सुनियोजित ‘मार्जिन कॉल’ होता, म्हणजे चीनच्या बलस्थानाची चाचपणी होती. परीक्षा होती. गेल्या दशकभरात बीजिंगने इराणचा वापर आपली भू-राजकीय ‘इन्शुरन्स पॉलिसी’ म्हणून केला. अमेरिका पश्चिम आशियातील वाळवंटात अडकून पडली असताना, चीनला दक्षिण चीन समुद्रात कृत्रिम बेटे बांधण्यास आणि आफ्रिका व मध्य आशियात आपला ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रभाव वाढवण्यास मोकळीक मिळाली. चीनसाठी इराण ही एक उत्तम ढाल होती. हा असा प्रादेशिक शक्तिशाली देश आहे, ज्याने अमेरिकी युद्धनौकांना तैवानच्या जलवाहतूक सीमांपासून दूर ठेवले आणि पेंटॅगॉनला अब्जावधी डॉलर अशा युद्धभूमीवर खर्ची घालावे लावले, जेथे चीनला संरक्षणाच्या भिंतीची गरज नव्हती. इराणसोबत २५ वर्षांचा, ४०० अब्ज डॉलरचा सामरिक करार करून बीजिंगने जगाला संकेत दिला होता, की चीन या क्षेत्राचा नवा ‘तारणहार’ आहे. परंतु या आठवड्यात, ती ‘विमा पॉलिसी’ कामाला आलेली नाही..Premium|China Tech Shock 2026 : ‘एआय’चा ड्रॅगन जागा झाल्यानंतर….दिल्लीच्या दृष्टीने या हल्ल्यांनी, चीन आपल्या ‘युआन डिप्लोमसी’ने लपवू पाहत होता ते क्रूर वास्तव समोर आणले आहे , बीजिंगची आक्रमक भाषा आणि इराणच्या बंदरांवर उभ्या असलेल्या चिनी युद्धनौका असूनही, इराण विरोधात प्रत्यक्ष क्षेपणास्त्रे डागली गेली, तेव्हा चीन शांत राहिला. त्या निमित्ताने चीनचा धोरणात्मक मुखवटा उतरताना चीनच्या मित्रराष्ट्रांनी पाहिला. चीन इराणच्या तेलाचा जगातील सर्वांत मोठा ग्राहक आहे. जे तेल बऱ्याचदा निर्बंध टाळण्यासाठी मलेशिया किंवा ओमानचे तेल म्हणून विकले जात होते. इराणवरील हल्ले केवळ क्षेपणास्त्रांच्या गोदामांवर नाहीत, तर ते चीनच्या ‘गॅस टाकी’वर झाले आहेत. ‘ग्लोबल साऊथ’साठी चीनने स्वतःला पाश्चिमात्य देशांचा एक विश्वसनीय पर्याय म्हणून सादर केले होते. मात्र, जेव्हा त्यांच्या मुख्य भागीदारावर निर्णायक हल्ला झाला, तेव्हा चीनची प्रतिक्रिया फक्त ‘गंभीर चिंता’ व्यक्त करण्यापुरती मर्यादित राहिली. भारतीय वास्तववादाच्या भाषेत सांगायचे तर जी महासत्ता आपल्या गुंतवणुकीचे संरक्षण करू शकत नाही, ती केवळ नावापुरतीच महासत्ता आहे. यात भारताचीही चाबहार बंदरामधील गुंतवणूक अडचणीत आली आहे. मात्र शत्रूचा शत्रू मित्र या नात्याने भारताने मौनाची राजनैतिक खेळी खेळलेली दिसते.अमेरिका आणि चीनमधील संबंध आता केवळ स्पर्धा राहिलेले नाहीत, ते एका ‘शीतयुद्धा’त रूपांतरित झाले आहेत. इराणवर प्रहार करून अमेरिका आणि त्याचे मित्रराष्ट्र प्रभावीपणे पटलावरील ‘मोहरे साफ’ करत आहेत. इराणची सत्ता कमकुवत झाल्यास चीन ज्या ‘प्रतिकाराच्या शस्त्रा’ला म्हणजेच हिजबुल्ला, हुथी आणि इतर दहशतवादी गटांना छुपा पाठिंबा देत होता, त्यांचा कणा मोडेल. यामुळे चीन कोपऱ्यात ढकलला जाईल. चीन आता इराणच्या पुनर्रचनेसाठी पुढे येऊन पाश्चिमात्य देशांशी थेट संघर्षाचा धोका पत्करणार का? की आपल्या सदाबहार मित्राची अशी दुर्दशा आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहणार? जर चीनने काहीच केले नाही, तर चीनच्या इतर ‘बेल्ट अँड रोड’ भागीदारांना कळून चुकेल, चीनची मैत्री फक्त चांगल्या काळापुरतीच मर्यादित आहे..भारतासाठी संधी आणि धोकाभारतासाठी हा क्षण एकाच वेळी धोक्याचा आणि संधीचा आहे. आखाती देशांमधील आपले ९० लाख भारतीय नागरिक आणि तेलाच्या वाढत्या किमतींबद्दल आपल्याला काळजी असली तरी, एक सुप्त जाणीव आहे. पश्चिम आशियातील पूर्वेतील चीनचा कमी होणारा प्रभाव भारतासाठी फायदेशीर आहे. भारताचे ‘लिंक वेस्ट’ धोरण इस्राईल, सौदी अरेबिया आणि ‘यूएई’शी संबंध दृढ करणे हे स्थिरता आणि ‘बहुध्रुवीय’ जगावर आधारित आहे. याउलट, चीनला अशा ‘एकध्रुवीय आशिया’ची गरज आहे जिथे फक्त त्याचाच हुकूम चालेल. इराणला रोखून, पाश्चिमात्य देश नकळत चीनचा पश्चिमेकडील विस्तार रोखत आहेत, त्याचबरोबर पश्चिम आशियाचा नकाशाही बदलला जातो आहे आणि तो बदलण्यासाठी वापरली जातेय ती अमेरिका-चीन संघर्षाच्या शाईची लेखणी. यातून चीनचा भारताच्या गळ्याला बसणारा अजगरी विळखा काहीसा सैल होणार आहे. दिल्लीतील ‘साऊथ ब्लॉक’ने घेतलेला अर्थ काय असेल, याचा आपण कयास लावल्यास इराणवरील हल्ला अमेरिकेच्या धोरणाचे जिवंत प्रात्यक्षिक होते, ज्याचा खरा प्रेक्षक बीजिंगमध्ये बसला होता. अमेरिकेने हे सिद्ध केलेय, ते आजही आपल्या हिताच्या रक्षणासाठी ‘हार्ड पॉवर’चा वापर करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, त्यातून ‘पाश्चात्य देशांचा ऱ्हास होत आहे,’ या चिनी प्रचाराला छेद मिळाला आहे.एकीकडे अमेरिकेसोबतची वाढती संरक्षण भागीदारी आणि इस्राईलशी असलेली घनिष्ठ मैत्री, तर दुसरीकडे इराणसारखा जुना आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मित्र आहे. दोन्ही बाजू भारताला सांभाळायच्या आहेत. बांडुंग परिषदेपासून ते ‘नाम’ म्हणजे अलिप्ततावादी चळवळीच्या स्थापनेपर्यंत, भारताचा आवाज जगात एक ‘नैतिक शक्ती’ म्हणून ओळखला जात असे. ती स्वायत्तता महत्त्वाची होती. व्हिएतनाम युद्ध असो किंवा सुएझ कालव्याचे संकट, भारताने नेहमीच आपली स्वतंत्र भूमिका मांडली, जी अनेकदा महासत्तांना रुचत नसे. आज मात्र भारत अमेरिकेच्या निकट गेला असल्याचे जाणवते. भारत आता आपल्या संरक्षणासाठी केवळ रशियावर अवलंबून नाही. अमेरिकेसोबतच्या ‘क्वाड’सारख्या गटांमधील सहभाग आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील वाढते सहकार्य स्पष्ट संकेत देतात की, भारत आपली सुरक्षा रणनीती वॉशिंग्टनच्या प्राधान्यानुसार आखतो आहे. मात्र अमेरिकेने संकटकाळात अनेकदा भारताच्या पाठीत वार केल्याचा इतिहास विसरून चालणार नाही. या संघर्षात भारताला आपले हित साधावे लागेल. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि भारताचे ‘लिंक वेस्ट’ धोरण पाहता, भारतासमोर यानिमित्ताने काही गंभीर आव्हाने आणि धोके उभे ठाकले आहेत. .बदलत्या जागतिक परिस्थितीत या धोक्यांचे स्वरूप केवळ आर्थिक नसून ते धोरणात्मकदेखील आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करतो, ज्यातील मोठा वाटा खाडी देशांतून येतो. इराण-इस्राईल संघर्ष किंवा हॉर्मुझचा जलमार्ग बंद झाल्यास तेलाचे भाव १०० डॉलर प्रतिबॅरलच्या वर जाऊ शकतात. रशिया किंवा इतर आफ्रिकन देशांकडून तेल आयातीचे पर्याय खुले ठेवणे आणि देशांतर्गत ‘धोरणात्मक तेलसाठा’ वाढवणे ही काळाची गरज असेल. अमेरिका आज मित्र असला, तरी तो व्यापारी आहे आणि संकटकाळात महागड्या तेलाचा ग्राहक म्हणून तो भारताकडे पाहू शकतो. लाल समुद्र आणि आखाती प्रदेशातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे मालवाहू जहाजांना आफ्रिका खंडाला वळसा घालून जावे लागत आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ खर्च प्रचंड वाढला आहे. या परिस्थितीत अमेरिकेसोबतच्या ‘आयटू युटू’सारख्या गटांमार्फत आपले अस्तित्व टिकवून ठेवणे आणि केवळ पाश्चात्त्य देशांवर अवलंबून न राहता स्वतःची स्वतंत्र प्रतिमा निर्माण करणे हाच एकमेव मार्ग भारतासमोर दिसतो आहे. म्हणूनच अलिप्ततावादी चळवळीचे नेतृत्व नैतिक तत्त्वाच्या आधारावर आजही भारताकडे आहे हे विसरून चालणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 