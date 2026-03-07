Premium|US-Iran conflict : अंतहीन युद्धखोरीची अमेरिकी हौस

श्रीराम पवार- shriram1.pawar@gmail.comअमेरिकेला जमिनीवरच्या युद्धात उतरण्यास इराण भाग पाडेल. जमिनीवरच्या युद्धात उतरताना दोन आव्हानं आहेत... एकतर ट्रम्प यांनी नवं युद्ध सुरू करणार नाही, हे आश्वासन देऊन सत्ता मिळवली आहे. अमेरिकेतील ताजा लोकांचा कलही युद्धाच्या विरोधात आहे. जमिनीवरचं युद्ध म्हणजे मोठ्या प्रमाणात हानी, याचा अनुभव अमेरिकी लोकांनी घेतला आहे. हे युद्ध इराण जिंकेल ही शक्यता नाही. इस्लामी राजवटीचं अस्तित्व टिकवणं इतकाच त्यांचा संघर्ष आहे.अमेरिका आणि इस्रायलच्या संयुक्त हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते आयतुल्ला अली हुसेन खामेनेई यांचा मृत्यू झाला ही घटना पश्चिम आशियात युद्धाचा भडका उडवून देणारी आहे, तसंच या प्रदेशात अस्थिरतेचं एक नवं पर्व साकारणारी आहे. खामेनेई अमेरिकेसाठी कितीही खुपत असेल तरी ते एका सार्वभौम देशाचे प्रमुख होते त्यांना या प्रकारे संपवणं अमेरिका आंतरराष्ट्रीय कायदे, नियम यांना कवडीची किंमत देत नाही हेच दाखवणारं आहे. या दंडेलीला रोखण्याची सामर्थ्य आणि इच्छाही सद्या तरी कोणत्याही देशात किंवा जागतिक संघटनेत दिसलं नाही. यानंतरही ज्यासाठी अमेरिकेनं हे युद्ध सुरू केलं किंवा ज्यासाठी इस्राईलनं अमेरिकेला भरीला घातलं तसा सत्तापालट इराणमध्ये घडवणं सहजसाध्य नाही. एका अनिश्चित परिणाम असलेल्या युद्धात आगीत अमेरिकेनं पश्चिम आशियाला लोटलं आहे, त्याचे भीषण आर्थिक परिणाम सगळ्या जगावर होतील, हे उघड आहे..Premium|Venezuela US military action : संघर्ष सारा दुर्मीळ खनिजे आणि डॉलरसाठी .पन्नास वर्षांचं भांडणअमेरिका आणि इराण यांच्यातील भांडण जुनं आहे... सुमारे ५० वर्षांचं. बहुतेक अमेरिकी अध्यक्षांना इराणमधील इस्लामी क्रांतीनंतर आलेली सत्ता हटवली पाहिजे, असं वाटत आलं. त्यासाठी अमेरिका आणि इस्रायलनं काही कमी प्रयत्न केले नाहीत. अगदी ताज्या हल्ल्यापूर्वीही इराणमधील नागरिक खामेनेई यांच्या राजवटीविरोधात रस्त्यावर उतरले तेव्हा हे आंदोलन भडकून सत्ताबदल व्हावा, ही उभय देशांची अपेक्षा होती. त्यासाठी इराणमधील जनेतला जाहीर आवाहन करण्यापर्यंत मजल गेली होती. नागरिकांचे आंदोलन इराणच्या सुरक्षा दलांनी चिरडले. अमेरिकेला हवा तो बदल या मार्गानं होत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर पुन्हा एकदा इराणकडून अमेरिकेला धोका असल्याचा कांगावा सुरू झाला. एका बाजूला अमेरिकेला इराणकडून अण्वस्त्र कार्यक्रम बंद करण्याची ग्वाही हवी होती. त्यासाठी जिनिव्हात वाटाघाटी सुरू होत्या. त्या वेळेस अमेरिका इराणला चहुबाजूंनी घेरत होती. इस्रायल हल्ल्याची तयारी करत होता. वाटाघाटी हा फार्स आहे, हल्ला कधी होणार इतकाच मुद्दा आहे हे जगाला समजत होतं तसं इराणलाही. म्हणूनच अगदी खामेनेई यांना टिपल्यानंतरही इराणच्या प्रतिकाराची धार जराही कमी झालेली नाही. इराणमधील आधी आयुतल्ला रुहोल्ला खामेनी यांची राजवट आणि त्यांच्यानंतर खामेनेई यांची राजवट उघड अमेरिका विरोधी राहिली.अमेरिकेचे स्वारस्य कळीचा मुद्दाअमेरिकेचे पश्चिम आशियातील हितसंबंध एका बाजूला इस्रायलची सुरक्षा आणि दुसरीकडे अमेरिकेची ऊर्जा सुरक्षा आणि पश्चिम आशियातील निर्विवाद वर्चस्व यावर आधारलेले आहेत. अमेरिकेचे तेलासाठी या भागावरचं अवलंबन संपलं असलं तरी भूराजकीयदृष्ट्या अमेरिकेचा तेथील रस कायम आहे. अलीकडच्या काळात इस्रायल आणि अरब देशांत सामंजस्य घडवायचे प्रयत्न सुरू झाले सौदी अरब वगळता बहुतेक प्रमुख अरब देशांनी इस्रायल सोबत अब्राहम करार नावानं समझोते केले. यातून पॅलेस्टाइनचा मुद्दा बाजूला टाकायचा आणि आर्थिक आधारावर पश्चिम आशियातील नवी घडी बसवायची असा ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचा प्रयत्न आहे. यात सर्वांत मोठा अडथळा इराण आहे. इराणच्या इस्लामी राज्यकर्त्यांना इस्रायलचे अस्तित्व मान्य नाही. इस्रायल अमेरिकेला इराणची सत्ता मान्य नाही. यातून कधी तरी हे युद्ध होणारच होतं..कागदावरची गणितं कागदावरचइराणच्या अमेरिकेशी वाटाघाटी सुरू होत्या त्यातून काही निष्पन्न होण्याआधी संघर्षाला तोंड फोडणं इस्रायलच्या रणनीतीत बसणारं होतं. मागच्या वर्षी जूनमध्ये १२ दिवसांच्या युद्धात इराणवर हल्ले केले तरी मर्यादेपलीकडं इराण प्रत्त्युत्तर देऊ शकत नाही हे स्पष्ट झालं होतं. इराणनं प्रतिकाराची आघाडी म्हणून पश्चिम आशियात इराण समर्थक लढाऊ गटांचं जाळं तयार केलं होतं. हा इराणविरोधातील कोणत्याही कारवाईत नेहमीच एक अडथळा मानला जात असे. हमासच्या हल्ल्यानंतर इस्रायलने गाझा पट्टीत भयानक विध्वंस घडवला पण इराणचा पाठिंबा असलेल्या हमासचे कंबरडे मोडले, लेबबाॅनमधील हिजबोल्लास कमकुवत केलं. येमेनमधील हुती बंडखोरांची ताकद खच्ची केली आणि मधल्या काळात सिरियातील इराणशी मैत्री असलेली बशर अल असद यांची राजवटही उलथली. रशिया, चीन थेट मदतीला येण्याची शक्यता नाही. तेव्हा इराण सद्या सर्वाधिक कमजोर अवस्थेत असताना हीच वेळ इराणचा दीर्घकालीन हिशेब चुकता करायची आहे, असं ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांनी ठरवलं असावं. कागदावर बिनचूक वाटणारं हे नेपथ्य वास्तवात तसेच उतरत नाही, हे आठवडाभराच्या संघर्षात दिसतं आहे. कोणत्याही युद्धात राजकीय उद्देश आणि व्यूहात्मक प्राधान्यक्रम स्पष्ट असावे लागतात त्या आधारावर सैन्याचा वापर आणि रणनीती ठरवता येते. अमेरिकेचं लष्करी सामर्थ्य इराणच्या तुलनेत अफाट आहे. इस्रायलही पश्चिम आशियातील निर्विवाद लष्करी ताकद आहे. मुद्दा अमेरिका इस्रायलला या युद्धातून हवं काय हा आहे. याच आघाडीवर युद्धाची कारणं आणि उद्देश सांगताना अमेरिकेच्या अध्यक्षांपासून सारे रोज नवे युक्तिवाद करत आहेत. मात्र अमेरिका आणि इस्रायल या दोन्ही देशांना इराणमधील इस्लामी राजवट उखडून टाकायची आहे. ही राजवट अमेरिकेला धोका असल्याचं ट्रम्प याचं कथन हल्ला रास्त ठरवण्यासाठीची कसरत आहे.उद्देश सत्तापालटाचाचअमेरिकेला आणि इस्रायलला इराणच्या अणु कार्यक्रमाचा धोका आहे इराण आठवड्याभरात अण्वस्त्र बनवण्याच्या टप्प्यावर आहे आणि इराणनं विकसित केलेली आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रं थेट अमेरिकेवर हल्ला करू शकतात ही अमेरिकेनं दिलेली प्रमुख कारण. ती बोगस आहेत हे समजण्यासाठी फार मोठ्या तज्ज्ञतेची गरज नाही. मागच्या वर्षी ट्रम्प यांनी इराणवर अमेरिकी बाॅम्बरद्वारे केलेल्या हल्ल्यात तेथील सारी अणु केंद्र नष्ट झाल्याचं सांगितलं होतं ते खरं असेल तर तर आता इराण आठवड्यात अण्वस्त्र निर्माण करण्याच्या टप्प्यावर कसा येईल शिवाय इराणमधून थेट अमेरिकेत क्षेपणास्त्रं हल्ला होईल, ही अमेरिकेचं हवाई सामर्थ्य पाहता अशक्यप्राय कल्पना आहे. अमेरिकेला जिथं युद्ध करायचं तिथं काही तरी कारण काढून हल्ल्यासाठी पार्श्वभूमी तयार केली जाते. हे यापूर्वी इराक, लिबिया, सिरिया अशा अनेक ठिकाणी घडलं आहे त्याचा पुढचा अध्याय इराणमध्ये साकारतो आहे. खरा उद्देश इराणमधील सत्ता पालट घडवण्याचा आहे..Iran america Israel war : इराण-अमेरिका-इस्त्राईल संघर्ष तिव्र होण्याची शक्यता; मध्यपूर्वेतील युद्धाचा भडका उडण्याची चिन्हे.अपेक्षित बदल अशक्यचयातील एक लक्षवेधी यश अमेरिका आणि इस्रायलनं खामेनेई यांना टिपून मिळवलं. या दोन्ही देशांच्या गुप्तचर यंत्रणा आणि नेमकेपणानं हल्ला करण्याच्या क्षमतेचं हे अलीकडच्या काळातील उत्तम उदाहरण आहे. खामेनेई आणि त्यांचे अनेक नातेवाईक या हल्ल्यात ठार झाले. इराण साठी हाही मोठा झटका होता. सर्वोच्च नेते आणि लष्करातील प्रमुख अधिकाऱ्यांना सुरुवातीलाच अमेरिकेनं संपवलं, मात्र आधीच्या हल्ल्यातून शहाणपणाचे धडे गिरवलेल्या इराणनं यासाठीची तयारी करून ठेवल्याचं समोर आलं. खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर लोक उठाव करतील ही शक्यता फोल ठरली, तसंच इराणच्या नेतृत्वात गोंधळ तयार होईल नेतृत्वासाठी स्पर्धा सुरू होईल, या अपेक्षांवरही इराणच्या खामेनेई याच्यानंतरत्या नेतृत्वानं पाणी टाकलं. त्यांचा मुलगा मोजतबा खामेनेई यांची सर्वोच्च नेते म्हणून निवड झाल्यानंतर ते अमेरिका विरोधाचा वडिलांचा वारसा चालवतील हे स्पष्ट आहे. म्हणजेच अमेरिका आणि इस्रायलला ज्या सत्तापालटाची अपेक्षा आहे तो बदल केवळ अली खामेनेईंच्या मृत्यूनं शक्य. नाही. इथं युद्धाचे स्वरूप आणि परिणामांची अनिश्चितता तयार होते. अलीकडं व्हेनेझुएलात लष्करी कारवाईनं अध्यक्ष मादुरो यांना अटक केली तेव्हा त्यानंतर आलेल्या अध्यक्षांनी हळूहळू अमेरिकेशी जुळवून घ्यायला सुरुवात केली. अमेरिकेनं याआधी इंडोनेशियापासून इराक, लिबिया, अफगाणिस्तान, सरिया अशा अनेक ठिकाणी केलेले सत्तापालटाचे प्रयोग आणि इराणमधील अशा प्रयत्नात एक मुलभूत अंतर आहे. या सगळ्या ठिकाणी सत्ता एका व्यक्तीशी जोडलेली होती आणि असा नेता संपवणं हाच कारवाईचा प्राथमिक उद्देश होता. इराणमध्ये केवळ नेता संपवून हवा तो बदल अशक्य आहे.इराणची रणनीती स्पष्टइराणमध्ये शहा पेहलवी रजा यांची सत्ता उलथून इस्लामी क्रांती झाल्यानंतर आयतुल्ला रुहौल्ला खोमेनी यांनी एक गुंतागुंतीची आणि एकमेकांशी जोडेलली सत्तेची रचना तयार केली. त्यात धार्मिक नेतृ्त्व सर्वोच्च आहे मात्र रिव्होल्युशनरी गार्ड आणि मुलकी नेतृत्वाची भूमिका आहे. यातून सद्दाम हुसेनच्या मृत्यूनंतर इराक जिंकणं जितकं सोपं होतं तितकं खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर इराण पादाक्रांत करणे नाही. सत्तापालटासाठी अमेरिकेला जमिनीवरच्या युद्धात उतरण्यास इराण भाग पाडेल. हवाई हल्ल्यातून कितीही नुकसान झालं तरी सहन करायचं आणि अमेरिकेच्या मध्यपूर्वेतील तळांवर तसंच इस्रायलवर हल्ले करून उपद्रव मूल्य दाखवायचं ही इराणची रणनीती दिसते. जमिनीवरच्या युद्धात उतरताना दोन आव्हानं आहेत एकतर ट्रम्प यांनी नवं युद्ध सुरू करणार नाही हे आश्वासन देऊन सत्ता मिळवली आहे अमेरिकेतील ताजा लोकांचा कलही युद्धाच्या विरोधात आहे जमिनीवरचं युद्ध म्हणजे मोठ्या प्रामाणात हानी याचा अनुभव अमेरिकी लोकांनी घेतला आहे. ट्रम्प हवाई हल्ल्यातून इराणच्या नेतृत्वाची फळी संपवत लोकांनी उठाव करावा यासाठी उचकावत राहतील. इराण इराक सीमेवरून कुर्द बंडखोरांना बळ देण्याची चाल ‘सीआयए’कडून सुरूही झाली आहे. जमिनीवर लष्कर पाठवणं हा ट्रम्प यांच्यासाठी नाइलाजाचा अखेरचा पर्याय असेल. त्यानंतरही इराणचा भूगोल अशा युद्धात अमेरिकेला दीर्घकाळ अडकवणारा ठरू शकतो. एकतर इराणनं रिव्होल्युशनरी गार्ड, नियमित सैन्य आणि देशांतर्गत स्वयंसेवकांची फौज अशी तीन स्तरांची आणि ३१ प्रांतांत स्वतंत्रपणे लढू शकणारी व्यवस्था उभी केली आहे. सभोवती डोंगराळ भाग आणि वाळवंटात ही व्यवस्था कोणत्याही आक्रमक सैन्याची दमछाक करू शकते..युद्धाने प्रश्न बिकटचहे युद्ध इराण जिंकेल ही शक्यता नाही. इस्लामी राजवटीचं अस्तित्व टिकवणं इतकाच त्यांचा संघर्ष आहे. या दमनकारी राजवटीचं समर्थन करायचं कारण नाही मात्र ती उलथण्याचा अमेरिकेला काय अधिकार हा मुद्दा आहे. शिवाय अमेरिकेला हवा तो निकाल युद्धातून मिळेल याची कसलीही शाश्वती नाही. अगदी ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांच्या इच्छेप्रमाणं इराणमध्ये सत्तापालट करता आला तरी त्यासाठीची किंमत किती हा प्रश्न आहे. राजवटी उलथण्याची अमेरिकेची हौस इराक, लिबिया, सिरिया, अफगाणिस्तानात दिसली, मागं उरला तो भीषण संहार, उध्वस्त शहरं, बेरोजगारी, उपाममार, भग्न आयुष्य जगणारे समूह. इराकमधून अल कायदा, पुढं इसिसला बळ मिळालं. सिरियाच्या गोंधळातून युरोपात स्थलांतरीतांच्या लाटा आदळल्या. युरोपातील मूळचे आणि आणि स्थलांतरित मुस्लिम समूह यांच्यातील संघर्ष, ताण स्थिर वाटणाऱ्या युरोपात अति उजव्यांना बळ देत आहे. मग प्रश्न उरतो युद्धानं कोणता प्रश्न सुटला. इथं साहिर लुधियानवी यांच्या अजरामर ओळी चपखल ठरतात.जंग खुद ही एक मसअला हैजंग क्या मसअलों का हल देगी।आग और ख़ून आज बख्शेगीभूख और एहतियाज कल देगी। 