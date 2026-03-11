Premium|Study Room : शक्तीविभाजनाचा सिध्दांत: न्यायालयाने ट्रम्प यांनी लादलेले टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवले!

लेखक : अभिजित मोदेअमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील महत्त्वपूर्ण निकालाने राष्ट्रपतींच्या आर्थिक अधिकारांवर नियंत्रण ठेवले असून कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील शक्ती विभाजनाचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. फेब्रुवारी २०२६ च्या या निकालात राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इतर देशांवर लादलेले टॅरिफ (आयात कर) बेकायदेशीर ठरवण्यात आले. भारत आणि अमेरिकेतील शक्ती विभाजनाची तुलना करताना दोन्ही देशांच्या घटनात्मक प्रणालीतील फरक आणि साम्यता स्पष्ट होते..शक्ती विभाजनाची मूलभूत संकल्पनाशक्ती विभाजन हे लोकशाही सरकारचा आधारस्तंभ आहे. या तत्त्वानुसार सरकारची कार्यपालिका (राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधानांसारखे नेते), विधायिका (संसद किंवा काँग्रेस) आणि न्यायपालिका (न्यायालये) अशा तीन घटकांमध्ये शक्ती विभागली जाते, जेणेकरून कोणत्याही एका घटकाचा अतिरेक होणार नाही. अमेरिकेत ही संकल्पना घटनेत स्पष्टपणे नमूद केली आहे, तर भारतात ती अप्रत्यक्षपणे कार्यरत आहे.२० फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्या जागतिक टॅरिफ्सवर स्थगिती दिली. चीन, कॅनडा, मेक्सिकोसह इतर देशांवर व्यापार तूट कमी करण्याच्या उद्देशाने हे टॅरिफ्स लावले गेले होते. या निकालामुळे कार्यपालिकेच्या आर्थिक निर्णयांवर न्यायपालिकेचे नियंत्रण दिसून आले..Premium|Bangladesh Nationalist Party (BNP) : बांगलादेशात बीएन पीचा ऐतिहासिक विजय; स्थैर्य आणि विकासाची नवी दिशा.अमेरिकेतील शक्ती विभाजनअमेरिकेच्या १७८७ च्या घटनेत शक्ती विभाजन स्पष्टपणे नमूद केले आहे. कलम १ मध्ये विधायिकेचे (काँग्रेस), कलम २ मध्ये कार्यपालिकेचे (राष्ट्रपती) आणि कलम ३ मध्ये न्यायपालिकेचे अधिकार स्पष्ट आहेत. राष्ट्रपतींना परराष्ट्र धोरण आणि व्यापाराबाबत अधिकार आहेत; परंतु कर लावण्याचा मुख्य अधिकार काँग्रेसकडे आहे.या प्रकरणात राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक शक्ती कायदा (IEEPA) च्या आधारावर टॅरिफ्स लावले. या कायद्यानुसार राष्ट्रपतींना ‘आयात नियमन’ करता येते, असे म्हटले आहे. मात्र न्यायालयाने ६-३ बहुमताने (मुख्य न्यायमूर्ती जॉन रॉबर्ट्स यांच्या नेतृत्वाखाली) हे बेकायदेशीर ठरवले. कारण IEEPA मध्ये ‘रेग्युलेट इम्पोर्टेशन’ म्हणजे कर लावणे नव्हे, तर आयात नियंत्रित करणे असा अर्थ होतो.या निकालाचे परिणाम काय होऊ शकतात?या निर्णयामुळे ट्रम्प प्रशासनाला नवीन १५ टक्के टॅरिफ लावावे लागले; मात्र जागतिक टॅरिफ्स रद्द झाले. हे शक्ती विभाजनाचे ठळक उदाहरण आहे, ज्यामुळे राष्ट्रपतींच्या मनमानीला आळा बसतो..भारतातील शक्ती विभाजनभारतीय घटनेत शक्ती विभाजन कठोर स्वरूपात नमूद केलेले नसले, तरी ते व्यवहारात अस्तित्वात आहे. अनुच्छेद ५० (राज्याच्या निर्देशक तत्त्वांपैकी एक) नुसार न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांचे विभाजन सुचवले आहे. तसेच अनुच्छेद १२४ ते १४७ पर्यंत न्यायपालिकेचे स्वतंत्र स्थान नमूद केले आहे. न्यायालय कार्यपालिकेच्या निर्णयांची न्यायिक पडताळणी (Judicial Review) करते, जी मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करते. केशवानंद भारती खटला (१९७३) मधील मूलभूत रचना तत्त्वाने शक्ती संतुलन सुनिश्चित केले.न्यायव्यवस्थेची भूमिकाभारतात न्यायपालिका सक्रिय आहे (Judicial Activism). जनहित याचिकांच्या (PIL) माध्यमातून न्यायालये सामान्य नागरिकांचे हक्क संरक्षित करतात. मात्र कधी कधी न्यायिक अतिरेकाचा (Judicial Overreach) आरोपही होतो, विशेषतः धार्मिक कायद्यांमध्ये किंवा धोरणात्मक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप झाल्यास..भारत आणि अमेरिकेची तुलनादोन्ही देशात लोकशाही आहे; मात्र शक्ती विभाजनाच्या रचनेत फरक आहे. खालील तक्त्यात मुख्य फरक दिसतात. वैशिष्ट्य अमेरिका भारतविभाजनाचा प्रकार कठोर लवचिकन्यायिक पडताळणी मजबूत (Marbury v. Madison, १८०३) मूलभूत रचना तत्त्व (१९७३)कार्यपालिका मर्यादा काँग्रेसची स्पष्ट मान्यता (टॅरिफ केस) न्यायालयीन पडताळणीअलीकडील निकाल (२०२५-२६) टॅरिफ्स रद्द (IEEPA) बिल मंजुरीतील विलंबावर नियंत्रणन्यायालय स्वायत्तता आयुष्यभर नियुक्ती कॉलेजियम प्रणाली, PILअतिरेक रोखणे मेजर क्वेश्चन्स तत्त्व अनुच्छेद १४२, ३२ अमेरिकेत शक्ती विभाजन अधिक कठोर आहे, ज्यात प्रत्येक घटक दुसऱ्यावर नियंत्रण ठेवतो (Checks and Balances). भारतात काही प्रमाणात ओव्हरलॅप दिसतो. उदाहरणार्थ, न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत कार्यपालिकेचा सहभाग असतो. मात्र दोन्ही देशांमध्ये न्यायपालिका शक्तिशाली आहे. अमेरिकेतील टॅरिफ निकालाप्रमाणे भारतातही आर्थिक धोरणांवर (जसे जीएसटी नियम) न्यायालय नियंत्रण ठेवू शकते..समानता आणि फरकदोन्ही देशांत न्यायालय कार्यपालिकेच्या मनमानीला आळा घालते. मात्र काही महत्त्वाचे फरकही आहेत. अमेरिकेत राष्ट्रपती अनेक निर्णय स्वतंत्रपणे घेतात, तर भारतात पंतप्रधान मंत्रिमंडळासोबत निर्णय घेतात. अमेरिकेतील निर्णय अधिक आर्थिक प्रश्नांवर केंद्रित असतात, तर भारतात सामाजिक न्यायाशी संबंधित प्रश्नांवर अधिक भर दिला जातो.निष्कर्ष अमेरिकेतील या निकालाने शक्ती विभाजनाचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले आहे. भारतातही अशीच व्यवस्था लोकशाहीचे संरक्षण करते. दोन्ही देशांकडून शिकण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत, जसे स्पष्ट विधायी अधिकार आणि न्यायिक संयम. भविष्यातील आव्हानांसाठी हे तत्त्व मजबूत राहणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 