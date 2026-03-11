प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Study Room : शक्तीविभाजनाचा सिध्दांत: न्यायालयाने ट्रम्प यांनी लादलेले टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवले!

Separation of Powers US vs India : अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे जागतिक टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवत कार्यपालिकेच्या आर्थिक अधिकारांवर मर्यादा आणल्या असून, या ऐतिहासिक निकालाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि अमेरिकेतील शक्ती विभाजन तत्त्वाची तुलना करणारा हा विशेष विश्लेषणपर लेख.
लेखक : अभिजित मोदे

अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील महत्त्वपूर्ण निकालाने राष्ट्रपतींच्या आर्थिक अधिकारांवर नियंत्रण ठेवले असून कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील शक्ती विभाजनाचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. फेब्रुवारी २०२६ च्या या निकालात राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इतर देशांवर लादलेले टॅरिफ (आयात कर) बेकायदेशीर ठरवण्यात आले. भारत आणि अमेरिकेतील शक्ती विभाजनाची तुलना करताना दोन्ही देशांच्या घटनात्मक प्रणालीतील फरक आणि साम्यता स्पष्ट होते.

